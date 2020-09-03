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Новини Революція в Білорусі
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Україна готова до жорсткої реакції на недружні дії Білорусі, - Кулеба

Україна готова до жорсткої реакції на недружні дії Білорусі, - Кулеба

Україна готова йти на жорсткі кроки, якщо недружні дії Білорусі триватимуть, і ризики будуть зростати, навіть далі, ніж виклик посла України на консультації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Gazeta.ua"

"Я викликав посла, аби ретельно проаналізувати перспективи відносин із Білоруссю в новій реальності. Внести конкретні пропозиції керівництву держави, як далі будувати відносини з державою-сусідом у коротко- і середньостроковій перспективі. Не виключаю, що він повернеться до Мінська. Та, якщо недружні дії Білорусі продовжуватимуться і ризики зростатимуть, ми готові йти на жорсткі кроки. Навіть далі, ніж виклик посла на консультації", - сказав Кулеба в інтерв'ю, опублікованому в четвер.

Глава МЗС підкреслив, що метою виклику посла на консультації є політично продемонструвати невдоволення України рішенням Білорусі про передачу "вагнерівців" Росії і безпідставними звинуваченнями на адресу Києва у втручанні у внутрішні справи.

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Також Кулеба зазначив, що будь-яке послаблення суверенітету Білорусі негативно впливає на безпеку України, а українсько-білоруський кордон "не повинна перетворитися на місце для безтурботної прогулянки російських спецслужб або армії".

"2014 рік навчив нас, що може бути все. Будь-яке ослаблення суверенітету Білорусі негативно впливає на безпеку України. Будь-яке зміцнення позицій Росії в Білорусі – це зростання загроз для нас. Це й економічні ризики, коли можна впливати на постачання товарів промисловості в Україну. І безпекові – використання білоруського кордону для операцій. Величезний кордон України з Білоруссю не повинен перетворитися на місце для безтурботної прогулянки російських спецслужб або армії", - зазначив глава МЗС.

Автор: 

