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Новини Боротьба з коронавірусом
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Порівняно з весною, зараз МОЗ більш готовий до нової хвилі епідемії, - експерт

Виходячи з умов, які були на початку епідемії, МОЗ під керівництвом Максима Степанова досягло значного прогресу у підготовці до другої хвилі карантину.

Про це під час ефіру програми "Час пік" на телеканалі "Прямий" заявив політичний експерт Олексій Якубін.

"Якщо подивитися з весни на зараз, то в нас, виходячи з тих умов в яких ми знаходились, відбувся шалений прогрес. Зараз у нас на добу робиться близько 20 тисяч тестів, а до 15 вересня у МОЗ хочуть довести до 30 тисяч тестів на добу. Погодьтесь, це колосальний рівень. Тим паче, що ми маємо розуміти, з чого ми починали", - зазначив експерт.

Він також наголосив, що в медичній галузі є великий дефіцит епідеміологів, адже за останні 5 років система підготовки цих спеціалістів в Україні була майже повністю зруйнована.

"У нас на 50% не вистачає епідеміологів і вже зараз потрібно думати де знаходити фінансування для того, щоб цих людей нарешті почали готувати. Більш того, якщо говорити про різні сценарії з COVID-19, то у МОЗ є в тому числі інструмент адаптивного карантину, але паралельно з цим підготовлені до другої хвилі близько 10 тисяч ліжок по всій країні", - підкреслив Якубін.

За його словами, у медичній системі все ще існує пул проблем, які потребують вирішення. Одна з них - це низькі зарплати, які отримують працівники медичної галузі в Україні.

"Ми входимо в ситуацію другої хвилі значно підготовленими, у порівнянні з тим, що було. Так, проблеми є. Наприклад, щодо підвищення зарплат медиків. Зараз навіть на профільному комітеті одна з обговорюваних тем - це збільшення саме зарплат. Тому що з цим справді є проблеми, коли медики отримують значно менше, ніж вони мали б отримувати", - підсумував експерт.

Автор: 

МОЗ (5391) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+1
Везёт минздраву .
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03.09.2020 17:12
+1
Шо, уже понятно, кому за ешелони з масками відстібувати?
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03.09.2020 17:13
+1
И как же образом он готов: врачей нет, лечение очень дорогое.....Чем он обеспечит больных, какие дает гарантии?
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03.09.2020 17:16
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Везёт минздраву .
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03.09.2020 17:12 Відповісти
Шо, уже понятно, кому за ешелони з масками відстібувати?
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03.09.2020 17:13 Відповісти
И как же образом он готов: врачей нет, лечение очень дорогое.....Чем он обеспечит больных, какие дает гарантии?
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03.09.2020 17:16 Відповісти
Как каким? Теперь умерших в результате заражения КОВИД можно хоронить без полиэтиленовых пакетов. Достаточно масочки. Это упрощает.
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03.09.2020 17:21 Відповісти
Ни хрена себе "улучшение"!
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03.09.2020 18:54 Відповісти
Яка влада, таке й покращення...
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03.09.2020 19:45 Відповісти
По миру собрали всю бесплатную помощь, и готовы продать все подороже родному населению.
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03.09.2020 17:24 Відповісти
Мабуть тому, що КОВІД, це звичайнісінька ГРВІ...
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03.09.2020 17:25 Відповісти
А ти геніальний вірусолог, от тільки вирішив трохи потаксувати.
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03.09.2020 17:32 Відповісти
Да это просто гений!
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03.09.2020 17:34 Відповісти
Що може взагалі знати політичний експерт за віруси?
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03.09.2020 17:38 Відповісти
Если в Харьковской обл . снова введут жёсткий карантин ( ходят слухи , что с 21 сентября или с 5 октября ) , то я выйду протестовать .
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03.09.2020 17:42 Відповісти
Сходи в Александровскую больницу- опорная для лечения Ковида. Холодильников в палатах нет. Кормят два!! раза в день. Причём, дают такие порции, чтобы совсем не сказали, что голодом морят. Мужик, сходи, поинтересуйся.
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03.09.2020 17:45 Відповісти
Ваша готовность что весной нихера не давала, что сейчас нихера не дает.
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03.09.2020 17:53 Відповісти
Мінбудьздоров ......і восени 2019 і весною 2020 нічого не зробив для локалізації короновіруса, адлябортьби тим більше.
Зараз, коли 35 млрд ,. виділених наборотьбу - (за рахунок вчителів і соцпрограм) - скомунізділі - пік цинізму таке базікати.
У степашки у голові вірус.......
зкінчився, а другий етап це вже унього в очах як засіб поживитись -їм можна , а йому...........Порівняно з весною, зараз МОЗ більш готовий до нової хвилі епідемії, - експерт - Цензор.НЕТ 3342Порівняно з весною, зараз МОЗ більш готовий до нової хвилі епідемії, - експерт - Цензор.НЕТ 3342
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03.09.2020 18:07 Відповісти
Мінбудьздоров ...... і восени 2019 і весною 2020 нічого не зробив для локалізації короновіруса, а для бортьбі тим більше.
Зараз, коли 35 млрд,. виділеніх на боротьбу - (за рахунок вчителів и соцпрограм) - скомунізділі - пік цінізму таке базікаті.
У Степашки у голові вірус .......
закінчівся,
а другий етап Це вже у нього в очах як засіб поживитись -їм можна, а Йому ...........Порівняно з весною, зараз МОЗ більш готовий до нової хвилі епідемії, - експерт - Цензор.НЕТ 2807Порівняно з весною, зараз МОЗ більш готовий до нової хвилі епідемії, - експерт - Цензор.НЕТ 2807
показати весь коментар
03.09.2020 18:12 Відповісти
Мінбудьздоров ...... і восени 2019 і весною 2020 нічого не зробив для локалізації короновіруса, а для бортьбі тим більше.
Зараз, коли 35 млрд,. виділеніх на боротьбу - (за рахунок вчителів и соцпрограм) - скомунізділі - пік цінізму таке базікаті.
У Степашки у голові вірус .......
закінчівся,
а другий етап Це вже у нього в очах як засіб поживитись -їм можна, а Йому ...........Порівняно з весною, зараз МОЗ більш готовий до нової хвилі епідемії, - експерт - Цензор.НЕТ 9169Порівняно з весною, зараз МОЗ більш готовий до нової хвилі епідемії, - експерт - Цензор.НЕТ 9169
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03.09.2020 18:15 Відповісти
Это типа "для тех, кто на бронепоезде" - по три раза дублировать?
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03.09.2020 18:52 Відповісти
Спустя пол-года, и 65 млрд. грн. Минздрав более готов?!!! Не абсолютно готов, а только более? Да вы уху ели, суки, совсем!
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03.09.2020 19:48 Відповісти
"Фонд COVID сегодня пуст, там нет ни копейки", - сказал Шкарлет, отвечая на вопрос, сколько денег выделено из Фонда борьбы с COVID-19 именно на безопасность педагогов.Источник: https://biz.censor.net/n3217197. Кто врет?
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03.09.2020 20:06 Відповісти
 
 