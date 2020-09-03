Арахамія заперечує, що Рада готується звільнити міністрів Марченка, Петрашка і Степанова: Це неправда, не підтверджую
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не підтверджує інформацію, що Верховна Рада нібито готується звільнити міністрів фінансів Сергія Марченка, розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка і охорони здоров'я Максима Степанова.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Арахамія сказав під час спілкування з журналістами в четвер, 3 вересня.
Коментуючи запитання про ймовірність звільнення Марченка, Петрашка і Степанова, Арахамія сказав: "Неправда, не підтверджую".
Крім того, голова фракції "Слуга народу" заперечив імовірність зміни посад для чинних голови СБУ Івана Баканова і генерального прокурора Ірини Венедіктової.
"Теж читав це в анонімних телеграм-каналах. Ніяких натяків на це не бачив і розмов немає", - сказав Арахамія.
Політик додав, що парламентарії будуть оцінювати роботу урядовців і силовиків у визначений законодавством термін і спосіб.
Як повідомлялося, раніше перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі одного з українських телеканалів допустив імовірність кадрових змін в економічному блоці уряду.
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вместе со своими подельниками