Білорусь (7926) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+18
Війська поторібно накопичувати на кордоні,а не в дипломатію гратись!
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03.09.2020 16:50
+10
В Гааге.
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03.09.2020 16:51
+8
А если что-то пойдет не так, преЗЕдент всегда готов извиниться.
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03.09.2020 16:52
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В Гааге.
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03.09.2020 16:51 Відповісти
Зачєм в Ростовє. ВладимирВладимировичу далєко лєтєть будєт. Можно просто проводіть в Крємлє в дєнь очєрєдного виступлєнія там 95-го квартала
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03.09.2020 16:59 Відповісти
Гродно.
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03.09.2020 17:02 Відповісти
Війська поторібно накопичувати на кордоні,а не в дипломатію гратись!
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03.09.2020 16:50 Відповісти
Ще вчора, під час ігор у Вейшнорію.
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03.09.2020 16:52 Відповісти
Пуйло потирає руки за вуглом і хіхікає. Тарган покусав всіх мілких сусідів, аби показати кремлю свою вірність.
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03.09.2020 16:50 Відповісти
Разом з нашим ***************, луканоїдами.
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03.09.2020 16:53 Відповісти
Реально вимальовується картина - Раха поглинає Бєларусь, на заваді може стати тільки бєларуський народ, який досі не розуміє хто їм друг, а хто ворог. Ситуація патова.
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03.09.2020 16:54 Відповісти
ну не так их уж и мелких. по общему количеству граждан сопоставимо с рахой
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03.09.2020 17:54 Відповісти
...шимпанЗЕ перестанут продавать Беларуси картошку?
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03.09.2020 16:50 Відповісти
А если что-то пойдет не так, преЗЕдент всегда готов извиниться.
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03.09.2020 16:52 Відповісти
А где нота протеста? Митька сказал, как отрезал, не то, что тип в подвернутых джинсах
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03.09.2020 16:55 Відповісти
ЗЕленский увидел мир в глазах Лукашенко и призывает белорусов "просто перестать протестовать"
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03.09.2020 16:55 Відповісти
Он переживает , чтобы "сватов" на 1+1 не выключили . Смешной канал , корчат из себя патриотов , а потом ватную херню показывают .
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03.09.2020 17:02 Відповісти
Закройте рынок для товаров из путенской белаРашки.
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03.09.2020 16:58 Відповісти
Екс-президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що навесні 2014 року білоруський глава Олександр Лукашенко пропонував ЄС створити союз України і Білорусі. Лукашенко нібито висловлював бажання стати президентом обох країн. Про це Туск розповів в інтерв'ю виданню Onet, зазначивши, що не говорив про це раніше, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України .
За його словами, такі ініціативи надходили тоді, коли Мінськ "займався чимось на зразок посередництва" між ЄС, Росією та Україною в "найспекотніші дні" для Києва.
"Лукашенко мені тоді подзвонив, я був ще прем'єр-міністром, і прямо запропонував переконати ЄС, що він може бути гарантом мирного вирішення української проблеми. І підтримати його ідею білорусько-українського союзу з ним як президентом двох держав", - розповів Туск.
Він заявив, що Лукашенко тоді натякав, що це нібито єдиний спосіб зупинити агресію Росії. Туск повідомив, що Лукашенко тоді "боявся неконтрольованого розвитку подій, жертвою якого могла стати не тільки Україна, але і Білорусь".
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03.09.2020 16:58 Відповісти
Лукашенко, то ретранслятор Путина.
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03.09.2020 17:00 Відповісти
"2014 год научил нас, что может быть все"
ссыкуны зеленые - вас Трускавец ничему не научил - разве шо от 5й повестки уклониться...
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03.09.2020 17:02 Відповісти
К сожалению,Беларусь уже не дружественна нам...Лука уже полностью под ******,и начинает нести полную ахинею,готовя страну на слияние с Роисей...
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03.09.2020 17:03 Відповісти
В макромаштабе Беларусь, как и Украина это потребители. Соответственно не политических не экономических дотациях в сторону Украины не может быть речи. О какой дружбе вы здесь говорите?
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10.09.2020 06:26 Відповісти
Это как? Ноту протеста вручите? Ну так вы их строчите после каждого "недружественного" визита ***** в Крым. И что?
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03.09.2020 17:05 Відповісти
Обидели вы нас. Мы к вам со всей душой, а вы... Короче, закрываем границу, прекращаем поставки вам дизтоплива. И да, мы теперь идем в союзное государство с Россией.
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03.09.2020 17:06 Відповісти
Нет уважаемый,уже не Сябры будут решать,продавать дизель нам,или нет...Все будет решать "старший брат"...
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03.09.2020 17:13 Відповісти
да. безусловно. Думаете, будет вам продавать?
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03.09.2020 17:15 Відповісти
Думаю что да,будет,ибо есть такой поц как Мертвячук...Вообще Сябры,или как уже вы там себя называете-будем по осени смотреть
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03.09.2020 17:20 Відповісти
Хватит ныть, болотный.
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03.09.2020 17:25 Відповісти
в мире дизель не кому продавать...?
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03.09.2020 17:23 Відповісти
Можете даже на_ху пойти,кстати,вместе с Рахой.
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03.09.2020 17:14 Відповісти
Ты можешь прекратить только поставки денег к себе. Топлива в мире в избытке.
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03.09.2020 17:23 Відповісти
да пожалуйста. покупайте на здоровье. Только теперь дороже.
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03.09.2020 17:26 Відповісти
Подороже, -это так,чтобы ты помучился,а не сдох сразу! Иди собирай валежник (пока не запретили опять собирать),да леммингов заготавливай,а то скоро на твои Алени белые мухи полетят,снег на голову упадет и совсем Сдохлый будешь!
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03.09.2020 17:59 Відповісти
у вас з нами профіцит зовнішньої торгівлі.
Який дуже швидко може перетворитись на дефіцит
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04.09.2020 13:30 Відповісти
А мне вот интересно, с какой такой "душой", вы - ябатьки, относились к Украине? Пугало все делали? Абы не было "как в Украине"? ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Будете жить как на Бомбассе
И да, закрывайте границы... Только ближе к зиме, ок? Мне денег подкопить надо, чтобы с ябатькиной страны сбежать. И соляру тоже прекращайте "биндеровцам" (кстати, а что ябатьки на "биндеровском" сайте делаю) поставлять. Будете сидеть без денег, голодные, зато с кучей соляры, запертыми границами и никому не нужной энергии с АЭС... если та конечно не бомбанет с первого запуска Что вполне себе вариант, учитываю что её лючщие спецы из саюзного хасударства делали
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04.09.2020 06:20 Відповісти
паликмахтеры и клованы необучаемы.
а кукловод - бородатая бабушка, в отпускре-омане или тупо на дно залег?
беня - давай к нам - срок немалый нарисуется!
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03.09.2020 17:07 Відповісти
Так и хочется спросить, ну а вы то, куда уже лезите?
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03.09.2020 17:15 Відповісти
субъекты международной политики, блин
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03.09.2020 17:16 Відповісти
чучело лишнехромосомное, а задумайся по чьей инициативе обвалена рашкованская экономика?
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03.09.2020 17:24 Відповісти
Чем думать ему? У него методичка,-шаг влево,шаг вправо,-и нема холопа!
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03.09.2020 18:01 Відповісти
А что ябатька на "биндеровском" сайте делает?
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04.09.2020 06:21 Відповісти
голосно пукнете ?
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03.09.2020 17:18 Відповісти
Интересно, это ж какие такие меры: галабародька уже подмылся и встал раком перед бацькой?
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03.09.2020 17:21 Відповісти
Да у Луки опыт за 30 лет жизни постсовкового террариума такой, что он зэ-чму мешок бульбуЫ в прямую кишку засыпет и вдобавок ещё черпаком три раза против часовой стрелки провернёт, пока карлик от обиды напускной свои щечки надувать будет...
Впрочем, история с вагнеровцами вполне себе показала на чем Рыгорыч навэлычнишага зэ-заморыша ********** вертел ...
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03.09.2020 17:26 Відповісти
А зачем он нож в спину сунул Лукашенке? Думал после этого ему вагнеровцев дадут? Я фигею
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03.09.2020 17:33 Відповісти
Чому ж плісняві мовчали, коли кацапи нас звинувачували в підготовці екстрімістів, *********** лобами з Білоруссю? Щось муркните? Чи в тому і завдання, щоб поср.ися з сусідами, і отримати ще одного ворога на кордоні?
"Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что 200 экстремистов Украины способствуют наведению беспорядков в Белоруссии."
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03.09.2020 17:33 Відповісти
я же говорил что от белорусов никакого проку не будет. всё засрано и запущено за 20 лет. поздно пить боржоми когда там рашка подмяла под себя всю страну...купила... поздно пить боржоми и бастовать...капец белоруси.... недаром говорят от любви до ненависти один шаг.(имею виду укр.и белор.) рашка в шоколаде.... ещё один фронт вражеский для нас и европы....((
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03.09.2020 17:42 Відповісти
Очередная истерика.
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03.09.2020 17:45 Відповісти
фуерика.... это ФАКТ! ЧИТАЙ НОВОСТИ И БУДЕШЬ ВСЁ ЗНАТЬ ЧТО И КАК .... ЗАМАЙДАНИЛИ СПУСТЯ 20 ЛЕТ СОВКА И ХАНСТВА....А ТЕПЕРЬ ******** СОТРЁТ С ЛИЦА ЗЕМЛИ ВСЕХ БАСТУЮЩИХ. ЖАЛЬ... НО ЭТО ФАКТ.
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03.09.2020 17:49 Відповісти
Забавно, как чувак из Украины заливает мне, белорусу в Минске, что да как происходит и будет происходить в Беларуси
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03.09.2020 17:57 Відповісти
Да,да! Совки тоже думали,что живут лучше всех в мире! А потом увидели как ЛЮДИ живут!
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03.09.2020 18:03 Відповісти
Как ни прискорбно осознавать,но да,это так...
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03.09.2020 17:46 Відповісти
ой пилять.. не смешите таким словом "жесткие"..
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03.09.2020 17:45 Відповісти
чувак пишешь ,уже за 60 хахахаха я с вами к стати в рашке служил...знаю вас как вы относились к УКРАИНЦАМ ТОГДА ЕЩЁ. 45 ЛЕТ НАЗАД... НА ПОЛГОДА ПРИЗЫВ БЫЛ СТАРШЕ.... С РУССКИМИ всё сюсюкались...я тогда ещё в 18 лет офуел что как токое может быть. белорусы к УКРАИНЦАМ ХУЖЕ ОТНОСЯТСЯ ЧЕМ К РУССКИМ. чат рулетка всем в руки, ну в крайнем случае до всех этих событий) 95% белорусов за *********. отдыхай иди....((
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03.09.2020 18:02 Відповісти
А где наш литвин ский крыс? Крякнул от Ковиданет?
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03.09.2020 18:04 Відповісти
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03.09.2020 18:56 Відповісти
Не с нашим счастьем.
Это хорошего человека или корова обсерит, или забором придавит, а эта падла ещё всех нас переживёт и надбавку к пенсии получит, как пострадавший от рыжыму и на фронтах ливарюции ранетый вилами в задницу.
Гавкает периодически из картофельной гряды на даче....
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03.09.2020 23:04 Відповісти
Украина готова идти на жесткие шаги, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться.

