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Поліція Київщини встановила 22 учасників конфлікту зі стріляниною біля ресторану на міському пляжі в Українці

Поліція Київщини встановила 22 учасників конфлікту зі стріляниною біля ресторану на міському пляжі в Українці

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, аналізу відеозаписів і показань свідків поліцейські Київської області встановили, що до скоєння хуліганських дій в одному з кафе м.Українка причетні 15 місцевих жителів і 7 приїжджих осіб з Києва, серед них - і громадяни Російської Федерації.

"Зараз вже проведено 10 обшуків за встановленими адресами учасників інциденту. Постраждалі, які звернулися в лікарню з пораненнями, відмовилися від пояснень і співпраці зі слідством. Їх життю нічого не загрожує", - повідомляє в четвер Відділ комунікації поліції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.

Тривають розслідування у двох кримінальних провадженнях, відкритих за фактами вчинення хуліганства із застосуванням зброї та за фактом приховування злочину - за ч. 4 ст. 296, ст. 396 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам та учасникам конфлікту.

Також дивіться: "Під час перших пострілів з АК-47 я сховалася під стіл", - група чоловіків влаштувала перестрілку біля ресторану на міському пляжі в Українці. ВIДЕО

Як повідомлялося раніше, в середу ввечері група невідомих осіб приїхала на автомобілях з Києва в кафе в місто Українка і влаштувала конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві застосували мисливську зброю.

"Всього пролунало до 10 пострілів. Про це місцеві жителі о 19.15 повідомили в Обухівський відділ поліції. Наряди груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і керівництво Обухівського відділу поліції були на місці події вже через 20 хвилин. Проте учасники конфлікту і персонал кафе зробили все можливе, щоб приховати цей злочин: змінили обстановку, зібрали гільзи і знищили сліди. Для отримання відео з камер спостереження поліцейські провели невідкладний обшук і вилучили сервер ", - розповіли в поліції.

Автор: 

Київська область (4010) Нацполіція (15142) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+13
И что, им дадут по 60 дней без права залога, как тем ребятам , что петушню Кивы отдубасили? Нееет...
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03.09.2020 13:21
+11
Стрельна на поражение из автомата - хулиганство, а самооборона,как у Стерненко - это убийство!
И не перепутай-те!
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03.09.2020 13:24
+6
"персонал кафе сделали все возможное, чтобы скрыть это преступление"

Побачите, цей вертеп розбійників ніхто не закриватиме, як і халдеїв - працівників шалману. Як працювали, так і будуть працювати.
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03.09.2020 13:21
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И что, им дадут по 60 дней без права залога, как тем ребятам , что петушню Кивы отдубасили? Нееет...
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03.09.2020 13:21 Відповісти
"персонал кафе сделали все возможное, чтобы скрыть это преступление"

Побачите, цей вертеп розбійників ніхто не закриватиме, як і халдеїв - працівників шалману. Як працювали, так і будуть працювати.
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03.09.2020 13:21 Відповісти
Раньше камни кидали, сейчас с автоматиков средь бела дня постреливают. Нормальная такая "хулиганочка"
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03.09.2020 13:21 Відповісти
Стрельна на поражение из автомата - хулиганство, а самооборона,как у Стерненко - это убийство!
И не перепутай-те!
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03.09.2020 13:24 Відповісти
Татьяна Кучер, Леван Дарсания, Олексій Онуфрієнко (Пика), Паата Робакидзе и остальные.

ОПГ в Украинке, которое уже не один год отжимает землю, песок, ставят МАФы налево и направо, запугивает бизнесменов. Создали клубы единоборств и набирают туда вот таких стрелков для отжима и запугивания. Все те строения, у которых произошла стрельба - были "подмяты" вышеуказанными бандитами и забраны у бизнеса угрозами. Ресторан "Дебош" - место встречи этой ОПГ. Местная полиция слова не может сказать! Аваков , ау! СБУ - у вас под носом организованная преступность, которая годами держит в страхе целый город Киевской области.
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03.09.2020 13:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/244596 Все це можна в мить закінчити.Послати 300 спецпризначинців і всіх би їх там положили,а інші будуть думати.Але за всі роки,влада ніфіга з бандюками не робила.
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03.09.2020 15:14 Відповісти
Хорошая страна, с автоматом - хулиганка. А раньше с рогаткой считалась хулиганка. Как быстро все меняется.
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03.09.2020 13:29 Відповісти
...к совершению хулиганских действий в одном из кафе г. Украинка причастны 15 местных жителей и 7 приезжих лиц из Киева, в томе числе - и граждане Российской Федерации.Источник: https://censor.net/ru/n3217406

Так стрельба из автомата в общественном месте это "хулиганские действия"?!
У вас, менты, мозгов совсем не осталось?
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03.09.2020 13:31 Відповісти
А они у них были??? Там только "хватательный" рефлекс и - всё.
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03.09.2020 13:47 Відповісти
""" ... были на месте происшествия уже через 20 минут.""""
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03.09.2020 14:09 Відповісти
А где же говнорты вице-президента? Нужно же тушить волну не хорошую, а то люди опять начнут спрашивать, чем он занимается, кроме Маркива...
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03.09.2020 14:27 Відповісти
Опять горные бараны! Куда Аваков смотрит? Так он же сам из горных баранов.
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03.09.2020 14:44 Відповісти
Як виявилось без лиць кавказької національності не обійшлося.Всюди гадять,як москалі.Ви подивіться які в них машини.Де вони гроші беруть? Може чесно заробили? Вони синтетичною наркотою промишляють і не тільки синтетичною.А це фактично також війна.Де наші доблесні спецпризначенці? Коли з бандюками почнуть боротися.Бо без цього москаля також ніколи не перемогти.Вони всі тут гадять.хоча багато хто з цих бандюків лише тут в гостях.
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03.09.2020 15:10 Відповісти
Нам не потрібно лівацької політики до бандюків і вбивць.Якщо би вони приїхали,чесно і пристойно себе вели,то нехай будуть.В нас і так своїх вилупків достатньо,навіщо ще нам інші?
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03.09.2020 15:12 Відповісти
Так то були смотрящі від кацапської банди.
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03.09.2020 17:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/212656 Це вже не важливо.Всі такі покидьки повинні бути під землею.Це буде ознака справжньої демократії.А в нас під демократією вважається вседозволеність і свавілля.
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03.09.2020 17:40 Відповісти
и 7 приезжих лиц из Киева, в томе числе - и граждане Российской Федерации.Источник: https://censor.net/ru/n3217406

это полный пи..дец...
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03.09.2020 16:07 Відповісти
Кацапська орг злочинність давно стала міжнародною та прислужує ФСБ
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03.09.2020 17:37 Відповісти
При всем отношении к Лукашенко он эту проблему решил радикально- в свое время собрали весь ОМОН , и вывели на улицы патрулировать - ВСЮ черножопую братию депортировали моментом из страны , но у нас это не пройдет - когда при барыге НАБУ поймало на горячем продажу паспортов Украины банабакам - Луценко и СБУ слило это дело ....
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03.09.2020 18:34 Відповісти
авакян ну ШО ТАМ БИШОП ссаный? ЧТобы ты чмо ушло в отставку уже летит астероид
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03.09.2020 21:13 Відповісти
 
 