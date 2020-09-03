Серед 280 захворілих на COVID-19 за добу в Києві - 26 дітей і 14 медиків, 34 особи госпіталізовано, - Кличко. КАРТА

Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. За минулу добу вірус виявили у 280 осіб. 26 із них - діти, 4 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 222 киян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 14 158 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Так, захворіли: 142 жінки віком від 18 до 87 років, 112 чоловіків віком від 18 до 81 року, 17 дівчаток від 8 місяців до 17 років і 9 хлопчиків від 2 років до 12. Захворіли, зокрема, і 14 медиків.

До лікарень столиці потрапили 34 пацієнти. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за минулу добу 103 особи. Всього коронавірус перемогли 4553 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 73, Солом'янському - 35, у Деснянському районі - 34 випадки.

"Загроза - не примарна, і запобігти їй можна тільки дотримуючись необхідних правил безпеки. Не нехтуйте ними!" - закликав Кличко.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок четверга, 3 вересня, зафіксовано 2430 нових випадків зараження. При цьому 54 раніше захворілих померли. Це найвищий показник добової смертності від початку пандемії.







