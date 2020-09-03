Для візиту до хворих батьків в Україні іноземні громадяни повинні надати прикордонникам відповідні документи, - Держприкордонслужба
Громадяни інших країн, які бажають в'їхати в Україну у зв'язку з сімейними обставинами, зокрема у зв'язку з хворобою батьків-громадян України, повинні надати прикордонникам відповідні документи.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"За законодавством діти - це особи до 18 років, тому громадяни старшого віку не можуть в'їхати як діти громадян України. Але якщо у людини є підтвердження того, що вона їде до батьків-громадян України, то підключається інша норма. При цьому якщо їде через хворобу батьків, то також краще мати на руках підтверджуючі це документи. Прикордонники можуть розглянути ці документи з приводу допуску в Україну з гуманітарною метою. У постанові уряду сказано, що глава Державної прикордонної служби може приймати рішення з приводу пропуску іноземців у випадках гуманітарного характеру. Ця підстава підпадає під гуманітарний характер", - зазначив він.
Це питання виникло у зв'язку з випадком, який став відомий редакції. Громадянка США Ольга Василевська має 5 вересня прилетіти в Україну з метою відвідати 91-річного батька, який є онкохворим.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Просто к родителям въезжать нельзя, только когда они присмерти.
Или нужно не пускать таких "иностранных граждан" вообще в Украину.
Бросили родителей, Родину ... а нам их жалко?
Кожен іноземець, тим більше іноземець-українець,якщо такий іноземець-українець народився в Україні,має свідоцтво про народження в Україні, тим більше якщо така людина має в Україні родичів першої лінії, першого ступеня споріднення.
Як можливо таких людей не пускати?
До чого тут вік людини? Такий українець з діаспори іде до своєї сім'ї навідати рідних.
Які ще вам, придурки, потрібні документы, крім свідоцтва про народження та копії паспортів найближчих родичів в Україні?
*Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.
Членами сім'ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки (пп. 14.1.263 ст. 14 ПКУ).