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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і 16 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і 16 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 3 вересня Київ і 16 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Згідно з даними МОЗ, у семи регіонах лікарні заповнені більш ніж на 50%: це Вінницька, Івано-Франківська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.

Крім того, захворюваність перевищує пороговий рівень у 17 регіонах країни: Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях. Найвища захворюваність на 100 000 осіб за два тижні - в Чернівецькій (258,6), Тернопільській (243,4) та Івано-Франківській (175,4) областях.

Також читайте: Кабмін виділив кошти на закупівлю препарату "ремдесивіру" для лікування пацієнтів з COVID-19, - Степанов

У всіх областях проводиться достатня кількість тестів.

Київ і 16 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
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Да, маска - это второе по значимости, после велосипеда, изобретение человечества. Какая-то сраная тряпочка, а спасает миллиарды жизней. Просто гениально.
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03.09.2020 14:02
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Зєбубняві, не більше одної в руки! Не настачишся на вас іконок.....

Киев и 16 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3341
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03.09.2020 13:40 Відповісти
Сатана Степанов еще не в тюрьме? Еще сатанит? Еще охмуряет людей ложнокарантином и ложнопандемией? Ну-ну... долго ли тебя, тварь, будут люди терпеть. Ответишь, ****, за свое вранье, за то, что тестировал людей фальсификатами с сарая Харьковской области и ставил по ним диагнозы. Тюрьма по тебе плачет и Ад тебя ждет.
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03.09.2020 13:58 Відповісти
Народ сдуру забил на все предупреждения и предостережения, маски под мордами у большинства, в маршрутках - как кильки в банке. А тут ещё школа началась - через полторы-две недели может вообще накрыть при таком подходе.
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03.09.2020 13:45 Відповісти
Да, маска - это второе по значимости, после велосипеда, изобретение человечества. Какая-то сраная тряпочка, а спасает миллиарды жизней. Просто гениально.
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03.09.2020 14:02 Відповісти
Ладно, роль маски рассталковал, а роль велосипеда?
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03.09.2020 14:12 Відповісти
На велике можно с*бать от вируса не менее эффективно.
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03.09.2020 14:15 Відповісти
Во многих странах рекомендовано применение населением тканевых масок или средств для защиты лица. В настоящее время не имеется убедительных научных сведений или данных, непосредственно указывающих на необходимость повсеместного и широкого использования масок здоровыми людьми, кроме того, необходимо принимать во внимание существующие риски и пользу (см. ниже).

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Согласно результатам кластерных рандомизированных контролируемых испытаний, применение масок лицами молодого возраста, проживающими в университетских общежитиях США, могло способствовать снижению частоты случаев гриппоподобного заболевания, но не влияло на риск возникновения лабораторно подтвержденных случаев гриппа (62, 63). В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19.

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Это с саита ВОЗ. Ковидобесную филькину грамоту долго еще продвигать будешь?
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03.09.2020 14:57 Відповісти
Ровно до тех пор пока ты и твои близкие не попадут в статистику!) Судя по твоей агрессии - это неизбежно. Не считай себя умнее других, и - я ничего не "продвигаю", это мое частное мнение и если оно не совпадает с твоим - не смертельно, чеши дальше и умничай пока не надоест!
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03.09.2020 15:14 Відповісти
Для тебе ВОЗ не авторитетная организация? Свои параноидальные "вангования" про попадание в статистику оставь при себе мракобес.
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03.09.2020 16:06 Відповісти
Ковидный "пророк", ВОЗ уже несколько раз "менял" свою точку зрения, так что - изыди, дуролом.
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03.09.2020 18:48 Відповісти
Дегенерат, я тебе скопипастил с сайта ВОЗ, то что у них на сегодняшний день. В отличии от ковидобесов, я ориентируюсь на научные доказательства.
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03.09.2020 19:09 Відповісти
 
 