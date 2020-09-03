Президенту банку "Аркада" повідомлено про підозру у привласненні 50 млн грн, - прокуратура
Під процесуальним керівництвом прокуратури Києва детективи Слідчого управління ГУ Нацполіції в Києві повідомили про підозру президенту АТ АКБ "Аркада" в привласненні грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика" в сумі 50 млн грн (ч. 5 ст. 191КК України).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури в м.Києві.
" Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2018 року підозрюваний, обіймаючи посаду Голови правління АТ АКБ "АРКАДА", разом зі своїми спільниками розробив та реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" та "Патріотика", управителем яких є АТ АКБ "АРКАДА"", - сказано в повідомленні.
Так, за даними прокуратури, шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій з використанням суб’єктів господарювання, які не пов’язані з АТ АКБ "АРКАДА" та підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені кошти у сумі 50 млн гривень.
"Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У приміщенні АТ АКБ "АРКАДА", а також за місцем проживання підозрюваного та інших осіб тривають обшуки", - зазначено в повідомленні.
У прокуратурі нагадали, що на підставі рішення правління Національного банку України від 25 серпня "Про віднесення АТ АКБ" Аркада "до категорії неплатоспроможних", в банку запроваджено тимчасову адміністрацію.
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Пусть КМДА вернёт по суду 360 млн. Аркаде!!
Схемами попахивает Там и возможно у тех, кто нашел теперь "козла отпущения". Если бы решение суда было бы выполнено в феврале 2020, вообще ничего этого не было! А пока Казначейство будет отвечать, что такую сумму 360 млн. Киевсовет должен платить добровольно, а потом появляется розпорядження, что конца этого года запрещается взыскивать средства с местных органов власти, доверия такой Власти также не будет!
т.е. Кличку можно не платить? Зачем нам тогда суды и их решения, если сама влада не виконує рішення суду?!
Это вопрос уже на прямую к Президенту, пусть разберётся какие схемы у этих органов и за одно пусть проверит, как на застройщиках Кличко поднимает свои рейтинги. Строят (садик и школу, парк и паркинг, электроподстанцию) одни, а потом в кадре появляется Кличко и говорит - Мы построили!
А дальше по схеме - запретили, отжали, не вернули, нашли расхищения в 50 млн., И снова в кадре Кличко и Тот кто нашел "козла отпущения") вот вся схема
Кличко и Аваков, пора меняться, это ваша система, честно, сыты - следущий. Надеемся на новую эру изменений и это не Вы