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Відмова ВРП відстороняти суддів ОАСК свідчить про небажання очищати судову систему, - НАБУ

Відмова ВРП відстороняти суддів ОАСК свідчить про небажання очищати судову систему, - НАБУ

Вища рада правосуддя проігнорувала факти слідства у справі про зловживання суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Про це заявили в Національному антикорупційному бюро України, передає Цензор.НЕТ.

"Аргументи, які ВРП використала, ставши на захист суддів ОАСК, на думку НАБУ, є надуманими і можуть свідчити про наявність зв’язків з фігурантами опублікованих Національним бюро аудіозаписів – доказів у кримінальному провадженні", - повідомляє пресслужба НАБУ.

У НАБУ нагадали, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ та прокурори САП, з огляду на відсутність осіб за місцем роботи та проживання, голові ОАСК та чотирьом суддям цього ж суду повідомили про підозру за процедурою, передбаченою ст.ст. 135, 278 КПК України).

"Вдатися до такого цілком законного способу вчинення процесуальної дії, детективи мусили через те, що судді, будучи поінформованими про наміри слідства, заздалегідь вжили заходів, аби унеможливити особисте отримання підозр. Тож, як того вимагає КПК в таких випадках, повідомлення про підозри вручили і адміністрації за місцем роботи (керівнику апарату ОАСК), і направили рекомендованими відправленнями поштовим зв’язком за встановленими місцями реєстрації та проживання суддів", - підкреслюють в НАБУ.

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Надалі, незважаючи на неодноразові повідомлення про виклики підозрювані судді ОАСК ухилялися від особистого отримання будь-яких повідомлень, продовжували відпустки і ховалися від органу досудового розслідування.

"І лише після оголошення їх у розшук, з’явилися на робочих місцях та заявили про свою присутність. Після цього їм особисто повторно вручили відповідні повідомлення про підозру. Документи, які підтверджують цей факт, - з-поміж матеріалів, наданих до ВРП", - вказується в повідомленні.

ВРП в свою чергу проігнорувала ці факти, заявивши про відсутність доказів належного вручення підозр чотирьом суддям ОАСК. При цьому вручення підозри одному з суддів ВРП визнала належним, хоча він отримав повідомлення таким же способом, як і інші фігуранти справи.

"Відмовляючи у задоволенні клопотань щодо двох суддів нібито у зв’язку із відсутністю належного обґрунтування висунутих їм підозр, ВРП свідомо проігнорувала наявність у матеріалах клопотання ухвали слідчого судді ВАКС про дозвіл на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, одержаних під час розслідування іншого кримінального провадження. Цей дозвіл отримано після повідомлення суддям ОАСК та іншим особам про підозру", - додали в НАБУ.

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Крім того, під час досудового розслідування НАБУ виявили інформацію про можливий зв’язок між підозрюваними суддями ОАСК та членами ВРП, які розглядали клопотання про їхнє відсторонення. Тож, заради ухвалення об’єктивного рішення, прокурори поставили питання про відсторонення цих осіб від розгляду питання, надавши відповідні розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій.

"Однак, ВРП до уваги ці обставини не взяла. Крім того, Вища рада правосуддя опублікувала на офіційному сайті неправдиву інформацію щодо нібито ненадання відповідних матеріалів", - підкреслили в Бюро.

"Відмова ВРП відсторонити суддів Окружного адміністративного суду Києва, підозрюваних у захопленні державної влади, від здійснення правосуддя на час розслідування їхніх зловживань, свідчить про небажання очищувати судову систему", - резюмували в НАБУ.

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Як повідомлялося, у вівторок ВРП розглянула питання тимчасового відсторонення від посад суддів ОАСК. ВРП ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави ОАСК Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Також ВРП ухвалила рішення відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника глави ОАСК Євгена Аблова, мотивувавши це тим, що докази, якими обґрунтовано підозру, висунуту судді Євгену Аблову, отримані способом, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, - без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.

В задоволенні клопотання про відсторонення судді ОАСК Ігоря Качура було відмовлено в зв'язку з відсутністю належного обґрунтування висунутих йому підозр, клопотання щодо судді ОАСК Олексія Огурцова - повернуто генпрокурору без розгляду в зв'язку з порушенням порядку повідомлення судді про підозру.

