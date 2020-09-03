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Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого

Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого

Батько президента України, доктор технічних наук Олександр Зеленський, який потрапив до переліку видатних діячів освіти, яким запропонували призначити довічну державну стипендію, заявив, що йому "нічого не треба".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, його коментар опублікувало прокремлівське видання "Страна".

"Мені взагалі особисто нічого не треба. Я не потребую цього взагалі. Ось моя яка думка. Це ще пів року тому по всій Україні, в кожному інституті проводили збори, і самі колективи висували педагогів на цю стипендію. З нашого інституту висунули дві кандидатури - мене і ще одну людину. Таких, як я, - повно по всій Україні. Це щороку вручають такі стипендії. І при Порошенкові таке було. І мене на стипендію висунули не тому, що я тато Зеленського - воно мені не треба. Колектив інституту мене висунув, на науковій раді. Я навіть не знав результат - ось це вперше від вас чую. А ви думаєте, це блат від президента? Ви знаєте, що і президент не бідний. І мені вистачає і зарплати, і пенсії. Я 28 років на об'єктах пропрацював, на живих, а не на хабарях", - зазначив він.

За його словами, до цього його кандидатуру подавали на заслуженого діяча науки і техніки, але він відмовлявся, а цього разу вирішив не відмовлятися.

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Раніше стало відомо, що Кабмін виніс на своє засідання 2 вересня проєкт указу президента України про присвоєння довічної державної стипендії видатним діячам освіти, зокрема його батьку Олександру Зеленському.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) Кабмін (14078) стипендії (179)


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Топ коментарі
+98
Бугага! Шутка достойная быть занесенная золотыми буквами в историю 95 квартала!
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03.09.2020 15:37
+84
Скрысить у государства две с половиной тысячи гривен в месяц на пенсию своему папочке - "выдающемуся деятелю образования" - вот в этом весь бубочка. Мелочное и наглое ЧМО с комплексом недонаполеона. Омерзительно просто.

Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 9060
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03.09.2020 15:50
+55
У цього кагала Зеленських нема берегів.
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03.09.2020 15:38
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03.09.2020 20:24 Відповісти
А чего тебя в другие года не выдвигали? Почему именно с сынком -президентом совпало? Совпадение? Не думаю
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03.09.2020 16:34 Відповісти
яка хазяйновыта дытытна. всьо в симью ...
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03.09.2020 16:35 Відповісти
https://censor.net/ru/user/447490 Ну судя по тому , что произошло в Славянске ,с женщиной и солью , то могут опять за зелень проголосовать , Зебилы они такие А цена вопроса 2500 грв , и это при сыне миллионере
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03.09.2020 16:35 Відповісти
НКВДшная порода имеет непредсказуемые "отличия физиологии"..)
блдь, ну так тупо, по-жлобски, палиться..
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03.09.2020 16:36 Відповісти
Ответ достойный породистого еврея - мне ничего не надо, это дали мне по заслугам, я не бедный - но не откажусь.
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03.09.2020 16:38 Відповісти
Ну канешна ни при чем!!!! Вовик ни в чем невиновник!!!!
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03.09.2020 16:39 Відповісти
А можно спросить - а что этот достопочтенный еврей сделал для Украины???

Изобрел лекарство от рака?
Полетел в космос?
Спас мир от пандемии?

Или просто бабла решил срубить с Украинцев???
Ведь МЫ будем оплачивать эту лжестипендию зажравшемуся еврею!!!!

