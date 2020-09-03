Норма про соцопитування у виборчому законодавстві не потрібна, там вже прописано право ЦВК на проведення виборчих експериментів, - "слуга народу" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував спробу прописати у змінах до Виборчого кодексу право ЦВК на проведення соцопитувань у день виборів. В "Голосі" заявляли, що таким чином "влада намагалася змінити правила перед виборами, щоб "проштовхнути" референдум про особливий статус Донбасу".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Арахамія так прокоментував журналістам цю норму: "У нас є два-три висновки з наукового управління, де кажуть, що така норма в окремому законі навіть не потрібна, бо в рамках чинного законодавства ЦВК вже має право проводити виборчі експерименти (так називають це в законопроєкті). Тобто такі опитування, як тестування нових механік у виборчому праві", - сказав Арахамія.

Він нагадав, що парламент планує ухвалити пакет законів про народовладдя. "Ідея полягає у тому, щоб ЦВК, можливо, почала готуватись до майбутніх цих змін і як інституція підлаштовувалась проводити якісь експерименти, щоб це не було, що ми майже рік приймали і розробляли закони, а потім ЦВК ще буде рік розробляти порядок і тренуватись як це робити. Тому виникла така ідея", - додав він.

Раніше Рада відхилила законопроєкт про внесення змін до Виборчого кодексу. Як повідомили нардепи "Голосу", саме в цей законопроєкт хотіли внести норму про проведення "соцопитувань": "Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб" проштовхнути "туди референдум про особливий статус Донбасу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відхилила законопроєкт про внесення змін до Виборчого кодексу