У Вінниці критична ситуація. У двох лікарнях першої хвилі "коронавірусні" ліжка заповнені на 100% і 81%, - голова ОДА Борзов

Станом на 2 вересня у Вінницькій центральній районній клінічній лікарні ліжко-місця для пацієнтів із COVID-2019 заповнені на 100%.

Про це повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вінниці терміново потрібно ще 200 "ковідовських" ліжок. У місті критична ситуація.



Я уже письмово звернувся до Сергія Моргунова, аби влада Вінниці нарешті збільшила кількість ліжок для госпіталізації жителів з підтвердженим діагнозом COVID-2019", - написав він.

За словами Борзова, на 2 вересня Вінницька центральна районна клінічна лікарня завантажена на 100%, Вінницька міська клінічна лікарні №1 – на 81%.



"За рівнем захворюваності та ліжковому фонду контрольна цифра розгорнутих ліжок для Міста Вінниці має бути 400(!) – удвічі більше, ніж є. Існує певний обрахунок.

Розумію, що День міста попереду, і всім хочеться свята. Але кількість хворих у нас зростає", - зазначив він.

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Борзов нагадав, що Вінниця, місто Могилів-Подільський, а також Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчинський райони області віднесені до "жовтої зоні".

Згідно з постановою від 22 липня, "зелена зона" передбачає:

– перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;

– проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;

– кінотеатри із заповненістю на 50%;

– перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

"Жовта зона" (+ обмеження "зеленої"), забороняється:

– відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.



