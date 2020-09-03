Україна готова до жорсткої реакції на недружні дії Білорусі, - Кулеба
Україна готова йти на жорсткі кроки, якщо недружні дії Білорусі триватимуть, і ризики будуть зростати, навіть далі, ніж виклик посла України на консультації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Gazeta.ua"
"Я викликав посла, аби ретельно проаналізувати перспективи відносин із Білоруссю в новій реальності. Внести конкретні пропозиції керівництву держави, як далі будувати відносини з державою-сусідом у коротко- і середньостроковій перспективі. Не виключаю, що він повернеться до Мінська. Та, якщо недружні дії Білорусі продовжуватимуться і ризики зростатимуть, ми готові йти на жорсткі кроки. Навіть далі, ніж виклик посла на консультації", - сказав Кулеба в інтерв'ю, опублікованому в четвер.
Глава МЗС підкреслив, що метою виклику посла на консультації є політично продемонструвати невдоволення України рішенням Білорусі про передачу "вагнерівців" Росії і безпідставними звинуваченнями на адресу Києва у втручанні у внутрішні справи.
Також Кулеба зазначив, що будь-яке послаблення суверенітету Білорусі негативно впливає на безпеку України, а українсько-білоруський кордон "не повинна перетворитися на місце для безтурботної прогулянки російських спецслужб або армії".
"2014 рік навчив нас, що може бути все. Будь-яке ослаблення суверенітету Білорусі негативно впливає на безпеку України. Будь-яке зміцнення позицій Росії в Білорусі – це зростання загроз для нас. Це й економічні ризики, коли можна впливати на постачання товарів промисловості в Україну. І безпекові – використання білоруського кордону для операцій. Величезний кордон України з Білоруссю не повинен перетворитися на місце для безтурботної прогулянки російських спецслужб або армії", - зазначив глава МЗС.
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За його словами, такі ініціативи надходили тоді, коли Мінськ "займався чимось на зразок посередництва" між ЄС, Росією та Україною в "найспекотніші дні" для Києва.
"Лукашенко мені тоді подзвонив, я був ще прем'єр-міністром, і прямо запропонував переконати ЄС, що він може бути гарантом мирного вирішення української проблеми. І підтримати його ідею білорусько-українського союзу з ним як президентом двох держав", - розповів Туск.
Він заявив, що Лукашенко тоді натякав, що це нібито єдиний спосіб зупинити агресію Росії. Туск повідомив, що Лукашенко тоді "боявся неконтрольованого розвитку подій, жертвою якого могла стати не тільки Україна, але і Білорусь".
ссыкуны зеленые - вас Трускавец ничему не научил - разве шо от 5й повестки уклониться...
Який дуже швидко може перетворитись на дефіцит
И да, закрывайте границы... Только ближе к зиме, ок? Мне денег подкопить надо, чтобы с ябатькиной страны сбежать. И соляру тоже прекращайте "биндеровцам" (кстати, а что ябатьки на "биндеровском" сайте делаю) поставлять. Будете сидеть без денег, голодные, зато с кучей соляры, запертыми границами и никому не нужной энергии с АЭС... если та конечно не бомбанет с первого запуска Что вполне себе вариант, учитываю что её лючщие спецы из саюзного хасударства делали
а кукловод - бородатая бабушка, в отпускре-омане или тупо на дно залег?
беня - давай к нам - срок немалый нарисуется!
Впрочем, история с вагнеровцами вполне себе показала на чем Рыгорыч навэлычнишага зэ-заморыша ********** вертел ...
"Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что 200 экстремистов Украины способствуют наведению беспорядков в Белоруссии."
Это хорошего человека или корова обсерит, или забором придавит, а эта падла ещё всех нас переживёт и надбавку к пенсии получит, как пострадавший от рыжыму и на фронтах ливарюции ранетый вилами в задницу.
Гавкает периодически из картофельной гряды на даче....
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Почему бы с Русней не показать свою жесткость, которая в состоянии войны с Украиной? МВФ деньги не даст? Ну, тогда понятно.)
Класковский: Кремлю хотелось бы подтолкнуть Лукашенко к какому-то варианту плавного ухода, но тот предпочтет лично рулить до последней возможности
Минск пытается влить в уши Москве кодовые слова. Власти не позволили реализовать в Беларуси «украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне». Об этом глава белорусской дипломатии Владимир Макей заявил 2 сентября в российской столице на встрече с коллегой Сергеем Лавровым.
Москве такие версии очень нравятся, она давно сидит по уши в антизападничестве и на ножах с Киевом, пишет политический аналитик Александр Класковский.
При этом уж кто-кто, а Макей прекрасно знает, что Западу абсолютно не с руки рушить белорусскую стабильность. Но приходится ставить ту пластинку, которая ласкает кремлевский слух.
не мешайтесь они сами разберутся
и не потеряем спокойного соседа
научитесь жить по принципу
дружба любит счёт
или
дружба -дружбой а денежки порознь