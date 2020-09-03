Заступниця голови ОП Ковалів про рішення щодо "Приватбанку": Держава захищатиме свої інтереси і громадян в апеляції
Держава захищатиме свої інтереси в спорі "Приватбанку" з компаніями братів Суркісів про порядок примусового виконання рішення суду від 2017 року щодо зобов'язання банку обслуговувати їхні депозити, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн.
Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, передає Цензор.НЕТ.
"Міністерство фінансів, Національний банк, "Приватбанк" і Уряд не згодні з ухваленим рішенням і захищатимуть інтереси держави і банку в апеляційному суді.
Хочу зазначити, що державний "Приватбанк" є частиною стабільної і прозорої банківської системи. Показники банку відповідають нормативам Нацбанку й очікуванням вкладників і держава захищатиме свої інтереси і інтереси громадян", - написала Ковалів у Facebook у четвер.
Раніше юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.
Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".
Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.
Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду.
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ну, покажете еще в 1001-ый...
лучше видосик с бубачкой запилите - это и вы любите, и бубачка радуется, как дитя.
а на бОльшее - увы, не тянете.
гаасударство - це беня
Выли, что живем в самой коррeмпированной стране мира - получили по Привату чек на 10 лярдов гривен, кумовство, беспредел, сожженные машины и дома.
Стонали, что патриотов сливают в казанах, получили полный молчок про любые события на «нуле» и запрет на стрельбу, а наши военные по нескольку дней медленно умирают в сотне метров от своих позиций, пока паяц обкашливает вопросики с Суркисами.
Ныли, что Президент бухает, получили наркомана на Банковой, который, кажется, даже когда трезв - не сильно умнее полена.
Я не жалуюсь, вы не подумайте. По логике вещей, следующим должен быть безвиз.
Очевидно, что раз его «на хлеб не намажешь», то именно обладание визой позволит ее обладателям хоть что-то, окромя хера, на хлеб (при его наличии) мазать (престижная работа маляром в Кишеневе, ага).
Нарид должен этот чан дерьма дожрать до конца - пока ложка по дну скрести не начнет. А потом, может быть, сдуьба дарует еще один шанс построить нормальную страну… с предсказуемым результатом строительства, конечно.
https://www.facebook.com/urchin.fog.1/posts/345799899789601 Urchin Fog
А сейчас страна расхлебывает экономические и политические "косяки" папередников.