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Лерос про політику Зеленського: Виразно помітно присмак реваншу. Відбувається відкат реформ. Очі народних депутатів погасли

Лерос про політику Зеленського: Виразно помітно присмак реваншу. Відбувається відкат реформ. Очі народних депутатів погасли

Гео Лерос заявив, що попри його спроби зустрітися з Володимиром Зеленським, останній так і "не набрався хоробрості поговорити" з ним.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив виключений із фракції "Слуги народу" нардеп Гео Лерос, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського, в якій він назвав Лероса зрадником країни і хабарником.

"Коли таке говорить президент України - людина, яка, це вже очевидно, є головним зрадником громадян України, незалежно від їхніх політичних поглядів, - безумовно, це сприймається як комплімент. При цьому Зеленський знову опускається до рівня образ. Як і раніше, він дозволяє собі розпускати плітки з приводу різних політиків, бізнесменів і так далі. І цей момент має смішний вигляд. Адже це найвища посадова особа країни! Найвища! Ця людина не може дозволяти собі ображати інших людей. Сподіваюся, скоро цю маячню перестануть слухати, ставлячись з поблажливістю до його інтелектуальних здібностей. Ну, а загалом - тотально і глобально люди відчувають, що їх зрадили. Зрадили їхній вибір", - заявив Лерос.

"Адже це людина не з політики. Він повинен був стати "чорним лебедем", змінити нашу країну. Всі були натхнені цим вибором. Всі очікували глобальних змін. Тому ми і побачили таку підтримку "Слуги народу" на виборах". Але фактично все виявилося фікцією, бутафорією. Я бачу, як погасли очі народних депутатів. Вони не відчувають, що щось може змінитися. Чітко помітний присмак реваншу. Відбувається відкат реформ, призначення на посади людей Януковича. Ми бачимо, як митницю віддали під людей Калетника, податкова займається скрутками на десятки мільярдів. Бачимо, як посади віддаються направо і наліво. Як заступником голови Офісу президента стає людина Януковича, причетна до репресій проти Майдану. Але президента це влаштовує!" - додав нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лерос - Зеленському: Подаю заяву про злочин. Розповісте слідчим, де і у кого я взяв хабар

"Скажу чесно: у мене було відчуття, що камінь впав із плечей після того, що я сказав. Я ж близько 3 місяців намагався зустрітися з президентом і сказати це йому в обличчя. Він не набрався хоробрості поговорити зі мною від моменту мого звільнення з посади його радника. Він зобов'язаний був це зробити - як лідер і як чоловік, насамперед - віч-на-віч. Але я виявився єдиним депутатом фракції "Слуга народу", якого не запросили на зустріч із президентом. Просто мені заступниця голови фракціі Кравчук сказала, що на пропускній "рамці" в ОП прізвища Лероса не буде. І я писав помічникові президента про моє прохання зустрітися з ним. Він сказав: ні, цієї зустрічі не буде", - констатував Лерос.

З повним текстом інтерв'ю Гео Лероса: "Зеленський сказав Арахамії, що якщо мене сьогодні не виключать, він завтра розпустить парламент" можна ознайомитись тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни". ВIДЕО

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.

2 вересня президент України Володимир Зеленський, коментуючи виключення Лерос з фракції "СН", заявив: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни".

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) реванш (22) Янукович Віктор (10778) Слуга народу (2811) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+34
Гео Лерос заявил, что несмотря на его попытки встретится с Владимиром Зеленским, последний так и "не набрался храбрости поговорить" с ним.

Тоже мне Америку открыл. Все ж знают, что вова ссыкло
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03.09.2020 16:36
+29
Це було видно з самого початку, але не всім, дуже далеко не всім.
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03.09.2020 16:36
+22
Лерос о политике Зеленского: Отчетливо заметен привкус реванша. Происходит откат реформ. Глаза народных депутатов потухли - Цензор.НЕТ 1867
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03.09.2020 16:47
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Гео Лерос заявил, что несмотря на его попытки встретится с Владимиром Зеленским, последний так и "не набрался храбрости поговорить" с ним.

