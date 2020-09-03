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Лукашенко заявив, що Білорусь розгорнула майже 50% своєї армії уздовж кордонів з Литвою та Польщею: "Ми фактично оточили Гродно"

Лукашенко заявив, що Білорусь розгорнула майже 50% своєї армії уздовж кордонів з Литвою та Польщею:

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, відзначає недружні кроки з боку блоку НАТО.

Про це глава держави заявив сьогодні на зустрічі з головою уряду Росії Михайлом Мішустіним, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Ви бачите, що відбувається в нас. Ми бачимо, що відбувається навколо Росії, - сказав він. - Ми змушені були відповідати, бачачи недружні кроки з боку блоку НАТО біля наших кордонів. А для цього всі докази є, як би вони не виправдовувалися, - і перекидання американських, інших підрозділів з глибини їхньої натівської території до кордонів Білорусі, особливо літаків F-16 (по-моєму, 16 або 18 літаків вони перекинули)".

"Ми розгорнули практично половину нашої білоруської армії. Фактично взяли під контроль західні кордони з Литвою і Польщею. І, як я часто кажу, фактично оточили Гродно, щоб протистояти цим загрозам. Напевно, ця демонстрація дала свій результат", - сказав Лукашенко.

Він наголосив, що спокійного життя не буде, але Білорусь сповнена рішучості відстояти свій суверенітет і незалежність.

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Нагадаємо, раніше Північноатлантичний альянс назвав заяви "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про те, що НАТО пересуває війська біля кордону Білорусі, безпідставними.

Як відомо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

армія (3770) Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) НАТО (6431)


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Топ коментарі
+47
Когда ожидать наступление?
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03.09.2020 15:00
+40
Просто **..ый.
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03.09.2020 15:00
+39
Надеюсь, он не собирается Гродно штурмовать. Этому психу может всякое в голову взбрести...
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03.09.2020 15:00
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І що?Будете бомбити?
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03.09.2020 19:17 Відповісти
Лука как загнанная в угол крыса... Он может спровоцировать и перестрелку на границе с НАТО... Лишь бы остаться не то что у власти.. но нужным Путину, что бы тот его элементарно не слил, куда нибудь в совет федерации. .
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03.09.2020 19:26 Відповісти
У сябров армия есть??


Минут на 15 хоть хватит "армии"?
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03.09.2020 19:49 Відповісти
- "Где наша армия?"
- "Обходит с флангов."
- "Кого?"
- "Всех!"
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03.09.2020 19:51 Відповісти
Отправлены в отставку глава Совета безопасности РБ Андрей Равков, глава КГБ Валерий Вакульчик и глава КГК Иван Тертель.

Ну теперь то понятно, что за фразы толкает Лукас?..... Это не его высеры, а домашние заготовки кремлевских вдуплосранов, заботливо присланных Вованом ВДрыслеПуканом.
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03.09.2020 20:05 Відповісти
"Мы фактически окружили Гродно"...

Блин... Гродно - культурная столица Беларуси... Этот бесноватый бульбо-фюрер действительно воюет против своего народа!!! Его под трибунал нужно, после психушки...
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03.09.2020 20:15 Відповісти
У Таракана заранее уже сдаются:
Лукашенко заявив, що Білорусь розгорнула майже 50% своєї армії уздовж кордонів з Литвою та Польщею: "Ми фактично оточили Гродно" - Цензор.НЕТ 5727
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03.09.2020 20:32 Відповісти
МАЛАДЕЦ... что тут скажешь...
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03.09.2020 21:08 Відповісти
Маразм прогрессирует
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03.09.2020 21:15 Відповісти
В октябре 2020 года Беларусь станет очередным регионом Уйлостана.
Процесс объединения и военной интервенции запущен. Это все пахнет не фиалками.
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03.09.2020 21:22 Відповісти
Так он собрался идти на Лондон или на Рейкьявик?
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03.09.2020 21:24 Відповісти
Решил для тренировки взять Гродно?
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03.09.2020 21:47 Відповісти
Беларусь развернула почти 50% своей армии вдоль границ с Литвой и Польшей: "Мы фактически окружили Гродно"(c)

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Идиот , вдоль или вокруг ?
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03.09.2020 22:59 Відповісти
Когда Таракан и его сын демонстративно ходят в бронежелетах и с автоматами в руках, то это показывает их личную трусость и неимоверную тупость.
И это понимают все политики Европы, Северной Америки и Японии.
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03.09.2020 23:41 Відповісти
Пусть лучше со стороны Раши защиту поставит.
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04.09.2020 00:23 Відповісти
Наглядный пример что паранойя делает с человеком.
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04.09.2020 03:59 Відповісти
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