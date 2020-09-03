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Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ

Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, назвав інформацію про отруєння Олексія Навального фальсифікацією.

Про це він заявив сьогодні на зустрічі з головою уряду Росії Михайлом Мішустіним, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Я помітив, спостерігаючи за російськими подіями, у них - Заходу - нова фішка з'явилася. Знову "Новачок" (отруйна речовина. - Ред.), знову отруєння. Так я вам мушу сказати, що вчора або позавчора, я точно не пам'ятаю, до виступу Меркель (вона заявила, що йому - Навальному - хотіли закрити рот) ми перехопили розмову. Ми так розуміємо, Варшава розмовляє з Берліном. Два абоненти на зв'язку. Перехопила наша радіоелектронна військова розвідка. Оскільки там (на західних кордонах Білорусі. - Ред.) розгорнуті частини, і ми, звичайно, ведемо і в радіосфері протиборство з натівцями. І ми перехопили цікаву розмову, яка (я вам дам почитати її, ми підготуємо і направимо в ФСБ) чітко свідчить про те, що це фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було", - заявив Лукашенко.

Також читайте: МЗС закликає запровадити проти Росії санкції через отруєння Навального

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Також читайте: Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Автор: 

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) отруєння (944) ФСБ (1449) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+83
совсем плох стал...
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03.09.2020 13:48
+58
Ну с колхозником всё понятно. Окончательно лёг под путяна...
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03.09.2020 13:48
+49
він і не вставав. хіба що на перекури.
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03.09.2020 13:49
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Говорит то, что Путин велел... Можно подумать, что кто ему поверит, а не Меркель . Страх потерять власть совсем ему мозги повредила.
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03.09.2020 14:24 Відповісти
Вывод один -курят все
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03.09.2020 14:25 Відповісти
Так вон оно чё!!!
Бедный бацька. Держит фронт с 15-летним сыном с автоматами без магазинов против озверелых, вооружённых до зубов, НАТО-вских полчищ!!!
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03.09.2020 14:30 Відповісти
Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ - Цензор.НЕТ 1806
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03.09.2020 19:34 Відповісти
Да, маразм крепчает.
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03.09.2020 14:30 Відповісти
так скоро таракан и переговоры инопланетян научится перехватывать ...
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03.09.2020 14:30 Відповісти
Это очередной анекдот какой то))))
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03.09.2020 14:36 Відповісти
Zalko smotret kogda takoj bezgramotni pridurok upravliajet stranoj
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03.09.2020 14:36 Відповісти
выходит, не только фуйло ********, чтобы вы понимали
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03.09.2020 14:43 Відповісти
просто лука выполняет поручение фуйла.чтоб выслужиться,в обмен на помощь
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03.09.2020 16:47 Відповісти
эта прЕдурошная бульба все больше скатывается в небытие.
В каком неадеквате надо быть,чтоб придумать союзное гос-во Украина - Белорусь и он презом???
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03.09.2020 14:47 Відповісти
а Берлин с Варшавой поди на морзянке общались... и такого коварства бульбашей не ожидали...
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03.09.2020 14:48 Відповісти
нет, по обычному проводному телефону - кусачками перекусил , соединил проводки со своей трубкой и слушал...
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03.09.2020 16:34 Відповісти
Это как Украина продала ракетные двигатели северной Корее из вскукареков ботоксной тимашонки.....один нарот...одно подразделение фесебеее однако
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03.09.2020 14:48 Відповісти
Как глубоко лижет ***** сраку
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03.09.2020 14:50 Відповісти
Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ - Цензор.НЕТ 6896
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03.09.2020 14:50 Відповісти
ИдиЕт .. полный.., блаженный.... Это ж нужно так прогнуться перед Пу... Германия - которая незаинтересованна в осложнении отношений с РФ, специально фальсифицирует результаты по Новальному и еще ДОКЛАДЫВАЕТ об этом Польше Лука собирается при РФ стать новым министром пропаганды им . Геббельса и стать первым " пехотинцем" Путина ( правда это место занято уже джигитом из Грозного)
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03.09.2020 14:52 Відповісти
До выборов в этом году в Баларусии у меня бвло другое мнение про Лукашенка....теперь понимаю как я ошибался...он долбо..об ..
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03.09.2020 14:52 Відповісти
Мерзкое , жалкое и убогое существо, поехавшее "кукухой".Больше о данной мразоте сказать нечего.
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03.09.2020 14:53 Відповісти
