Незалежність НАБУ і САП є міжнародним зобов'язанням України та запорукою її фінансової підтримки, - заява G7
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Посли країн "Великої сімки" (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) закликали Україну зберегти незалежність антикорупційних органів і прозорість під час відбору їхніх керівників.
Про це йдеться в заяві послів, передає Цензор.НЕТ.
"Забезпечення незалежності, цілісності та надійного правового статусу цих установ є важливим елементом міжнародних зобов'язань України, зокрема в межах співпраці з ЄС і постійної підтримки з боку міжнародних фінансових установ. Це важливо для якості життя українських громадян, а також для ділового та інвестиційного клімату в Україні", - наголошується в заяві.
Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас уточнив, що заява стосується ситуації з процедурою обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Боротьба з корупцією, заснована на сильних і незалежних інститутах, є центральною складовою співпраці ЄС і України в низці сфер - від безвізу до макрофінансової допомоги. Вищезазначені принципи мають застосовуватися і в разі, коли Верховна Рада висуває представників для відбору нового керівника САП", - написав Маасікас.
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Следующая власть будет правительством националистов.
Ибо когда президент вручает пожизненную государственную стипендию своему папе - это даже уже не уровень коррупции это уровень деградации в последней стадии. Всё что делает этот персонаж - полнейший кокаиновый зашквар. То что Сытнику место на помойке - однозначно, как и этому деграданту в кресле президента.
Наверное, он просто 3,14здюк.
Протягом березня 2020 року Україна виплатила 409,3 мільйона доларів за кредити, надані Міжнародним валютним фондом. https://hromadske.ua/posts/u-berezni-********-viplatila-mvf-majzhe-dollar410-mln-nacbank
Это типа: "Мы одолжим вам денег, но подселим нашего человека."
Так что выбор очень простой - или выполняйте условия G7, то есть будьте всего лишь цивилизованными людьми, или оставайтесь авторитарными, коррумпированными свиньями "русского мира".