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Ціна на ділянку з бурштином на аукціоні Держгеонадр виросла в 63 рази

Ціна на ділянку з бурштином на аукціоні Держгеонадр виросла в 63 рази

Державна служба геології на надр на електронному аукціоні продала ділянку "Західний перший" з покладами бурштину за 10,2 млн грн, що в 63 рази перевищує стартову ціну лота.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Держгеонадр.

Брали участь три компанії, переможцем стало ТОВ "Екоцентрресурс".

"Електронні торги — найбільш ефективний та прозорий механізм видачі спецдозволів на тимчасове користування надрами. Система прозорих конкурентних змагань між потенційними інвесторами дає змогу продати спецдозвіл за ринковою вартістю, а рішення приймається об‘єктивно, за результатами найкращої ціни, яку запропонували за лот", - прокоментував голова Державної служби геології і надр Роман Опімах.

Це був повторний аукціон із продажу цієї ділянки. Перший був визнаний таким, що не відбувся через те, що переможець не підписав протокол і не сплатив кошти.

Читайте також: 27 дозволів на користування надрами продано, 150 - на черзі, - комітет Ради підтримав Держгеонадра

Нагадаємо, голова Держгеонадр Роман Опімах представив пакет реформ нових правил для надрокористувачів. Зокрема реформа передбачає спрощення правил для "малого надрокористування", також введення розстрочки платежів за надання спецдозволів і вільний обіг спецдозволів.

Зміни в законодавство про надрокористування підтримав голова виконавчого комітету Ради реформ України Міхеіл Саакашвілі.

Раніше депутати екологічного комітету парламенту схвалили діяльність Державної служби геології і надр у першому півріччі поточного року. Зокрема щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дозволило вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб'єктами ринку.

Автор: 

аукціон (1418) бурштин (509) Держгеонадр (415)


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Топ коментарі
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Шоколад пять лет был у руля и палец об палец не ударил, но имитация была в изобилии, а блазень взял и на второй год сдвинул с мертвой точки янтарный бизнес, имитатор возглавил воровство, а Зе узаконил этот бизнес, и бабло будет идти государству.
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03.09.2020 19:37
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будет куда пристроить потом бубаноидов за тарелку супа...немец с нагайкой в комплекте?
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03.09.2020 19:09 Відповісти
Разорили всю землю, перекопали, уничтожили лес и где восстановление природы? Убийцы людей природы и страны.
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03.09.2020 20:50 Відповісти
лунные ландшафты бубаноидов не должны пугать...да и некогда им будет по сторонам зырить,бо так и кайлом в клешню соседнего сидельца можно зарядить..
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03.09.2020 20:56 Відповісти
бурштын, он рюкзаки любит
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03.09.2020 19:10 Відповісти
Тепер будуть рити аж до покладів нафти .
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03.09.2020 19:13 Відповісти
я бы в условиях торгов прописал насосы на корбовой тяге...
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03.09.2020 19:15 Відповісти
Там уже все вигребли.
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03.09.2020 19:19 Відповісти
А во сколько потом обойдется государству рекультивация убитых нахрен земель и востановление лесных масивов после этих варваров? Или после нас хоть потоп?
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03.09.2020 19:36 Відповісти
А кому они потом нужны будут? После ЗЕ- хоть потоп....
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03.09.2020 20:40 Відповісти
Шоколад пять лет был у руля и палец об палец не ударил, но имитация была в изобилии, а блазень взял и на второй год сдвинул с мертвой точки янтарный бизнес, имитатор возглавил воровство, а Зе узаконил этот бизнес, и бабло будет идти государству.
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03.09.2020 19:37 Відповісти
Написали еще бы сколько там гектаров, может она и в 263 раза больше стоит.
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03.09.2020 20:09 Відповісти
Удурки залишать дітям перекопану пустелю замість Полісся.
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03.09.2020 21:14 Відповісти
На всех остальных спецразрешениях, выданых без таких торгов- страну обокрали.
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03.09.2020 22:39 Відповісти
ЗА 185 Кг ЯНТАРЯ !!!??? НА УЧАСТКЕ ГДЕ ЕГО ТОННАМИ ДОБЫВАЮТ !!! НУ ЧТОБ ВАШИ ДЕТИ И ВНУКИ В МУКАХ ЗДОХЛИ БЕЗДЕТНЫМИ !!!
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04.09.2020 00:30 Відповісти
скорее всего такие участки с аукциона уходят
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21.11.2020 17:43 Відповісти
Так а что плохого в том, что продать такой участок частному предприятию для разработки. Возможно даже он будет продан через площадку Прозоро https://sale.ueex.com.ua/ , где у нас в последнее время весь движ происходит. С одной стороны хорошо, что может участвовать любой человек, а с другой все равно какой нибудь миллионер ее выиграет.
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21.11.2020 23:30 Відповісти
 
 