Україна готова до жорсткої реакції на недружні дії Білорусі, - Кулеба

Україна готова йти на жорсткі кроки, якщо недружні дії Білорусі триватимуть, і ризики будуть зростати, навіть далі, ніж виклик посла України на консультації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Gazeta.ua"

"Я викликав посла, аби ретельно проаналізувати перспективи відносин із Білоруссю в новій реальності. Внести конкретні пропозиції керівництву держави, як далі будувати відносини з державою-сусідом у коротко- і середньостроковій перспективі. Не виключаю, що він повернеться до Мінська. Та, якщо недружні дії Білорусі продовжуватимуться і ризики зростатимуть, ми готові йти на жорсткі кроки. Навіть далі, ніж виклик посла на консультації", - сказав Кулеба в інтерв'ю, опублікованому в четвер.

Глава МЗС підкреслив, що метою виклику посла на консультації є політично продемонструвати невдоволення України рішенням Білорусі про передачу "вагнерівців" Росії і безпідставними звинуваченнями на адресу Києва у втручанні у внутрішні справи.

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Також Кулеба зазначив, що будь-яке послаблення суверенітету Білорусі негативно впливає на безпеку України, а українсько-білоруський кордон "не повинна перетворитися на місце для безтурботної прогулянки російських спецслужб або армії".

"2014 рік навчив нас, що може бути все. Будь-яке ослаблення суверенітету Білорусі негативно впливає на безпеку України. Будь-яке зміцнення позицій Росії в Білорусі – це зростання загроз для нас. Це й економічні ризики, коли можна впливати на постачання товарів промисловості в Україну. І безпекові – використання білоруського кордону для операцій. Величезний кордон України з Білоруссю не повинен перетворитися на місце для безтурботної прогулянки російських спецслужб або армії", - зазначив глава МЗС.