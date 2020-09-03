Поліція Київщини встановила 22 учасників конфлікту зі стріляниною біля ресторану на міському пляжі в Українці
Під час проведення оперативно-розшукових заходів, аналізу відеозаписів і показань свідків поліцейські Київської області встановили, що до скоєння хуліганських дій в одному з кафе м.Українка причетні 15 місцевих жителів і 7 приїжджих осіб з Києва, серед них - і громадяни Російської Федерації.
"Зараз вже проведено 10 обшуків за встановленими адресами учасників інциденту. Постраждалі, які звернулися в лікарню з пораненнями, відмовилися від пояснень і співпраці зі слідством. Їх життю нічого не загрожує", - повідомляє в четвер Відділ комунікації поліції в Київській області, передає Цензор.НЕТ.
Тривають розслідування у двох кримінальних провадженнях, відкритих за фактами вчинення хуліганства із застосуванням зброї та за фактом приховування злочину - за ч. 4 ст. 296, ст. 396 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам та учасникам конфлікту.
Як повідомлялося раніше, в середу ввечері група невідомих осіб приїхала на автомобілях з Києва в кафе в місто Українка і влаштувала конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві застосували мисливську зброю.
"Всього пролунало до 10 пострілів. Про це місцеві жителі о 19.15 повідомили в Обухівський відділ поліції. Наряди груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і керівництво Обухівського відділу поліції були на місці події вже через 20 хвилин. Проте учасники конфлікту і персонал кафе зробили все можливе, щоб приховати цей злочин: змінили обстановку, зібрали гільзи і знищили сліди. Для отримання відео з камер спостереження поліцейські провели невідкладний обшук і вилучили сервер ", - розповіли в поліції.
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Побачите, цей вертеп розбійників ніхто не закриватиме, як і халдеїв - працівників шалману. Як працювали, так і будуть працювати.
И не перепутай-те!
ОПГ в Украинке, которое уже не один год отжимает землю, песок, ставят МАФы налево и направо, запугивает бизнесменов. Создали клубы единоборств и набирают туда вот таких стрелков для отжима и запугивания. Все те строения, у которых произошла стрельба - были "подмяты" вышеуказанными бандитами и забраны у бизнеса угрозами. Ресторан "Дебош" - место встречи этой ОПГ. Местная полиция слова не может сказать! Аваков , ау! СБУ - у вас под носом организованная преступность, которая годами держит в страхе целый город Киевской области.
Так стрельба из автомата в общественном месте это "хулиганские действия"?!
У вас, менты, мозгов совсем не осталось?
это полный пи..дец...