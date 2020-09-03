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Новини Коронавірус і карантин
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Не існує навіть 1% ймовірності, що місцеві вибори скасують через коронавірус, - "слуга народу" Арахамія

Не існує навіть 1% ймовірності, що місцеві вибори скасують через коронавірус, -

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що місцеві вибори не можна скасувати через коронавірус.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі журналістам після засідання Ради.

"Я таких перспектив не бачу (зриву виборів через карантин. - Ред). Але я чув пана Ляшка кілька разів і пана Степанова з цього приводу. Мені здається, що це неможливо. Навіть одного відсотка ймовірності не існує. Вони мають свою медичну думку. З точки зору політичної і юридичної - це неможливо", - сказав Арахамія.

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Автор: 

карантин (18172) місцеві вибори (1366) відміна (173) Арахамія Давид (1103) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
За рік ця команда себе показала. Цікаво, скільки залишилось прихильників з 73%?
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03.09.2020 16:10
+4
Не существует даже 1% вероятности, что местные выборы отменят из-за коронавируса, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 975
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03.09.2020 16:16
+4
Не существует даже 1% вероятности, что местные выборы отменят из-за коронавируса, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5097
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03.09.2020 16:22
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Правила форума Рада форумчан
выборы может не отменят, а вот результаты...
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03.09.2020 16:07 Відповісти
За рік ця команда себе показала. Цікаво, скільки залишилось прихильників з 73%?
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03.09.2020 16:10 Відповісти
Арахамка пусть скажет зачем его партия народ дурит полгода выдуманной пандемией. Выборы они не отменят, а людей второй волной запугивают, ублюдки. Геть из Рады!
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03.09.2020 16:11 Відповісти
К сожалению болячка не выдумана...
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03.09.2020 16:16 Відповісти
Грипп тоже не выдуманный. Люди сколько живут, столько болеют и при чем тут пандемия, карантин и весь этот бред? До тебя еще не дошло, что это все искусственно раздуто? А до некоторых дошло, они увидели, что некоторые тесты на коронавирус произведены за полгода до возникновения коронавирусной инфекции.
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03.09.2020 20:43 Відповісти
гм ...а наприклад в США - там також всіх просто лякають ?
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03.09.2020 20:52 Відповісти
Прочитал что я написала? При чем тут США,это относится ко всему миру.
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03.09.2020 22:22 Відповісти
Лохторату..
В следующий раз, выбирая очередного экранного Голобородька, подумайте;
а не окажется ли он опять реальным Голохвастовым.
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03.09.2020 16:21 Відповісти
зеленым веры нет, сейчас одно завтра другое. Тем более эти мрази прекрасно понимают, что отсосут по полой ...
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03.09.2020 16:08 Відповісти
они прекрасно понимают, что надо будет выполнять такой работы в 2 раза больше, если отложат выборы.
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03.09.2020 16:14 Відповісти
Места на местных выборах уже проданы) Куда их отменять? А вот работу в Раде хотят прекратить...Пандемия у них...А на распространение пандемии на выборах у простых людей им пофиг...
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30.09.2020 12:02 Відповісти
О!
З серії: «Не будєм подавать воду в Крьім»?
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03.09.2020 16:08 Відповісти
а с психической точки зрения давидик здоров, чтобы участвовать в выборах?
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03.09.2020 16:10 Відповісти
значит, нужно учитывать и такую попытку зеленых
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03.09.2020 16:10 Відповісти
Надо сделать скрин. Чтобы потом не рассказывал, что его опять не правильно поняли.
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03.09.2020 16:11 Відповісти
Хто отменит. Ахамевший Ара? У вас нет выхода. И так писец. и так.
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03.09.2020 16:14 Відповісти
Не существует даже 1% вероятности, что местные выборы отменят из-за коронавируса, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 975
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03.09.2020 16:16 Відповісти
Не существует даже 1% вероятности, что местные выборы отменят из-за коронавируса, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1937

..
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03.09.2020 16:17 Відповісти
та пагадите... не торопитесь
увидите свой рейтинг....и коронавирус может стать той важной ...самой важной причиной для переноса... или даже отмены выборов ))))
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03.09.2020 16:16 Відповісти
Не существует даже 1% вероятности, что местные выборы отменят из-за коронавируса, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5097
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03.09.2020 16:22 Відповісти
Значить треба готуватись...
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03.09.2020 16:30 Відповісти
Детям - карантин , зелефанатам - выборы ? Как это противно .
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03.09.2020 16:33 Відповісти
хламидиоз лечится - проверено венерологами
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03.09.2020 16:43 Відповісти
Зачем отменять из-за короновируса, когда есть масса других причин?..
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03.09.2020 17:22 Відповісти
Не существует даже 1% вероятности, что на местных выборах кто-то проголосует за партию СлугН - "прислугаслуга олигархов" Арахамия
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03.09.2020 17:48 Відповісти
да он такое брехло, что верить могут только наглухо отбитые.
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03.09.2020 18:26 Відповісти
Раз таке формулювання, значить бреше. Розумійте з точністю до навпаки.
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04.09.2020 00:21 Відповісти
 
 