что-то лукошенка како-то неадекватный... то он кацапов гнал, то стал в рот заглядывать...
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03.09.2020 14:56 Відповісти
заглатывать
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03.09.2020 15:55 Відповісти
Слушал унитаз?
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03.09.2020 14:58 Відповісти
Насколько я понимаю Лукашенко в Беларуси могут поддерживать только либо те дауны,которых отпустили на прогулку из дурдома,либо те олигофрены которых из больнички не выпускают.
Потому что такого идиота и долбодятла,каким есть Лукашенко,могут поддерживать только такие же дауны или олигофрены.))
Кацапия не в счёт!)
Там таких 140% )))
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03.09.2020 15:00 Відповісти
... Лукашенко в Беларуси могут поддерживать только либо... дауны,...либо... олигофрены...
----------------------
И ещё Цензоровские форумчане Джамал и литвин.
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03.09.2020 23:48 Відповісти
ух ты ж перахопнік какой
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03.09.2020 15:02 Відповісти
Президент Польши разговаривал с канцлером Германии о том что Наваленого отравили,?)
Лука...ты конечно колхозник ещё тот,но неужели ты смог подумать,что твои бредовые высеры кто нибудь посчитает за правду?
Ну разве что население уральских поселков,отрезанных от жизни!)))
Перестань пить таблетки!)))
Там по любому новичок)))
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03.09.2020 15:05 Відповісти
С чего вы взяли, что президенты разговаривали?
Там "Варшава разговаривает с Берлином"...
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03.09.2020 20:40 Відповісти
"говорит москва, говорит москва, работают все радиостанции советского союза" (торжественно-заунывным голосом). Высоцкий пел, что и руины говорят
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03.09.2020 22:59 Відповісти
Вводит нахер санкции против этого хутинского пуесоса и закрывать границу с его кемской волостью
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03.09.2020 15:06 Відповісти
Сказати, що у пацієнта маразм -не сказати нічого..
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03.09.2020 15:06 Відповісти
И чего это я больше немцам верю, чем русским и белорусам ?
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03.09.2020 15:07 Відповісти
************ не знает как еще лизнуть зад *****.
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03.09.2020 15:13 Відповісти
Зовсім дах поїхав. Так недалеко і до суїциду.
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03.09.2020 15:13 Відповісти
потому в автомат и не вставили крамныцю
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03.09.2020 23:02 Відповісти
А чего не в НАТО, долбодятел картофельный.
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03.09.2020 15:14 Відповісти
не, ну если и и это "постановка" то тогда и выборы луки в 1994 тоже из той же корзины фальсификации.
А вот смерть Политковской, Немцова, Литвиненко - это реальность или что, в голове у луки?
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03.09.2020 15:15 Відповісти
Я фигею... "Никакого отравления Навального не было" - это что он хотел сказать? Что Навальный симулировал кому? Что самолет зря экстренно приземляли? Что в Германию Навального вывозили "для картинки", а сам он сейчас гуляет по улицам Берлина?
Можно сомневаться в том, что Навальный был отравлен именно "новичком". Но в том, что он был отравлен - сомнений быть не может.
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03.09.2020 15:20 Відповісти
Гениальный ход... Отравить, а потом отдать тело в Германию... Я бы сразу закопал и концы в воду...
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04.09.2020 11:16 Відповісти
-"вчера или позавчера я точно не помню "🤣🤣🤣
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03.09.2020 15:32 Відповісти
Роль путинского тампона ему как раз к лицу.
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03.09.2020 15:33 Відповісти
"И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ)"
ВНИМАНИЕ: "дам ПОЧИТАТЬ", т.е. разговор ни в каком виде не записывался, он - СТЕНОГРАФИРОВАЛСЯ.
Источник: https://censor.net/ru/n3217415
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03.09.2020 15:45 Відповісти
Цікаво, що до цього дня ніхто ще не робив жадних офіційних заяв і політичних висновків по випадку можливого отруєння Навального. Отже, заява Луки про "фальсифікацію" можливого отруєння російського політика є офіційним політичним проколом диктатора, який занадто рано прореагував на подію, якій ніхто не давав в офційній формі ні медичної, ні політичної оцінки. А от Лука вже дав свої оцінки і навіть зробив офіційну заяву. І чого б це фальсифікатор результатів виборів, так поспішав з "доказами" про фальсифікацію того, що ще не має офіційного оголошення? Можливо Лука зовсім з глузду з"їхав?
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03.09.2020 15:46 Відповісти
совсем от слова абсолютно
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03.09.2020 23:04 Відповісти
Бацька просто так трепаться не будет...
Западные спецслужбы и спланировали якобы отравление, чтобы вывезти в европу..
скорее всего, так было и с Ющем, да перестарались...
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03.09.2020 15:50 Відповісти
