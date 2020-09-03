Лерос про політику Зеленського: Виразно помітно присмак реваншу. Відбувається відкат реформ. Очі народних депутатів погасли
Гео Лерос заявив, що попри його спроби зустрітися з Володимиром Зеленським, останній так і "не набрався хоробрості поговорити" з ним.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив виключений із фракції "Слуги народу" нардеп Гео Лерос, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського, в якій він назвав Лероса зрадником країни і хабарником.
"Коли таке говорить президент України - людина, яка, це вже очевидно, є головним зрадником громадян України, незалежно від їхніх політичних поглядів, - безумовно, це сприймається як комплімент. При цьому Зеленський знову опускається до рівня образ. Як і раніше, він дозволяє собі розпускати плітки з приводу різних політиків, бізнесменів і так далі. І цей момент має смішний вигляд. Адже це найвища посадова особа країни! Найвища! Ця людина не може дозволяти собі ображати інших людей. Сподіваюся, скоро цю маячню перестануть слухати, ставлячись з поблажливістю до його інтелектуальних здібностей. Ну, а загалом - тотально і глобально люди відчувають, що їх зрадили. Зрадили їхній вибір", - заявив Лерос.
"Адже це людина не з політики. Він повинен був стати "чорним лебедем", змінити нашу країну. Всі були натхнені цим вибором. Всі очікували глобальних змін. Тому ми і побачили таку підтримку "Слуги народу" на виборах". Але фактично все виявилося фікцією, бутафорією. Я бачу, як погасли очі народних депутатів. Вони не відчувають, що щось може змінитися. Чітко помітний присмак реваншу. Відбувається відкат реформ, призначення на посади людей Януковича. Ми бачимо, як митницю віддали під людей Калетника, податкова займається скрутками на десятки мільярдів. Бачимо, як посади віддаються направо і наліво. Як заступником голови Офісу президента стає людина Януковича, причетна до репресій проти Майдану. Але президента це влаштовує!" - додав нардеп.
"Скажу чесно: у мене було відчуття, що камінь впав із плечей після того, що я сказав. Я ж близько 3 місяців намагався зустрітися з президентом і сказати це йому в обличчя. Він не набрався хоробрості поговорити зі мною від моменту мого звільнення з посади його радника. Він зобов'язаний був це зробити - як лідер і як чоловік, насамперед - віч-на-віч. Але я виявився єдиним депутатом фракції "Слуга народу", якого не запросили на зустріч із президентом. Просто мені заступниця голови фракціі Кравчук сказала, що на пропускній "рамці" в ОП прізвища Лероса не буде. І я писав помічникові президента про моє прохання зустрітися з ним. Він сказав: ні, цієї зустрічі не буде", - констатував Лерос.
З повним текстом інтерв'ю Гео Лероса: "Зеленський сказав Арахамії, що якщо мене сьогодні не виключать, він завтра розпустить парламент" можна ознайомитись тут.
Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".
Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.
Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.
2 вересня президент України Володимир Зеленський, коментуючи виключення Лерос з фракції "СН", заявив: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни".
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Тоже мне Америку открыл. Все ж знают, что вова ссыкло
о ком идет разговор....
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Про виключення Гео Лероса зі "служок".
Спершу зауваження. Варто було Леросу перестати бути "служкою" - як на нього всією зграєю накинулися боти-єрмакодявки, які щойно відбілювали Єрмака через історію зі зливом Москві операції по вагнерівцям...
По-друге - версія. Спалення машини і арешт землі під забудовами Вавриша екс-голову АП Богдана явно не зупинило.
Вчорашні гучні заяви Лероса явно тягнуться звідти - вони з Богданом давно знайомі.
Богдан явно не забув свого звільнення з ОПУ і всерйоз заходився збити Єрмака аби повернутися в ОПУ самому.
Бо як ніхто Богдан знає, без нього або Єрмака Зеленський - нуль. Комік, якому булава відриває руки. А Богдан - людина азартна.
Зе неачьом гаварить с придатилями и взятачнегами...
как тока тебя с зеленых вымели ты заподозрил шо та?
знаю 100 как минимум, форрумчан, которые ето знали до 04.21.2019
когда ты бодро махал зеленым прапорцем "за зе!"
нехай идет у бубы прощения просит - не удивлюсь ни грамма.
Как же так наша доярка не стала балериной...а весь коровник так мечтал....))
http://uazakon.ru/kzot/46/default.htm Статья 46 Кодекса законов о труде Украины подразумевает отстранение персонала от работы руководителем или HR-менеджером в случае: прихода сотрудника на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
уклонения от медицинских осмотров;
отказа от проведения инструктажа, обучения и проверки знаний по технике безопасности;других действий.
Ото таке.
а вони були..?
КАК ПЛОТНИК НЕ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ САМОЛЕТОМ, ТАК КЛОУН НЕ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ - это элементарная истина.
Понятная как угол дома.
Не мог ты это не видеть.
Это тупые подпивасики могли верить в Деда-Мороза.
А ты - богатый и успешный, если бы ты был дураком, то успеха б не достиг.
Можно было - в самом-самом начале - с натяжкой верить в сцякашвиля (все же имеет опыт государственного управления).
Но верить в этого какаду - ?!
Это невозможно, если ты не тетка в мохеровом берете.
Потому не бреши.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"