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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ має захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати і приховувати зараження COVID-19 на роботі, - Зеленський

МОЗ має захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати і приховувати зараження COVID-19 на роботі, - Зеленський

Головні лікарі низки медичних закладів в Україні іноді змушують персонал приховувати інфікування коронавірусом на роботі, оскільки бояться адміністративного покарання для лікарень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це президенту Володимиру Зеленському повідомили на традиційній селекторній нараді.

"Це небезпечна й неприпустима ситуація. Міністерство охорони здоров’я має невідкладно вжити заходів і захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати та приховувати зараження коронавірусом", – наголосив глава держави.

Президент також поцікавився забезпеченням школярів засобами індивідуального захисту, оскільки до нього надходить багато інформації про їхню недостатню кількість у школах. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в обласних центрах такі заклади повністю забезпечені всім необхідним для захисту проти коронавірусної інфекції відповідно до розробленого урядом алгоритму для безпечного навчання у школах. Він нагадав, що на уроках діти не мають перебувати в масках, їх слід надягати лише на перервах.

Читайте: За добу COVID-19 виявили у 149 дітей та 137 медпрацівників, - Степанов

Зеленський наполегливо попросив взяти до уваги інформацію щодо захисту дітей по всій Україні, а не лише в обласних центрах. Він також поцікавився інформацією щодо впливу навчання на поширення коронавірусної інфекції.

Шмигаль відповів, що за минулу добу в Україні зафіксовано 149 випадків захворювання дітей, хоча зазвичай улітку ця цифра становила близько 100 осіб. Однак, за словами очільника уряду, це підвищення за 2 вересня не є показовим щодо впливу початку навчання на поширення COVID-19. Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін проведе відповідний аудит протягом перших двох тижнів занять, щоб зрозуміти, наскільки безпечним є навчання у школах.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) карантин (18172) лікарі (1287) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Это вобще разные измерения.
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03.09.2020 14:45
+5
Да-да.
Защищать... как разоблачителей коррупции "защищают"!
Леросу уже "выплатили" спаленной машиной и уголовным делом, за разоблачение Ермака и его брательника.
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03.09.2020 14:55
+4
Моніка з пухнастими кулями. Фотограф не відомий.

МОЗ має захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати і приховувати зараження COVID-19 на роботі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 90
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03.09.2020 14:54
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зе-вселенная и украина абсолютно параллельны
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03.09.2020 14:44 Відповісти
Это вобще разные измерения.
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03.09.2020 14:45 Відповісти
и скока це будет в парсеках?
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03.09.2020 14:47 Відповісти
Нискока. Переход из одного измерения в другое возможен только через пиндюлину.
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03.09.2020 14:51 Відповісти
и вы думаете зеля сможет сразу перейти с первой космической скорости на субсветовую?
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03.09.2020 14:53 Відповісти
Если столкновение с реальностью произойдет прямо между глаз, ЗЕ даже не успеет осознать переход.
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03.09.2020 14:55 Відповісти
и что, в ходе столкновения он будет обречен вечно блуждать в межгалактическом пространстве, так и не осознав существующей реальности?
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03.09.2020 14:58 Відповісти
После такого столкновения только небытие и забвение.

Чаушеску и многие другие являют пример того, как рейтинг превращается в пулю.
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03.09.2020 15:03 Відповісти
клоунов пуля боится, клоунов штык не берет
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03.09.2020 15:51 Відповісти
А хто заставляє брехати керівництво лікарень?
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03.09.2020 14:45 Відповісти
Минздрав должен защитить врачей, которых руководство больниц заставляет лгать и скрывать заражение COVID-19 на работе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3212
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03.09.2020 14:46 Відповісти
а че сам не возьмешь? нет гешефта?
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03.09.2020 14:51 Відповісти
Моніка з пухнастими кулями. Фотограф не відомий.

МОЗ має захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати і приховувати зараження COVID-19 на роботі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 90
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03.09.2020 14:54 Відповісти
Да-да.
Защищать... как разоблачителей коррупции "защищают"!
Леросу уже "выплатили" спаленной машиной и уголовным делом, за разоблачение Ермака и его брательника.
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03.09.2020 14:55 Відповісти
Вот смотрим: маски носят и всё равно болеют. Значицца лказываецца маловато пользы от них
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03.09.2020 15:03 Відповісти
Спецом для тебя:
МОЗ має захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати і приховувати зараження COVID-19 на роботі, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4

Немецкая прокуратура постановила, что людей, протестующих против действующих карантинных ограничений и отказывающихся носить маски, можно называть «ковидиотами». Об этом сообщает https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/09/2/7113891/ «Европейская правда» со ссылкой на заявление генерального прокурора Берлина, опубликованное в Twitter.
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03.09.2020 15:05 Відповісти
В первом варианте пишется о социальной дистанции, а во втором о бесполезном распространении ужосов о ковиде. Так о чём коммент то твой, а?
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03.09.2020 15:15 Відповісти
О том, что ты ковидиот.
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03.09.2020 15:20 Відповісти
Ага, ага, сейчас. Ковидиот какраз ты по второму варианту - противогаз одень.
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03.09.2020 15:26 Відповісти
Ты еще и буквы в смыслы складывать не обучено...
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03.09.2020 15:30 Відповісти
Ааа, нуда, с козырей сразу зашёл.

Нука сбегай найди какойнить аффторитетный источник о пользе масок в процентах, тогда и поговорим, паникёр.

Масками торгуем, да?
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03.09.2020 15:31 Відповісти
какие же земрази, тупые мерзкие вонючие земрази...
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03.09.2020 15:55 Відповісти
Ну вы и придурь зеленую выбрали
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03.09.2020 16:10 Відповісти
одні "скривают", другі - приписують. В середньому нічого не міняється.
десь у лютому мій родич років семидесят лежав із запаленням легень у реанімації райлікарні. Лікарня не віднесена до тих, де лікують ковідних. Питаю: а тест на ковід хоч робили? - Та де ж у нас гроші ще й на тест, ледь на лікування вистачило. Тобто заввдділенням - не дурний робити тести. Бо покаже тест ковідного - закриють нафік відділення. А у нього кожен день з кожного хворого щось капає. Так в тій лікарні і продовжують лікувати всіх грипозних і з запаленням. Ні медперсонал, ні жителі району так і не вмерли від ковіду окрім однієї бідолахи в Кременчуці у спецвідділенні. Так у бідолахи була надважка форма діабету із супутніми. Це за більш як півроку!
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03.09.2020 17:52 Відповісти
 
 