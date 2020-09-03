Зеленський блискучий актор, який заробив багато грошей кривавим потом, - гуморист Філімонов
Український комік Олег Філімонов, який зібрався балотуватися в мери Одеси, заявив, що президент України Володимир Зеленський звалив на себе величезний тягар, вийшовши із зони власного комфорту.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", передає Цензор.НЕТ.
"Популярний актор, блискучий. Дуже розумний, дуже підприємливий чоловік, який створив медіаімперію й успішно нею керував, заробив багато грошей. До того ж заробив саме кривавим потом. Звичайно, така людина не може не викликати поваги. Він не може не викликати захоплення", - сказав Філімонов.
Філімонов побажав Зеленському не зупинятися.
"Я розумію, що повільно ... Я навіть коли з ним розмовляв, сказав: "Володимире Олександровичу, мене все влаштовує, окрім темпу"... На що він відповів: "Неможливо всю цю заіржавілу машину, яка з великими труднощами повертається, зрушити. Протидія жахлива", - додав він.
Нагадаємо, Філімонов раніше заявив, що на прохання Зеленського балотуватиметься в мери Одеси.
Будь ласка, зачекайте...
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Верещучку тягають на мотузках.
Відео:
https://twitter.com/i/status/1301445809452593152
Хитрий, безпардонний.
Без світогляду.
Українці і не таке переживали.
Но -- время, нервы, жизни...
Або Зе не добуде навіть перший термін.
Або Україна не добуде до кінця його терміну.
Друга каденція не виглядає чимось реальним.
То, що Зеленський наказав арештувати "Прямий" у мене не викликає здивування.
Воно ж дурне і не розуміє, що наказ виконати до кінця не вийде, але негативні наслідки для самого Зеленського будуть колосальними.
Чергові обшуки на телеканалі ні до чого не приведуть, але і без того низький рейтинг Зеленського впаде ще нижче.
Атаку на свободу слова суспільство сприймає негативно.
Через тиск на опозиційне ЗМІ Вава отримає й бурхливу реакцію Заходу.
Вже ніщо не врятує імідж промосковського карлика.
Зеленський увімкнув тумблер на самознищення, час працює проти нього.
Гадаю, у Вави ще буде час спитати у Віктора Федоровича, на якому віражі він програв. Але то буде потім, в Ростові чи в камері.
Филимонов, сам того не ведая, озвучил основные требования большинства избирателей Украины к кандидату в президенты Украины. Увы...
Фильмография
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE 1988 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1988) Криминальный талант - официант
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE 1991 - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C_%D0%B2_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5&action=edit&redlink=1 Как это делалось в Одессе
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE 1991 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9 Семь дней с русской красавицей - одесский милиционер
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE 1997 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B,_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0,_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C Аферы, музыка, любовь - офицер полиции
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE 2005 - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B2_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5&action=edit&redlink=1 Мальчишник, или Большой секс в маленьком городе - озвучивал милиционера
ТВ
1986-1988 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85 КВН (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) Первая программа ЦТ )
1991-2005 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%88%D0%BE%D1%83 Джентльмен-шоу (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-1 РТР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) ОРТ , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Интер ) - ведущий и актёр
1993-1994, 1998 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%88%D0%BE%D1%83 Маски-шоу (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-1 РТР )
2001-2002 - Филимонов и компания (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A2%D0%A1 СТС ) - ведущий и актёр
2001-2002 - Сделай мне смешно (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A2%D0%A1 СТС ) - ведущий
2001-2004 - Камера смеха (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Интер , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) ДТВ ) - ведущий
2003-2004 - Смеходром (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) ДТВ ) - ведущий
2006-2015 - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5 Голые и смешные (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Интер , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Перец ) - автор сценария
2012 - Приколисты (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Перец ) - автор сценария
Сыграл около 600 ролей.
Воот!
https://censor.net/ru/comments/locate/3217391/019214c0-838a-718a-9aa1-068c5a4d4e8f
Кхе,кхе.....среди вас, клоунов, есть такие??????
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1301427442075291650 3 ч
В.Иванова Жлобство -Это не хамство,это то,что образуется от соединения хамства и невежества с трусостью и нахальством (М.Жванецкий) Указ президента ЗЕ о присвоении пожизненной гос\стипендии выдающимся деятелям.. В т.ч.-своему отцу-Александру Зеленскому
І талановитіший Сейтаблаєв давно вже показав свою позицію і Кіборгів зняв і теж не йде в мери!
Кровавый пот на хрене, которым Бубочка лабает "Мурку"?????
Клоуны, идите на хрен!
Мой Президент Порошенко!
Тогда скорее обрезаным ху....м.
Правда, что ему пришлось немало поработать, выводя на нынешний уровень 95-й квартал, вполне верится. И поэтому тем более странно - что ж всё так плохо? ИМХО Зе не просто непригоден как президент - он проявляет себя гораздо хуже, чем можно ожидать от руководителя успешного бизнес-проекта. Хотя, с другой стороны, чего можно ожидать от вечной прислуги на корпоративах олигархов?..
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218082996008595&set=a.2920217486681&type=3 Виталий Оплачко:
.. Правда изымали не столько у иностранцев, сколько у советских граждан. Изъятые у меня книги подверглись «экспертной» оценки аж двух специалистов. Одним из них был кандидат в мэры Одессы г-н Филимонов.
В моей папке «Хранить вечно» копия его заключения по книге «Our crowd in New York". Думаю, его американским друзьям будет интересно узнать, что в конце «алик» воскликнул : «Сионистская пропаганда!»...
Для чего? Для чего?
Чтоб не осталось в стороне
Никого, никого.
Це гімн всіх кагебешних клованів, які наче в фільмі жахів повилазили з усіх щілин. Дустом їх, дустом!