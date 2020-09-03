В Європі немає норм, які встановило в Україні керівництво НКРЕКП, - голова Укренерго
Цінові обмеження (price cap, "прайспеп") на балансуючому ринку електроенергії, встановлені в Україні Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), суперечать правилам ринку в європейських країнах.
Про це в інтерв'ю виданню "Бізнес-Цензор" повідомив голова правління системного оператора НЕК "Укрненерго" Володимир Кудрицький.
"Регулятор встановлював нижній "прайскеп" для балансуючого ринку спочатку на рівні 55% ... У правилах ринків Європи не має такого нижнього ліміту, коли станція, що готова розвантажитись, не може виставити заявку на купівлю профіцитної електроенергії нижче якогось відсотка. В нормальних системах "прайскепів" у принципі не існує", - зазначив керівник компанії.
Він заявив, що системний оператор виступає за скасування будь-яких "прайскепів". "Не повинно бути ніякої нижньої межі, за яку електростанція не може опуститися", - зазначив Кудрицький.
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ПОЯСНЯЮ ... ОРГАНЫ РЕГУЛЯТОРЫ СУЩЕСТВОВАЛИ ЕЩЕ С КОНЦА 90 ГОДОВ В УКРАИНЕ С 2000 ГОДА ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА ОБ ЭНЕРГЕТИКЕ И ПРИНЯТИЯ НА СЕБЯ ЗАДАЧ Дорожной карты в ЕС Украина с времен Вице Премьера по ТЭК Юлии Тимошенко начала путь к созданию регуляторного (регуляторных органов в Украине) при Януковиче и решения КСУ в чем то там были нарушения короче два органа существовавших до этого а они были номинальны поскольку тарифами рулило КМУ Рада и местные органы власти начиная с областных районные и город село поселок...
Порошенко действительно создал Указом НКРЕКП хотя вся документация были подготовлены Януковичем и Азаровым (вы не удивлены) я нет поскольку все думали что в 2013 году в Вильнюсе Янукович подпишет Ассоциацию с ЕС увы... но документы готовятся не день и мне месяц тем более Хартию и по энергетике мы подписали и ратифицировали и 3 Энергопакет приняли на себя обязательства вопрос в том что НКРЕКП БЫЛ СОЗДАН УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА - кстати КСУ вызнав создание органа незаконным и обязал решить вопрос НКРЕКП создается КМУ или Радой или такие полномочия Президента в Конституции и нема пытаня... увы ситуация абсурдна и претворяет или продолжает это все история с директором НАБУ Сытником..и Решением КСУ вынесенное на днях... как видим не могу или не хотят и так далее и статус НКРЕКП как то завис с одной стороны он не конституционный с момента создания Указом с августа 2015 года с иной стороны работает и так далее.. парадокс никто не собирается привести в правовое поле.... КСУ нет механизма требовать выполнения его решения его просто Зеленский под сукно засунул Решение КСУ... имея конституционное большинство он не внес изменений в Конституцию в части права Президента назначать и создавать орган НКРЕКП и членов его.. или передать полномочия в КМУ или отдать Раде или вообще переписать новое законодательство... и Порошенко по сути уже никоим образом не причастен к НКРЕКП его Указ признали неконституционными- а вот дальше тормоз за Зеленским..почему кому выгодно а кому Коломойскому Ахметову и всем остальным парням из нарида- олигархам...
Бравіссімо!
Цікаво а власна дупа від подібної "помсти" не болить?
хоча якщо у вас там мазоль.....
что запутал простой народ...price cap, хотя cap - кепка, но можно просто ценовой предел или порог по нашему, тогда не будет "прайскепив" чисто перевода с украинского