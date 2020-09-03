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ВР (11782) податкова міліція (1388) Гетманцев (434)

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №3087-д "Про Бюро економічної безпеки".

За відповідне рішення проголосували 245 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що законопроєкт розроблено з метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їхніх функцій та створення Бюро економічної безпеки України для запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних злочинів, віднесених законом до їхньої підслідності. За його словами, передбачені законопроєктом зміни до Кримінального процесуального кодексу профільним Комітетом винесено в окремий законопроєкт. Крім того, для узгодження з Конституцією пропонується підпорядкувати Бюро економічної безпеки України Кабінету Міністрів України, а не Президенту України, як сказано в проєкті.

Також читайте: Підвищення мінімальної зарплати не має на меті збільшити підтримку "Слуги народу" на місцевих виборах, - Гетманцев

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 8494
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03.09.2020 12:29
+15
Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 2072
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03.09.2020 12:32
+12
Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 9633
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03.09.2020 12:30
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Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 8494
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03.09.2020 12:29 Відповісти
БЮРО КОЛЫШНЬОГО ОБХСС.. ну ну....
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03.09.2020 12:36 Відповісти
НУ-НУ, виг. Уживається при висловленні заохочення, спонукання до дії. - Ось хтось з товариства гуконув сонним голосом. - Глуши, брат, його!.. глуши!.. А ну-ну... (Мирний, І, 1949, 332); Гордій підганяв своїх: ну-ну, хлоп'ята. Мовляв, отакий ранок не згаяти б (Головко, II, 1957, 186); // Уживається при висловленні спонукання до припинення дії. - Ну-ну! Ну ж бо! - спиняла вона дитину, що тягнулась до волів (Вовчок, І, 1955, 323); // Уживається при висловленні погрози, перестороги. - Ось ну-ну! - грізно глянувши та зложивши кулаки, каже Чіпка (Мирний, II, 1954, 186); Затисши в руці батіг, він кинувся до Джмелика.. - Ну-ну, це тобі не в економії (Тют., Вир, 1964, 79); // Уживається при констатуванні чого-небудь небажаного, несподіваного. Глянув [Юхим] прикро на нього й покрутив головою. - Ну-ну, оце так вскочили (Головко, II, 1957, 340).
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03.09.2020 12:45 Відповісти
Податкову міліцію ліквідовують вже останніх років двадцять, а вона як була так і є, ніде не поділася.
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03.09.2020 12:30 Відповісти
Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 9633
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03.09.2020 12:30 Відповісти
Ахереть! - кричали дети....
Зашибись! - орал сосед....
А чего бы и нет? С таким назавнием богодельни у нас нет а теперь будет как и дыра в бюджете на её содержание. Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 4493
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03.09.2020 12:30 Відповісти
Страна чиновников и ментов....
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03.09.2020 12:32 Відповісти
Зедебилы73% ные опять каких то дармоедов будут содержать
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03.09.2020 12:32 Відповісти
Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 2072
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03.09.2020 12:32 Відповісти
"Эти два миллиарда украдены у миня! У нарида!" (С) алкоголик Вася.
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03.09.2020 13:58 Відповісти
"Рошен" платит в бюджет какой страны?
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03.09.2020 14:18 Відповісти
писец бабушкам с семечками...
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03.09.2020 12:33 Відповісти
Шо , опять ? Ещё один лярд выделят на очередных дармоедов ?
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03.09.2020 12:33 Відповісти
Не просто дармоедов. Мы - их кормовая база Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки - Цензор.НЕТ 7462
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03.09.2020 13:18 Відповісти
здрасте...это типа комуняцкого ОБХСС?? Назад в будущее зеленые...
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03.09.2020 12:33 Відповісти
Знов зробили ОБХСС???
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03.09.2020 12:33 Відповісти
Там ещё половина клоунов 95 квартал "не трудоустроена" к корыту, - вот и.. Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 7573
