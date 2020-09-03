Ми взяли до відома рішення ВРП про суддів ОАСК, але втручатися в діяльність судової системи не маємо права, - Офіс президента

Конституцією України встановлено чіткий поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову і президент України не має права або обов'язку надавати оцінку рішенням судів чи звинуваченням проти суддів, заявляють в Офісі президента у відповідь на вимоги до глави держави відреагувати на звинувачення проти суддів Окружного адміністративного суду міста Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі Офісу глави держави.

"Навіть якщо розглядати повноваження президента в межах теоретичної концепції так званих прихованих повноважень (inherent powers), не виписаних до Конституції, все одно видається сумнівною вимога до президента надавати таку оцінку", - наголошується в тексті.

"Також Президент не може скасовувати дію презумпції невинуватості стосовно окремих осіб; він може, як і будь-який громадянин у державі, поділитися своїми враженнями щодо певної резонансної інформації, але не більше", - говориться в повідомленні.

При цьому в Офісі президента зауважують, що "взяли до відома всю інформацію щодо можливих порушень закону представниками судової гілки влади, а також щодо розгляду відповідних звинувачень у Вищій раді правосуддя. Сподіваємося, що розслідування такої гучної справи допоможе встановити всі правдиві обставини", - сказано в коментарі.

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Також в Офісі глави держави підкреслили, що судова реформа залишається пріоритетом для держави. При цьому хочемо звернути увагу на те, що "чинні конституційні інструменти захисту незалежності суддів і поділу влади на законодавчу, виконавчу й судову значно обмежують можливості не тільки Президента, а й Верховної Ради реалізувати ті бажання щодо звільнення суддів та радикальної перебудови судової системи, які висловлює частина нашого суспільства".

Раніше в четвер під стінами Офісу президента на вул.Банковій в центрі Києва відбувся мітинг низки громадських організацій з вимогою до президента Володимира Зеленського ліквідувати ОАСК з огляду на те, що проти його керівництва і деяких суддів відкрито кримінальну справу про захоплення державної влади.

Як відомо, у вівторок 1 вересня 2020 року ВРП розглянула питання тимчасового відсторонення від посад суддів ОАСК. ВРП ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави ОАСК Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Також ВРП ухвалила рішення відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника глави ОАСК Євгена Аблова, мотивувавши це тим, що докази, якими обґрунтовано підозру, висунуту судді Євгену Аблову, отримані способом, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, - без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.

В задоволенні клопотання про відсторонення судді ОАСК Ігоря Качура було відмовлено в зв'язку з відсутністю належного обґрунтування висунутих йому підозр, клопотання щодо судді ОАСК Олексія Огурцова - повернуто генпрокурору без розгляду в зв'язку з порушенням порядку повідомлення судді про підозру.