Автор: 

НАБУ (5063) Вища рада правосуддя (582) Вовк Павло (300) Євген Аблов (24) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+20
Cудейская мафия не хочет самоочищаться? Как-то это подозрительно.
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03.09.2020 16:28
+9
Може радикальний спосіб очистити судову систему вже й не такий поганий. Бо по доброму гне виходить. Можу помилятися але як мені здається хорвати запросили судій з інших країн на той час поки не виховали своїх. А поки будемо виховувати нових, най старі докажуть, що всі їх та їх родичів статки законні, якщо не зможуть, конфіскувати та посадити. Але те що відбувається то є суцільний диктат судової систему всьому суспільству.
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03.09.2020 16:38
+8
тут кто то еще способен чему-то удивляться?
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03.09.2020 16:30
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Cудейская мафия не хочет самоочищаться? Как-то это подозрительно.
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03.09.2020 16:28 Відповісти
тут кто то еще способен чему-то удивляться?
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03.09.2020 16:30 Відповісти
Судебная реформа от Зельца.
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03.09.2020 16:32 Відповісти
А может от сивочолого гетьмана?
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03.09.2020 16:46 Відповісти
Начинай уже с Кучмы...
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03.09.2020 17:34 Відповісти
Судовую мафию возглавил «янелох» ! Может ,когда с них начнут шкуру драть с конфискацией ,заныканного по всем офшорам
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03.09.2020 18:00 Відповісти
Порох ВСУ и ВАС реформировал. Но все суды не хватило времени. Да. Ждём от Зе рехформ ТАк что стулы пельку!
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03.09.2020 18:42 Відповісти
Ну... папірєдніки казали, що у нас вже є ідеально-взірцева відреформована судівська система. Наступніки дуже сильно критикували, а тепер міняти не хочуть... Містика... Замкнуте коло.
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03.09.2020 16:35 Відповісти
"Папиредники" никогда так не говорили. При "папиредниках" был отреформирован Верховный суд Украины. И на том спасибо. А "наступники" и близко не подошли ни к чему подобному.
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03.09.2020 16:39 Відповісти
«Ми перезавантажуємо судову систему. На місце суддів прийдуть чесні, незаангажовані, неполітизовані, патріотичні та професійні люди» - це слова Петра Порошенка як президента у червні 2016 року в парламенті.Тоді він переконав депутатів проголосувати за конституційну реформу правосуддя.
«Печерське правосуддя є символом відсутності верховенства права» - а це слова Петра Порошенка у 2020 році вже не з президентського крісла.А там весе ж одні і тіж рила. Так і з Верховним Судом. Фасад поміняли.
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03.09.2020 16:47 Відповісти
є вони, і є ми, ми існуємо у різних площинах, і ми не перетинаємось у своїх прагненнях та інтересах. І це найгірше що відбувалось і відбувається за всі часи незалежності країни. Так не має бути.
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03.09.2020 16:36 Відповісти
навіть більше говорить..
говорить, що зеля теж вор,
і що має бути ще один Майдан,
і кількість загиблих буде вже не сотні
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03.09.2020 16:38 Відповісти
Сделать закон по которому выпускники юр академий стают судьями по конкурсу а всю "старую гвардию" распустить.
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03.09.2020 16:53 Відповісти
Може радикальний спосіб очистити судову систему вже й не такий поганий. Бо по доброму гне виходить. Можу помилятися але як мені здається хорвати запросили судій з інших країн на той час поки не виховали своїх. А поки будемо виховувати нових, най старі докажуть, що всі їх та їх родичів статки законні, якщо не зможуть, конфіскувати та посадити. Але те що відбувається то є суцільний диктат судової систему всьому суспільству.
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03.09.2020 16:38 Відповісти
Зеля влез в тёрки опытных пацанов....я ему не завидую, кончит плохо он для них чужак, и он этого не понял...всё на него и его малолетних компаньонов свалят, ох и плохо ему будет если цел останется...
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03.09.2020 16:43 Відповісти
Нє. Він там вже розібрався. І хоче, як синок овоча, як безальтернативний, в свій час, прибрати все до своїх рук. А не поламати цю схему. Тому і Майдани. Тому і пролітають. Останній взагалі скоро як фанєра прошуршить.
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03.09.2020 16:52 Відповісти
ворон - ворону глаз не выклюет!
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03.09.2020 16:50 Відповісти
Відмова ВРП відстороняти суддів ОАСК свідчить про небажання очищати судову систему, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4339
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03.09.2020 16:53 Відповісти
Сегодня встретил знакомого судью городского суда на пенсии, работавшего потом на госпредприятии.
Поговорили о политике, жизни...и он как-то перешёл на тему - та всё дорого....
Вернулся на офис и открыл его декларацию - 52500 грн/месяц в 2019 году!!!
Ну и кто там обещал равенство, ограничить безразмерные пенсии и т.п. ???
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03.09.2020 17:09 Відповісти
І величезні зарплати отримуютьі все їм мало, поки не почнуться пожиттєві посадки, як у США, нічого не буде. Але самі себе вони не посадять, потрібен такий, як Саакашвілі. Зеленський нікого крім волонтерів не посадить - слабак.
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03.09.2020 17:09 Відповісти
Вовк с таким пиаром и на президента потянет. Вангую ему, учитывая его продажность, харизматичность и принципальную позицию в сопротивлении здравому смыслу, примерно 73-75% голосов изберателей Украины, не меньше.
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03.09.2020 17:26 Відповісти
Чомусь пригадався серіал "Спрут", (La Piovra),з Мікеле Плачидо у головній ролі...
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03.09.2020 17:44 Відповісти
Словосполучення "Очистити судівську систему" в Україні має бути заборонене як нецензурна лайка. Це збочення. Українська судівська система має бути ліквідована і створена нова, старим суддям мають заборонити навіть підходити на 100 метрів до суду. Перехідний період буде дуже складний, але іншого виходу нема, бо якби був, то за 30 років його б знайшли.
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03.09.2020 17:45 Відповісти
Судейских секретарей и сторожевых собак тоже под жопу!
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03.09.2020 18:08 Відповісти
Вешать их без разбору и суда со следствием! По другому не будет у этой страны будущего!
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03.09.2020 17:45 Відповісти
Как видно в ВСП, тоже сидят коррупционеры, ну, а как говорится, - ворон ворону глаз не выклюнет. Всё это зло исходит от зеленского, он-же не лох!
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03.09.2020 17:55 Відповісти
Это зло уже жрало миллионы людей, когда этот мальчик ещё не родился
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03.09.2020 18:12 Відповісти
з дня на день Саакашвили буде їх кошмарить, тоді сами будуть звільнятися
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03.09.2020 18:05 Відповісти
Очищати треба не судову систему а всю Україну!
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03.09.2020 18:49 Відповісти
Увидишь украинского судью,- знай перед тобой преступник.
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03.09.2020 19:14 Відповісти
Там чистить нужно всех!Система прогнила насквозь коррупцией!!
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03.09.2020 20:27 Відповісти
Судову систему не реформувати потрібно, а ЛІКВІДУВАТИ!
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03.09.2020 20:32 Відповісти
Бог поставив на "Феміді" хрест - Ісус не сказав це, а показав:

