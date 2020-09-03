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Новини Коронавірус і карантин
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У Вінниці критична ситуація. У двох лікарнях першої хвилі "коронавірусні" ліжка заповнені на 100% і 81%, - голова ОДА Борзов

У Вінниці критична ситуація. У двох лікарнях першої хвилі

Станом на 2 вересня у Вінницькій центральній районній клінічній лікарні ліжко-місця для пацієнтів із COVID-2019 заповнені на 100%.

Про це повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вінниці терміново потрібно ще 200 "ковідовських" ліжок. У місті критична ситуація.

Я уже письмово звернувся до Сергія Моргунова, аби влада Вінниці нарешті збільшила кількість ліжок для госпіталізації жителів з підтвердженим діагнозом COVID-2019", - написав він.

За словами Борзова, на 2 вересня Вінницька центральна районна клінічна лікарня завантажена на 100%, Вінницька міська клінічна лікарні №1 – на 81%.

"За рівнем захворюваності та ліжковому фонду контрольна цифра розгорнутих ліжок для Міста Вінниці має бути 400(!) – удвічі більше, ніж є. Існує певний обрахунок.

Розумію, що День міста попереду, і всім хочеться свята. Але кількість хворих у нас зростає", - зазначив він.

Також читайте: В Україні зайнято 44% ліжок, виділених для прийому пацієнтів із COVID-19, - Степанов

Борзов нагадав, що Вінниця, місто Могилів-Подільський, а також Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський і Тульчинський райони області віднесені до "жовтої зоні".

Згідно з постановою від 22 липня, "зелена зона" передбачає:

– перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;
– проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;
– кінотеатри із заповненістю на 50%;
– перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

"Жовта зона" (+ обмеження "зеленої"), забороняється:
– відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

У Вінниці критична ситуація. У двох лікарнях першої хвилі коронавірусні ліжка заповнені на 100% і 81%, - голова ОДА Борзов 01
У Вінниці критична ситуація. У двох лікарнях першої хвилі коронавірусні ліжка заповнені на 100% і 81%, - голова ОДА Борзов 02

Автор: 

лікарня (1358) Вінниця (620) карантин (18172) Борзов Сергій (50) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Так вируса ж нет. Это ж миф. Как это пояснят местные скоморохи-противовирусники?
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03.09.2020 13:46
+3
Да не вопрос; всех больных гриппом, воспалением лёгких, простудой - всех записываем в ковид. Вот и статистика готова.
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03.09.2020 14:04
+3
Перевожу на язык цифр, - рейтинг осла и его партии в Виннице близок к 0!
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03.09.2020 14:20
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Спокійно. Все під контролем майстрів спорту.
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03.09.2020 13:36 Відповісти
Господи, за что же Винницу так ...
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03.09.2020 13:38 Відповісти
Ну почему не Кривой Рог???
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03.09.2020 13:47 Відповісти
Там правят новомалороссы. У них с рождения иммунитет от ковида.
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03.09.2020 14:06 Відповісти
За Рошен, конечно. Вы разве не видите что война идёт ?
Порошенко имеет реальные шансы взять власть в нескольких регионах.
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03.09.2020 14:05 Відповісти
Хто хоче зняти відеосюжет, того не пускають на територію лікарні. А якщо прорватись і записати пусті коридори і палати, то у головного лікаря починається істерика.
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03.09.2020 13:38 Відповісти
Я тут представил койку с больным в коридоре с уткой между ног, с ИВЛ и стойками с капельницами вокруг. Сначала посмеялся нафантазированному, а потом вдруг понял, что скоро ведь так и будет. Причем осенью-зимой. Причем этого уже никак не изменить ...
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03.09.2020 15:28 Відповісти
Уже. Как раз оттуда и пишу.
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04.09.2020 03:04 Відповісти
Миллиарду на борьбу с вирусом выделили, а про койки забыли..
Миллиарды "побороли" ловко, а вирус - слабо; гуляет и всех по койкам загоняет.
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03.09.2020 13:41 Відповісти
Ну Винница сходила на выборы по-приколу, теперь пусть хохочут от короновируса.
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03.09.2020 13:41 Відповісти
Так вируса ж нет. Это ж миф. Как это пояснят местные скоморохи-противовирусники?
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03.09.2020 13:46 Відповісти
У Вінниці критична ситуація. У двох лікарнях першої хвилі "коронавірусні" ліжка заповнені на 100% і 81%, - голова ОДА Борзов - Цензор.НЕТ 2508 https://censor.net/ru/user/326602

