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Арахамія визнав, що збрехав журналістам про зустріч зі мною і про текст мого виступу, - Лерос

Арахамія визнав, що збрехав журналістам про зустріч зі мною і про текст мого виступу, - Лерос

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія визнав, що сказав неправду журналістам про свого ексколегу по партії Гео Лероса.

Про це виключений з фракції "Слуги народу" Лерос розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Жодна людина не знала, про що я буду говорити. Жодна людина абсолютно! Більш того, сьогодні, вже 2 вересня, я побачив заяву Давида Арахамії, який журналістам перед парламентом сказав, що нібито ще вранці 1 вересня розмовляв із Леросом до його виступу. Розмовляв - і бачив текст виступу!" - сказав Лерос.

Він додав, що зустрів Арахамію після цього і попросив "конкретно сказати, коли він зі мною до мого виступу розмовляв".

"Він вибачився. Сказав, що так, він був не правий. Цього не було. Я кажу: тепер на друге запитання відповідай. Коли конкретно ти бачив мій текст, і хто тобі його скинув? Ти ж це заявив на камеру!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лерос про політику Зеленського: Виразно помітно присмак реваншу. Відбувається відкат реформ. Очі народних депутатів погасли

На що він відповів, що тексту не бачив... Я йому кажу: тоді, виходить, ти, Давиде, - брехун. Тому що заявляєш одне, а насправді було інше. Тоді тобі не потрібно було виходити до журналістів і робити цю заяву", - розповів Лерос, додавши, що Арахамія у результаті вибачився за обидва пункти.

З повним текстом інтерв'ю Гео Лероса: "Зеленський сказав Арахамії, що якщо мене сьогодні не виключать, він завтра розпустить парламент" можна ознайомитись тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про виключення Лероса з фракції СН: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни". ВIДЕО

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.

2 вересня президент України Володимир Зеленський, коментуючи виключення Лерос з фракції "СН", заявив: "У мене немає жодної реакції на хабарників і зрадників цієї країни".

Автор: 

Арахамія Давид (1103) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+21
Да этому узколобому чиполино сбрехать как дурню с горы скатиться.... он это постоянно делает....
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03.09.2020 17:40
+5
...на пиці намальовано що це за овоч...
Арахамія визнав, що збрехав журналістам про зустріч зі мною і текст мого виступу, - Лерос - Цензор.НЕТ 9598
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03.09.2020 20:04
+2
Шота Лероса овердохера последнее время. Прям Робин Гуд доморощенный. Когда одного малоизвестного ранее человека слишком много в медийном пространстве становится в предверии выборов - значит он чей-то заказ отрабатывает ИМХО.
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03.09.2020 17:48
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Да этому узколобому чиполино сбрехать как дурню с горы скатиться.... он это постоянно делает....
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03.09.2020 17:40 Відповісти
Бидлу подобається.
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03.09.2020 18:28 Відповісти
А ,кто у зебилов 🤢🤡не брешит ? Леруса жалко ,вроде парень неплохой, но как можно было вступить в такую кучу 🤢💩говна ?
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03.09.2020 17:47 Відповісти
А чего его жалко. Он остался депутатом. Пусть выполняет свои обязанности ведь он давал присягу.
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03.09.2020 21:22 Відповісти
Шота Лероса овердохера последнее время. Прям Робин Гуд доморощенный. Когда одного малоизвестного ранее человека слишком много в медийном пространстве становится в предверии выборов - значит он чей-то заказ отрабатывает ИМХО.
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03.09.2020 17:48 Відповісти
так они там все такие...артисты разговорного жанра - как не сбрешет так задохнется !
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03.09.2020 17:48 Відповісти
Земрази развернулись на полную, рехформа за реформой... зебилы жируют ни в чем себе не отказывают
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03.09.2020 17:56 Відповісти
Арахамия - очень затребованный спикер, знаем, любит приврать, бровью не моргнув.
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03.09.2020 17:57 Відповісти
Оказывается не все они там упоротые,есть и принципиальные,готовые гавнюку с трибуны сказать,что он ганюк а не президент.
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03.09.2020 18:04 Відповісти
Арахамия цвет нации, як воно туда залiзло
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03.09.2020 18:16 Відповісти
У него хвост ещё в Сухумском заповеднике отпал. Я не знал что там так холодно зимой бывает.
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03.09.2020 18:22 Відповісти
Как? как? За умение врать и не краснеть.
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03.09.2020 21:23 Відповісти
А як би вони баз брехні владу захопили..........
2 роки брехали, обіцянками годували і ...опа в "дамках".
А "переможців не судять".....
Тепер "переможці" вендету чинять.
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03.09.2020 18:25 Відповісти
Друже, ви помиляєтесь. Осінь буде ну дуже жарко,, потрібно не дати їм втекти і саме головне, виявляти самих активних зеленобобів, на календар. А потім вирішити з всіма ними. Комплексно і відразу. Інші потім будуть гадить і стяться ще років 50 Я більше чим впевнений, цей раз ми їм і їхнім нащадкам відіб'ємо бажання лізти в Україну, нехай їдуть в сухумський зоопарк. Там всі зелені. Цей раз ми помилок не допустимо, любителі рамки підуть в небуття. Ми приклаемо вже максимум зусилль.
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04.09.2020 11:05 Відповісти
бре-ХЛО
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03.09.2020 18:30 Відповісти
хламидия солгал ...НЕ МОЖЕ ТАКОГО БУТИ
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03.09.2020 18:31 Відповісти
Який2 піп, такий і приход. Що президент,що його вся гоп компанія брехун на брехуні. Гидко цю брехню постійно слухати і бачити. Але лохам і ватникам це подобається.
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03.09.2020 18:58 Відповісти
,🤢🤡 членограя -нарика , иуду подкацапную , только презервативом можно назвать
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03.09.2020 19:12 Відповісти
арахамия реинкарнация кончиты вурст...плохо кончит.
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03.09.2020 19:18 Відповісти
Лерос - "Арахамия признал, что солгал журналистам, что встречался со мной и видел текст моего выступления"

Арахамія визнав, що збрехав журналістам про зустріч зі мною і текст мого виступу, - Лерос - Цензор.НЕТ 4080
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03.09.2020 19:31 Відповісти
...на пиці намальовано що це за овоч...
Арахамія визнав, що збрехав журналістам про зустріч зі мною і текст мого виступу, - Лерос - Цензор.НЕТ 9598
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03.09.2020 20:04 Відповісти
А кто ещё будет работать на чмошника?
Быдло, биомусор да московские прихлебатели.
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03.09.2020 21:25 Відповісти
А когда агрохимия не врала?
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03.09.2020 20:07 Відповісти
Когда был грудничком.
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03.09.2020 21:26 Відповісти
Зеленський і його свита патологічні брехуни і крадії... А ну ще яйця вміють слухати і повій знімати під час засідання ВР
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03.09.2020 20:45 Відповісти
Выходит что у нас население 73% такие же потому что за это проголосовали.
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03.09.2020 21:28 Відповісти
Ось сюжет детективного триллера: Арахамія - подвійний агент. Колишний волонтер не зрадив принципам, пішов працювати в це зелене кодло, втерся в довіру, з останніх сил стримується щоб не сказати їм в очі хто він і що думає про президента і кервництво партії, але змушує себе триматись заради підтримки опору державницьких сил.
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04.09.2020 00:19 Відповісти
 
 