Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №3087-д "Про Бюро економічної безпеки".

За відповідне рішення проголосували 245 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що законопроєкт розроблено з метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їхніх функцій та створення Бюро економічної безпеки України для запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних злочинів, віднесених законом до їхньої підслідності. За його словами, передбачені законопроєктом зміни до Кримінального процесуального кодексу профільним Комітетом винесено в окремий законопроєкт. Крім того, для узгодження з Конституцією пропонується підпорядкувати Бюро економічної безпеки України Кабінету Міністрів України, а не Президенту України, як сказано в проєкті.

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