Рішення стягнути з "ПриватБанку" майже 10 млрд - подарунок Суркісу на день народження, - журналіст Бігус

Григорію Суркісу 4 вересня виповниться 71 рік. Можна припустити, що рішення Печерського райсуду про стягнення з "ПриватБанку" майже 10 млрд грн на користь афілійованих із Суркісами фірм - це подарунок до його дня народження.

Про це пише у Фейсбуці журналіст Денис Бігус, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра, 4 вересня - день народження Григорія Суркіса. І той поспіх, з яким суд виніс рішення, може взагалі пояснюватися звичайним "Happy birthday, dear Ghгysha, happy birthday to you"... Зробили подаруночок людині. Нехай зустрічає свято безхмарно", - написав Бігус.

Він зазначив, що торік гостям на дні народження Григорія Суркіса роздавали в подарунок дорогі краватки.

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"Голова СБУ Баканов радісний ходив. Цього року можуть просто роздавати сувенірні кульки з баблом", - зазначив Бігус.

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Раніше юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.

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Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".

Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.

Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду.