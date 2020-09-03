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Новини
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Заступниця голови ОП Ковалів про рішення щодо "Приватбанку": Держава захищатиме свої інтереси і громадян в апеляції

Заступниця голови ОП Ковалів про рішення щодо

Держава захищатиме свої інтереси в спорі "Приватбанку" з компаніями братів Суркісів про порядок примусового виконання рішення суду від 2017 року щодо зобов'язання банку обслуговувати їхні депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство фінансів, Національний банк, "Приватбанк" і Уряд не згодні з ухваленим рішенням і захищатимуть інтереси держави і банку в апеляційному суді.

Хочу зазначити, що державний "Приватбанк" є частиною стабільної і прозорої банківської системи. Показники банку відповідають нормативам Нацбанку й очікуванням вкладників і держава захищатиме свої інтереси і інтереси громадян", - написала Ковалів у Facebook у четвер.

Також читайте: Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна "Приватбанку" у разі відмови виплат Суркісам.. ДОКУМЕНТ

Раніше юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.

Також читайте: Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна "Приватбанку" у разі відмови виплат Суркісам.. ДОКУМЕНТ

Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".

Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.

Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду.

Заступниця голови ОП Ковалів про рішення щодо Приватбанку: Держава захищатиме свої інтереси і громадян в апеляції 01

Автор: 

Приватбанк (2432) Ковалів Юлія (70) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+1
Срочно показать ту серию голоборотька где зебилы сносят на Майдан золотые коронки.
Сейчас она заиграет новыми красками.
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03.09.2020 14:05
+1
Кричали, что Порошенко сливает на России, получили Фокина, который прямо говорит о капитуляции.


Выли, что живем в самой коррeмпированной стране мира - получили по Привату чек на 10 лярдов гривен, кумовство, беспредел, сожженные машины и дома.


Стонали, что патриотов сливают в казанах, получили полный молчок про любые события на «нуле» и запрет на стрельбу, а наши военные по нескольку дней медленно умирают в сотне метров от своих позиций, пока паяц обкашливает вопросики с Суркисами.


Ныли, что Президент бухает, получили наркомана на Банковой, который, кажется, даже когда трезв - не сильно умнее полена.


Я не жалуюсь, вы не подумайте. По логике вещей, следующим должен быть безвиз.
Очевидно, что раз его «на хлеб не намажешь», то именно обладание визой позволит ее обладателям хоть что-то, окромя хера, на хлеб (при его наличии) мазать (престижная работа маляром в Кишеневе, ага).


Нарид должен этот чан дерьма дожрать до конца - пока ложка по дну скрести не начнет. А потом, может быть, сдуьба дарует еще один шанс построить нормальную страну… с предсказуемым результатом строительства, конечно.
https://www.facebook.com/urchin.fog.1/posts/345799899789601 Urchin Fog
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03.09.2020 14:22
+1
не вижу блеска в глазах!)
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03.09.2020 14:32
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Точнее, - интересы граждан Суркисов и Коломойского
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03.09.2020 14:03 Відповісти
Срочно показать ту серию голоборотька где зебилы сносят на Майдан золотые коронки.
Сейчас она заиграет новыми красками.
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03.09.2020 14:05 Відповісти
чего стОит ваше сраное "зе-государство", вы уже показали 1000 раз.

ну, покажете еще в 1001-ый...

лучше видосик с бубачкой запилите - это и вы любите, и бубачка радуется, как дитя.
а на бОльшее - увы, не тянете.
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03.09.2020 14:07 Відповісти
зе мерзота гниди, тут без варіантів, але Ковалів має рацію - тут треба апелювати. Ухвала суду не законна, від слова зовсім , бо не можна при винесенні заходів забезпечення позову задовольняти позовні вимоги. а тут саме так і було. Мені, як юристу це читати дуже тяжко. Бо на практиці домогтися вжиття заходів забезпечення позову зараз стало дуже тяжко, багато відмов через "недоведеність", навіть коли очевидні підстави для вжиття.
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03.09.2020 14:15 Відповісти
кумедна дівчинка..
гаасударство - це беня
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03.09.2020 14:16 Відповісти
Кричали, что Порошенко сливает на России, получили Фокина, который прямо говорит о капитуляции.


Выли, что живем в самой коррeмпированной стране мира - получили по Привату чек на 10 лярдов гривен, кумовство, беспредел, сожженные машины и дома.


Стонали, что патриотов сливают в казанах, получили полный молчок про любые события на «нуле» и запрет на стрельбу, а наши военные по нескольку дней медленно умирают в сотне метров от своих позиций, пока паяц обкашливает вопросики с Суркисами.


Ныли, что Президент бухает, получили наркомана на Банковой, который, кажется, даже когда трезв - не сильно умнее полена.


Я не жалуюсь, вы не подумайте. По логике вещей, следующим должен быть безвиз.
Очевидно, что раз его «на хлеб не намажешь», то именно обладание визой позволит ее обладателям хоть что-то, окромя хера, на хлеб (при его наличии) мазать (престижная работа маляром в Кишеневе, ага).


Нарид должен этот чан дерьма дожрать до конца - пока ложка по дну скрести не начнет. А потом, может быть, сдуьба дарует еще один шанс построить нормальную страну… с предсказуемым результатом строительства, конечно.
https://www.facebook.com/urchin.fog.1/posts/345799899789601 Urchin Fog
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03.09.2020 14:22 Відповісти
так как то не по людски - надо интересы отдельно, и граждан отдельно
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03.09.2020 14:23 Відповісти
не вижу блеска в глазах!)
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03.09.2020 14:32 Відповісти
Антиукраинская власть во всей красе, но если рабы молчат, значит им нравится.
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03.09.2020 14:41 Відповісти
Главное папаше дайте довечную стипендию...государство богатое Суркисам деньги найдет. А папаша может умереть с голоду.
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03.09.2020 14:49 Відповісти
Заступниця голови ОП Ковалів про рішення щодо "Приватбанку": Держава захищатиме свої інтереси і громадян в апеляції - Цензор.НЕТ 5853
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03.09.2020 15:08 Відповісти
технически отжатое не может считаться юридически грамотным. Как национализировать - нужно было обратиться за советом к ЮВТ.

А сейчас страна расхлебывает экономические и политические "косяки" папередников.
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03.09.2020 16:19 Відповісти
Заступниця голови ОП Ковалів про рішення щодо "Приватбанку": Держава захищатиме свої інтереси і громадян в апеляції - Цензор.НЕТ 3385
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03.09.2020 19:35 Відповісти
 
 