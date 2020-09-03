Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр": "Нашу роботу намагаються спаплюжити і принизити"
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Навколо трагедії Бабиного Яру тривають спроби створити протистояння там, де його немає.
За повідомленням ZN.ua, про це йдеться у відкритому листі до громадськості команди Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".
"Як проєкт, покликаний гідно вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту, ми вже зробили помітну роботу. Напрацьовано історичний наратив, який визнаний світовою науковою спільнотою. Проводяться дослідження, які дозволили зробити цілу низку важливих наукових відкриттів. На часі колосальна робота з діджиталізації та оприлюднення величезного масиву історичних архівів періоду Другої світової, які дотепер були закриті", – зазначається у листі.
На думку авторів листа, сьогодні навколо трагедії Бабиного Яру і самого цього місця відбуваються спроби створити протистояння, а на сам проєкт зі створення меморіалу та музею навішується чимало ярликів.
"На наш проєкт навішують багато ярликів. Але ми ні на кого не будемо навішувати ярлики. Нашу роботу намагаються спаплюжити і принизити. Але ми не будемо нікого паплюжити і принижувати. Мета Меморіального Центру Голокосту "Бабин Яр" – перетворити Бабин Яр з місця забуття трагедії на місце гідної пам’яті кожного, хто там загинув – євреїв, українців, ромів, людей різних національностей, – йдеться у листі. – Ми розуміємо, що робимо надзвичайно складний проєкт у надзвичайно чутливій темі. Понад те – ми робимо його у надзвичайно складний час, коли фактично йде війна проти нашої країни, коли черговий тоталітаризм, на цей раз кремлівській, намагається знищити незалежну Україну. При цьому ми твердо стоїмо на наших принципах і цінностях. Це – цінність кожної людини. Це – несприйняття тоталітаризму в будь-яких його проявах. Це – пам’ять про кожного, хто загинув. Це – любов до людей. І нарешті, це – відкритість".
Команда Меморіального центру "Бабин Яр" зазначає, що незважаючи на всю критику та будь-які нападки, вона залишається відкритою для того, щоби об’єднуватися з іншими людьми, яким ця трагедія болить і які хочуть гідно вшанувати пам’ять жертв.
"Такий підхід підтримується й всім міжнародним складом Наглядової Ради Меморіалу. Вже восени запрацює Громадська Рада, до складу якої увійдуть кілька десятків лідерів різних середовищ. Громадська Рада має стати ефективним органом, який забезпечить якість та глибину необхідної дискусії та громадський контроль за реалізацією проєкту. Ми також готові створювати інші платформи та входити до складу інших ініціатив, щодо тематики, над якою ми працюємо", – зазначено у листі.
Благодійний фонд Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" – неурядова благодійна організація, яка покликана вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту.
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Т.е. те памятники (несколько штуок) что есть сейчас - чтят память жертв как-то недостойно?
Бабин Яр после реставрации в 15 м году выглядит уже ни как место для гулянья, а как полноценный мемориальный комплекс. Почти каждый день там бываю - реально уже не бухают в парке, атмосфера не располагает. Хотя детей с мамами гуляет немеренно, но это же и парк тоже. Кстати много раз слышал, что дети интересуются памятниками что ,зачем, почему? Евреев там увидишь крайне редко, наверно только по каким-то датам особым, а в последний год, ну точно, ни разу не видел еврейских групп (их как и москвичей определяешь за сто метров с первого взгляда). Что всем этим мутным деятелям еще нужно от комплекса непонятно. Не стоит забывать, что. Бабин Яр это прежде всего мемориальный комплекс Киева, это история про трагедию евреев Киева, а также тысяч военопленных всех наций, украинских подпольщиков и националистов, церковников, душевнобольных, ромов и т.д.
Благотворительный фонд Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" - неправительственная благотворительная организация, которая призвана почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста.Источник: https://censor.net/ru/n3217368. То-есть, отдали представителям еврейской национальности, забыв других убитых. Неправильно это.
Будут останки - изучаем, делаем экспертизу и обнародуем. Призовём международные экспертные организации. Если нет - забываем как циничную афёру.
"На першому етапі основним мотором "олігархічного" проєкту був Павло Фукс - бізнесмен родом з Харкова, який вважає Вадима Рабіновича своїм учителем, нині - великий забудовник, на рахунку якого, зокрема, комплекс "Москва-Сіті". Він зустрівся зі мною навесні 2016 року і розповів, що планує з партнерами створити в Бабиному Яру музей такого масштабу, який переплюне і музей Голокосту у Вашингтоні, і "Яд Вашем".
Я йому прямо сказав, що щодо низки пунктів необхідно домовлятися до початку проєкту. По-перше, табу на будівництво на місці розстрілів ... І це другий - головний - пункт наших розбіжностей. Я зізнався Фуксу ще в 2016-му, що не розумію, чому під час агресивної війни Росії з Україною три найбільші російські підприємці, бізнес яких тією чи іншою мірою контролюється владою, ініціюють такий проєкт? Навіщо це потрібно Путіну, де логіка? Минуло три роки, але відповіді на це запитання я так і не отримав.
Скажу більше, я спілкувався з Михайлом Фрідманом влітку 2015 року на предмет створення музею євреїв Галичини у Львові. Він чесно сказав, що музеї його не цікавлять. А через півроку очолив проєкт музею в Бабиному Яру", - сказав він
Зісельс зазначив, що це ж він питав у гендиректора проєкту Марека Сівця і члена Наглядової ради Натана Щаранського.
"Я вірю не в сентименти, а в інформаційну війну, яку Росія веде проти України і в яку вкладає $ 3 млрд на рік. І не вірю в благі наміри ініціаторів цього музею", - сказав Зісельс, відповідаючи на запитання про те, чому він не вірить у щирість намірів російських олігархів."
У 2018 році, після того як Зісельс виступив з заявою що саме Росія пролобіювала прийняття рішення 50 членів конгресу США про надуману "ґлорифікацію нацистських колаборантів", керівництво Євро-азійського єврейського конгресу (член Світового єврейського конгресу відповідальний за Росію та її колишні колонії) виключило ВААД України зі списку єврейських організацій з якими вони співпрацюють, замінивши ВААД України під керівництвом Зісельса та Адамовського на Всеукраїнський єврейський конгрес під керівництвом Вадима Рабіновіча. Сам Йосиф Зісельс заявив, що ВААД України вийшли зі складу Євро-азійського єврейського конгресу ще кількома місяцями раніше через порушення лідерством ЄАЄК "політичного нейтралітету".
У той же час відсоток фашистів серед населення Італії в цілому на 1938 становив 13%.
Тобто, євреї були більшими фашистами, ніж самі італійці.
https://censor.net/ua/news/3161515/try_roky_ya_zapytuyu_chomu_pid_chas_viyiny_try_nayibilshi_rosiyiski_biznesmeny_povyazani_z_kremlem_initsiyuyut