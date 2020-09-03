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Новини
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Родичі загиблих на Донбасі воїнів вимагають створити ТСК щодо відправлених у Росію "вагнерівців"

Родичі загиблих на Донбасі воїнів вимагають створити ТСК щодо відправлених у Росію

Рідні та близькі загиблих на Донбасі українських воїнів просять розслідувати ситуацію навколо видачі "вагнерівців", затриманих у Білорусі, російській владі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Главком. 

У відеозверненнях, опублікованих у Facebook, вони закликають терміново створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України, яка має пролити світло на історію з "вагнерівцями".

"Це не просто бійці одіозного підрозділу найманців. Це люди, які вбивали наших рідних, воювали проти нашої армії на Донбасі в 14-15 роках. Це військові злочинці, які вчинили безліч кривавих злочинів на території України. Частина з яких стали найбільш трагічними сторінками цієї війни", - пояснюють родичі загиблих.

Вони нагадують, що "вагнерівці" можуть бути причетними до збиття українських військових літаків "Іл-76" у Луганську, військових літаків "Су-25" та гелікоптера "Мі-8" під Слов’янськом. А також до збиття російським "Буком" малайзійського Боїнгу ‪MH17, внаслідок чого було вбито 298 громадян інших держав.

Мати загиблого в літаку ІЛ-76 Віталія Бондаренка Ніна Бондаренко пояснює: "Ось уже 6 років, як триває розслідування. Я дізналась, що в Білорусі затриманий загін "Вагнера", який був причетний до загибелі літака, і їх поостотназабно взяли і відпустили в Росію. Злочинців, які мають відповісти за смерть наших дітей. У мене велике прохання до президента, до Верховної Ради, яка повинна розслідувати і покарати винних".

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Родичі наголошують, що не зацікавлені у скандалах, спекуляціях і появі десятків непідтверджених версій: "Нам потрібна правда, і чітке розуміння того, що держава виконує свої функції щодо захисту закону, своїх громадян, своїх воїнів, і служить торжеству справедливості - а не навпаки. Бо непокаране зло має властивість повторюватись знову, і що найгірше - нагадувати про себе тим людям, хто раніше пережив від нього біль втрати своїх близьких".

"Дуже багато у ЗМІ пишуть про те, що "вагнерівців", яких у Білорусі затримали, відпустили додому. І я наскільки пам’ятаю, ще два-три роки тому було повідомлення, що ІЛ-76 збивали "вагнерівці". І чомусь зараз їх відпустили. Наскільки я розумів зі ЗМІ, їх мали затримати. І я як батько хочу, щоб розібрались з цим питанням і створили ТСК при Верховній Раді. І щоб Президент, прокуратура та СБУ дали нам відповідь - батькам загиблих, чому так трапилось", - говорить батько загиблого в ІЛ-76 Павла Ніконова Сергій Степанович.

На думку рідних загиблих героїв, парламентська ТСК є практично єдиним інструментом, за допомогою якого можна знайти відповіді на ці запитання.

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Віталіна Тарасова, вдова Героя України Костянтина Могилка, командира літака АН 30Б, що був збитий російськими найманцями у червні 2014 року, зазначає: "не розумію, чому було зірвано спецоперацію по передачі так званих "вагнерівців" до України. Це особи, які влітку 14-го року збивали наші літаки та гелікоптери. Попіл від цих літаків та від згорівши заживо пілотів ще й досі на руках цих людей. Вимагаю від Верховної Ради України, від СБУ створити тимчасову слідчу комісію, яка надасть відповіді на такі запитання. Кому було вигідно зірвати цю спецоперацію та віддати до Росії людей, які вбили наших рідних? Вимагаю прізвищ зрадників , справедливості та правди".

"Ми наполягаємо на тому, щоб така ТСК розпочала свою роботу негайно. Ігнорування наших вимог, як і вимог активної, небайдужої частини суспільства буде наругою над пам'яттю загиблих захисників України", - наголошують ініціатори парламентськького розслідування.

Автор: 

