Банкрутство ПрАТ "Росава" створило конфлікт інтересів, глава Ради арбітражних керуючих Боярчуков використовує посаду з метою недобросовісної конкуренції, - ліквідатор "Росави" Дьоміна

Арбітражна керуюча у справі ПрАТ "Росава" Світлана Дьоміна звинувачує голову Ради арбітражних керуючих в тиску і використанні посади з метою недобросовісної конкуренції

Про це Дьоміна пише в статті на "Українській новинах".

За її словами, Сергій Боярчуков, від імені Ради арбітражних керуючих Києва, користуючись статусом голови, розповсюдив негативну інформацію стосовно виконання нею повноважень ліквідатора ПРАТ "Росава".

"При цьому, жодного посилання на порушення конкретних норм Кодексу професійної етики арбітражних керуючих у статті зазначено не було, проте серед матеріалів, що, начебто, розглядалися Радою Києва, були вибірково надані документи фінансово-господарської діяльності ПРАТ "Росава", інформація про банківські трансакції, посилання на відеосюжети з висловлюваннями третіх осіб", - зазначає вона.

Вона додає, що "Росава" є містоутворюючим підприємством, його діяльність не можна зупинити одномоментно, в тому числі тому, що воно забезпечує енергобезпеку цілого регіону, про що мені як ліквідатору було неодноразово наголошено, в тому числі, Білоцерківською міською радою Київської області.

"Питання законності, відповідності та повноти виконання мною повноважень ліквідатора ПРАТ "Росава" було предметом перевірки Міністерства юстиції, про що пан Боярчуков розповів у своїй статті. Але, дивна річ: результати перевірки моєї діяльності органом контролю теж не влаштовують Сергія Григоровича. Незважаючи на те, що останнім часом він дуже активно захищає колег-арбітражних керуючих, до яких є багато претензій з боку як Міністерства юстиції, так і правоохоронних органів, в той самий час саме до мене, навіть після перевірки, яка не виявила жодних порушень, у пана Боярчукова дуже багато претензій. Чи не здається дивним, що питання стосовно моєї діяльності на ПРАТ "Росава" виникли у шановних панів Комлика та Боярчукова саме зараз, після мого відсторонення від виконання обов’язків ліквідатора ПРАТ "Росава" та призначення Іллі Комлика?", - пише арбітражна керуюча.

За її словами, процедура банкрутства ПРАТ "Росава" - ласий шматок, до якого бажають долучитися структури та фахівці, які мали та мають відношення до Сергія Боярчукова та його компанії.

"Все наведене вище вказує не на відсутність достатньої компетенції моїх "досвідчених" колег, а до наявного конфлікту інтересів та недобросовісну конкуренцію, задля якої використовується регіональна рада саморегулівної організації, яку ми разом створювали останні роки, слід відзначити, зовсім для інших цілей. Матеріали, неправомірно, в порушення норм Кодексу професійної етики, оприлюднені щодо мене, використовуються для дискредитації мене як арбітражного керуючого", - резюмує вона.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року власники заводу "Росава" були змушені оголосити про банкрутство підприємства.

У листопаді 2019 року змінився основний кредитор компанії: ТОВ ФК "Інвестохіллс Веста" викупила у ФГВФО близько 2,5 млрд грн та 16 млрд грн боргів ПРАТ "Росава" як поручителя інших підприємств групи. Борг було викуплено з величезним дисконтом більш ніж 90- процентним.