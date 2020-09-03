Білоруські опозиціонери Ковалькова і Дилевський після 10 діб арешту отримали ще по 15

Опозиціонерка і довірена особа Світлани Тіхановської Ольга Ковалькова і лідер страйкому МТЗ Сергій Дилевський отримали нові 15 діб адміністративного арешту.

Про це повідомили "Интерфаксу" в пресслужбі координаційної ради білоруської опозиції, передає Цензор.НЕТ.

"Суд Центрального району призначив Ользі ще 15 діб адміністративного арешту", - сказали в пресслужбі.

Рішення винесено відповідно до ч. 3 ст. 23.34 КоАП РБ (порушення порядку організації або проведення масових заходів).

Ковалькову повторно затримали після виходу з ізолятора.

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Таке ж покарання, у вигляді 15 діб арешту, отримав у четвер ще один член президії КР, лідер страйкому МТЗ Сергій Дилевський.

"Дилевському присудили 15 діб арешту за ч.1 ст.23.34", - повідомили в пресслужбі КР.

Ковалькова і Дилевський наприкінці серпня були засуджені до 10 діб арешту і повинні були вийти на свободу 3 вересня. Обох було звинувачено в організації несанкціонованого заходу. Обоє є членами президії Координаційної ради білоруської опозиції.