ТСК (373) державна зрада (1680) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+10
Предательство на самом верху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал отложенной главой ОП Ермаком операции по захвату "вагнеровцев"
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03.09.2020 19:34
+7
так звані "слуги народу" заблокують любе рішення яке може призвести до імпічменту президента.
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03.09.2020 19:37
+4
клоуна на Геляку !
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03.09.2020 19:37
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Предательство на самом верху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал отложенной главой ОП Ермаком операции по захвату "вагнеровцев"
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03.09.2020 19:34 Відповісти
шомпол в в ухо бубаноидам надо засунуть...иначе нэ почують.
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03.09.2020 19:34 Відповісти
вот цука этот клоун
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03.09.2020 19:35 Відповісти
Все видели, как на Немытой плавдок ТОФ уничтожал ???
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03.09.2020 19:35 Відповісти
ты хоть сам понядлчто ты накалякал ?
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03.09.2020 19:36 Відповісти
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03.09.2020 19:39 Відповісти
ТОФ
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03.09.2020 19:40 Відповісти
Во Владивостоке сорванный ветром плавучий док протаранил причал ТОФ -- вот так примерно надо
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03.09.2020 19:41 Відповісти
все учить вас надо
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03.09.2020 19:43 Відповісти
как минимум одну "варшавянку" стукнул, та ладно, еще настроят, проехали..
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03.09.2020 19:47 Відповісти
Ермака под суд
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03.09.2020 19:36 Відповісти
клоуна на Геляку !
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03.09.2020 19:37 Відповісти
Клоуняку на гiлляку!
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03.09.2020 19:39 Відповісти
Бесполезно, если судить будет Вовк.
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03.09.2020 20:13 Відповісти
Ну правильно: расследовать можно и нужно. Вот только виновные находятся в другой стране. Ну получить ублюдок Лука приговор в Украине, думаю это будет его самой маленькой проблемой в настоящее время. Но всё же формальные вещи, вроде расследования и приговоров, должны быть сделаны.
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03.09.2020 19:37 Відповісти
...если только речь не о предателях внутри Украины...
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03.09.2020 19:38 Відповісти
так звані "слуги народу" заблокують любе рішення яке може призвести до імпічменту президента.
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03.09.2020 19:37 Відповісти
значит, самое время задуматься о досрочных парламентских!
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03.09.2020 19:41 Відповісти
и Президентских
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03.09.2020 19:45 Відповісти
Один біс мудрий нарід за Медведчука проголосує.
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03.09.2020 19:47 Відповісти
а їх не буде,бо в зеленій ОПє розуміють з кожним днем все більше людей тверезіють.
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03.09.2020 19:50 Відповісти
посмотрим...
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03.09.2020 19:53 Відповісти
зелёные кнопкодавы, они никто по жизни, сидят там, трясутся за 3К зелени в конвертах.
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03.09.2020 19:41 Відповісти
Покарать коцапов?Молодец андруша.Слава Украине.Быстро отвечай ублюдок😂××
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03.09.2020 19:57 Відповісти
Во Владивостоке сорвало ураганным ветром в бухте Улисс плавучий док, принадлежащий судостроительному предприятию АО "Восточная верфь", который снесло на российские военные корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Об этом сообщает ТАСС
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03.09.2020 19:48 Відповісти
в международной практике це беспроигрышный код
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03.09.2020 20:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE ФейгинLIVE: Путин. Лукашенко. Ермак. Венедиктова. Кулеба. Дело Шеремета. "Вагнеровцы" Беседа с Валерием Соловьём и Андреем Пионтковским
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04.09.2020 00:56 Відповісти
https://censor.net/news/3215740/sluga_naroda_blokiruet_sozdanie_vsk_po_vozmojnoyi_gosizmene_i_sryvu_vagnerovskoyi_spetsoperatsii_leros
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04.09.2020 00:57 Відповісти
https://censor.net/resonance/3215459/o_predatelstve_v_kabinete_prezidenta_ukrainy_i_provale_operatsii_po_zaderjaniyu_vagnerovtsev/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_74488735
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04.09.2020 00:58 Відповісти
К Зеле у меня только одна претензия. Почему враг Украины Рошен до сих пор не в наручниках и не сидит в СИЗО. Оснований для этого достаточно.
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04.09.2020 08:59 Відповісти
Животне кацарське, набери в рот лайна, та плюнь на Пороха. А е ж таки я думаю, коли буде двіж восени, потрібно придивляться до таких як ти, та закривають питання з торбою комплекс но. Щоб ти ще років 20 стявся та срався в штани, пора тобі їхати додому в рашку, там всі твої. Ладно, дочекаємся двіжа, а там вже будемо на місці розбирається з такими, як ти, сєпарюгами... До зустрічі, альоша паповіч
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04.09.2020 10:54 Відповісти
Допустим мы посадили бы самолёт с вагнеровцами и повязали бы их.А что дальше?Да 100% обменяли бы на наших пленных и эти твари спокойно вернулись бы в рашку.Пока в ЛДНР не закончатся наши военнопленные до тех пор мы не сможем наказать ни одного рашистского наемника.
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04.09.2020 02:48 Відповісти
Ой, він же чудовий працівник, креативний, ідей багато надає в ОПУ і особисто пану президенту, а те що він зрадник і агент Кремля, так і Валенса був вербонутий КДБ, тепер хлопчики плохиши в тренді.
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04.09.2020 07:06 Відповісти
Родственники погибших на Донбассе воинов требуют создать ВСК по отправленным в Россию "вагнеровцам"

Путин и Лукаш чихали на такую ВСК. Отношения между Белоруссией и Украиной упали как еще никогда не падали. Бацька собирается лишить Украину дешевого и качественного белорусского бензина и идти в объятия торжествующего Путлера. Мдя. Очень умно.
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04.09.2020 08:55 Відповісти
 
 