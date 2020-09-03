Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна "Приватбанку" у разі відмови виплат Суркісам.. ДОКУМЕНТ

Рішення суду в спорі "Приватбанку" з Суркісами виходить за межі того, що можна робити як забезпечення позову (ст.150 ЦПК).

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"Ну ось ми і отримали рішення у справі Привату. Читайте. Насолоджуйтесь.

а ще коротко нагадаю суть спору (якщо хто пропустив мій пост кілька тижнів тому):

позивачі вимагають зобов’язати Приватбанк продовжувати обслуговувати їхні депозити. Приват заперечує, оскільки депозитів не існує, вони були конвертовані у акції банку під час процедури неплатоспроможності

суд виніс ухвалу про забезпечення позову, яка ледь не повністю відтворює задоволення позовних вимог – Приват зобов’язали обслуговувати депозити

Приват ухвалу про забезпечення не виконав (знову ж таки, бо депозитів не існує)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "ПриватБанку", - Шмигаль

у процесі були задіяні практично усі можливі судові маніпуляції:

- формальний відповідач фізична-особа (щоб змінити підвідомчість справи)

- маніпуляція з судовим збором (позов не про стягнення коштів, а про обслуговування депозитів)

- маніпуляція з вибором судді (ідентичні заяви подавалися одна за одною, аж поки система не розписала справу на певного суддю)

- маніпуляція зі способом забезпечення (забезпечення було практично ідентичним позовним вимогам)

Вчора суд розглядав питання законності та обґрунтованості останньої та найбільш нахабної маніпуляції: позивачі просили встановити ПОРЯДОК виконання ухвали про забезпечення, якою стягнути тіло депозитів і нараховані проценти на користь позивачів. Заява позивачів була задоволена. у якості ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ суд прописав СТЯГНЕННЯ КІЛЬКОХ МІЛЬЯРДІВ з Приватбанку на користь шести британських компаній, заснованих офшорами з BVI.

Така позиція не тільки виходять за межі того, що можна робити у якості забезпечення позову (ст.150 ЦПК). Вона до того ж не полегшує, а, навпаки, робить неможливим подальше виконання рішення суду. Адже якщо кошти стягнути з Приватбанку, то банк, у випадку задоволення позову, ніколи не зможе обслуговувати їх як депозити. Нагадую – позовні вимоги заявлені не як стягнення коштів, а як зобов’язання обслуговувати депозити", - розповів міністр юстиції.

Зокрема, слід відзначити, що Печерський районний суд Києва також санкціонував примусове списання коштів і (або) арешт майна державного "Приватбанку" в разі відмови виплачувати компаніям братів Суркісів визначену судом суму.

"(Держвиконавець. - Ред.) вживає заходів з примусового виконання рішення, передбачені ст. 10 Закону України" Про виконавче провадження "... шляхом в тому числі, але не виключаючи, виставлення платіжної вимоги про примусове списання коштів і (або) винесення постанови про арешт майна боржника", - йдеться в тексті постанови суду.







Як уточнив агентству "Інтерфакс-Україна" юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв, загальний розмір вимог компаній Суркісів становить $ 347,334 млн.

Раніше Пожидаєв заявив, що "Приватбанк" програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.

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