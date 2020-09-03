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Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов

Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов

Український комік Олег Філімонов, який зібрався балотуватися в мери Одеси, заявив, що президент України Володимир Зеленський звалив на себе величезний тягар, вийшовши із зони власного комфорту.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", передає Цензор.НЕТ.

"Популярний актор, блискучий. Дуже розумний, дуже підприємливий чоловік, який створив медіаімперію й успішно нею керував, заробив багато грошей. До того ж заробив саме кривавим потом. Звичайно, така людина не може не викликати поваги. Він не може не викликати захоплення", - сказав Філімонов.

Філімонов побажав Зеленському не зупинятися.

Також дивіться: Зеленський привітав Одесу з Днем міста, опублікувавши спільне відео з Філімоновим. ВIДЕО

"Я розумію, що повільно ... Я навіть коли з ним розмовляв, сказав: "Володимире Олександровичу, мене все влаштовує, окрім темпу"... На що він відповів: "Неможливо всю цю заіржавілу машину, яка з великими труднощами повертається, зрушити. Протидія жахлива", - додав він.

Нагадаємо, Філімонов раніше заявив, що на прохання Зеленського балотуватиметься в мери Одеси.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Філімонов Олег (3)


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Топ коментарі
+77
Клоун клоуну очко полирует😂
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03.09.2020 12:40
+40
первый раз слышу, шоб "зелёное говно" называли "кровавым потом"....
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03.09.2020 12:41
+36
Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов - Цензор.НЕТ 7266
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03.09.2020 12:56
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Ще одна вирішила податись в клоунеси, бо піпл хаває.
Верещучку тягають на мотузках.

Відео:
https://twitter.com/i/status/1301445809452593152
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03.09.2020 12:59 Відповісти
Балаганний клоун.
Хитрий, безпардонний.
Без світогляду.
Українці і не таке переживали.
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03.09.2020 13:00 Відповісти
Пережит-то переживали. И это Г переживём.
Но -- время, нервы, жизни...
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03.09.2020 13:07 Відповісти
Так, це навіть просто пережити не легко.
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03.09.2020 13:56 Відповісти
Переживать то переживали..но может статься советские бабушки его и на второй срок его презом изберут...а там ЗеВова сделает обнуление,(как ПуВова) и будет править вечно! А век человека не долог и хотелось бы....
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03.09.2020 19:04 Відповісти
Тут такі думки.
Або Зе не добуде навіть перший термін.
Або Україна не добуде до кінця його терміну.
Друга каденція не виглядає чимось реальним.
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03.09.2020 19:36 Відповісти
Олег, насчет актера - вопрос спорный, а Зеля президент - говно.
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03.09.2020 13:00 Відповісти
Перепрошую. А чому він не пішов де-не будь на завод, де можна було б нормально, не вмиваючись кривавим потом, працювати?
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03.09.2020 13:01 Відповісти
Там сумно і не цікаво. Всеж таки завод, це для ще меньш розумних людей.
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03.09.2020 16:28 Відповісти
Спасибо жителям Кривбасса за презедента зелупаса.
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03.09.2020 13:02 Відповісти
Ещё одного идиота вытащили из сундука. Кровавым потом "зарабатывают "большие" деньги" на передовой , а не изгаляясь над Украиной и украинцами. Никогда не нравился этот жалкий актеришка , лишенный таланта и актерского мастерства. Мерзкий полумаланец.
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03.09.2020 13:02 Відповісти
Зачем тогда репостишь бред Зели о том будто на передовой (т.е. на военном фронте) зарабатывают большие кровавые деньги?
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03.09.2020 16:29 Відповісти
кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
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03.09.2020 13:03 Відповісти
Петух Филимонова еще ни разу не хвалил!
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03.09.2020 16:30 Відповісти
и будут за него голосовать, лиж бы не "вор российкий" Труханов
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03.09.2020 13:03 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13190167.html Телепузик