Воруватого трепаля, який, як смерті боїться росказати білорусам правду про результати виборів в країні, ви називаєте "бацьком"? Ви колись бачили при перевазі у 81% на виборах, такий грандіозний протест? Хіба це "бацько"? Це якийсь сцикун у дитячих памперсах. І воно ще щось там базікає про "фальсифікації". Мерзота!
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03.09.2020 16:01 Відповісти
Просто интересно... ты на самом деле в бред бульбофюрера поверил, или по долгу службы вот это настрочил?
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03.09.2020 17:06 Відповісти
пройдет время, и надеюсь ты извинишься...
это у нас, трепло на трепле сидит и треплом погоняет и самое главное - никакой ответственности!
мож приведешь пример, где Бацька по Крыму трепался, или по Вагнеровцам или что-то другое?
Бацька правильно людей держит в узде, так и нужно...
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04.09.2020 08:57 Відповісти
бялоруский такой же пистабол ,как и его мацковский шеф...
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03.09.2020 15:51 Відповісти
русский, вашего фюрерка зовут *****
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03.09.2020 17:04 Відповісти
Зачем немцы опять начали тулить этот Новичок. Сказали бы просто что не смогли установить яд. Даже немцы не могут нормально организовать подставу.
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03.09.2020 16:04 Відповісти
"Радиоэлектронная борьба в башке у 3%-го"
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03.09.2020 16:08 Відповісти
Благодаря отважным действиям "проснувшейся" оппозиции, Лука превратился в говорящую жопу *****.
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03.09.2020 16:16 Відповісти
Римминг кацапского очка уровень-Бог
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03.09.2020 16:41 Відповісти
Долбаный шызоид Ведет он в "радиосфере" противоборство с натовцами
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03.09.2020 16:47 Відповісти
та он что бы не потерять власть готов лизать ***** подошву , стрелять в своих же людей и думать что его сыночек так же сядет на тронец и будет править вечно
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03.09.2020 17:05 Відповісти
Грибков объелись сударь вот вам враги и видятся во всех углах, Ну а раз пошла такая пьянка придётся самому принять Новичка от старшего братана.
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03.09.2020 17:05 Відповісти
"Вот дантист-надомник Рудик, у него приемник" грюндиг".Он его ночами крутит, ловит, контра,ФРГ. Он там был купцом по шмуткам,и подвинулся рассудком.К нам попал в волнении жутком,с номерочком на ноге"...
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03.09.2020 17:08 Відповісти
Слышать от фальсификатора о фальсификациях-это так естественно
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03.09.2020 17:16 Відповісти
да он по жизни дурак.у ***** нет друзей есть только жертвы ты бы **** колхозная хотя бы пацана пожалел судьба индейка уже приготовила тот же новичок идиот
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03.09.2020 17:26 Відповісти
Ключевое словосочетание в заявлении луки: "Мы так понимаем ..."
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03.09.2020 17:29 Відповісти
Короче , отравленный Навальный есть . Яд " новичок " немцы обнаружили и официально об этом заявили . Но отравления , по заявам пескова и лукашенка - нет . ( Ну прям как в комедии " неуловимые мстители " , - васильевка есть , а мстителей -- нет ) .
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03.09.2020 18:07 Відповісти
лука замінив очільників КГБ, КГК і Совбєза цікаво, кацапи не пропонували таргану попити чайку?
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03.09.2020 18:09 Відповісти
Картофельное ***** совсем в альтернативную реальность ушло.
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03.09.2020 18:18 Відповісти
Радистка Кэт выходит на связь.
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03.09.2020 18:51 Відповісти
Лукашенко заявив, що отруєння Навального - фальсифікація: Перехопили розмову Варшави і Берліна, звіт надішлимо ФСБ - Цензор.НЕТ 1425
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03.09.2020 19:04 Відповісти
білоруси знають,що їхнього ********* президента ще з армії комісували по дуркі?а з роками хвороба прогресує.
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03.09.2020 19:04 Відповісти
Зараз осіннє загострення буде і він об'явить Третю світову враждєбной НАТє.
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04.09.2020 01:30 Відповісти
Старому таракану уже не стыдно, сосать так сосать.
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03.09.2020 19:46 Відповісти
Сухие цифры статистики случаев применения смертной казни к своим солдатам во время Второй Мировой.
США: 146
Франция: 102
Британия: 40
Германия: 7 810
СССР: 157 593 (Это только трибуналы, без учёта расстрелов загрядотрядами, СМЕРШем, и т.п.) Как вам такое,.....хотите в СССР? А почему нет, Отечество от ...Бреста до Владивостока???
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03.09.2020 19:54 Відповісти
Виявляється, що він веде протівоборство з натовцями. 😂
Ой ***** ліл. (с)
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04.09.2020 01:28 Відповісти
Лука - деградант и мудак. Разновидность Луки существует в Украине. Правда, у нас проживает ещё более тупое существо по фамилии - КИВА.
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04.09.2020 05:39 Відповісти
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