... Ісус не міг прямо сказати про це словами, бо тоді б Його (або пізніше Його учнів) могли обвинуватити у спробі підриву державної влади, і тоді б римляни сказали, що вони вбили Його не безвинного, а за злочин. А так, без цих слів, і чинний (юдейський) цар Ірод визнав, що Ісус невинний, і головний представник (намісник) римської держави (в Юдеї) - Понтій Пилат - ще до страти визнав, що Ісуса засудили на смерть невинного. І навіть один з двох злочинців, яких стратили разом з Ісусом, визнав, що його самого засудили справді за злочин, а от Ісуса засудили без провини. Тобто, похід до Пилата просто забезпечив первосвященникам формальне прикриття, тобто зовнішню видимість нібито дотримання закону, коли вони фактично свавільно вбили невинного Ісуса з особистих міркувань. І таким чином Ісус показав, що "Феміда" вбиває не тільки винних, але будь-кого - залежно від того, хто і як поверне її меча. І це не випадковість, а один з головних уроків Бога для людей. ...
... Чому Ісуса вбили саме так, як це було? Якщо припустити, що Він мав стати просто чистим Агнцем Божим, якого мали принести в жертву для прощення (відпущення, відкуплення) "гріхів" усіх людей, то стає незрозуміло, чому це не зробили так, як приносять у жертву агнців? Чому не було так, як Бог колись казав зробити Аврааму, щоб перевірити його віру: покласти сина свого (Ісаака) на вівтар і зробити його жертвою? Може тому, що смерть Ісуса саме на хресті - це не випадковість, а ЗНАК!? Точніше, це - ОДИН З НАЙГОЛОВНІШИХ ЗНАКІВ: Ісус Своєю смертю поставив величезний хрест на ворогові Бога - на злі, яке прикривається маскою "Феміди". Це, як військові іноді позначають на карті цілі - хрестом. І прицілюючись, також на ціль наводять хрест. Або як колись Мойсей за вказівкою Бога позначив (правда, не хрестом, а кров'ю... агнців пасхальних) двері домів народу Ізраїлевого в Єгипті для того, щоб Бог міг побачити, де Ізраїльтяни, а де Єгиптяни (ідентифікація "свій - чужий"). (До речі, тоді Бог сказав Мойсею: "...і над всіма богами Єгипетськими вчиню суд.") Або, ще - як кажуть: "поставити на комусь хрест", - себто, помітити його, як приреченого, списаного і більше не потрібного представника минулого. Ще: в одному з чотирьох варіантів Євангелія - від Івана - є уточнення про те, що: "Коли ж підійшли до Ісуса й побачили, що Він уже вмер, голінок Йому не зламали, та один з вояків списом бока Йому проколов, - і зараз витекла звідти кров та вода." Думаю, що цей спис - це теж не випадковість. Цей спис - це ніби стрілка, яка додатково вказує на цей хрест (із страченим на ньому НЕВИННИМ Ісусом). (Ніби стрілка-курсор у комп'ютерній грі вказує на знак квеста (загадка), позначений хрестом.) Отже, схоже на те, що саме так Ісус Своєю смертю переміг смерть ще й у такому смислі: Бог поставив на горі (на видноті перед усім народом) великий хрест, яким позначив, де ще ховається смерть у цьому світі, тобто вказав на хитру схованку зла - "Феміду". Ще й списом, як стрілкою, додатково було вказано на цей хрест. Мабуть тому, що "Феміда" - це дуже хитра маска, яка під виглядом, начебто, ідеалу справедливості і, начебто, єдино можливого (і тому, начебто, необхідного) способу боротьби проти злочинності насправді може приховати (і приховує) безліч зла, і під її пов'язкою насправді ховають свої очі диявол та смерть. Тому Ісус каже: "...а про суд, - що засуджений князь цього світу", тобто, засуджений диявол* (і його князівство зла), бо Ісус зробив нас усіх свідками проти нього, викривши його хитру маску "Феміди".
Що ж може ховатися під маскою начебто "справедливої" "Феміди"?
Дивіться додаток: Алгоритм війни і смерті "Феміда".
...