ЗЕ, в Ростов!!!!
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03.09.2020 16:41 Відповісти
Он сделал зелебобку, разве этого вам мало?😂
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03.09.2020 17:00 Відповісти
Он засунул мамке. Это достойно геройства среди жидов. Вопрос закрыт.
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03.09.2020 17:39 Відповісти
Какой стыд!! Какой Стыд!!! Ещё один бедный жид порхатый Зеленский стиарший,решил примазаться к бюджету страны!! Что твоему сыну мало вковертах или в портфелях приносят????
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03.09.2020 16:42 Відповісти
тоже юморист, династия прям...
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03.09.2020 16:43 Відповісти
Зачётно соснули.
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03.09.2020 16:43 Відповісти
Угу...это тому "профессору",который ни мову ,ни комп выучить не способен?
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03.09.2020 16:47 Відповісти
)))))самое смешное:"это и при Порошенко было..."что то не давали тебе стипендию раньше,тупой ватный болван.
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03.09.2020 16:49 Відповісти
Зелохи, это называется - хуцпа. У евреев это в почёте.
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03.09.2020 16:52 Відповісти
Он на Колчаковских фронтах раненый.
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03.09.2020 16:52 Відповісти
Пусть сучий пес маме Римме пенсию для комплекта замутит.
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03.09.2020 17:04 Відповісти
Радует то что 73% будут пожизненно оплачивать свою тупость.
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03.09.2020 17:12 Відповісти
Можливо, не одне покоління.
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03.09.2020 20:27 Відповісти
смешно.
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03.09.2020 17:21 Відповісти
Изменение Конституции РФ тоже инициировал не *****, а какие-то люди.
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03.09.2020 17:22 Відповісти
Мой сынуля постоянно мочится вам в глаза, и я тоже могу, - добавил зеленский-старший
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03.09.2020 17:27 Відповісти
Колектив інституту вирішив. Його син не приший рукав.
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03.09.2020 17:28 Відповісти
А шо біомаса з цього приводу думає? Це я до зебілів, яких так прозвав папа Шура. Жодного коментаря від наголосовавших.
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03.09.2020 17:37 Відповісти
А вони лайно з штанів, що ім його Порох підкинув, витряхують.
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03.09.2020 19:01 Відповісти
Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 8232
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03.09.2020 18:02 Відповісти
Тінь в виді осла ... це 73% тих хто в свій дім при гласив цирк .., під час війни...
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04.09.2020 03:54 Відповісти
пока сина припісдент потім відберуть коли сімейка чкурне в ізраїль
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03.09.2020 18:05 Відповісти
Какое позорище. Миллионер не может обеспечить папу гречкой и старается переложить это на наши плечи. Блеск!
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03.09.2020 18:05 Відповісти
це як МІЛЬЯРДЕР мертвечук отримує ₴4000 (чи скільки там в рік) доплати за те, що він "недоакадемік" (чи хто він там).... НАУКА В УКРАЇНІ МЕРТВА, але гроші на вічні стипендії і виплати всяким випадковим людям Є!
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03.09.2020 18:07 Відповісти
Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 8489
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03.09.2020 18:17 Відповісти
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03.09.2020 18:52 Відповісти
Какой экономный осел,папашу своего на наши плечи повесил.
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03.09.2020 18:18 Відповісти
Цирк какой то.., тьфу ты не цирк, а 95 квартал!
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03.09.2020 18:19 Відповісти
«......а в этот раз решил не отказываться»(с)......
------------------
🤣🤣🤣
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03.09.2020 18:21 Відповісти
даже тут у зебила не хватило ума всё правильно сделать.т.е.без шума и пыли.
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03.09.2020 18:24 Відповісти
жалкие отмазки
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03.09.2020 18:32 Відповісти
Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 2673
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03.09.2020 18:32 Відповісти
Там вопрос 2500 грн, вы серьезно думаете, что это специально подстроено? Но лучше отдать эти деньги перспективному студенту, который реально нуждается.
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03.09.2020 18:34 Відповісти
копеечка к копеечке, и старому еврею на жилетку .Зпельцман мог хоть ящик масок за свои бабки какой нибудь больнице купить, но зажал бабло, бо жадный как истинный маланец
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03.09.2020 18:52 Відповісти
Батько у бубочки така проноза!
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04.09.2020 15:27 Відповісти
зеля миллионер, но все равно решили с бюджета скрысить
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03.09.2020 18:41 Відповісти
Я больше поверю что это подстроили шоколадные подстилки , чтоб потом тыкать этими 2500 гр. Удобный случай для своего коричневого пиара.
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03.09.2020 18:45 Відповісти
Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 8168
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03.09.2020 18:49 Відповісти
зебилоид, вы такие тупорылые, что иногда вас просто хочется бесплатно усыпить, чтоб не мучались понапрасну
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03.09.2020 18:49 Відповісти
