Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, назвав інформацію про отруєння Олексія Навального фальсифікацією.
Про це він заявив сьогодні на зустрічі з головою уряду Росії Михайлом Мішустіним, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Я помітив, спостерігаючи за російськими подіями, у них - Заходу - нова фішка з'явилася. Знову "Новачок" (отруйна речовина. - Ред.), знову отруєння. Так я вам мушу сказати, що вчора або позавчора, я точно не пам'ятаю, до виступу Меркель (вона заявила, що йому - Навальному - хотіли закрити рот) ми перехопили розмову. Ми так розуміємо, Варшава розмовляє з Берліном. Два абоненти на зв'язку. Перехопила наша радіоелектронна військова розвідка. Оскільки там (на західних кордонах Білорусі. - Ред.) розгорнуті частини, і ми, звичайно, ведемо і в радіосфері протиборство з натівцями. І ми перехопили цікаву розмову, яка (я вам дам почитати її, ми підготуємо і направимо в ФСБ) чітко свідчить про те, що це фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було", - заявив Лукашенко.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.
2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.
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Бедный бацька. Держит фронт с 15-летним сыном с автоматами без магазинов против озверелых, вооружённых до зубов, НАТО-вских полчищ!!!
В каком неадеквате надо быть,чтоб придумать союзное гос-во Украина - Белорусь и он презом???
Потому что такого идиота и долбодятла,каким есть Лукашенко,могут поддерживать только такие же дауны или олигофрены.))
Кацапия не в счёт!)
Там таких 140% )))
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И ещё Цензоровские форумчане Джамал и литвин.
Лука...ты конечно колхозник ещё тот,но неужели ты смог подумать,что твои бредовые высеры кто нибудь посчитает за правду?
Ну разве что население уральских поселков,отрезанных от жизни!)))
Перестань пить таблетки!)))
Там по любому новичок)))
Там "Варшава разговаривает с Берлином"...
А вот смерть Политковской, Немцова, Литвиненко - это реальность или что, в голове у луки?
Можно сомневаться в том, что Навальный был отравлен именно "новичком". Но в том, что он был отравлен - сомнений быть не может.
ВНИМАНИЕ: "дам ПОЧИТАТЬ", т.е. разговор ни в каком виде не записывался, он - СТЕНОГРАФИРОВАЛСЯ.
Источник: https://censor.net/ru/n3217415
Западные спецслужбы и спланировали якобы отравление, чтобы вывезти в европу..
скорее всего, так было и с Ющем, да перестарались...
это у нас, трепло на трепле сидит и треплом погоняет и самое главное - никакой ответственности!
мож приведешь пример, где Бацька по Крыму трепался, или по Вагнеровцам или что-то другое?
Бацька правильно людей держит в узде, так и нужно...
США: 146
Франция: 102
Британия: 40
Германия: 7 810
СССР: 157 593 (Это только трибуналы, без учёта расстрелов загрядотрядами, СМЕРШем, и т.п.) Как вам такое,.....хотите в СССР? А почему нет, Отечество от ...Бреста до Владивостока???
Ой ***** ліл. (с)