То, що Зеленський наказав арештувати "Прямий" у мене не викликає здивування.
Воно ж дурне і не розуміє, що наказ виконати до кінця не вийде, але негативні наслідки для самого Зеленського будуть колосальними.
Чергові обшуки на телеканалі ні до чого не приведуть, але і без того низький рейтинг Зеленського впаде ще нижче.
Атаку на свободу слова суспільство сприймає негативно.
Через тиск на опозиційне ЗМІ Вава отримає й бурхливу реакцію Заходу.
Вже ніщо не врятує імідж промосковського карлика.
Зеленський увімкнув тумблер на самознищення, час працює проти нього.
Гадаю, у Вави ще буде час спитати у Віктора Федоровича, на якому віражі він програв. Але то буде потім, в Ростові чи в камері.
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03.09.2020 13:04 Відповісти
Від напруженої праці у нього на "інструменті" з"явилися трудові мозолі, він завжди розпухає та заважає під час ходіння
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03.09.2020 13:05 Відповісти
..."Популярнейший актер, блестящий." "Очень предприимчивый человек, который...заработал много денег."
Филимонов, сам того не ведая, озвучил основные требования большинства избирателей Украины к кандидату в президенты Украины. Увы...
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03.09.2020 13:05 Відповісти
Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов - Цензор.НЕТ 9243
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03.09.2020 13:06 Відповісти
Он в этот момент потел ?
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03.09.2020 13:09 Відповісти
Это не пот! Это другая жидкость.
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03.09.2020 16:31 Відповісти
Не думал, что Филимонов дурачок! Ошибся, ...ять!
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03.09.2020 13:07 Відповісти
По хлебалу не видно что ли? Со своими маланскими несмешными баянами гадил в эфирах переодически
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03.09.2020 15:14 Відповісти
Филимонов умный. Он просто подлизывает. Работа у актеров такая.
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03.09.2020 16:32 Відповісти
_Кто хвалит заклятого врага Украины - тот кто? Скажи мне кто твой друх... Так что вот что: ФЛМ ПНХ! Мразь! Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов - Цензор.НЕТ 3260
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03.09.2020 13:08 Відповісти
Весь кровавый пот его ожидает в будущем.
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03.09.2020 13:08 Відповісти
Может в его восприятии он и "блестящий" актер, но как президент тусклый и жалкий.
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03.09.2020 13:10 Відповісти
Зеленский блестящий актер, заработавший много денег кровавым потом, - юморист Филимонов очень хочет мэром стать.
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03.09.2020 13:11 Відповісти
Я не одесит но был бы одеситом лучше за Труху бы голосовал! Кстати что-то давно рейтингов не было! Неужели у СН 3-5%?!
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03.09.2020 13:22 Відповісти
Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов - Цензор.НЕТ 8686Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов - Цензор.НЕТ 342
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03.09.2020 13:14 Відповісти
Тот кто не умеет работать головой, зарабатывае кровавым потом.
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03.09.2020 13:16 Відповісти
Кровавым потом это я так понимаю большими болтами в его маленькую попку сношали!
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03.09.2020 13:16 Відповісти
Молчите и слушайте! Великий актер/артист говорит!

Фильмография
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE 1988 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1988) Криминальный талант - официант
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE 1991 - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C_%D0%B2_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5&action=edit&redlink=1 Как это делалось в Одессе
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE 1991 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9 Семь дней с русской красавицей - одесский милиционер
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE 1997 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B,_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C Аферы, музыка, любовь - офицер полиции
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE 2005 - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1 Мальчишник, или Большой секс в маленьком городе - озвучивал милиционера



