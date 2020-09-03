Боротьбу продовжуємо. Переможемо, якщо не в українських судах, то в міжнародних, - член правління "Приватбанку" Сульжик

Член правління "Приватбанку" Роман Сульжик заспокоїв клієнтів банку і повідомив, що боротьба триває.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Приватбанк був і залишається надійним банком. Нашим клієнтам нема про що хвилюватися. Ми продовжуємо боротися, і справедливість неминуче переможе, якщо не в українських судах, то в міжнародних", - написав Сульжик.

Він подякував усім, хто причетний до "битви за Приватбанк", включаючи журналістів, активістів, юристів і співробітників банку.

Раніше юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв заявив, що "Приватбанк" програв в Печерському райсуді спір із Суркісами.

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Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним з найбільших зашкварів в історії судової влади України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "ПриватБанку".

Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.

Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду.