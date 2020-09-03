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Новини
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Банкрутство ПрАТ "Росава" створило конфлікт інтересів, глава Ради арбітражних керуючих Боярчуков використовує посаду з метою недобросовісної конкуренції, - ліквідатор "Росави" Дьоміна

Банкрутство ПрАТ

Арбітражна керуюча у справі ПрАТ "Росава" Світлана Дьоміна звинувачує голову Ради арбітражних керуючих в тиску і використанні посади з метою недобросовісної конкуренції

Про це Дьоміна пише в статті на "Українській новинах".

За її словами, Сергій Боярчуков, від імені Ради арбітражних керуючих Києва, користуючись статусом голови, розповсюдив негативну інформацію стосовно виконання нею повноважень ліквідатора ПРАТ "Росава".

"При цьому, жодного посилання на порушення конкретних норм Кодексу професійної етики арбітражних керуючих у статті зазначено не було, проте серед матеріалів, що, начебто, розглядалися Радою Києва, були вибірково надані документи фінансово-господарської діяльності ПРАТ "Росава", інформація про банківські трансакції, посилання на відеосюжети з висловлюваннями третіх осіб", - зазначає вона.

Вона додає, що "Росава" є містоутворюючим підприємством, його діяльність не можна зупинити одномоментно, в тому числі тому, що воно забезпечує енергобезпеку цілого регіону, про що мені як ліквідатору було неодноразово наголошено, в тому числі, Білоцерківською міською радою Київської області.

"Питання законності, відповідності та повноти виконання мною повноважень ліквідатора ПРАТ "Росава" було предметом перевірки Міністерства юстиції, про що пан Боярчуков розповів у своїй статті. Але, дивна річ: результати перевірки моєї діяльності органом контролю теж не влаштовують Сергія Григоровича. Незважаючи на те, що останнім часом він дуже активно захищає колег-арбітражних керуючих, до яких є багато претензій з боку як Міністерства юстиції, так і правоохоронних органів, в той самий час саме до мене, навіть після перевірки, яка не виявила жодних порушень, у пана Боярчукова дуже багато претензій. Чи не здається дивним, що питання стосовно моєї діяльності на ПРАТ "Росава" виникли у шановних панів Комлика та Боярчукова саме зараз, після мого відсторонення від виконання обов’язків ліквідатора ПРАТ "Росава" та призначення Іллі Комлика?", - пише арбітражна керуюча.

За її словами, процедура банкрутства ПРАТ "Росава" - ласий шматок, до якого бажають долучитися структури та фахівці, які мали та мають відношення до Сергія Боярчукова та його компанії.

"Все наведене вище вказує не на відсутність достатньої компетенції моїх "досвідчених" колег, а до наявного конфлікту інтересів та недобросовісну конкуренцію, задля якої використовується регіональна рада саморегулівної організації, яку ми разом створювали останні роки, слід відзначити, зовсім для інших цілей. Матеріали, неправомірно, в порушення норм Кодексу професійної етики, оприлюднені щодо мене, використовуються для дискредитації мене як арбітражного керуючого", - резюмує вона.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року власники заводу "Росава" були змушені оголосити про банкрутство підприємства.

У листопаді 2019 року змінився основний кредитор компанії: ТОВ ФК "Інвестохіллс Веста" викупила у ФГВФО близько 2,5 млрд грн та 16 млрд грн боргів ПРАТ "Росава" як поручителя інших підприємств групи. Борг було викуплено з величезним дисконтом більш ніж 90- процентним.

Автор: 

арбітраж (382) банкрутство (626)


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Топ коментарі
+3
вас, при приеме в соевые тролли не учили до конца текчты читать, прежде чем испражняться?
Напомним, в конце 2018 владельцы завода "Росава" были вынуждены объявить о банкротстве предприятия.Источник:https://censor.net/ru/n3217408

Довести до банкротства предприятие, на продукции которого почти весь украинский автопарк ВАЗа ездил - это еще уметь надо.
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03.09.2020 14:03
+2
А ну зєлєбубня всі хором: при Пороху такого не було! А при сциклу є.
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03.09.2020 13:31
+2
твои проблемы
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03.09.2020 14:07
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А ну зєлєбубня всі хором: при Пороху такого не було! А при сциклу є.
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03.09.2020 13:31 Відповісти
вас, при приеме в соевые тролли не учили до конца текчты читать, прежде чем испражняться?
Напомним, в конце 2018 владельцы завода "Росава" были вынуждены объявить о банкротстве предприятия.Источник:https://censor.net/ru/n3217408