ТВ
1986-1988 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85 КВН (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) Первая программа ЦТ )
1991-2005 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%88%D0%BE%D1%83 Джентльмен-шоу (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-1 РТР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) ОРТ , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Интер ) - ведущий и актёр
1993-1994, 1998 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%88%D0%BE%D1%83 Маски-шоу (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-1 РТР )
2001-2002 - Филимонов и компания (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A2%D0%A1 СТС ) - ведущий и актёр
2001-2002 - Сделай мне смешно (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A2%D0%A1 СТС ) - ведущий
2001-2004 - Камера смеха (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Интер , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) ДТВ ) - ведущий
2003-2004 - Смеходром (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) ДТВ ) - ведущий
2006-2015 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5 Голые и смешные (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Интер , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Перец ) - автор сценария
2012 - Приколисты (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Перец ) - автор сценария
Сыграл около 600 ролей.
Воот!
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03.09.2020 13:16 Відповісти
Ага, про Филимона. Великий же актёр -- 600 же ролей сыграл!
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03.09.2020 14:12 Відповісти
Кстати клоуны и скоморохи там возле КМ бунтуют!
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03.09.2020 13:23 Відповісти
Когда эти клоуны закончатся?
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03.09.2020 13:27 Відповісти
...а где-то на эрэфии плачет признанный эксперт, не имеющий возможности реализовать свои планы...
Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов - Цензор.НЕТ 8356
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03.09.2020 13:29 Відповісти
актер-то зеленский может и хороший, но как управленец - полнейший ноль, да еще находящийся под влиянием мудархата...
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03.09.2020 13:30 Відповісти
Идиот. Точнее два идиота.
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03.09.2020 13:31 Відповісти
Да и актеришка, если вдуматься, полный ноль. Точнее, два нуля(00). В общем сортир.
https://censor.net/ru/comments/locate/3217391/019214c0-838a-718a-9aa1-068c5a4d4e8f
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03.09.2020 13:32 Відповісти
З яких пір, корпоративний блазень, став великим актором, та він навіть не тягне по рівню на відоме" Кокаінум" Арнольда Шварценегера в Червоному пеклі.
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03.09.2020 13:33 Відповісти
угу кровавым поносом.
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03.09.2020 13:39 Відповісти
До гланд достал языком через ж... Профиминьетчик
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03.09.2020 13:42 Відповісти
Кукушка хвалит петуха...... А на самом деле он и как человек полное дерьмо и как актеришка он никудышный.
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03.09.2020 13:43 Відповісти
Так, шмаркля актор і крапка. Актор=брехун (гарний актор має відмінно брехати, щоб повірили).
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03.09.2020 13:48 Відповісти
У нас стране...не театр! И нам нужен не клоун и не умелый актер, нам нужен кормчий. Нужен Данко!!!!, которому не жалко собственного сердца, чтобы спасти страну, спасти цивилизацию

Кхе,кхе.....среди вас, клоунов, есть такие??????
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03.09.2020 13:50 Відповісти
За кровавым потом следует кровавый понос.
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03.09.2020 13:58 Відповісти
Де ви бачили. щоб ж..д не хвалив ж..да!!!
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03.09.2020 14:05 Відповісти
У списанного и давно забытого посредственного клоуна открылось второе дыхание, у блазня оказывается есть талант реанимировать, фактически бывших в употреблении, но зато на этих одуванчиков, и с помощью них, он может списывать свои пропутинские симпатии.
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03.09.2020 14:07 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1301427442075291650 3 ч

В.Иванова Жлобство -Это не хамство,это то,что образуется от соединения хамства и невежества с трусостью и нахальством (М.Жванецкий) Указ президента ЗЕ о присвоении пожизненной гос\стипендии выдающимся деятелям.. В т.ч.-своему отцу-Александру Зеленскому
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03.09.2020 14:07 Відповісти
И всё!
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03.09.2020 14:19 Відповісти
появился еще один жополиз зеленой плесени.
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03.09.2020 14:23 Відповісти
Кстати, на прошлых выборах Филимонов ходил по одесским дворам вместе с Сашей Боровиком и поддерживал его не за деньги, а бесплатно. И кстати он неоднократно выражал свою проукраинску позицию.
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03.09.2020 14:29 Відповісти
Проукраїнську позицію неодноразово висловлювала і, наприклад, набагато талановитіша актриса Ада Роговцева, але у неї ж вистачає розуму не йти в мери!

І талановитіший Сейтаблаєв давно вже показав свою позицію і Кіборгів зняв і теж не йде в мери!
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03.09.2020 15:27 Відповісти
Один клоун облизал другого!

Кровавый пот на хрене, которым Бубочка лабает "Мурку"?????

Клоуны, идите на хрен!

