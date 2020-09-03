УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11565 відвідувачів онлайн
Новини
14 250 141

Рішення стягнути з "ПриватБанку" майже 10 млрд - подарунок Суркісу на день народження, - журналіст Бігус

Рішення стягнути з

Григорію Суркісу 4 вересня виповниться 71 рік. Можна припустити, що рішення Печерського райсуду про стягнення з "ПриватБанку" майже 10 млрд грн на користь афілійованих із Суркісами фірм - це подарунок до його дня народження.

Про це пише у Фейсбуці журналіст Денис Бігус, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра, 4 вересня - день народження Григорія Суркіса. І той поспіх, з яким суд виніс рішення, може взагалі пояснюватися звичайним "Happy birthday, dear Ghгysha, happy birthday to you"... Зробили подаруночок людині. Нехай зустрічає свято безхмарно", - написав Бігус.

Він зазначив, що торік гостям на дні народження Григорія Суркіса роздавали в подарунок дорогі краватки.

Читайте також: Заступниця голови ОП Ковалів про рішення щодо "Приватбанку": Держава захищатиме свої інтереси і громадян в апеляції

"Голова СБУ Баканов радісний ходив. Цього року можуть просто роздавати сувенірні кульки з баблом", - зазначив Бігус.

Також читайте: Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна "Приватбанку" у разі відмови виплат Суркісам.. ДОКУМЕНТ

Раніше юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.

Також читайте: Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна "Приватбанку" у разі відмови виплат Суркісам.. ДОКУМЕНТ

Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".

Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.

Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду.

Рішення стягнути з ПриватБанку майже 10 млрд - подарунок Суркісу на день народження, - журналіст Бігус 01

Автор: 

