Київ і 16 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 3 вересня Київ і 16 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Згідно з даними МОЗ, у семи регіонах лікарні заповнені більш ніж на 50%: це Вінницька, Івано-Франківська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.

Крім того, захворюваність перевищує пороговий рівень у 17 регіонах країни: Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях. Найвища захворюваність на 100 000 осіб за два тижні - в Чернівецькій (258,6), Тернопільській (243,4) та Івано-Франківській (175,4) областях.

Також читайте: Кабмін виділив кошти на закупівлю препарату "ремдесивіру" для лікування пацієнтів з COVID-19, - Степанов

У всіх областях проводиться достатня кількість тестів.