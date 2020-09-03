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Мін'юст подасть до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Вовка за рішення в спорі "Приватбанку" із Суркісами, - Малюська

Мін'юст подасть до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Вовка за рішення в спорі

Глава Міністерства юстиції Денис Малюська заявив, що подасть скаргу на суддю Печерського районного суду Сергія Вовка за рішення за позовом компаній Суркісів проти "Приватбанку".

Про це він повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.

Скаргу подадуть щойно з'явиться повний текст рішення суду.

Увечері 2 вересня адвокат "Приватбанку" Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами про $350 млн.

Також читайте: Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна "Приватбанку" у разі відмови виплат Суркісам.. ДОКУМЕНТ

Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".

Юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.

Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду Києва про повне задоволення заяви компаній братів Суркісів про порядок примусового виконання рішення суду від 2017 року про зобов'язання державного "Приватбанку" (Київ) обслуговувати їхні депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн.

Автор: 

суд (11665) суддя (1582) Суркіс (321) Вовк суддя (41) Приватбанк (2432) Вища рада правосуддя (582) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+11
Минюст подаст в Высший совет правосудия жалобу на судью Вовка за решение в споре Приватбанка с Суркисами, - Малюська - Цензор.НЕТ 1833
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03.09.2020 13:45
+4
высший совет кривосудия продемонстрировал свою полную солидарность с системой украинского кривосудия в целом. подавать туда жалобу на "судью" все равно, что сходить к попу и пожаловаться богу на этого "судью".
ЗЕбеня достойно продолжает пэтину "реформу" кривосудия.
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03.09.2020 13:46
+4
Зацените цинизм очередного зашквара зеленой твари - тупорылое квартальное чмо дало пожизненную пенсию своему отцу. Это дно!
https://www.volynnews.com/resize/640x593/r/files/news/2020/09-03/299519/photo_2020-09-03_09-25-22.jpg
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03.09.2020 13:53
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Минюст подаст в Высший совет правосудия жалобу на судью Вовка за решение в споре Приватбанка с Суркисами, - Малюська - Цензор.НЕТ 1833
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03.09.2020 13:45 Відповісти
Не дослівно, по пам'яті:"Шура, скоро ваші рижиє кудрі прімєлькчются і вас просто начнут біть!" Такі картинки надзвичайно корисні. Нарід повинен знати і бачити своїх "героїв", щоб в час "Х" миттєво ідентифікувати тих, хто вкрав у них зелену мрію.
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03.09.2020 14:10 Відповісти
высший совет кривосудия продемонстрировал свою полную солидарность с системой украинского кривосудия в целом. подавать туда жалобу на "судью" все равно, что сходить к попу и пожаловаться богу на этого "судью".
ЗЕбеня достойно продолжает пэтину "реформу" кривосудия.
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03.09.2020 13:46 Відповісти
Давай ссылочку на оф документ, где пэтя провел судебную реформу
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03.09.2020 13:50 Відповісти
а шо, он и тут сп"здел?
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03.09.2020 13:54 Відповісти
тебя в гугле забанили? какой тебе "оф документ" нужен?
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/06/160603_ru_s_poroshenko_presser

пэтя все уши за 5 лет прожужжал, как он отреформировал судебную систему.
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03.09.2020 13:59 Відповісти
Ну да.
А потом п...асы выбрали клоуна, который ту реформу отменил...
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03.09.2020 14:01 Відповісти
ну да. вот только одна проблема, нельзя отменить то, чего не было.
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03.09.2020 14:06 Відповісти
Если "Петя" виноват (как всегда у зе-обосранцев), то чего ж при "Пете" ничего подобного не было в помине?
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03.09.2020 14:00 Відповісти
кто на троне, на того кривосудие и работает. сейчас оно работает на ЗЕбеню, а пэтю щимит. и так будет до тех пор, пока плебс не перестанет выбирать всяких порошенок-зеленских.
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03.09.2020 14:08 Відповісти
О бл.., прислушался к советам цнфорума, очнулся, - пожаловался.
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03.09.2020 13:47 Відповісти
До сраки твоя жалоба ,кеша много суки в мантиях поделятся и все дела!!!
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03.09.2020 13:49 Відповісти
Зацените цинизм очередного зашквара зеленой твари - тупорылое квартальное чмо дало пожизненную пенсию своему отцу. Это дно!
https://www.volynnews.com/resize/640x593/r/files/news/2020/09-03/299519/photo_2020-09-03_09-25-22.jpg
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03.09.2020 13:53 Відповісти
да, ладно, вон пэдра с овощем своих чад в Верховную Раду засунули, так, что дно они пробивали, а зеля уже по инерции туда валиться, для Рады его дети еще маленькие, а батя торчать в Раде не захотел, сошлись на пожизненной пенсии
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03.09.2020 13:57 Відповісти
Натурально как вы играете(с)

Минюст подаст в Высший совет правосудия жалобу на судью Вовка за решение в споре Приватбанка с Суркисами, - Малюська - Цензор.НЕТ 277
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03.09.2020 13:54 Відповісти
Хммм,...опять и снова ...этот Вовк. Это что уже суперсепар? Или суперепарь????
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03.09.2020 13:54 Відповісти
в лигу сексуальных реформ еще напиши
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03.09.2020 13:57 Відповісти
Имитация деятельности.
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03.09.2020 13:58 Відповісти
Одна Малюська, млять, что-то пытается сделать...
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03.09.2020 13:59 Відповісти
ЖТОТ ВОВК - наверно уже миллиардер .
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03.09.2020 14:07 Відповісти
"Минюст подаст в Высший совет правосудия жалобу на судью Вовка за решение в споре Приватбанка с Суркисами, - Малюська..."

Вищу Раду Правосуддя спочатку потрібно фізично ліквідувати, а потім вже можна подавати скаргу.
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03.09.2020 14:10 Відповісти
Подожди, это разве не тот Вовк, которого Венедиктова от НАБУ покрывает со всей дури? У них там в Минюсте сплошные диссонансы. Ну, или, что вероятнее, спектакль за спектаклем разыгрываются для лохов.
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03.09.2020 14:13 Відповісти
Малюск лучше бы своими прямыми обязанностями занимался, а не туфли на столе фоткал. Клоун.
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03.09.2020 14:18 Відповісти
Этот Вовк уже давно должен был быть отстранен, это по минимуму.
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03.09.2020 14:25 Відповісти
он страшный старый серый вовк
и в приватбанках знает толк
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03.09.2020 14:29 Відповісти
надо малюське премию посулить - сразу всех порвет в клочья
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03.09.2020 14:39 Відповісти
а проверить суркисов на предмет законности возникновения капиталов, не пробовали...!? Или лейтенант бакланов сидит в засаде на очередном юбилее у суркисов..!?!?
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03.09.2020 15:37 Відповісти
Против этого продажного судьи, возбудить дело, о заведомо незаконном решении..., а ещё лучше- повесить его на Майдані Незалежності !!!
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03.09.2020 15:41 Відповісти
А що гауляйтер Украины Ермак-Козырь разрешил?
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03.09.2020 16:53 Відповісти
Вовк напоминает несгораемый шкаф.
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03.09.2020 18:26 Відповісти
 
 