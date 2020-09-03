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Новини
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Ми взяли до відома рішення ВРП про суддів ОАСК, але втручатися в діяльність судової системи не маємо права, - Офіс президента

Ми взяли до відома рішення ВРП про суддів ОАСК, але втручатися в діяльність судової системи не маємо права, - Офіс президента

Конституцією України встановлено чіткий поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову і президент України не має права або обов'язку надавати оцінку рішенням судів чи звинуваченням проти суддів, заявляють в Офісі президента у відповідь на вимоги до глави держави відреагувати на звинувачення проти суддів Окружного адміністративного суду міста Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі Офісу глави держави.

"Навіть якщо розглядати повноваження президента в межах теоретичної концепції так званих прихованих повноважень (inherent powers), не виписаних до Конституції, все одно видається сумнівною вимога до президента надавати таку оцінку", - наголошується в тексті.

"Також Президент не може скасовувати дію презумпції невинуватості стосовно окремих осіб; він може, як і будь-який громадянин у державі, поділитися своїми враженнями щодо певної резонансної інформації, але не більше", - говориться в повідомленні.

При цьому в Офісі президента зауважують, що "взяли до відома всю інформацію щодо можливих порушень закону представниками судової гілки влади, а також щодо розгляду відповідних звинувачень у Вищій раді правосуддя. Сподіваємося, що розслідування такої гучної справи допоможе встановити всі правдиві обставини", - сказано в коментарі.

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Також в Офісі глави держави підкреслили, що судова реформа залишається пріоритетом для держави. При цьому хочемо звернути увагу на те, що "чинні конституційні інструменти захисту незалежності суддів і поділу влади на законодавчу, виконавчу й судову значно обмежують можливості не тільки Президента, а й Верховної Ради реалізувати ті бажання щодо звільнення суддів та радикальної перебудови судової системи, які висловлює частина нашого суспільства".

Раніше в четвер під стінами Офісу президента на вул.Банковій в центрі Києва відбувся мітинг низки громадських організацій з вимогою до президента Володимира Зеленського ліквідувати ОАСК з огляду на те, що проти його керівництва і деяких суддів відкрито кримінальну справу про захоплення державної влади.

Як відомо, у вівторок 1 вересня 2020 року ВРП розглянула питання тимчасового відсторонення від посад суддів ОАСК. ВРП ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави ОАСК Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Також ВРП ухвалила рішення відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника глави ОАСК Євгена Аблова, мотивувавши це тим, що докази, якими обґрунтовано підозру, висунуту судді Євгену Аблову, отримані способом, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, - без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.

В задоволенні клопотання про відсторонення судді ОАСК Ігоря Качура було відмовлено в зв'язку з відсутністю належного обґрунтування висунутих йому підозр, клопотання щодо судді ОАСК Олексія Огурцова - повернуто генпрокурору без розгляду в зв'язку з порушенням порядку повідомлення судді про підозру.

Автор: 

