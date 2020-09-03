Незалежність НАБУ і САП є міжнародним зобов'язанням України та запорукою її фінансової підтримки, - заява G7

Посли країн "Великої сімки" (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) закликали Україну зберегти незалежність антикорупційних органів і прозорість під час відбору їхніх керівників.

Про це йдеться в заяві послів, передає Цензор.НЕТ.

"Забезпечення незалежності, цілісності та надійного правового статусу цих установ є важливим елементом міжнародних зобов'язань України, зокрема в межах співпраці з ЄС і постійної підтримки з боку міжнародних фінансових установ. Це важливо для якості життя українських громадян, а також для ділового та інвестиційного клімату в Україні", - наголошується в заяві.

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Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас уточнив, що заява стосується ситуації з процедурою обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Боротьба з корупцією, заснована на сильних і незалежних інститутах, є центральною складовою співпраці ЄС і України в низці сфер - від безвізу до макрофінансової допомоги. Вищезазначені принципи мають застосовуватися і в разі, коли Верховна Рада висуває представників для відбору нового керівника САП", - написав Маасікас.