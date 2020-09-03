Донорство крові: Рада пропонує запровадити відповідальність за надання недостовірної інформації про стан здоров'я
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №3649 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення встановленого порядку надання інформації про стан здоров'я при здійсненні донації крові та (або ) її компонентів".
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 244 народні депутати.
Як говориться в пояснювальній записці, законопроєктом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею, яка вводить адміністративну відповідальність за ненадання особою, яка здійснює донацію крові і / або компонентів крові, інформації про стан свого здоров'я або надання неправдивої інформації, якщо це негативним чином позначилося на безпеці і якості заготовлених крові і / або компонентів крові. За таке правопорушення пропонується запровадити відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Долбоебы. Теперь прежде чем сдать кровь, даже по просьбе знакомых люди будут думать - а нах оно мне надо?
А то выборцы выбирают вроде "нормальных", а потом оказывается, шо там дебил на дебиле, нарик на нарике, и конченная проститутка на проститутке(это уже о здоровье моральном).
И главное - таких же нездоровых к себе в окружение подтягивают и кормят за счёт народа.
Та мабуть не можуть бути 300 депутатів наївними. Важко повірити також, що 300 негідників голосували. Мабуть, їх все-таки менше, а інші у мовчазній згоді.
Но еще не всех война/супрун убила.
Давайте введем штрафы за то, что пациенты не ставят себе диагнозов, и не сорят баблом в частных клиниках. Не выявили у себя боткина - штраф, не прошли бесплатный профосмотр (что-то из глубокой древности), не помаялись среди старушек в очередях к врачам, не заплатили за бесплатный (в цивилизованных странах) тест на ковид.
И из-за приступа альтруизма (это не на рояле) пойти сдавать кровь.