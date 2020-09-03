В Європі немає норм, які встановило в Україні керівництво НКРЕКП, - голова Укренерго

Цінові обмеження (price cap, "прайспеп") на балансуючому ринку електроенергії, встановлені в Україні Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), суперечать правилам ринку в європейських країнах.

Про це в інтерв'ю виданню "Бізнес-Цензор" повідомив голова правління системного оператора НЕК "Укрненерго" Володимир Кудрицький.

"Регулятор встановлював нижній "прайскеп" для балансуючого ринку спочатку на рівні 55% ... У правилах ринків Європи не має такого нижнього ліміту, коли станція, що готова розвантажитись, не може виставити заявку на купівлю профіцитної електроенергії нижче якогось відсотка. В нормальних системах "прайскепів" у принципі не існує", - зазначив керівник компанії.

Він заявив, що системний оператор виступає за скасування будь-яких "прайскепів". "Не повинно бути ніякої нижньої межі, за яку електростанція не може опуститися", - зазначив Кудрицький.

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