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03.09.2020 12:37 Відповісти
Браво! Экономики нет, а бюро есть. А я то думаю: Почему у нас все так хреново? Теперь прозрел: "бюро" у нас не было. Ну теперь заживем!
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03.09.2020 12:35 Відповісти
Бюроооо... вслушайтесь: бю-роооо... это не какие-нибудь сап, гбр, набу, сбу, мвд, шмекедэ, венедэ... это - бюроооо, как FBI... прониклись магией названия? А теперь вся налоговая милиция, ставшая полюцией, будет переведена в бюроооо, со всеми своими привычками, "наработками", крышами, полами, откатами и пр.
Бюро my ass *****'...
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03.09.2020 12:36 Відповісти
Наступним має бути створене Бюро добрих послуг. Потім - Бюро гарних ідей. А також інші бюро - пояснення провалів, відбілювання зашкварів, реабілітації корабельних сосен...
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03.09.2020 12:36 Відповісти
Вспомнилось "Шоу Бенни Хилла" с его "Министерством идиотских походок". Рада приняла в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности - Цензор.НЕТ 3295
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03.09.2020 12:39 Відповісти
Тут уже предлагали умные люди создать ( они смотрели в будущее ) ... Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки - Цензор.НЕТ 4111
Отдел Линейного Счастья
Отдел Смысла Жизни
Отдел Абсолютного Знания
Отдел Предсказаний и Пророчеств
Отдел Оборонной Магии (существует лишь номинально)
Отдел Вечной Молодости
Отдел Недоступных Проблем
Отдел Социальной Метеорологии
Отдел Универсальных Превращений
Отдел Воинствующего Атеизма
Отдел Заколдованных Сокровищ (с)
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03.09.2020 12:53 Відповісти
а отдел К в СБУ уберут ? - не верю))
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03.09.2020 12:39 Відповісти
и если не будет результата - кто будет финансово отвечать за его создание и проедание средств? где ответственность за создание?что будет индикатором хорошей.плохой работы?
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03.09.2020 12:42 Відповісти
А сейчас хоть кто-то отвечает хоть за что-то?
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03.09.2020 12:46 Відповісти
_Разве депутаны несут ответственность за свои решения, за принятые законы? Нет: абсолютная безнаказанность за антинародные и антиукраинские решения.
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03.09.2020 14:11 Відповісти
даєш витверезники!!!
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03.09.2020 12:46 Відповісти
"В каждый дом " ! Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки - Цензор.НЕТ 5921
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03.09.2020 13:32 Відповісти
Название закона не правильное.. Нужно - Бюро экономической безопасности от Зеклоунов!!! Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки - Цензор.НЕТ 2034
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03.09.2020 12:51 Відповісти
Как это трогательно, еще одна позорная кормушка для бездельников, политических прощелыг и просто отстойник для бывших сотрудников СБУ и прокуроров.
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03.09.2020 12:56 Відповісти
Вот нам этого БЮРО и не хватало. Это какое по счету? Давай список наглядачей. ну, возьмите меня, ну, возьмите.
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03.09.2020 12:57 Відповісти
БЭБ - это как ОБЕП, а до этого ОБХСС, в совок катимся.
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03.09.2020 12:59 Відповісти
не весь квартал трудоустроил?
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03.09.2020 13:04 Відповісти
_Всё это не имеет значения (для пользы Украины и народа) пока судейская мафия остаётся той же и неприкосновенной - неподконтрольной народу! Так, ИБД, показуха для лохов.
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03.09.2020 13:12 Відповісти
Вы считаете, что эту богадельню создавали для пользы Украины? Не для обилечивания бизнеса?
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03.09.2020 14:01 Відповісти
Типа преступлениями в сфере экономики - есть особый вид преступности? Херня!
Лучше бы некоммерческий суд учредили
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03.09.2020 13:21 Відповісти
надо создать Бюро КЛОУНИЧЕСКОЙ безопасности. Чтобы все клоуны в стране были защищены...особенно сопливый
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03.09.2020 14:32 Відповісти
І підпорядкувати його Сабакову.
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03.09.2020 17:29 Відповісти
Больше бюро! красивых и разных! Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки - Цензор.НЕТ 81
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03.09.2020 19:27 Відповісти
 
 