Тоже мне Америку открыл. Все ж знают, что вова ссыкло
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03.09.2020 16:36 Відповісти
уклонист-каратист
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03.09.2020 16:48 Відповісти
та нет поставьте вопрос-какова задача унитаза и канализации и вы поймете -
о ком идет разговор....
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03.09.2020 17:13 Відповісти
Каратіст-піаніст...
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03.09.2020 17:33 Відповісти
А он со Зверобой встречался ?
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03.09.2020 18:25 Відповісти
Це було видно з самого початку, але не всім, дуже далеко не всім.
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03.09.2020 16:36 Відповісти
І самому Лєросу теж було не видно, він сам активно агітував і просував все це реваншистьке у владу.
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03.09.2020 16:45 Відповісти
Я от тільки не розумію - він дійсно від душі це робить, чи його конкретно образили? Думаю Лєрос - це месник Богдана, ці дітлахи кубики не поділили, от тепер скубуться.
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03.09.2020 16:50 Відповісти
Ви не один так думаєте.

https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__cft__[0]=AZU6UHYHdEo0XnogSlCt8JaTb-XOKKv1_UyAUswElwAaCInXBjWn8q063x-O6GH5vARJvsmJcQiaNQHJkCVMnVjGeEZnsV0iGVnotbbTRDEA3JxDvYA4zMvscUUfQzSVJZ-_W7uQmRQJMfouuaEvjq6M7FD9JSXiySUONCZZxqzdOQ&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Про виключення Гео Лероса зі "служок".

Спершу зауваження. Варто було Леросу перестати бути "служкою" - як на нього всією зграєю накинулися боти-єрмакодявки, які щойно відбілювали Єрмака через історію зі зливом Москві операції по вагнерівцям...

По-друге - версія. Спалення машини і арешт землі під забудовами Вавриша екс-голову АП Богдана явно не зупинило.
Вчорашні гучні заяви Лероса явно тягнуться звідти - вони з Богданом давно знайомі.

Богдан явно не забув свого звільнення з ОПУ і всерйоз заходився збити Єрмака аби повернутися в ОПУ самому.
Бо як ніхто Богдан знає, без нього або Єрмака Зеленський - нуль. Комік, якому булава відриває руки. А Богдан - людина азартна.
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03.09.2020 16:53 Відповісти
Глаза потухли ? Страна тухнет !
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03.09.2020 16:37 Відповісти
Лерос о политике Зеленского: Отчетливо заметен привкус реванша. Происходит откат реформ. Глаза народных депутатов потухли - Цензор.НЕТ 2046
Зе неачьом гаварить с придатилями и взятачнегами...
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03.09.2020 16:38 Відповісти
а как все начиналось...
Лерос о политике Зеленского: Отчетливо заметен привкус реванша. Происходит откат реформ. Глаза народных депутатов потухли - Цензор.НЕТ 3790
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03.09.2020 16:39 Відповісти
Если так дальше , в ростове будет продолжение .
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03.09.2020 16:41 Відповісти
И не подавился же кошачим хвостом,падло.
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03.09.2020 16:50 Відповісти
ничего нового в тактике клоуна нет - точно также, после очередного зашквара, пэдра тупо отмалчивался в публичном пространстве и ждал, пока все рассосетса - до следующего зашквара, чтобы забыли про этот. Метода опробована и вполне действует, пока есть своя коалиция в парламенте.
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03.09.2020 16:40 Відповісти
Зашквари Пороха - з"їдений брат, роттердам, котли, свинарчуки, катяганзюк і інші пів-вареники?
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03.09.2020 16:45 Відповісти
кремлеблевоты видят что малорос загибается и всеми силами пытаются положить его на одни весы с порохом, но острая стрелка упорно режет им пальцы
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03.09.2020 16:47 Відповісти
Гео - ты дурак?
как тока тебя с зеленых вымели ты заподозрил шо та?
знаю 100 как минимум, форрумчан, которые ето знали до 04.21.2019
когда ты бодро махал зеленым прапорцем "за зе!"
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03.09.2020 16:43 Відповісти
А знаєте що буде далі? Прозрілі зелебобіки будуть п**дити упоротих, от тоді поп-корн буде в дефіциті!))
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03.09.2020 16:47 Відповісти
задрали ети "ризнокольорови" - им перекрасится, шо нормальному человеку сигарету выкурить.
нехай идет у бубы прощения просит - не удивлюсь ни грамма.
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03.09.2020 16:53 Відповісти
Гео молодой. Ему простительно. А вот Чумак и Ко - дебилы дебилами.
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03.09.2020 16:48 Відповісти
Лерос о политике Зеленского: Отчетливо заметен привкус реванша. Происходит откат реформ. Глаза народных депутатов потухли - Цензор.НЕТ 1867
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03.09.2020 16:47 Відповісти
шедевр после долгого затишья
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03.09.2020 16:49 Відповісти
Главное чтобы им не дали свалить! А лучше дали бы сесть в самолёт а там, патриотически настроенные офицеры ПВО .....
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03.09.2020 16:48 Відповісти
Как погасили, так и зажгем. Глаза народных депутатов, в смысле. Да и скомороха тоже. Там тоже одна пустота нарисовалась. От безисходности.
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03.09.2020 16:48 Відповісти
Глупо было ожидать от обнюхоного шута реформ в стране.....