Суркіс (321) Приватбанк (2432) Бігус Денис (195)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
Уяви, якби обанкрутили Приват.
Скільки б потенційних зебілів лишилось своїх коштів...
Але життя їх нічому не навчило. Вперто торують свій шлях.
показати весь коментар
03.09.2020 20:09
+22
Решение взыскать с "ПриватБанка" почти $10 млрд - подарок Суркису на день рождения, - журналист Бигус - Цензор.НЕТ 6069
показати весь коментар
03.09.2020 20:05
+20
Решение взыскать с "ПриватБанка" почти $10 млрд - подарок Суркису на день рождения, - журналист Бигус - Цензор.НЕТ 3723
показати весь коментар
03.09.2020 20:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Беня , суркисы, ахмета,у нас, и у кацапов путян , абрамович дерипаска и другая падаль - это по сути бандюки из 90-х которые в любой цивилизованной стране сидели бы на нарах или были бы ликвидированы. В Украине нет президента, есть предатель,слуга бандитов ! и вся его шобла против всего украинского!!
показати весь коментар
03.09.2020 20:35 Відповісти
На это решение будет ещё подана апелляция, так что окончательным это решение не является, как и якобы невиновность свинарчуков, дела по которым продолжаются , хотя многие почитатели свинарника уже протрубили об их мнимом закрытии и чуть ли не обязанности свинарник представить к награде за мародерство во время войны
показати весь коментар
03.09.2020 20:39 Відповісти
Тобі там Зеленський газ на 45% дорожчим зробив.
показати весь коментар
03.09.2020 20:42 Відповісти
Тобі там Офшоренко , свого часу , газ на 200% дорожчим зробив.... і що ?
показати весь коментар
03.09.2020 20:44 Відповісти
Еще не вечер.
показати весь коментар
03.09.2020 20:45 Відповісти
Газ зараз набагато дорожчий ніж при Порошенку. І це факт. Просто в зебілів очі від сечі Зеленського позлипалися і вони осліпли.
показати весь коментар
03.09.2020 20:46 Відповісти
Звісно "дорожчий", бо "відомо", що 8,54892 (в 2018) менше ніж 2,974954 (в 2020).
показати весь коментар
04.09.2020 02:32 Відповісти
А доставка?
показати весь коментар
04.09.2020 06:12 Відповісти
200 грн в месяц? Ты посмотри лучше, сколько вся твоя семья платит за телефоны и интернет, но не возмущаешься. За доставку газа и его транспортировку отвечают две разные компании. Это разделение, амбалдинг, есть шаг к выбору поставщика газа в перспективе. Для простоты опять вернись к своим телефонам . Наоборот, разделение продажи газа от доставки - требование времени. Закон 'о рынке газа' предусматривает принцип выбора поставщика , это антикоррупционный закон.
показати весь коментар
04.09.2020 07:09 Відповісти
Тобто, Зеленський придумав як з кишені українців витягувати по 200 гривень на місяць. На пожиттєву стипендію татусю не вистачає?
показати весь коментар
04.09.2020 07:44 Відповісти
Ти дивився на ціну вересня? Вже по 5500, і ще не вечір. Плюс транспортування. Ті ж самі яйця, тільки в профіль.
показати весь коментар
04.09.2020 10:33 Відповісти
Ну тобі тебе ригало на всі піввареника, а зараз чомусь все подобається
показати весь коментар
03.09.2020 20:46 Відповісти
Eto s gosudarstva otnimut 10mlrd dolarov,poskolku privatbank jest gosudarstveni.Kak ponimaju Benia vzial eti dengi,a gosudarstvo dolzna otdat.
показати весь коментар
03.09.2020 20:43 Відповісти
Пришлите платежки голосовавшим за зеленского. Пусть сами оплачивают выбрыки своего осла
показати весь коментар
03.09.2020 20:44 Відповісти
Исправьте название статьи: не $10 млрд. а 10 млрд гривен.
показати весь коментар
03.09.2020 20:45 Відповісти
Вообще-то 350 млн долларов, а не 10 млрд, но безграмотные и тут манипулируют! А про то, что на национализацию банка государство вложило 150 млрд гр. наших денег из бюджета, никакой Бигус даже не заикается!
показати весь коментар
03.09.2020 20:47 Відповісти
Ну так єто ж всьо меняет, пусть воруют
показати весь коментар
03.09.2020 20:49 Відповісти
https://www.5.ua/ekonomika/kozhnomu-ukraintsiu-natsionalizatsiia-pryvatbanku-koshtuie-3-tysiachi-nbu-134461.html Кожному українцю націоналізація "Приватбанку" коштуватиме 3000 ... - 5 канал
показати весь коментар
03.09.2020 20:56 Відповісти
Ты голосовал за зеленского, он в свою очередь прислуга каломойского. Каломойский украл у украинцев 5 млрд баксов. По факту в 2019-м, ты простил колойскому его долг перед украинцами.
показати весь коментар
03.09.2020 21:55 Відповісти
...та старана...ета гасударства...за зєлєнскава галасавал?
показати весь коментар
03.09.2020 21:03 Відповісти
Умничаешь? Ну ну. А ты галасавал? За зеленскава?
показати весь коментар
04.09.2020 20:01 Відповісти
18 квітня 2019
https://hromadske.ua/posts/nacionalizaciyu-privatbanku-viznali-nezakonnoyu-ekonomika-i-groshi-vkladnikiv-ne-postrazhdayut Націоналізацію ПриватБанку визнали незаконною ...