вот когда суд будет думать дать ли все 12 лет строгача, или ограничиться 8-мю, вот тогда и будешь 3,14здеть за сынку
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03.09.2020 18:46 Відповісти
Ні сорому ні совісті. Хоча коли в єврея була совість при вирішенні особистої користі? НІКОЛИ,
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03.09.2020 19:06 Відповісти
Дишовка все никак не нажрутся
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03.09.2020 19:08 Відповісти
Це ще пів року тому по всій Україні, в кожному інституті проводили збори, і самі колективи висували педагогів на цю стипендію. З нашого інституту висунули дві кандидатури - мене і ще одну людину-----інститут має надію на додаткове фінансування з наших кишень.
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03.09.2020 19:14 Відповісти
С одной стороны можно предположить что это случайность, но зная наши реалии ( постсоветские) мало верится, скорее даже команды от высших органов не было.. это решалы из научного совета подшустрили...Возможно он и заслуживал этой так сказать стипендии.. Но на его месте лучше бы сразу отказаться, изначально предупредив что бы его кандидатуру не рассматривали. ( ну если по уму) А так и на себя и на сына клеймо повесил. ( лучше было бы если бы ему ее дали когда Вовка в КВНе был в Квартале.. теперь другой расклад.. Как бы там оно не было.., а отмыться не получится., помните как в присказке " ложки нашлись, а осадочек остался". А теперь в непростое время дополнительные имиджевые потери для Зе как президента и всей его команде в предверии выборов Но тут как говорится выбор сделан был и точка. Назад не отыграть...
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03.09.2020 19:19 Відповісти
Но у нас такие "традиции" Янукович и Порошенко своих сыновей делали депутатами Рады, а у Зеленского просто дети еще не того возраста поэтому "звезда упала на погоны" родителя. И это так только для примера.. у нас это такая " норма" ( нужно покопаться кому там из родни власть придержащих давали ордена, Героя Украины, звания, ученые степени, наградное оружие , кто целыми семьями как Балога оказались в депутатах.., кажется трое..) Ну в общем це такЭ.
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03.09.2020 19:39 Відповісти
Даже дурню понятно это действие Ученый совет -это коллективный подхалимБыла бы совесть таое решение в административном порядке недопустили бы
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03.09.2020 19:27 Відповісти
несподівано)
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03.09.2020 19:46 Відповісти
Папик:
" Вы знаете, что и президент не бедный. И мне хватает и зарплаты, и пенсии. Я 28 лет на объектах проработал, на живых, а не на взятках", - отметил он.
По его словам, до этого его кандидатуру подавали на заслуженного деятеля науки и техники, но он отказывался, а в этот раз решил не отказываться.Источник: https://censor.net/ru/n3217444
А остальные годы он работал на взятках?
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03.09.2020 19:59 Відповісти
Это просто писец с писецов!!!
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03.09.2020 20:04 Відповісти
Папа такой-же лгун, как и сынок.
"Мне вообще лично ничего не надо. ... Я даже не знал результат - вот это впервые от вас слышу. ", - отметил он.
По его словам, до этого его кандидатуру подавали на заслуженного деятеля науки и техники, но он отказывался, а в этот раз решил не отказываться.
Ничего не надо, но решил не отказываться.
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03.09.2020 20:05 Відповісти
Ну вот, а говорил, что нафига сыну то президенство.
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03.09.2020 20:05 Відповісти
булоб дуже смішно, якби не було так сумно.
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03.09.2020 20:12 Відповісти
Недоедающий с виду папик рубанул серпом по репутации сынульки: когда про это узнают Меркель или Джонсон, то подумают, что кое-кому всегда мало (никак не нажрутся). Но европейцы вежливо промолчат и будут светски улыбаться.
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03.09.2020 20:23 Відповісти
Яблочко от яблоньки далеко не падает...Эх казакИ...Еврейского казачества...Мало Израиля?!
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03.09.2020 20:17 Відповісти
Из жизни одной ну очень интеллигентной и особо порядочной еврейской семьи.
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03.09.2020 20:20 Відповісти
Ни стыда ни совести.
Начался откровенный подхалимаж.
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03.09.2020 20:23 Відповісти
Правнукам на мороженное.
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03.09.2020 20:43 Відповісти
сАвкодрочер гребаный
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03.09.2020 20:54 Відповісти
маланцы
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03.09.2020 21:09 Відповісти
эталонные
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03.09.2020 21:13 Відповісти
конечно, конечно......боже упаси даже подумать, что твой сын причем......интересно, а папе простого клоуна 95 квартала дали бы эту стипендию?...вообще- то, порядочный человек, отказался бы от этой стипендии, если бы был папой президента....даже, если бы он ее действительно заслужил...но, это, похоже, не тот случай.......в стране масса беженцев из зоны войны и масса детей, потерявших родителей в зоне войны, которым помогают не только украинцы, но и граждане Европы и Америки...... почему мне за эту семейку очень стыдно, не знаете?....
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03.09.2020 23:05 Відповісти
У багатьох українських універах науково-дослідна робота це профанація і розпил бюджетного бабла по-мелочі. Скажете де докази? Покажіть що важливого университетська наука дала за останні 30 років. Не густо? Ото ж. А бабло списується регулярно по всій країні.
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04.09.2020 00:24 Відповісти


