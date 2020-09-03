Білоруські опозиціонери Ковалькова і Дилевський після 10 діб арешту отримали ще по 15
Опозиціонерка і довірена особа Світлани Тіхановської Ольга Ковалькова і лідер страйкому МТЗ Сергій Дилевський отримали нові 15 діб адміністративного арешту.
Про це повідомили "Интерфаксу" в пресслужбі координаційної ради білоруської опозиції, передає Цензор.НЕТ.
"Суд Центрального району призначив Ользі ще 15 діб адміністративного арешту", - сказали в пресслужбі.
Рішення винесено відповідно до ч. 3 ст. 23.34 КоАП РБ (порушення порядку організації або проведення масових заходів).
Ковалькову повторно затримали після виходу з ізолятора.
Таке ж покарання, у вигляді 15 діб арешту, отримав у четвер ще один член президії КР, лідер страйкому МТЗ Сергій Дилевський.
"Дилевському присудили 15 діб арешту за ч.1 ст.23.34", - повідомили в пресслужбі КР.
Ковалькова і Дилевський наприкінці серпня були засуджені до 10 діб арешту і повинні були вийти на свободу 3 вересня. Обох було звинувачено в організації несанкціонованого заходу. Обоє є членами президії Координаційної ради білоруської опозиції.
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А Европа в очередной раз показала, что ей на всё пох.
Надоело ему, бедняжке, что белорусы не хотят сносить Беларусь вместе с пидором лукой.
За оскорбление названия страны - по щам, убогому.
Русский мир на марше в Беларусь. "Путин - введи!"
И это был воскресный день - и я не лазил по карманам:
"В воскресенье - отдыхать" - вот мой девиз.
Вдруг - свисток, меня хватают и обзывают хулиганом,
А один узнал - кричит: "Рецидивист!" -
"Брось, товарищ, не ершись,
Моя фамилия - Сергеев,
Ну а кто рецидивист -
Ведь я ж понятья не имею".
Это был воскресный день, но "мусора" не отдыхают:
У них тоже план давай, хоть удавись.
Ну а если перевыполнят, так их там награждают -
На вес золота там вор-рецидивист.
С уваженьем мне: "Садись! -
Угощают "Беломором". -
Значит, ты рецидивист?
Распишись под протоколом!"
Это был воскресный день, светило солнце как бездельник,
И все люди - кто с друзьями, кто с семьёй.
Ну а я сидел скучал, как в самый гнусный понедельник:
Мне майор попался очень деловой.
"Сколько раз судились вы?" -
"Плохо я считать умею!" -
"Но всё же вы - рецидивист?" -
"Да нет, товарищ, я - Сергеев".
Это был воскресный день, а я потел, я лез из кожи,
Но майор был в математике горазд:
Он чегой-то там сложил, потом умножил, подытожил -
И сказал, что я судился десять раз.
Подал мне начальник лист -
Расписался как умею,
Написал: "Рецидивист
По фамилии Сергеев".
Это был воскресный день, я был усталым и побитым,
Но одно я знаю, одному я рад:
В семилетний план поимки хулиганов и бандитов
Я ведь тоже внёс свой очень скромный вклад!
В. Высоцкий, 1964
Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi/078.htm