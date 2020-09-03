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Новини
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Арахамія заперечує, що Рада готується звільнити міністрів Марченка, Петрашка і Степанова: Це неправда, не підтверджую

Арахамія заперечує, що Рада готується звільнити міністрів Марченка, Петрашка і Степанова: Це неправда, не підтверджую

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не підтверджує інформацію, що Верховна Рада нібито готується звільнити міністрів фінансів Сергія Марченка, розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка і охорони здоров'я Максима Степанова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Арахамія сказав під час спілкування з журналістами в четвер, 3 вересня.

Коментуючи запитання про ймовірність звільнення Марченка, Петрашка і Степанова, Арахамія сказав: "Неправда, не підтверджую".

Крім того, голова фракції "Слуга народу" заперечив імовірність зміни посад для чинних голови СБУ Івана Баканова і генерального прокурора Ірини Венедіктової.

"Теж читав це в анонімних телеграм-каналах. Ніяких натяків на це не бачив і розмов немає", - сказав Арахамія.

Також читайте: "Слуга народу" Корнієнко про можливі кадрові перестановки в Кабміні: У монобільшості є питання до Мінекономіки і Мінфіну

Політик додав, що парламентарії будуть оцінювати роботу урядовців і силовиків у визначений законодавством термін і спосіб.

Як повідомлялося, раніше перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі одного з українських телеканалів допустив імовірність кадрових змін в економічному блоці уряду.

Автор: 

ВР (14949) Кабмін (14078) Мінфін (3632) звільнення (2670) Марченко Оксана (146) Петрашко Ігор (170) Арахамія Давид (1103) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+1
Ара хаміє
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03.09.2020 12:49
+1
Кто к этим наперсточникам, нуворишам вседозволенности вообще в министры пойдёт?..
Разве тот, кому до морального дна осталось только пальцы ног вытянуть
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03.09.2020 12:49
+1
Это неправда - еще уволим лысого шмыгаля, ну и всех остальных заодно...только малюська так останется стоять на голове...
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03.09.2020 12:50
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Ара хаміє
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03.09.2020 12:49 Відповісти
Кто к этим наперсточникам, нуворишам вседозволенности вообще в министры пойдёт?..
Разве тот, кому до морального дна осталось только пальцы ног вытянуть
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03.09.2020 12:49 Відповісти
Это неправда - еще уволим лысого шмыгаля, ну и всех остальных заодно...только малюська так останется стоять на голове...
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03.09.2020 12:50 Відповісти
Шаурмой не поделились ?..
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03.09.2020 12:54 Відповісти
Это узколобое чиполино завтра будет говорить все с точностью ло наоборот...и то что его не так поняли и вырвали из контекста..
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03.09.2020 12:57 Відповісти
Цензор, не спи!
Тут супер новость: зеленский дал пожизненную пенсию... своему отцу

https://www.volynnews.com/resize/640x593/r/files/news/2020/09-03/299519/photo_2020-09-03_09-25-22.jpg
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03.09.2020 12:58 Відповісти
https://ukranews.com/ua/news/723880-batko-zelenskogo-mozhe-otrymuvaty-dovichnu-stypendiyu-ukaz Кабмін пропонує Зеленському надати його батькові довічну стипендію

Арахамія заперечує, що Рада готується звільнити міністрів Марченка, Петрашка і Степанова: Це неправда, не підтверджую - Цензор.НЕТ 6824
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03.09.2020 14:02 Відповісти
Збрехавший раз, хто тобі повірить?
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03.09.2020 13:03 Відповісти
Ну, АраХламидия обычный исполнитель. Сегодня он ничего не знает, а завтра, после приказа, начнет рассылать указания в чат "слуг урода". Собственно, здесь нет ничего нового или необычного.
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03.09.2020 13:04 Відповісти
Они что есть, что нет, без разницы. Если уволят, то никто и не заметит.
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03.09.2020 13:06 Відповісти
о Хамло пристоилось!!
назначает,увольняет,хамит-особо одаренній
Хорошо смотрелся бі висящим на каштане на Крещатике
вместе со своими подельниками
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03.09.2020 13:20 Відповісти
Таварищь Охерамия, а може тобі вже пора додому в Обхезію?!

Арахамія заперечує, що Рада готується звільнити міністрів Марченка, Петрашка і Степанова: Це неправда, не підтверджую - Цензор.НЕТ 4148
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03.09.2020 13:42 Відповісти
отрицает, что готовится уволить министров Марченко, Петрашко и Степанова: Это неправда, не подтверждаю, а степанова, петрашко и марченко не исключаю их увольнение.
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03.09.2020 14:53 Відповісти
Но слух по стране уже пошел.
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03.09.2020 18:32 Відповісти
 
 