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Новини Політика України Націоналізація "Приватбанку"
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суд (8046) Суркіс (150) Приватбанк (685) Малюська Денис (295)

Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна "Приватбанку" у разі відмови виплат Суркісам.. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна

Рішення суду в спорі "Приватбанку" з Суркісами виходить за межі того, що можна робити як забезпечення позову (ст.150 ЦПК).

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"Ну ось ми і отримали рішення у справі Привату. Читайте. Насолоджуйтесь.

а ще коротко нагадаю суть спору (якщо хто пропустив мій пост кілька тижнів тому):

позивачі вимагають зобов’язати Приватбанк продовжувати обслуговувати їхні депозити. Приват заперечує, оскільки депозитів не існує, вони були конвертовані у акції банку під час процедури неплатоспроможності

суд виніс ухвалу про забезпечення позову, яка ледь не повністю відтворює задоволення позовних вимог – Приват зобов’язали обслуговувати депозити

Приват ухвалу про забезпечення не виконав (знову ж таки, бо депозитів не існує)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "ПриватБанку", - Шмигаль

у процесі були задіяні практично усі можливі судові маніпуляції:

- формальний відповідач фізична-особа (щоб змінити підвідомчість справи)

- маніпуляція з судовим збором (позов не про стягнення коштів, а про обслуговування депозитів)

- маніпуляція з вибором судді (ідентичні заяви подавалися одна за одною, аж поки система не розписала справу на певного суддю)

- маніпуляція зі способом забезпечення (забезпечення було практично ідентичним позовним вимогам)

Вчора суд розглядав питання законності та обґрунтованості останньої та найбільш нахабної маніпуляції: позивачі просили встановити ПОРЯДОК виконання ухвали про забезпечення, якою стягнути тіло депозитів і нараховані проценти на користь позивачів. Заява позивачів була задоволена. у якості ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ суд прописав СТЯГНЕННЯ КІЛЬКОХ МІЛЬЯРДІВ з Приватбанку на користь шести британських компаній, заснованих офшорами з BVI.

Така позиція не тільки виходять за межі того, що можна робити у якості забезпечення позову (ст.150 ЦПК). Вона до того ж не полегшує, а, навпаки, робить неможливим подальше виконання рішення суду. Адже якщо кошти стягнути з Приватбанку, то банк, у випадку задоволення позову, ніколи не зможе обслуговувати їх як депозити. Нагадую – позовні вимоги заявлені не як стягнення коштів, а як зобов’язання обслуговувати депозити", - розповів міністр юстиції.

Зокрема, слід відзначити, що Печерський районний суд Києва також санкціонував примусове списання коштів і (або) арешт майна державного "Приватбанку" в разі відмови виплачувати компаніям братів Суркісів визначену судом суму.

"(Держвиконавець. - Ред.) вживає заходів з примусового виконання рішення, передбачені ст. 10 Закону України" Про виконавче провадження "... шляхом в тому числі, але не виключаючи, виставлення платіжної вимоги про примусове списання коштів і (або) винесення постанови про арешт майна боржника", - йдеться в тексті постанови суду.

Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна Приватбанку у разі відмови виплат Суркісам. 01

Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна Приватбанку у разі відмови виплат Суркісам. 02
Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна Приватбанку у разі відмови виплат Суркісам. 03
Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна Приватбанку у разі відмови виплат Суркісам. 04

Як уточнив агентству "Інтерфакс-Україна" юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв, загальний розмір вимог компаній Суркісів становить $ 347,334 млн.

Раніше Пожидаєв заявив, що "Приватбанк" програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.

Читайте: НБУ продовжить захищати законність рішень про націоналізацію "ПриватБанку", - заява


Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна Приватбанку у разі відмови виплат Суркісам. 05
Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна Приватбанку у разі відмови виплат Суркісам. 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+43
Малюська обнародовал решение суда в споре Приватбанка с Суркисами: "Читайте. Наслаждайтесь" - Цензор.НЕТ 3327
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03.09.2020 11:13
+33
по идее, это решение нужно обсуждать на РНБО, а затем Суркисов и судью Волка нужно сажать в СИЗО без права залога.. но поскольку Зеленский коррупционер и он в доле с Суркисами, то этого не будет.. печалька..
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03.09.2020 11:19
+23
Ну шо Лохи!!!!! Сделаем вас еще раз!!!!
Зелень вас чекае! 25 октября бегом лохи голосовать за Зе!!!!
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03.09.2020 11:19
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Этого судью нужно судить в международном суде! Это бандит!
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03.09.2020 19:33 Відповісти
судьи поковырялись в носу и приняли решение, что пора косить бабло, пока Беня делится
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03.09.2020 19:41 Відповісти
Опачки , вот это поворот Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна "Приватбанку" у разі відмови виплат Суркісам. - Цензор.НЕТ 35 Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна "Приватбанку" у разі відмови виплат Суркісам. - Цензор.НЕТ 35 Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна "Приватбанку" у разі відмови виплат Суркісам. - Цензор.НЕТ 3022 Упс , так теперь зебилы еще и будут все оплачивать Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна "Приватбанку" у разі відмови виплат Суркісам. - Цензор.НЕТ 35
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03.09.2020 19:59 Відповісти
А что вы хотели?!... Пришла эра ЗЕдибилов , со всеми вытекающими последствиями -откат реформ, крышевание, кумовство,братки,коррупция и так далее! Пора нацкорпусу и другим патриотам Украины браться за дело!...Иначе капец...Эти твари ни перед чем не остановятся!...
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03.09.2020 20:03 Відповісти
А за то шо с Облэнерго деньги пижжыли када их вешать будут. Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна "Приватбанку" у разі відмови виплат Суркісам. - Цензор.НЕТ 4633 Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна "Приватбанку" у разі відмови виплат Суркісам. - Цензор.НЕТ 4633 Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна "Приватбанку" у разі відмови виплат Суркісам. - Цензор.НЕТ 4633
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03.09.2020 20:15 Відповісти
зелёные, как вам?? гайда второй раз!!
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03.09.2020 21:18 Відповісти
Значит надо вернуть Приватбанк Коломойскому, пусть он и гасит долг,а когда погасит - опять национализировать.
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04.09.2020 06:19 Відповісти
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