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Новини
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Через аварійне відключення трансформатора знеструмлено сотні будинків у чотирьох районах Києва, - КМДА

Через аварійне відключення трансформатора знеструмлено сотні будинків у чотирьох районах Києва, - КМДА

На високовольтній підстанції "Пріорська" аварійно відключився трансформатор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

За даними відомства, фахівці вже виїхали на підстанцію, орієнтовний час перепідключення обладнання для повернення клієнтам світла - 30-40 хвилин.

Так, без електропостачання опинились майже 650 житлових і 800 приватних будинків на Виноградарі. У зоні відключення будинки в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Подільському районах.

Також працюють служби ПрАТ "АК "Київводоканал" для того, щоб оперативно нормалізувати водопостачання будівель, що потрапили в зону відключення підстанції. Після відновлення електроенергії працівники одразу налагодять роботу насосного обладнання, щоб забезпечити належний тиск у водопровідній мережі.

Також читайте: 71 будинок у центрі Києва залишився без світла через аварію

Автор: 

КМДА (2367) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+8
Не иначе дело рук принесенной ветром "поппинс". Теперь у людей нет света.
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03.09.2020 14:09
+7
Из-за аварийного отключения трансформатора обесточены сотни домов в четырех районах Киева, - КГГА - Цензор.НЕТ 866
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03.09.2020 14:12
+4
презик уже бежит взять все под личный контроль...люди вышли блокировать дорогу кортежу.
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03.09.2020 14:03
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презик уже бежит взять все под личный контроль...люди вышли блокировать дорогу кортежу.
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03.09.2020 14:03 Відповісти
- Як працює трансформатор?
- Уууууу.
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03.09.2020 14:06 Відповісти
Це зв"язано з польтами верещучки?
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03.09.2020 14:06 Відповісти
Не иначе дело рук принесенной ветром "поппинс". Теперь у людей нет света.
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03.09.2020 14:09 Відповісти
Из-за аварийного отключения трансформатора обесточены сотни домов в четырех районах Киева, - КГГА - Цензор.НЕТ 866
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03.09.2020 14:12 Відповісти
Это сентябрь а что будет в декабре. Катастрофа. Дома на десятки этажей без света и воды.
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03.09.2020 14:17 Відповісти
Власть играя с энергетикой как мартышка с гранатой приведет страну к коллапсу.
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03.09.2020 14:19 Відповісти
Ти русскій?
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03.09.2020 14:32 Відповісти
слобожанин я
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03.09.2020 14:33 Відповісти
нелох рядом проезжал?
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03.09.2020 14:21 Відповісти
Зелебобики, снимайте провода на металл, пока цыгане не успели
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03.09.2020 14:22 Відповісти
Вітальку підставляють
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03.09.2020 14:31 Відповісти
Ждем когда ДТЭК передаст и провода с транформаторами на бюджет города как это было с теплосетью, а то у Рыжего нет денег на содержание и ремонт сетей, а себе оставит виртуальную продажу электричества тут точно не надо вкладываться - просто сидишь перепродаешь електричество а % ложишь себе в карман.
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03.09.2020 14:36 Відповісти
Сети он не отдаст, ибо это самый прибыльный бизнес - на одном конце провода купили по 2 коп (цена от фонаря), на другом - продали по 10 коп.....
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03.09.2020 14:47 Відповісти
по новому закону об энергорынке сейчас все просто- провода отдельно, а электричество отдельно (то же самое и в платежках для населения) и запрещено владеть всем одновременно,

и те кто покупают электричество- "на одном конце провода купили по 2 коп (цена от фонаря), на другом - продали по 10 коп....." уже по закону запрещено владеть сетями (это как раз и была розовая мечта Рыжего) т.е. их можно впарить на обслуживание обратно аборигенам,
Да и Вы можете отрыть ФОП покупаете лицензию в НКРЕ, нанимаете бухгалтера и вуаля Вы уже поставщик электричества см. реестр поставщиков https://www.nerc.gov.ua/?id=16075
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03.09.2020 16:10 Відповісти
При ЗЕ абсолютно все идет по звизде и вразнос.

И никто ни за что не отвечает.
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03.09.2020 14:53 Відповісти
Беспилотник с той стороны.
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03.09.2020 15:13 Відповісти
 
 