Как же так наша доярка не стала балериной...а весь коровник так мечтал....))
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03.09.2020 16:52 Відповісти
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03.09.2020 17:00 Відповісти
О. Генрі "Королі і капуста". Класика невмируща
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03.09.2020 16:54 Відповісти
"Країна буде покрита мережею лікарень та театрів ляльок. Кожний мешканець Анчурії буде мати власний грамофон" Діккі Малоні (Рамон Оліварра) новий президент.........
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03.09.2020 17:30 Відповісти
А як же они гореть будут, коли грошей башляется все мене и мене, тут не до патриотизма да недоживу, коль нет жиру
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03.09.2020 16:56 Відповісти
Причины для отстранения от работы на законодательном уровне
http://uazakon.ru/kzot/46/default.htm Статья 46 Кодекса законов о труде Украины подразумевает отстранение персонала от работы руководителем или HR-менеджером в случае: прихода сотрудника на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
уклонения от медицинских осмотров;
отказа от проведения инструктажа, обучения и проверки знаний по технике безопасности;других действий.

Ото таке.
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03.09.2020 16:57 Відповісти
Ну да, потерпевший всьо время под кайфом и статьйой 46. А кто это докажет?! Отож.
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03.09.2020 17:12 Відповісти
Как Вафлодю видит КадыровЛерос про політику Зеленського: Виразно помітно присмак реваншу. Відбувається відкат реформ. Очі народних депутатів погасли - Цензор.НЕТ 1267
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03.09.2020 17:05 Відповісти
Красивое фото. Кто это?
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03.09.2020 17:07 Відповісти
Точно не знаю, но это очень похоже на Главклоуна. Щетина растет а яиц нет.
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03.09.2020 17:11 Відповісти
Думаю в отличие от главклоуна у этого мужика есть яйца.
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03.09.2020 17:15 Відповісти
Москалям такая поэзия нравится. Мне что-то не очень заходит. Наверное я не москаль.
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03.09.2020 17:46 Відповісти
перевірте себе - скажіть "паляниця" и вже кусніть...
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03.09.2020 17:57 Відповісти
Мальчик показал пальцем на зеленое г*вно и с обидой выкрикнул: "ты должно было стать "черным лебедем"! Я ожидал что ты станешь "черным лебедем" когда себе в штаны какал!!
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03.09.2020 17:06 Відповісти
тебе в штаны какал
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03.09.2020 17:10 Відповісти
Почему ватники верят будто в их штаны может какать кто угодно но только не они сами? Проясни пожалуйста.
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03.09.2020 17:14 Відповісти
Я не пояснятель , Я писатель
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03.09.2020 17:15 Відповісти
А где тогда твои читатели?
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03.09.2020 17:46 Відповісти
Я не писатель и то мою хрень кто-то один да почитывает
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03.09.2020 17:47 Відповісти
Думаю, у депутатов, у которых потухли глаза, были оттопыренными карманы, неизвестно, кто потерял, можно еще раз напомнить, блазень идет по тропе шоколада, к самоуничтожению.
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03.09.2020 17:09 Відповісти