Хто хоче зняти відеосюжет, того не пускають на територію лікарні. А якщо прорватись і записати пусті коридори і палати, то у головного лікаря починається істерика.
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03.09.2020 13:58 Відповісти
"А якщо прорватись"
А что, кто-то уже прорвался? И видео можно посмотреть? Или очередной трындёж как всегда?
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03.09.2020 14:08 Відповісти
Это вообще то цитата комментатора выше, с указанием автора.
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03.09.2020 14:12 Відповісти
Простите, не обратил внимание. Тогда всё выше написанное переадрессовывается автору цитаты
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03.09.2020 14:16 Відповісти
а они скоро по-тихому собльются, как слились 90% здешних агитаторов за зелю.
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03.09.2020 14:00 Відповісти
Увеличьте количество коек, развезите больных по другим областям. Общая по Украине заполненность коронавирусных коек составляет всего-лишь 18%.
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03.09.2020 14:00 Відповісти
Не правда ли что винницкие "цыфры" выглядят в таком случае как художественный свист ?
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03.09.2020 14:06 Відповісти
Правда тут не приветствуется.
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03.09.2020 14:09 Відповісти
Конечно нет. Столько бабок вложено в ковидную афёру - авторам теперь только на виселицу, когда вся афёра окончательно вскроется.
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03.09.2020 14:10 Відповісти
Сами себя они что-ли будут "вскрывать"?
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03.09.2020 14:16 Відповісти
Дональд Фредович их потихоньку вытаскивает на свет Божий из щелей в которых они пытаются укрыться.
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03.09.2020 14:26 Відповісти
И тут всплывает вопрос финансов, кто всё это будет оплачивать. Деньги на борьбу с COVID ушли на "ремонт дорог" для своих приближенных и тех, кому остались должны победой на выборах.
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03.09.2020 15:30 Відповісти
Да не вопрос; всех больных гриппом, воспалением лёгких, простудой - всех записываем в ковид. Вот и статистика готова.
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03.09.2020 14:04 Відповісти
Да не вопрос; По-вашему этой весной в Бергамо вот так же всех умерших от гриппа, воспаления лёгких, простуды - всех записали в ковид? И как получилась общая смертность в 8,5 раз выше обычной?
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03.09.2020 14:16 Відповісти
Я никогда не был в Бергамо, и не знаю методов которыми они подделывают свою статистику.
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03.09.2020 14:26 Відповісти
А Вы врач и объездили все больницы в Украине?
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03.09.2020 14:43 Відповісти
Ониж там карантинили по полной программе, сидели дома и токо в крайнем случае в магазин в маске и перчатках.

Хотите сказать, что маски не помогают?
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03.09.2020 14:27 Відповісти
Хочу сказать, что маски помогают, но не на 100% и их надо надевать вовремя.
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03.09.2020 14:40 Відповісти
А наскоко? 1%? Вона врачи их небось все носят и правильно, и вовремя - а глядиж ты, немалый процент каждый день от заболевших.
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03.09.2020 15:00 Відповісти
https://eadaily.com/ru/news/2020/06/15/the-times-dokazano-chto-maski-zamedlyayut-rasprostranenie-covid-19-na-40 Использование защитных масок замедляет распространение Covid-19 на 40%. Это доказали учёные из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга и университета Южной Дании, сообщает британская The Times. На данный момент их исследование является самым репрезентативным анализом эффективности этого способа борьбы с пандемией. Как рассказывает издание, ученые смогли воспользоваться неравномерным введением правила о ношении масок в магазинах и общественном транспорте по всей Германии в качестве естественного эксперимента. Динамика выявления новых случаев заставила исследователей прийти к заключению, что маски «значительно сокращают число» заражений.
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03.09.2020 15:17 Відповісти
Хехехе, а когда в самом таймсе смотришь статью внизу написано, что другие учёные повергают сомнению сиё так полезное для продавцов масок исследование.

Читайте статьи в оригиналах
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03.09.2020 15:25 Відповісти
А когда в городе Йене не подвергли сомнению и все надели маски, то 14 дней у них не было новых случаев ковида.
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03.09.2020 15:42 Відповісти
А в Херсоне всем пох на маски и меньше всех в Украине случаев. И шта?

Исследования есть? Нету? Допобачення.
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03.09.2020 16:10 Відповісти
Если исследований нет - засуньте себе тот Херсон поглубже. До побачення.
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03.09.2020 16:15 Відповісти
Якщо в Місті Херсоні просто мало інфікованих,то статистиках щодо масок не варта уваги....
Значить пощастило.
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03.09.2020 16:33 Відповісти
Проблема только в том, что диагноз ставят только по результатам положительных анализов, сделанных лабораторией где-нибудь в Киеве. Тут скорее статистика сильно занижена, потому что никто не ждет неделю результатов из Киева, пишут ОРВИ - и лечат соответственно. Ну а помер - так ведь смерть наступила "от естественных причин", никто не станет признавать врачебную ошибку и садиться в тюрьму только ради того, чтобы изменить статистику.
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03.09.2020 15:34 Відповісти
От гандон зелёный!!! Как будто в других городах жёлтой зонны ситуация лучше? Но нет!!! Эта шавка на выборы мэра Винницы замахнулась - вот и лаять начала.
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03.09.2020 14:11 Відповісти
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03.09.2020 14:14 Відповісти
Перевожу на язык цифр, - рейтинг осла и его партии в Виннице близок к 0!
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03.09.2020 14:20 Відповісти
Именно так.
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03.09.2020 14:27 Відповісти
ох, хотел бы я вас поддержать, но.... поверьте не всё так однозначно: и в Виннице хватает дебилов
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03.09.2020 16:47 Відповісти
Поки не пізно, треба вводити карантин у школі.
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03.09.2020 14:26 Відповісти
Караул, рятуйся хто може! Аж цілих 200 койко місць зайнято на всю Вінницю за пів-року карантину... Та всі під ІВЛ і в критичному стані напевно?
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03.09.2020 16:11 Відповісти
А деньги на борьбу с дорогами с фонда борьбы с коронавирусом уже растрачены.
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03.09.2020 18:27 Відповісти
Та яка ж вона там крітічєска, якщо Вінниці навіть у червону зону не пробтлася?
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03.09.2020 18:39 Відповісти
Звезли хворих зі всієї області в одну лікарню.а потім верещать "койкамістазаняте".От так на рівному місці можна роздути з мухи слона....
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03.09.2020 20:48 Відповісти
 
 