-------------------------------------
Почему бы с Русней не показать свою жесткость, которая в состоянии войны с Украиной? МВФ деньги не даст? Ну, тогда понятно.)
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03.09.2020 18:13 Відповісти
лука нас раше сдаст и глазом не моргнет
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03.09.2020 18:28 Відповісти
Луке на Рашу пофиг. Будет как Каддафи сидеть пока палку в ..опу не воткнут.

Класковский: Кремлю хотелось бы подтолкнуть Лукашенко к какому-то варианту плавного ухода, но тот предпочтет лично рулить до последней возможности

Минск пытается влить в уши Москве кодовые слова. Власти не позволили реализовать в Беларуси «украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне». Об этом глава белорусской дипломатии Владимир Макей заявил 2 сентября в российской столице на встрече с коллегой Сергеем Лавровым.
Москве такие версии очень нравятся, она давно сидит по уши в антизападничестве и на ножах с Киевом, пишет политический аналитик Александр Класковский.
При этом уж кто-кто, а Макей прекрасно знает, что Западу абсолютно не с руки рушить белорусскую стабильность. Но приходится ставить ту пластинку, которая ласкает кремлевский слух.
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03.09.2020 18:56 Відповісти
вам Белоруссия мешала делать ,,революцию,,
не мешайтесь они сами разберутся
и не потеряем спокойного соседа
научитесь жить по принципу
дружба любит счёт
или
дружба -дружбой а денежки порознь
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03.09.2020 20:05 Відповісти
 
 