а шо тут полагать ,возродит коррупцию ,экономика потухнет , МВФ и Запад не дадут денег , пойдет на поклон к россии , вот ту его народ и прищучит
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03.09.2020 17:12 Відповісти
клоун того не понимая сам себе хуже делает
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03.09.2020 17:13 Відповісти
весь интелект уйдет с экономики , останутся одни барыги от рыгов
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03.09.2020 17:14 Відповісти
У нас ещё достаточно буратин, которые поддерживают и будут поддерживать Зеленского, и это помимо противников независимости Украины, которых Зеленский на посту президента полностью устраивает.
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03.09.2020 17:19 Відповісти
"Происходит откат реформ."
а вони були..?
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03.09.2020 17:20 Відповісти
Были, теперь нет.
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03.09.2020 17:20 Відповісти
про рехворми вже тридцять років триндять..але усе якось завжди закінчується (максимум) косметичним ремонтом..
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03.09.2020 17:24 Відповісти
По прямому казали що були і навіть дуже потужні.
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03.09.2020 17:21 Відповісти
невдячний народ не помітив..свинота нєобразована..
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03.09.2020 17:25 Відповісти
может тут главное слово "откат" ? )))))
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03.09.2020 17:29 Відповісти
Такі відкати що на реформи взагалі не вистачило.
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03.09.2020 17:32 Відповісти
Вот тут у меня просто слезу прошибло.
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03.09.2020 17:29 Відповісти
Родной, не бреши.
КАК ПЛОТНИК НЕ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ САМОЛЕТОМ, ТАК КЛОУН НЕ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ - это элементарная истина.
Понятная как угол дома.

Не мог ты это не видеть.
Это тупые подпивасики могли верить в Деда-Мороза.
А ты - богатый и успешный, если бы ты был дураком, то успеха б не достиг.

Можно было - в самом-самом начале - с натяжкой верить в сцякашвиля (все же имеет опыт государственного управления).
Но верить в этого какаду - ?!
Это невозможно, если ты не тетка в мохеровом берете.

Потому не бреши.
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03.09.2020 17:31 Відповісти
Глаза зажигает приход.
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03.09.2020 17:38 Відповісти
хорошая фотожаба получится с потухшими глазами порохоботов
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03.09.2020 17:39 Відповісти
Зеленого Зегенерата пора уже п#здить...

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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03.09.2020 17:42 Відповісти
вовка просто место греет для представителя ОПЗЖ
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03.09.2020 17:45 Відповісти
Гео, не обращай внимания на этого торчка. Народ за тебя.
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03.09.2020 17:57 Відповісти
Целых три бота-нулевки-'народ'? У лукашенки, президента ОМОНа, научились ?
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03.09.2020 19:27 Відповісти
Думаю с ОТКАТАМИ там все нормуль...
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03.09.2020 19:21 Відповісти
ватные ублюдки
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03.09.2020 21:07 Відповісти
ему тексты в партии пес пишут. там и получку получает.
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04.09.2020 06:23 Відповісти
 
 