МОЗ має захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати і приховувати зараження COVID-19 на роботі, - Зеленський
Головні лікарі низки медичних закладів в Україні іноді змушують персонал приховувати інфікування коронавірусом на роботі, оскільки бояться адміністративного покарання для лікарень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це президенту Володимиру Зеленському повідомили на традиційній селекторній нараді.
"Це небезпечна й неприпустима ситуація. Міністерство охорони здоров’я має невідкладно вжити заходів і захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати та приховувати зараження коронавірусом", – наголосив глава держави.
Президент також поцікавився забезпеченням школярів засобами індивідуального захисту, оскільки до нього надходить багато інформації про їхню недостатню кількість у школах. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в обласних центрах такі заклади повністю забезпечені всім необхідним для захисту проти коронавірусної інфекції відповідно до розробленого урядом алгоритму для безпечного навчання у школах. Він нагадав, що на уроках діти не мають перебувати в масках, їх слід надягати лише на перервах.
Зеленський наполегливо попросив взяти до уваги інформацію щодо захисту дітей по всій Україні, а не лише в обласних центрах. Він також поцікавився інформацією щодо впливу навчання на поширення коронавірусної інфекції.
Шмигаль відповів, що за минулу добу в Україні зафіксовано 149 випадків захворювання дітей, хоча зазвичай улітку ця цифра становила близько 100 осіб. Однак, за словами очільника уряду, це підвищення за 2 вересня не є показовим щодо впливу початку навчання на поширення COVID-19. Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін проведе відповідний аудит протягом перших двох тижнів занять, щоб зрозуміти, наскільки безпечним є навчання у школах.
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Защищать... как разоблачителей коррупции "защищают"!
Леросу уже "выплатили" спаленной машиной и уголовным делом, за разоблачение Ермака и его брательника.
Немецкая прокуратура постановила, что людей, протестующих против действующих карантинных ограничений и отказывающихся носить маски, можно называть «ковидиотами». Об этом сообщает https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/09/2/7113891/ «Европейская правда» со ссылкой на заявление генерального прокурора Берлина, опубликованное в Twitter.
Нука сбегай найди какойнить аффторитетный источник о пользе масок в процентах, тогда и поговорим, паникёр.
Масками торгуем, да?
десь у лютому мій родич років семидесят лежав із запаленням легень у реанімації райлікарні. Лікарня не віднесена до тих, де лікують ковідних. Питаю: а тест на ковід хоч робили? - Та де ж у нас гроші ще й на тест, ледь на лікування вистачило. Тобто заввдділенням - не дурний робити тести. Бо покаже тест ковідного - закриють нафік відділення. А у нього кожен день з кожного хворого щось капає. Так в тій лікарні і продовжують лікувати всіх грипозних і з запаленням. Ні медперсонал, ні жителі району так і не вмерли від ковіду окрім однієї бідолахи в Кременчуці у спецвідділенні. Так у бідолахи була надважка форма діабету із супутніми. Це за більш як півроку!