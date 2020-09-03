Лукашенко заявив, що Білорусь розгорнула майже 50% своєї армії уздовж кордонів з Литвою та Польщею: "Ми фактично оточили Гродно"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, відзначає недружні кроки з боку блоку НАТО.

Про це глава держави заявив сьогодні на зустрічі з головою уряду Росії Михайлом Мішустіним, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ви бачите, що відбувається в нас. Ми бачимо, що відбувається навколо Росії, - сказав він. - Ми змушені були відповідати, бачачи недружні кроки з боку блоку НАТО біля наших кордонів. А для цього всі докази є, як би вони не виправдовувалися, - і перекидання американських, інших підрозділів з глибини їхньої натівської території до кордонів Білорусі, особливо літаків F-16 (по-моєму, 16 або 18 літаків вони перекинули)".

"Ми розгорнули практично половину нашої білоруської армії. Фактично взяли під контроль західні кордони з Литвою і Польщею. І, як я часто кажу, фактично оточили Гродно, щоб протистояти цим загрозам. Напевно, ця демонстрація дала свій результат", - сказав Лукашенко.

Він наголосив, що спокійного життя не буде, але Білорусь сповнена рішучості відстояти свій суверенітет і незалежність.

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Нагадаємо, раніше Північноатлантичний альянс назвав заяви "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про те, що НАТО пересуває війська біля кордону Білорусі, безпідставними.

Як відомо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.