Я не коментуватиму, бо зразу потруть.
Люди написали правильно правильними словами.
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04.09.2020 05:51 Відповісти
Дайте і героя україни - він такого гарного поца народив .
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04.09.2020 07:33 Відповісти
Спросите любого сотрудника Криворожского Госуниверситета о профессоре А Зеленском и он вам ответит.:"Достойный, порядочный человек и преподаватель от Бога!"
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04.09.2020 09:11 Відповісти
По предмету,,хуцпа,,
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04.09.2020 10:01 Відповісти
Криворожский университет - все с крывыми рожами. Свои хвалят своих. Спасибо папе-педагогу за сына-умника премного ! В единстве наша сила. Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Скромность - удел лохов. Чтобы у нас всё было, и нам за это ничего не было.
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04.09.2020 14:00 Відповісти
И это всего лишь доктор. А ведь может стать и профессором и даже академиком. Коллектив решит прогнуться - и на тебе, повышение. И 2500 грн. будет уже-таки маловато)))
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04.09.2020 10:21 Відповісти
Це інстітут дав швабу.
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04.09.2020 15:29 Відповісти
Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого - Цензор.НЕТ 1451

...
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04.09.2020 14:50 Відповісти
Как институт решил, так и через год отменит. Ничего страшного!
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04.09.2020 15:18 Відповісти
Злі порохоботи! Це не кумовство, бо він його батько, а не кум, так що фіг вам! Бубачка - прєзідєнт міііііііірааааа!!!
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04.09.2020 15:36 Відповісти
А совесть у этого старого козла зеленского Ещё есть?? Или на деньгах все охренели!!!??
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08.09.2020 18:08 Відповісти
Отец Зеленского заслуженный достойный преподаватель Университета и квалифицированный ученый. Коллектив Университета выдвинул его вместе с другим преподавателем на стипендию. Кстати стипендия в абсолютном исчислении очень маленькая и там кроме почета ничего нет. Порохоботы ведут себя (как всегда) очень недостойно. В данном случае они обвиняют ученый совет Университета в нечестности и по сути оскорбляют его.
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12.01.2021 21:12 Відповісти
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