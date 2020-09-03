Рішення стягнути з "ПриватБанку" майже 10 млрд - подарунок Суркісу на день народження, - журналіст Бігус
Григорію Суркісу 4 вересня виповниться 71 рік. Можна припустити, що рішення Печерського райсуду про стягнення з "ПриватБанку" майже 10 млрд грн на користь афілійованих із Суркісами фірм - це подарунок до його дня народження.
Про це пише у Фейсбуці журналіст Денис Бігус, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра, 4 вересня - день народження Григорія Суркіса. І той поспіх, з яким суд виніс рішення, може взагалі пояснюватися звичайним "Happy birthday, dear Ghгysha, happy birthday to you"... Зробили подаруночок людині. Нехай зустрічає свято безхмарно", - написав Бігус.
Він зазначив, що торік гостям на дні народження Григорія Суркіса роздавали в подарунок дорогі краватки.
"Голова СБУ Баканов радісний ходив. Цього року можуть просто роздавати сувенірні кульки з баблом", - зазначив Бігус.
Раніше юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.
Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".
Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.
Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду.
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Грустный праздник
Ты не грусти, не грусти, не грусти напрасно....
Для зебаранов,основной массы, сумма больше 100 тысяч - это уже много!!! ! А если речь идёт о млрд,то всё равно - хоть гривны,хоть баксы,хоть пиастры....
Это уже ОХРЕНИТЕЛЬНО МНОГО....