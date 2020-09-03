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Новини Коронавірус і карантин
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Для візиту до хворих батьків в Україні іноземні громадяни повинні надати прикордонникам відповідні документи, - Держприкордонслужба

Для візиту до хворих батьків в Україні іноземні громадяни повинні надати прикордонникам відповідні документи, - Держприкордонслужба

Громадяни інших країн, які бажають в'їхати в Україну у зв'язку з сімейними обставинами, зокрема у зв'язку з хворобою батьків-громадян України, повинні надати прикордонникам відповідні документи.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"За законодавством діти - це особи до 18 років, тому громадяни старшого віку не можуть в'їхати як діти громадян України. Але якщо у людини є підтвердження того, що вона їде до батьків-громадян України, то підключається інша норма. При цьому якщо їде через хворобу батьків, то також краще мати на руках підтверджуючі це документи. Прикордонники можуть розглянути ці документи з приводу допуску в Україну з гуманітарною метою. У постанові уряду сказано, що глава Державної прикордонної служби може приймати рішення з приводу пропуску іноземців у випадках гуманітарного характеру. Ця підстава підпадає під гуманітарний характер", - зазначив він.

Це питання виникло у зв'язку з випадком, який став відомий редакції. Громадянка США Ольга Василевська має 5 вересня прилетіти в Україну з метою відвідати 91-річного батька, який є онкохворим.

Читайте також: Близько тисячі іноземців в'їхали в Україну після закриття кордонів, - Держприкордонслужба

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Держприкордонслужба ДПСУ (5949) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Для визита к больным родителям в Украине иностранные граждане должны предоставить пограничникам соответствующие документы, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1977
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03.09.2020 20:04 Відповісти
В лругих странах существует подобная норма НО там говорится что вьзжать мугу т ближайшие родственникии и никакихсправок больше не требуется
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03.09.2020 20:40 Відповісти
Дурдом!
Просто к родителям въезжать нельзя, только когда они присмерти.
Или нужно не пускать таких "иностранных граждан" вообще в Украину.
Бросили родителей, Родину ... а нам их жалко?
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04.09.2020 08:42 Відповісти
Ідіот, до чого тут до 18-ть років? Це що ще за норма?

Кожен іноземець, тим більше іноземець-українець,якщо такий іноземець-українець народився в Україні,має свідоцтво про народження в Україні, тим більше якщо така людина має в Україні родичів першої лінії, першого ступеня споріднення.
Як можливо таких людей не пускати?

До чого тут вік людини? Такий українець з діаспори іде до своєї сім'ї навідати рідних.

Які ще вам, придурки, потрібні документы, крім свідоцтва про народження та копії паспортів найближчих родичів в Україні?

*Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.

Членами сім'ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки (пп. 14.1.263 ст. 14 ПКУ).
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07.09.2020 08:37 Відповісти
 
 