Офіс Президента (2021) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+16
Мы приняли к сведению решение ВСП о судьях ОАСК, но вмешиваться в деятельность судебной системы не имеем права, - Офис президента - Цензор.НЕТ 5885
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03.09.2020 18:48
+11
Короче сует свой зелёный шнобель, только туда и тогда, где и когда нужно его хазявам.
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03.09.2020 18:39
+7
Шо опять Порох виноват? Дать Бубочке ещё годик?
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03.09.2020 18:50
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Короче сует свой зелёный шнобель, только туда и тогда, где и когда нужно его хазявам.
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03.09.2020 18:39 Відповісти
Мы приняли к сведению решение ВСП о судьях ОАСК, но вмешиваться в деятельность судебной системы не имеем права, - Офис президента - Цензор.НЕТ 5885
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03.09.2020 18:48 Відповісти
Нахера вы тогда вообще нужны мудаки !!! У вас миллион рычагов влияния -- Яйца должны быть и мозги !!! Блин а НЕТ ни того ни другого -- бараны
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03.09.2020 19:17 Відповісти
Так он яйца,наверно,играя на пианино,отбил.
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03.09.2020 21:06 Відповісти
отморозились
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03.09.2020 18:41 Відповісти
мы можем только машину сжечь или избить кого то
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03.09.2020 18:43 Відповісти
Кошмарят людей щодня - чекають що усім рано чи пізно буде "какаяразніца"
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03.09.2020 18:48 Відповісти
Напоминаю ниченеделанье и политика не вмешиванья тоже является выбором! А значит вас все устраивает! Редиски!
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03.09.2020 18:43 Відповісти
"Потужні рехххворми" "святого педро" в дії.
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03.09.2020 18:45 Відповісти
А мудре зелене бидло нипричьом?
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03.09.2020 18:48 Відповісти
Шо опять Порох виноват? Дать Бубочке ещё годик?
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03.09.2020 18:50 Відповісти
А чому "годік"? Блазень, завдяки сивочолому брехуну, ще чотирі роки буде "веселити" Україну.
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03.09.2020 19:48 Відповісти
Хто визнав незаконньімі основанія?))) рівень мєндєль...
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03.09.2020 18:45 Відповісти
Ліцемірні фарисеї зібрались в ОПе.
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03.09.2020 18:47 Відповісти
Написали бы в двух словах что плохой Порошенко не хотел менять судей а вот мы хорошие просто не можем! ЗЕбобики у вас от таких слов подозрение что у Осла шизоырения не возникает?!
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03.09.2020 18:49 Відповісти
парить над схваткой в зеленом дыму канабиса це очень стратегична позиция
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03.09.2020 18:54 Відповісти
по моему нема места куда офис не засунул свой маланский шнобак..
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03.09.2020 19:02 Відповісти
Это президент Зеленский и его офис не вмешиваются в судебную ветвь власти?!
Ха-ха. Проститутки прикидываются девственницами. Ага, верим.
Лживое, циничное, лицемерное зе-отребье у власти, лишенное не то что морали, а даже и бандитских понятий.
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03.09.2020 19:09 Відповісти
*******, симпатики брехливого педро, як так виходить, що коли вас запитують, чому "цинічне лайно" не пересаджало, будучі "презиком", всіх ригонутих зрадників, відповідаєте, що він цього не міг зробити, не мав повноважень. Якого ж хріна ви, *********, доколупалися до нинішнього "презика"? У нього що, з'явилися повноваження? Коли ви, *******, щирі?
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03.09.2020 20:01 Відповісти

Брифінг Зеленського, Авакова, Рябошапки щодо вбивства Павла Шеремета

https://www.youtube.com/watch?v=M8PwSdZdA1M

Зеленський на засіданні Конституційного суду. Указ про розпуск Ради | LIVE

https://www.youtube.com/watch?v=bzho1ds8c24
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03.09.2020 19:15 Відповісти
Мы приняли к сведению решение ВСП о судьях ОАСК, Решение принято такое как біло согласовано с Ермаком, - Офис президента
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03.09.2020 19:17 Відповісти
Офис президента уже выполняет функции пресс-службы президента и его самого? Такое впечатление,что ОП все решает сам, что и как комментировать,причем не в первый раз, а Зеленский вообще от всего устранился..
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03.09.2020 19:18 Відповісти
Весна прийде - вмешиваться в деятельность судебной системы не имеем права.
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03.09.2020 19:24 Відповісти
Жо ОП з
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03.09.2020 19:25 Відповісти
Офіс Єрмака слухає та їсть...
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03.09.2020 19:27 Відповісти
Ми взяли до відома рішення ВРП про суддів ОАСК, але втручатися в діяльність судової системи не маємо права, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 6216
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03.09.2020 19:30 Відповісти
Не жалко ,тебе судей , Зеленский , а ведь их скоро начнут вешать и люстрировать на стадионах
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03.09.2020 19:32 Відповісти
Ми взяли до відома рішення ВРП про суддів ОАСК, але втручатися в діяльність судової системи не маємо права, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 3984 https://censor.net/ru/user/431022 Маша , а как ему говорить , если он не умет . А когда рот раскрывает , то несет какую то Дич
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03.09.2020 19:35 Відповісти
а ты не вмешивайся...просто расстреляй
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03.09.2020 19:53 Відповісти
Сейчас главная проблема для Охфиса преЗедента - с минимальными имиджевыми потерями продавить папе Саше и маме Риме пожизненные стипендии....
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03.09.2020 19:55 Відповісти
Щось дуже нагадує мені вся ця риторика белькотання балакаючого кацапського туалетного йоршика песькова,коли він виправдовує свого хазаїна *****. Тіпа- а я чьо - а я нічьо... разділєніє властей...абращайтесь в суд...
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03.09.2020 20:07 Відповісти
А тут багато коментів про те, які зелені тупі. Тупі зробити щось добре для країни. а а для себе - ще й які розумні.
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03.09.2020 20:47 Відповісти
Ну хотя-бы машины им подпалите штоли, ну как всегда 😁😁😁😁
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03.09.2020 20:58 Відповісти
ОП зайняти сосаням в Ахметушкі і Коломойші. Змагання хто більше насосе. Потроха бортанули
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03.09.2020 22:49 Відповісти
 
 