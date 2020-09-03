Київ і 16 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 3 вересня Київ і 16 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
Згідно з даними МОЗ, у семи регіонах лікарні заповнені більш ніж на 50%: це Вінницька, Івано-Франківська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.
Крім того, захворюваність перевищує пороговий рівень у 17 регіонах країни: Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях. Найвища захворюваність на 100 000 осіб за два тижні - в Чернівецькій (258,6), Тернопільській (243,4) та Івано-Франківській (175,4) областях.
У всіх областях проводиться достатня кількість тестів.
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Согласно результатам кластерных рандомизированных контролируемых испытаний, применение масок лицами молодого возраста, проживающими в университетских общежитиях США, могло способствовать снижению частоты случаев гриппоподобного заболевания, но не влияло на риск возникновения лабораторно подтвержденных случаев гриппа (62, 63). В настоящее время отсутствуют прямые доказательства (по данным исследований в отношении COVID-19, а также здорового населения) эффективности всеобщего и повсеместного применения масок здоровыми людьми в целях профилактики респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19.
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Это с саита ВОЗ. Ковидобесную филькину грамоту долго еще продвигать будешь?