Мой Президент Порошенко!
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03.09.2020 14:52 Відповісти
летят филимоны.. будем бамбить!
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03.09.2020 14:56 Відповісти
А где уплаченные налоги с этих "заработанных много денег"?
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03.09.2020 16:03 Відповісти
Там же где и сами деньги. В офшорах
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03.09.2020 16:33 Відповісти
Украинский. Комик. Филимонов.......?????? Вот три слова. И во всех трех ни капли украинского
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03.09.2020 16:36 Відповісти
Кровавым потом?????
Тогда скорее обрезаным ху....м.
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03.09.2020 16:54 Відповісти
https://www.unian.net/politics/otec-zelenskogo-otreagiroval-na-predlozhenie-prisvoit-emu-stipendiyu-novosti-ukraina-11134178.html?_ga=2.224002719.528949392.1599135295-1436641302.1595328730 Отец президента Украины, доктор технических наук и профессор Александр Зеленский попал в перечень выдающихся деятелей образования, которым предложили назначить пожизненную государственную стипендию.
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03.09.2020 16:56 Відповісти
Результат страшного сопротивления от бывшего рыга, плагиатора Шкарлета.
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03.09.2020 16:58 Відповісти
Результат страшного сопротивления от бывшего рыга, плагиатора Шкарлета.
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03.09.2020 16:58 Відповісти
Заработал он свои миллионы путем укрывания налогов от государства и таким образом недоплачивал в бюджет страны
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03.09.2020 16:59 Відповісти
Помню за сивоху так же топили перед парламентскими... Как-то ФУ!
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03.09.2020 18:59 Відповісти
какие деньги? у него же все фирмы по факту убыточные, а прибыль по офшорам
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03.09.2020 19:19 Відповісти
Не влаштовують темпи чого: корупції,наглості,підлості,брехливості.Хитронаглюча морда нікого не введе в оману.
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03.09.2020 21:31 Відповісти
Что касается Зели как актёра - глянул несколько серий "Слуги народа", и, по впечатлению, из актерских способностей у Зе в запасе только два выражения лица - страдальческое и озабоченное. Ну и + суперспособность сексуально хрипеть.

Правда, что ему пришлось немало поработать, выводя на нынешний уровень 95-й квартал, вполне верится. И поэтому тем более странно - что ж всё так плохо? ИМХО Зе не просто непригоден как президент - он проявляет себя гораздо хуже, чем можно ожидать от руководителя успешного бизнес-проекта. Хотя, с другой стороны, чего можно ожидать от вечной прислуги на корпоративах олигархов?..
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03.09.2020 22:52 Відповісти
Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов - Цензор.НЕТ 7675
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03.09.2020 23:28 Відповісти
https://www.livejournal.com/category/literatura?utm_source=post Олег "Сексот" Филимонов

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218082996008595&set=a.2920217486681&type=3 Виталий Оплачко:
.. Правда изымали не столько у иностранцев, сколько у советских граждан. Изъятые у меня книги подверглись «экспертной» оценки аж двух специалистов. Одним из них был кандидат в мэры Одессы г-н Филимонов.

В моей папке «Хранить вечно» копия его заключения по книге «Our crowd in New York". Думаю, его американским друзьям будет интересно узнать, что в конце «алик» воскликнул : «Сионистская пропаганда!»...
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03.09.2020 23:33 Відповісти
Мы начинаем КВН!

Для чего? Для чего?

Чтоб не осталось в стороне
Никого, никого.
Це гімн всіх кагебешних клованів, які наче в фільмі жахів повилазили з усіх щілин. Дустом їх, дустом!
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03.09.2020 23:48 Відповісти
Не знаю, які там у нього наукові ступені, але на фейсі - деградація.
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04.09.2020 05:34 Відповісти
молодец, всё верно.
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04.09.2020 05:58 Відповісти
Ага, разбить хрен о клавиши рояля - это не кровавый пот, это тупой мозг🤡
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04.09.2020 06:34 Відповісти
Філімонов уньілое ГОВНО
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05.09.2020 13:35 Відповісти
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