-------
* Взагалі-то, про диявола - це необгрунтоване припущення, бо про нього Ісус не згадує у тій промові, з якої взята дана цитата. Тому з точки зору (формальної) логіки з даної цитати Ісуса (і з відповідної промови) не випливає таке припущення, начебто, засуджений князь світу цього - це диявол... Зате з цієї цитати випливає, що засуджений просто "князь цього світу", тобто, будь-яка людина, яка є вищим керівником (князь, цар, імператор, президент, прем'єр-міністр і т.д., - будь-який вищий керівник), що очолює і уособлює владу в цьому світі. Отже, думаю, що значно більш обгрунтованим є таке розуміння цитати "...а про суд, - що засуджений князь цього світу", - що Богом засуджені люди, які здійснюють владу в цьому світі, оскільки вони застосовують насильство та вчиняють інші злочини проти людей, причому ще й узаконюють для влади (в т.ч. для себе) право на ці злочини, які забороняють вчиняти іншим людям. Тобто влада робить людям те, що вона забороняє робити самим людям, оскільки влада постійно користується звичними засобами - алгоритмом "Феміди", тобто, покаранням (часто насильницьким) за порушення встановлених владою ж законів, указів, постанов, приписів, традицій, звичаїв чи будь-яких інших правил.
...this is message to You - @2_homo_sapiens
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03.09.2020 23:46 Відповісти
Уже давно и всем понятно, что судебный корпус неоходимо полностью заменять. Ну и конечно ко всем одиозным судьям применять драконовы методы наказания. Но кто это сделает? Правильно. Никто!
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03.09.2020 23:48 Відповісти
Зробити нормальною суддівську систему не хотів жоден президент і Зеленський не виключення.Всі вони хотіли маніпулювати судами та суддями.
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04.09.2020 08:16 Відповісти
Что ещё надо, что бы понять, что судейская ветвь власти Украины- насквозь прогнившая и коррумпированная. В нашей стране сейчас два врага- рф, страна агрессор и судебная система. Но, если с кацапами мы справимся совместно с цивилизованным миром, то с продажными украинскими судьями мы должны разобраться самостоятельно. И методы в этой борьбе должны быть жёсткими, если не сказать, жестокими.
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04.09.2020 08:32 Відповісти
Що чистити?Та там треба:По перше:розділити державні та бізнесові функції узаконеним прозорим лоббізмом.По-друге:націоналізувати олігархічні медіа і ТБ,дозволивши партійний та бізнесовий контент.По-третє:заборонити офшоризацію для державних та стратегічних підприємств України...
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04.09.2020 09:00 Відповісти
 
 