показати весь коментар
03.09.2020 21:10 Відповісти
День рожденья,
Грустный праздник
Ты не грусти, не грусти, не грусти напрасно....
показати весь коментар
03.09.2020 21:15 Відповісти
Я бы расстрелял и Суркисов и Коломойского и вместе с ихними детьми ивнуками .Вот просто растрелял бы под корень и в один момент . Это враги Украинского Народа.
показати весь коментар
03.09.2020 21:15 Відповісти
А остальные олигарх, шо благодетели?
показати весь коментар
03.09.2020 21:29 Відповісти
Если расстрелять первую тысячу ,порядок в стране на 10 лет обеспечен.
показати весь коментар
03.09.2020 21:41 Відповісти
Давай угадаю, ты голосовал за голобооодька. Того самого, который не олигарх, и который списдил из бюджета 300 млрд.
показати весь коментар
03.09.2020 21:57 Відповісти
Мы это проходили в 30-х и 40-х прошлого столетия их потомки становятся значительно злей за своих предков.
показати весь коментар
03.09.2020 22:27 Відповісти
999-это ты, не понял????
показати весь коментар
03.09.2020 22:30 Відповісти
Рішення стягнути з "ПриватБанку" майже $10 млрд - подарунок Суркісу на день народження, - журналіст Бігус - Цензор.НЕТ 6134
показати весь коментар
03.09.2020 21:35 Відповісти
суркис в 99 году помню на выборы уже колендарики печатал..-расстрелять
показати весь коментар
03.09.2020 22:22 Відповісти
Я не за Суркисов,но уважаемый цензор речь идёт о 10 млрд.грн а не $.
показати весь коментар
03.09.2020 22:24 Відповісти
Заголовок за полдня так и не исправили. Значит это кому-то нужно.
показати весь коментар
03.09.2020 22:31 Відповісти
Вы не волнуйтесь,ребята!! Не заморачивайтесь....
Для зебаранов,основной массы, сумма больше 100 тысяч - это уже много!!! ! А если речь идёт о млрд,то всё равно - хоть гривны,хоть баксы,хоть пиастры....
Это уже ОХРЕНИТЕЛЬНО МНОГО....
показати весь коментар
03.09.2020 23:48 Відповісти
Хуігус вже нікому не цікавий. Використаний виріб. Там і залишиться в історії. Нехай вже далі розказує про можливі завищення цін на кілька десятків млн гривень при найбільшому укомплектуванні армії замом зама помічника Порошенка
показати весь коментар
04.09.2020 01:11 Відповісти
Підпис під судовою рехформою. Це теж був подарунок Суркісам... і не лише їм.
Рішення стягнути з "ПриватБанку" майже 10 млрд - подарунок Суркісу на день народження, - журналіст Бігус - Цензор.НЕТ 762
показати весь коментар
04.09.2020 02:27 Відповісти
А все ж таки ще є добрі люди на світі, які турботливо подбали про трішечки грошеняток для злиденних сиріток, щоб було, де розхристану сирітську душу у люту холоднечу зігріти, щоб вистачило на скориночку черствого хлібця попоїсточки та на збанятко водички спрагу втамувати.
показати весь коментар
04.09.2020 08:16 Відповісти
Ні ну як це можно назвати...Ну бл...аж бісить... От взяти покласти руку на сердце і чесно сказати як зароблені самі великі капітали в нашій Україні.? А отак. Шляхи два. Розробляється схема по відмиванню бюджетних грошей і не сплаті податків через офшорні зони, лобіруються інтереси і прийняття відповідних законів у ВР с преференціями для данного виду бізнесу..ну звісно все за хабарі. беруться гроші в Державних банках під мізерний процент і ..Все так сказати вони"Працюють" суки "горбом бл..ді заробляютьсвій статок" і так від 3 до 10 років все залежитьві того як а корумпованість влади. (сами сталим часом для цих великих ..ні вельможних сук було при януковичі- 3,14дарасі. Коротко кажучі всі наші Українські багатії чесно свої гроші не заробили не один. Увсіх було шахрайство. І не треба бл... ді.мені казати а хто тобі не давав. Тепер задайте собі питання а що зробить проста люди у якої лопне терпіння із за таких ган..нів які обіцяють справедливість а самі чисто вступають в клуб любителів подоїти Уккраїну? Правильно зробить сакир башку цім петухам. Так що Українці у нас щас в країні таж ЖОПа тільки в профіль..я про те що так всі майдан і людей віддіаших життя за чесну країну поставили в ідеологічну площину політики (поважають пам'ятають) а крадуть далі як і раніше нагло.. О це і вся ваша справедливість Українці. Сосіть палець далі. І щануйте свій майдан а вони як крали і дурили так і далі роблять. ))))))***...ство. 000Зеленський .."Амністія капіталу...бла..блабла.. " Амністія капіталу? Тану на ..х..... На кіл от і буцде вам ***** амністія а статки в пенсійний фонд ..тому що оті алігархи дідусів наших і батьків обирали .. .
показати весь коментар
04.09.2020 08:27 Відповісти
Видиш, Дениска, ти робиш подарки кацапам на вибори, а ті потім роблять подарки суркісятам на день народження. Уловлюєш логічний ланцюжок?
показати весь коментар
04.09.2020 09:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 