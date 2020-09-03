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Новини Агресія Росії проти України
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Бойовики не дають застосовувати авіацію для гасіння пожеж поруч із лінією розмежування, - джерело

Бойовики не дають застосовувати авіацію для гасіння пожеж поруч із лінією розмежування, - джерело

Питання застосування пожежної авіації для гасіння вогню поруч із лінією розмежування потрібно узгоджувати з ОБСЄ та російськими найманцями. Бойовики ні за що на це не погодяться, адже пожежі на території України їм вигідні.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в МВС.

За його словами, представники СБУ намагаються домовитися з бойовиками про застосування пожежної авіації, але поки безуспішно.

"(Пожежа. - Ред.) це така ніби дозволена зброя, шкодить нам, а їм вигідно, вони часто таке і самі провокують, коли бачать, що погода підходяща, спека і вітер", - розповіло джерело.

Він додав, що напередодні під час пожежі згоріла БМП-2. У машини здетонував боєкомплект, і двоє військовослужбовців зазнали опіків.

Крім того, через пожежу стаються вибухи на мінних полях.

Читайте також: Командування Десантно-штурмових військ висловило співчуття у зв'язку із загибеллю старшини Артема Бондаренка. ФОТО

Автор: 

пожежа (4316) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+19
Какое позорище! Нам надо у сепаров разрешение получить что бы на своей территории пожар потушить! Это днище полное.
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03.09.2020 20:10
+10
да. Спросите их, они разрешают выплачивать им пособия и зарплаты?
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03.09.2020 19:53
+6
В охфисе Бубочки развели руками - а шо делать, если та сторона против!
И начали оформлять пожизненную стипендию мужу мамы Римы.....
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03.09.2020 20:09
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Кстати, хорошая идея... Типа ветер на "ту сторону" и бесполётная зона... Пусть побегают.
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03.09.2020 19:51 Відповісти
бубочка уже не видит глаза пуйла?)
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03.09.2020 19:52 Відповісти
Это смотря какую химию вiслюку ермак скармливает. Какая химия, такие и глюки...
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03.09.2020 19:53 Відповісти
да. Спросите их, они разрешают выплачивать им пособия и зарплаты?
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03.09.2020 19:53 Відповісти
хорошо было бы и ордло озадачить пожарами.
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03.09.2020 19:54 Відповісти
Или у них все влажное?
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03.09.2020 19:54 Відповісти
Так там же одни кацапы, а у них на генном уровне заложено, что все вокруг сидят и только ждут как бы напасть
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03.09.2020 19:58 Відповісти
А мы им амнистию и выборы-обсуждаем.Только-зачистки,посадки и понижение в правах.Вторую чернобыльскую зону.
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03.09.2020 19:58 Відповісти
коцабе принесите повестку в пожарные войска..
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03.09.2020 19:58 Відповісти
В охфисе Бубочки развели руками - а шо делать, если та сторона против!
И начали оформлять пожизненную стипендию мужу мамы Римы.....
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03.09.2020 20:09 Відповісти
Какое позорище! Нам надо у сепаров разрешение получить что бы на своей территории пожар потушить! Это днище полное.
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03.09.2020 20:10 Відповісти
потрібно попередити що якщо хоч один постріл відбудеться пр пожежному літаку, то відповідь отримають з усіх можливих засобів..... але поки привладі блазень цього не буде, бо х#йло абидицца....
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03.09.2020 21:22 Відповісти
"источник"
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03.09.2020 20:28 Відповісти
Оце зелёный жид начленовертил за год.
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03.09.2020 20:30 Відповісти
Наші вояки казали, що то кацапо- сепари і підпалюють. "Миролюбна влада", на ці "неприцільні провокації", не реагує.
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03.09.2020 20:37 Відповісти
Пусть Фокин метнётся кабанчиком...
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03.09.2020 20:45 Відповісти
Погані це все справи. Треба серйозно готуватися до звільнення Донбасу, але народ вперто вже 30 років обирає лише жидокацапів...
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03.09.2020 20:55 Відповісти
А нафуя вообще у кучки террористов разрешения спрашивать?
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03.09.2020 21:11 Відповісти
Як: партнЬОри гундосого чма і його кагалу не дозволяють гасити пожежу ?
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03.09.2020 21:13 Відповісти
Стреляют не прицельно, зато жгут украинские села на всю катушку,- вот такое пиар-перемирие от президента ЗЕро.
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04.09.2020 00:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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04.09.2020 00:54 Відповісти
Какие к черту боевики! Два полноценных армейских корпуса со штабом в Ростове! Оку- пан-ты, а не боевики.
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04.09.2020 07:16 Відповісти
 
 