Довести до банкротства предприятие, на продукции которого почти весь украинский автопарк ВАЗа ездил - это еще уметь надо.
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03.09.2020 14:03 Відповісти
я не розумію румунську мову.
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03.09.2020 14:05 Відповісти
твои проблемы
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03.09.2020 14:07 Відповісти
Тю !
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03.09.2020 14:13 Відповісти
Чочо? Токо самые бедные и жадные (а также отважные) на росаве ездили.
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03.09.2020 14:07 Відповісти
я не говорил об имущественном статусе владельцев этих шин, а только об их количестве. У вас проблемы с усвоением элементарных текстов?
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03.09.2020 14:08 Відповісти
Фантазируете вы о их количестве. Я себе росаву не брал даже на славуту 15 лет назад.
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03.09.2020 14:14 Відповісти
а какой у вас рост, вес и цвет глаз? Опишите тут и мы будем знать, как выглядят абсолютно все украинцы.
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03.09.2020 14:16 Відповісти
Поведение в споре должно быть простым: не слушать собеседника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый острый момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с места работы, легко перейти на "ты", сказать: "А вот это не твоего собачего ума дело", и ваш партнер смягчится, как ошпаренный. (с)

Повторяю: только отважные жлобы ездят на росаве. Надеюсь украинцев таких немного (хотя 73% говорят об обратном, увы)
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03.09.2020 14:20 Відповісти
"Росава" банкрот - и никто не виноват!
Это Украина, детка.
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03.09.2020 13:40 Відповісти
Колёса были так сибе, скажем прямо. Но недорого.
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03.09.2020 13:44 Відповісти
На среднем уровне они были. Как и большая часть производителей на нашем рынке. Росава выпускала продукцию и для западных компаний.
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03.09.2020 13:59 Відповісти
Зашёл на резинуцц (не реклама и не рекомендую), выбрал 175х70хр13 и что вижу? Первые 5 по цене - росава (570-615). Средние - это 900-1000, дорогие - под 1500.

Так что так.
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03.09.2020 14:05 Відповісти
Я не про цену, а про качество. Цена ниже, потому что логистика дешевле.
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03.09.2020 14:46 Відповісти
Товар стоит ровно столько, сколько готов заплатить за него покупатель (с)

Для любого автомобилиста совершенно очевидно, что условный средний матадор гораздо лучше бц-10 и потому задрать цену ну никак не выходит - бъём дешёвой логистикой.
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03.09.2020 14:58 Відповісти
У людей свет клином сошёлся на старье, типо БЦ. Завод Росава работал по Off-take проектам для Турции, Германии, Британии. Они делали шины для других брендов. Будете брать вроде зарубежные покрышки, а купите продукцию из Белой Церкви. Также были довольно неплохие модели под брендом Rosava, к примеру Росава Itegro.
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03.09.2020 15:22 Відповісти
Моя "родственница" запускала той шинний, будучи молодим спеціалістом. Десь років 5-ть тому показав їй статтю про новий шинний завод в Бразилії, який по кількості продукції випускав на 10-20% більше Росави. Але там працювало 800-900 працівників. Звичайно я почув від неї спротив, адже то її молодість була. А потім сказала, що у бразильців все автоматизовано, а в нас усе руками роблять. І головне, технологія виготовлення гуми порушується, обладнання застаріле, нове поступає коли старе добито і не підлягає реставрації.
Коротше прийшли до висновку - заводу кришка. Вкладати інвестиції ніхто не бажає - корупція.
Та і повістю потрібно замінити обладнання і і впровадити нові технології. Великий ризик.
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03.09.2020 18:02 Відповісти
Це вже інше питання. Закони капіталізму. Треба вміти пристосовуватися або звільняти місце для тих, хто вміє.
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04.09.2020 08:33 Відповісти
Поріжуть на металобрухт.
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03.09.2020 17:39 Відповісти
 
 