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Білоруські опозиціонери Ковалькова і Дилевський після 10 діб арешту отримали ще по 15

Білоруські опозиціонери Ковалькова і Дилевський після 10 діб арешту отримали ще по 15

Опозиціонерка і довірена особа Світлани Тіхановської Ольга Ковалькова і лідер страйкому МТЗ Сергій Дилевський отримали нові 15 діб адміністративного арешту.

Про це повідомили "Интерфаксу" в пресслужбі координаційної ради білоруської опозиції, передає Цензор.НЕТ.

"Суд Центрального району призначив Ользі ще 15 діб адміністративного арешту", - сказали в пресслужбі.

Рішення винесено відповідно до ч. 3 ст. 23.34 КоАП РБ (порушення порядку організації або проведення масових заходів).

Ковалькову повторно затримали після виходу з ізолятора.

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Таке ж покарання, у вигляді 15 діб арешту, отримав у четвер ще один член президії КР, лідер страйкому МТЗ Сергій Дилевський.

"Дилевському присудили 15 діб арешту за ч.1 ст.23.34", - повідомили в пресслужбі КР.

Ковалькова і Дилевський наприкінці серпня були засуджені до 10 діб арешту і повинні були вийти на свободу 3 вересня. Обох було звинувачено в організації несанкціонованого заходу. Обоє є членами президії Координаційної ради білоруської опозиції.

Автор: 

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) репресії (1621)


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Топ коментарі
+6
Белорусы могут ходить сколько угодно. Они уже проиграли. Чтобы не нёс Лукашенко, он остаётся при власти.
А Европа в очередной раз показала, что ей на всё пох.
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03.09.2020 16:08
+4
Без всякого сарказма. Что, по-твоему, Евросоюз должен был сделать?
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03.09.2020 16:14
+3
Прямо какие-то рецидивисты. Только откинулись, снова на кичман ))))))
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03.09.2020 16:06
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Благодетель беларусов - терпение... (это шоб не ругаться)
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03.09.2020 16:04 Відповісти
Білоруські опозиціонери Ковалькова і Дилевський після 10 діб арешту отримали ще по 15 - Цензор.НЕТ 6521
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03.09.2020 16:31 Відповісти
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04.09.2020 18:46 Відповісти
Прямо какие-то рецидивисты. Только откинулись, снова на кичман ))))))
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03.09.2020 16:06 Відповісти
А так и есть - с кичи ведь они уже не выйдут - теперь это их дом родной
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04.09.2020 18:47 Відповісти
Это у нас Медведчук с Кивой в Раде стояли с беларуским флагом и поддерживали именно этот режим, я правильно понял? Так может на них и проверить подобные методы 10+15 и в камеру?
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03.09.2020 16:07 Відповісти
Белорусы могут ходить сколько угодно. Они уже проиграли. Чтобы не нёс Лукашенко, он остаётся при власти.
А Европа в очередной раз показала, что ей на всё пох.
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03.09.2020 16:08 Відповісти
Без всякого сарказма. Что, по-твоему, Евросоюз должен был сделать?
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03.09.2020 16:14 Відповісти
Он наверное хочет, чтобы ЕС ввел войска и защитил белорусов от Лукашенко, раз уж они сами не хотят применять силу. Других вариантов, что он хочет от ЕС у меня нет (озабоченность же ему не подходит)
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03.09.2020 16:24 Відповісти
Согласен. У запоребриковцев такая тактика - потихоньку косвенно обсирать Европу, и пытаться втирать нам их мировоззрение
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03.09.2020 16:35 Відповісти
Наверное попали на акцию заработай на 10 суток и получи еще 15 в подарок
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03.09.2020 16:16 Відповісти
Таракан - вечный повелитель Бульбароссии. Хватит им уже с флажками носиться. Надоело смотреть.
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03.09.2020 16:17 Відповісти
Выключи ютуб и зомбоящик.
Надоело ему, бедняжке, что белорусы не хотят сносить Беларусь вместе с пидором лукой.
За оскорбление названия страны - по щам, убогому.
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03.09.2020 17:54 Відповісти
Идите по домам и смиритесь. Вас зажали в тиски из Кремля и никто вас не отпустит. Сидите по домам, а то Путин нападёт.
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03.09.2020 19:15 Відповісти
Это не терпение, именно ссыкловство. Ненавидят и боятся отписдить омоновцев. Чтоб в тюрьму не сесть. Вот меня тоже в бешенство бесконечные наглые задержания приводят. И что. Ничего.(
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03.09.2020 22:40 Відповісти
Белорусские оппозиционеры Ковалькова и Дылевский после 10 суток ареста получили еще по 15 - Цензор.НЕТ 6569
Русский мир на марше в Беларусь. "Путин - введи!"
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03.09.2020 16:19 Відповісти
После 2 ходки можно и короновать.
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03.09.2020 16:19 Відповісти
Садисты гебняво-коммуняцкие
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03.09.2020 16:24 Відповісти
Ех рас, да іщьо рас, да много много много рас...
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03.09.2020 16:30 Відповісти
Рецидивисты однако

И это был воскресный день - и я не лазил по карманам:
"В воскресенье - отдыхать" - вот мой девиз.
Вдруг - свисток, меня хватают и обзывают хулиганом,
А один узнал - кричит: "Рецидивист!" -

"Брось, товарищ, не ершись,
Моя фамилия - Сергеев,
Ну а кто рецидивист -
Ведь я ж понятья не имею".

Это был воскресный день, но "мусора" не отдыхают:
У них тоже план давай, хоть удавись.
Ну а если перевыполнят, так их там награждают -
На вес золота там вор-рецидивист.

С уваженьем мне: "Садись! -
Угощают "Беломором". -
Значит, ты рецидивист?
Распишись под протоколом!"

Это был воскресный день, светило солнце как бездельник,
И все люди - кто с друзьями, кто с семьёй.
Ну а я сидел скучал, как в самый гнусный понедельник:
Мне майор попался очень деловой.

"Сколько раз судились вы?" -
"Плохо я считать умею!" -
"Но всё же вы - рецидивист?" -
"Да нет, товарищ, я - Сергеев".

Это был воскресный день, а я потел, я лез из кожи,
Но майор был в математике горазд:
Он чегой-то там сложил, потом умножил, подытожил -
И сказал, что я судился десять раз.

Подал мне начальник лист -
Расписался как умею,
Написал: "Рецидивист
По фамилии Сергеев".

Это был воскресный день, я был усталым и побитым,
Но одно я знаю, одному я рад:
В семилетний план поимки хулиганов и бандитов
Я ведь тоже внёс свой очень скромный вклад!

В. Высоцкий, 1964

Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi/078.htm
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03.09.2020 16:35 Відповісти
Ну вот и всё. Кино закончилось. А сколько тут на Цензоре было умных беларусов, которые нас учили - как надо жить.
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03.09.2020 16:46 Відповісти
Потом по 15 лет ГУЛАГА получат
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04.09.2020 18:43 Відповісти
 
 