Шмигаль доручив Шкарлету невідкладно перевірити навчальні заклади на предмет дотримання протиепідемічних правил
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру розвитку громад і територій Олексію Чернишову та в.о. міністра освіти і науки Сергію Шкарлету невідкладно провести перевірки навчальних закладів в областях на дотримання протиепідемічних правил.
"За останню добу було виявлено 149 випадків захворювання на COVID-19 серед дітей. На виконання завдання президента України Володимира Зеленського прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру розвитку громад та територій Олексію Чернишову та в. о. міністра освіти і науки Сергію Шкарлету спільно з Держпродспоживслужбою невідкладно провести перевірки закладів освіти в областях на дотримання протиепідемічних правил", - повідомляє пресслужба уряду, передає Цензор.НЕТ.
Шмигаль зазначив, що випадковим чином мають бути перевірені щонайменше 5 навчальних закладів у кожній з областей, а особливо варто звернути увагу на школи, які розташовуються у віддалених районах, оскільки в обласних центрах ситуація більш-менш стабільна
Прем’єр також доручив головам обласних і районних державних адміністрацій взяти під контроль ситуацію в закладах освіти.
Шмигаль наголосив, що за результатами цієї перевірки урядом можуть бути ухвалені, зокрема, і кадрові рішення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
волна 3 - открытые школы, колледжи, вересень.
волна 4 - тупой грипп на фоне той же микробы.
https://bitter-onion.livejournal.com/3877869.html
сравнивать Украину и Штаты по кол-ву прибывающих и доморощеных идиотов? - как минимум несерьезно...
Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі щодо конституційності
встановлених на період дії карантину обмежень прав і свобод громадян
28.08.2020
Велика палата Конституційного Суду України 28 серпня 2020 року ухвалила http://www.ccu.gov.ua/dokument/10-r2020 Рішення у справі за конституційним поданням Верховного Суду.
Суб'єкт права на конституційне подання - Верховний Суд - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення підпунктів 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзацу шостого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів" від 20 травня 2020 року № 392 (далі - Постанова № 392), пунктів 10, 17 Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов'язаних із самоізоляцією, затвердженого Постановою № 392 (далі - Порядок), частин першої, третьої статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14 листопада 2019 року № 294-ІХ зі змінами (далі - Закон № 294), абзацу дев'ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"» від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ (далі - Закон № 553).
Рішенням Конституційного Суду України визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення:
- частин першої, третьої статті 29 Закону № 294;
- абзацу дев'ятого пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону № 553.
Зазначені положення законів визнані неконституційними та втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.
Суд також закрив конституційне провадження у справі в частині щодо перевірки на відповідність Конституції України оспорюваних положень Постанови № 392 та Порядку у зв'язку з втратою їх чинності.
При цьому, Конституційний Суд України наголосив, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні; встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить Конституції України.
Також Суд в своєму рішенні вказав таке: скасування чи зміна законом про Державний бюджет України обсягу прав і гарантій та законодавчого регулювання, передбачених у спеціальних законах, суперечить Конституції України;установлення граничного розміру заробітної плати, грошового забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ, передбачене у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому відміняється карантин, установлений Кабінетом Міністрів України, є невизначеним щодо дії в часі та не забезпечує передбачуваності застосування цих норм права;Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, а тому оспорюваними положеннями статті 29 Закону № 294 заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб органів законодавчої та судової влади поставлені в залежність від виконавчої влади;обмеження передбачених оспорюваними положеннями статті 29 Закону № 294 виплат є допустимим за умов воєнного або надзвичайного стану, однак такого роду обмеження має запроваджуватися пропорційно, з встановленням чітких часових строків та у жорсткій відповідності до Конституції та законів України;забезпечення виконання остаточного судового рішення є позитивним обов'язком держави, проте оспорюваним положенням Закону № 553 унеможливлене здійснення Державною казначейською службою України безспірного списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду до 1 січня 2021 року, що обмежує конституційне право особи на судовий захист.
Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.
Где я?