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Новини Місцеві вибори-2020
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Норма про соцопитування у виборчому законодавстві не потрібна, там вже прописано право ЦВК на проведення виборчих експериментів, - "слуга народу" Арахамія

Норма про соцопитування у виборчому законодавстві не потрібна, там вже прописано право ЦВК на проведення виборчих експериментів, -

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував спробу прописати у змінах до Виборчого кодексу право ЦВК на проведення соцопитувань у день виборів. В "Голосі" заявляли, що таким чином "влада намагалася змінити правила перед виборами, щоб "проштовхнути" референдум про особливий статус Донбасу".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Арахамія так прокоментував журналістам цю норму: "У нас є два-три висновки з наукового управління, де кажуть, що така норма в окремому законі навіть не потрібна, бо в рамках чинного законодавства ЦВК вже має право проводити виборчі експерименти (так називають це в законопроєкті). Тобто такі опитування, як тестування нових механік у виборчому праві", - сказав Арахамія.

Він нагадав, що парламент планує ухвалити пакет законів про народовладдя. "Ідея полягає у тому, щоб ЦВК, можливо, почала готуватись до майбутніх цих змін і як інституція підлаштовувалась проводити якісь експерименти, щоб це не було, що ми майже рік приймали і розробляли закони, а потім ЦВК ще буде рік розробляти порядок і тренуватись як це робити. Тому виникла така ідея", - додав він.

Раніше Рада відхилила законопроєкт про внесення змін до Виборчого кодексу. Як повідомили нардепи "Голосу", саме в цей законопроєкт хотіли внести норму про проведення "соцопитувань": "Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб" проштовхнути "туди референдум про особливий статус Донбасу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відхилила законопроєкт про внесення змін до Виборчого кодексу

Автор: 

ВР (14949) виборчий закон (151) місцеві вибори (1366) референдум (627) Донбас (22354) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+3
Та ну вас на куй з вашими "виборчими екстрементами експериментами" - вже рік назад провели два.
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03.09.2020 16:05
+2
давидик прям генератор идей, заодно не забывает гроши в свой карман генерировать
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03.09.2020 15:58
+2
Та в нас вже провели екперимент, клоунів до влади допустили.
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03.09.2020 16:11
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давидик прям генератор идей, заодно не забывает гроши в свой карман генерировать
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03.09.2020 15:58 Відповісти
Зеленые дегенераты еще не наэкспериментировались с ложнопандемией? Дальше будут экспериментировать и с избирательным процессом? Конституцию послали по боку, не выполняют ее решения и постановления, не прекращают антиконституционный карантин. Геть падлы из Рады, преступники, нарушители главного законы страны. Вы не люди, вы зеленые жабы.
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03.09.2020 16:14 Відповісти
Гниды зелёные 🤢🤡💩🎪,как и лука мудищев 80% себе намалюют
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03.09.2020 16:30 Відповісти
Киосочный злодей разбушевался
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03.09.2020 16:00 Відповісти
С утра - только хорошие новости. Уже полтора года.
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03.09.2020 16:02 Відповісти
успокойте блюма...или как там его
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03.09.2020 16:02 Відповісти
Та ну вас на куй з вашими "виборчими екстрементами експериментами" - вже рік назад провели два.
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03.09.2020 16:05 Відповісти
"ЦИК уже имеет право проводить избирательные эксперименты (так называют это в законопроекте)."

Интересно , а там прописаны границы " избирательного эксперимента" ? ( что-бы мы потом сильно не удивлялись )...
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03.09.2020 16:07 Відповісти
пущай сцик ежегодно проводит опросы из 10-12 пунктов + Ваш вариант, каким образом народ хотел бы казнить действующую власть... вот это будет демократия и выражение уровня доверия...
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03.09.2020 16:08 Відповісти
Та в нас вже провели екперимент, клоунів до влади допустили.
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03.09.2020 16:11 Відповісти
здорові хами ситі в них епала (ц) Лесь
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03.09.2020 16:12 Відповісти
Та не стісняйтесь. Призначте вже орденоносця Охендовського головою ЦИК і не треба усіляких експериментів.
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03.09.2020 16:23 Відповісти
Зарплати членів ЦВК понад 200 000 гривень на місяць. За такі гроші вони просто не можуть не намалювати зе-владі потрібний результат. А після виборів, зрозуміло, саморозпуститися. А розмови про експерименти - то для прикриття, для відводу очей
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03.09.2020 16:44 Відповісти
Проведение избирательных экспериментов

Абрашка Хам как всегда "на высоте" 😁
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03.09.2020 18:29 Відповісти
причем тут опрос по левым темам к выборам?
жулье зеленое
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03.09.2020 18:40 Відповісти
 
 