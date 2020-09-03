Відмова ВРП відстороняти суддів ОАСК свідчить про небажання очищати судову систему, - НАБУ

Вища рада правосуддя проігнорувала факти слідства у справі про зловживання суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Про це заявили в Національному антикорупційному бюро України, передає Цензор.НЕТ.

"Аргументи, які ВРП використала, ставши на захист суддів ОАСК, на думку НАБУ, є надуманими і можуть свідчити про наявність зв’язків з фігурантами опублікованих Національним бюро аудіозаписів – доказів у кримінальному провадженні", - повідомляє пресслужба НАБУ.

У НАБУ нагадали, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ та прокурори САП, з огляду на відсутність осіб за місцем роботи та проживання, голові ОАСК та чотирьом суддям цього ж суду повідомили про підозру за процедурою, передбаченою ст.ст. 135, 278 КПК України).

"Вдатися до такого цілком законного способу вчинення процесуальної дії, детективи мусили через те, що судді, будучи поінформованими про наміри слідства, заздалегідь вжили заходів, аби унеможливити особисте отримання підозр. Тож, як того вимагає КПК в таких випадках, повідомлення про підозри вручили і адміністрації за місцем роботи (керівнику апарату ОАСК), і направили рекомендованими відправленнями поштовим зв’язком за встановленими місцями реєстрації та проживання суддів", - підкреслюють в НАБУ.

Також читайте: Меморандум з МВФ передбачає ліквідацію ОАСК, але Зеленський на прохання олігархів хоче його зберегти, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Надалі, незважаючи на неодноразові повідомлення про виклики підозрювані судді ОАСК ухилялися від особистого отримання будь-яких повідомлень, продовжували відпустки і ховалися від органу досудового розслідування.

"І лише після оголошення їх у розшук, з’явилися на робочих місцях та заявили про свою присутність. Після цього їм особисто повторно вручили відповідні повідомлення про підозру. Документи, які підтверджують цей факт, - з-поміж матеріалів, наданих до ВРП", - вказується в повідомленні.

ВРП в свою чергу проігнорувала ці факти, заявивши про відсутність доказів належного вручення підозр чотирьом суддям ОАСК. При цьому вручення підозри одному з суддів ВРП визнала належним, хоча він отримав повідомлення таким же способом, як і інші фігуранти справи.

"Відмовляючи у задоволенні клопотань щодо двох суддів нібито у зв’язку із відсутністю належного обґрунтування висунутих їм підозр, ВРП свідомо проігнорувала наявність у матеріалах клопотання ухвали слідчого судді ВАКС про дозвіл на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, одержаних під час розслідування іншого кримінального провадження. Цей дозвіл отримано після повідомлення суддям ОАСК та іншим особам про підозру", - додали в НАБУ.

Дивіться: НАБУ оприлюднило нові "плівки Вовка" про його можливий вплив на ВРП. АУДIО

Крім того, під час досудового розслідування НАБУ виявили інформацію про можливий зв’язок між підозрюваними суддями ОАСК та членами ВРП, які розглядали клопотання про їхнє відсторонення. Тож, заради ухвалення об’єктивного рішення, прокурори поставили питання про відсторонення цих осіб від розгляду питання, надавши відповідні розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій.

"Однак, ВРП до уваги ці обставини не взяла. Крім того, Вища рада правосуддя опублікувала на офіційному сайті неправдиву інформацію щодо нібито ненадання відповідних матеріалів", - підкреслили в Бюро.

"Відмова ВРП відсторонити суддів Окружного адміністративного суду Києва, підозрюваних у захопленні державної влади, від здійснення правосуддя на час розслідування їхніх зловживань, свідчить про небажання очищувати судову систему", - резюмували в НАБУ.

Також читайте: Глава ОАСК Вовк: У НАБУ є хвора фантазія. Їм усім треба лікуватися

Як повідомлялося, у вівторок ВРП розглянула питання тимчасового відсторонення від посад суддів ОАСК. ВРП ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави ОАСК Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Також ВРП ухвалила рішення відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника глави ОАСК Євгена Аблова, мотивувавши це тим, що докази, якими обґрунтовано підозру, висунуту судді Євгену Аблову, отримані способом, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, - без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.

В задоволенні клопотання про відсторонення судді ОАСК Ігоря Качура було відмовлено в зв'язку з відсутністю належного обґрунтування висунутих йому підозр, клопотання щодо судді ОАСК Олексія Огурцова - повернуто генпрокурору без розгляду в зв'язку з порушенням порядку повідомлення судді про підозру.