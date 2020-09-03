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Новини Пожежі в Україні
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Домоволодіння на території Дворічанського лісництва, які повністю згоріли, отримають приблизно 300 тис. грн, - Аваков

Домоволодіння на території Дворічанського лісництва, які повністю згоріли, отримають приблизно 300 тис. грн, - Аваков

Люди, що залишилися без домівок унаслідок пожежі на території Дворічанського лісництва в Харківській області, отримають матеріальну допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков журналістам в с. Гороб'ївка Харківської області в четвер.

"Сьогодні відбудеться засідання спеціальної комісії. Зараз, через декілька хвилин, відбудеться онлайн-зв'язок із прем'єр-міністром і президентом. Буде ухвалено рішення про виділення коштів", - сказав Аваков.

"Кошти виділятимуться за тими стандартами, які ми останнім часом застосовували в таких випадках. Домоволодіння, які повністю згоріли, отримуватимуть приблизно 300 тис. грн, а там буде спеціальна комісія, яка оцінюватиме", - додав міністр.

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Міністр соціальної політики Марина Лазебна, яка також брала участь у брифінгу, додала, що вже сформовані списки будинків, які згоріли повністю або були пошкоджені вогнем.

Водночас вона зазначила, що має намір поспілкуватися з представниками місцевої влади.

"У людей немає документів на будинки, у людей згоріли документи, те, що вони наживали роками, тому я хочу зрозуміти, як сьогодні ще місцева влада, яка має займатися людьми, як сьогодні вони планують вирішувати всі питання", - сказала Лазебна.

Як повідомлялося, 2 вересня вдень на території Дворічанського лісництва на околиці с. Гороб'ївки виникла пожежа хвойного лісу. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що пожежа охопила майже 80 га, пізніше площа пожежі збільшилась до 500 га, зокрема 100 га верхового лісу. Приблизно о 15:00 через сильний поривчастий вітер (до 15 м/с) змінних напрямків вогонь поширився у напрямку населених пунктів Гороб'ївки та Гряниківки.

За даними ГУ ДСНС у Харківській області, внаслідок пожежі знищено 22 житлових будинки, відселено 33 людини і через отруєння продуктами горіння по медичну допомогу звернулася одна людина.

Також дивіться: Пожежа в Дворічанському лісництві на Харківщині: вогнем знищено 22 будинки, відселено 33 особи, один потерпілий, - ДСНС. ВIДЕО

Станом на 7:00 3 вересня тривало гасіння лісової пожежі на території Дворічанського лісництва на площі 100 га, осередки загоряння на території прилеглих населених пунктів Гороб'ївки та Гряниківки було ліквідовано.

До гасіння залучено 395 осіб та 61 одиницю техніки, з них від ДСНС 215 працівників особового складу та 49 одиниць техніки, зокрема два пожежних літаки та один вертоліт. Координацію робіт із гасіння пожежі на місці здійснює штаб.

За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) компенсації (689) пожежа (4316) Харківщина (6054) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+6
Только на днях преЗ заявил, что прекратилась незаконная вырубка лесов на Харьковщине.
И тут же масштабные пожары в лесничествах.
Совпадение?
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03.09.2020 13:03
+2
А за такое домовладение тоже 300000?
Полностью сгоревшие домовладения на территории Двуречанского лесничества получат примерно 300 тыс. грн, - Аваков - Цензор.НЕТ 1489
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03.09.2020 13:00
+2
Пусть платит виновный - зелёный передвижной апокалипсис....
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03.09.2020 13:09
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типа милостыню кинут???
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03.09.2020 12:59 Відповісти
А за такое домовладение тоже 300000?
Полностью сгоревшие домовладения на территории Двуречанского лесничества получат примерно 300 тыс. грн, - Аваков - Цензор.НЕТ 1489
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03.09.2020 13:00 Відповісти
хватит на коробку кирпичную а дальше **...сь как хотите....
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03.09.2020 13:01 Відповісти
В не самом забитом селе на такие деньги можно пару хат купить.
А подалее от трассы - штуки 4-5
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03.09.2020 13:18 Відповісти
Только на днях преЗ заявил, что прекратилась незаконная вырубка лесов на Харьковщине.
И тут же масштабные пожары в лесничествах.
Совпадение?
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03.09.2020 13:03 Відповісти
Тут якраз питання: яким боком тут Аваков? Невже він вже і лісництвами керує?
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03.09.2020 17:33 Відповісти
Ну, ни х........ 22 дома. Теперь на месте их вырастет максимум три, но трехэтажные.
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03.09.2020 13:04 Відповісти
такое впечатление, что оно... с факелом ездит.. не успел уехать как полыхнуло..
совпадение?
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03.09.2020 13:05 Відповісти
Пусть платит виновный - зелёный передвижной апокалипсис....
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03.09.2020 13:09 Відповісти
Мабуть винний і платить.
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03.09.2020 17:32 Відповісти
так же как новые квартиры "получили" жители взорванного дома?
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03.09.2020 13:09 Відповісти
на всех....невиданная щедрость зеленых клоунов....сами крадут лярдами
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03.09.2020 13:25 Відповісти
Це, Сабаков вже лісництвами керує чи він просто смотрящій?
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03.09.2020 17:31 Відповісти
Касаемо суммы компенсаций от пожаров, наводнений ... Да, за 300 000 грн новый дом не построишь, но разве где-то есть закон, по которому государство должно компенсировать пострадавшим их имущество? Это должны делать страховые компании, если имущество соответствующим образом застраховано. "Подачки" от государства - это дополнительная помощь пострадавшим, а не полная компенсация потери.
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03.09.2020 18:16 Відповісти
за 300к дом не построить. так, сарайчик
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03.09.2020 18:50 Відповісти
 
 