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Новини
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Парламент схвалив законопроект про підтримку державою мікро, малого і середнього бізнесу, - Мінфін. ВIДЕО

3 вересня Верховна Рада України внесла зміни до Держбюджету-2020 щодо надання державних гарантій на портфельній основі, розроблені Міністерством фінансів та доопрацьовані разом з депутатським корпусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Мінфіну.

У повідомленні зазначається "Запропонований інструмент спрямований на підтримку державою суб’єктів господарювання мікропідприємництва, малого та середнього підприємництва, які у більшості випадків мають високий кредитний ризик, у тому числі, через відсутність достатнього для банків забезпечення своїх кредитних зобов’язань.

"Урядом здійснюються усі можливі заходи для забезпечення підтримки бізнесу в умовах карантинних обмежень та для швидкого відновлення і розвитку економіки після кризи. Завдяки запропонованому Урядом механізму, який сьогодні схвалив Парламент, 5 мільярдів гривень у вигляді державних гарантій на портфельній основі може бути спрямовано на підтримку мікро, малого та середнього бізнесу", – зазначив заступник міністра фінансів Василь Шкураков.

Граничний обсяг надання державних гарантій на портфельній основі на 2020 рік становить 5 млрд грн.

Подібні механізми надання державної підтримки використовується багатьма іншими країнами для стимулювання економіки (ФРН, Іспанія, Великобританія, Франція, Італія, Австрія, Норвегія, Данія, Швеція, Польща та інші країни), що особливо актуально враховуючи негативний вплив пандемії коронавірусу.

Важливо зазначити, що прийнятим Законом також передбачено можливість впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України доступним житлом"

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Автор: 

кредит (3817) Мінфін (3632)


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Топ коментарі
+8
все, писец бизнесу
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03.09.2020 20:16
+6
Таки шо, Бєні якась допомога від держави буде?
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03.09.2020 20:16
+6
когда уже тот малый бизнес нажрется. Только ему и помогают.
А кто подумает про Коломойского, Суркиса, Ахметова?
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03.09.2020 20:28
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теперь бабок с пучком петрушки не будут лупить резиновыми палками край дороги?
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03.09.2020 20:13 Відповісти
єслi вовремя заплаят, то нє будут..
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03.09.2020 20:29 Відповісти
Сначала зеленые подонки ложнокарантином уничтожили промышленность и экономику, а потом приняли закон про якобы поддержку.
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03.09.2020 20:46 Відповісти
геноцид ватного нарота неизбежен...
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03.09.2020 20:50 Відповісти
Всех уничтожат им что вата, что противники ваты все пойдут под сокращение населения любыми средствами.
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03.09.2020 20:52 Відповісти
просто опрышкам пока не наступили на любимый мозоль...бубаноиды краев нэ чують...орать "ховайся" -они просто не успеют.
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03.09.2020 21:01 Відповісти
а макробинес без поддержки штанов оставили, загнутся они там все без государственной помощи
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03.09.2020 20:15 Відповісти
все, писец бизнесу
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03.09.2020 20:16 Відповісти
Навряд . Нужно всегда знать историю . Бизнес всегда был бизнесом при любой власти .
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03.09.2020 20:39 Відповісти
да. особенно бизес процветал в совке.в году так 80
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03.09.2020 21:09 Відповісти
А асобенна в КНДР ! Цветет буйным цветам !!!
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03.09.2020 22:34 Відповісти
Таки шо, Бєні якась допомога від держави буде?
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03.09.2020 20:16 Відповісти
ага по 700 000 тися - 2 000 000 ляма акцизу на вантажівки реально потопити хочуть націю
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03.09.2020 20:19 Відповісти
микро бизнес.попрошайки шоли?!
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03.09.2020 20:24 Відповісти
))))))))))))))))))) Красыне зоны каждую неделю супер поддержка. Какие дебилы у власти. Янукович возвращайся)))
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03.09.2020 20:25 Відповісти
2012-й год рост ввп - 0%, падение промпроизводства -12%
2013-й год, рост ввп -0%, падение промпроизводства - почти 30%
Тебе еще набросать цифр, что в 2014-м был бы гарантированный писдец экономике при януковиче?
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03.09.2020 22:06 Відповісти
когда уже тот малый бизнес нажрется. Только ему и помогают.
А кто подумает про Коломойского, Суркиса, Ахметова?
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03.09.2020 20:28 Відповісти
На Сході України , фермери не можуть плугом - трактором землю зорати . Якшо не буде дощів - капець врожаю навесні .
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03.09.2020 20:31 Відповісти
малюська с випкамерами это средний чы малый бизнес?
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03.09.2020 20:31 Відповісти
бо микро - то сдавать в аренду необоссаный матрац...
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03.09.2020 20:33 Відповісти
Все это сказки для маленьких. эти слуги олигархов будут давить фопов и дальше потому что
Беня , суркисы, ахмета,у нас, и у кацапов путян , абрамович дерипаска и другая падаль - это по сути бандюки из 90-х которые в любой цивилизованной стране сидели бы на нарах или были бы ликвидированы. В Украине нет президента, есть предатель,слуга бандитов ! и вся его шобла против всего украинского!
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03.09.2020 20:40 Відповісти
Шкураков будет по три шкуры драть с микробизнеса за поддержку.
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03.09.2020 20:46 Відповісти
150 миллионов евро на всех.
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03.09.2020 20:59 Відповісти
В два раза меньше чем на двоих братьев суркисов
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03.09.2020 22:02 Відповісти
Как то без вашей помощи лучше будет.
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03.09.2020 21:02 Відповісти
Любая господдержка - это админресурс перед выборами, нецелевое использование бюджетных денег (денег налогоплательщиков), это искажение и извращение рынка, конкуренции и економики вцелом, это соцпоппулизм, раздутие бюрократии, коррупция...
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03.09.2020 21:04 Відповісти
По этому закону мама римма тоже получит пожизненную стипендию?
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03.09.2020 22:01 Відповісти
Конечно. Если она еще немножечько шьет себе на дому, то это таки микробизнес.
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05.09.2020 20:17 Відповісти
Зелені долоні, які продали землю і не моргнули, та развалили все, тепер взялись допомагати маленькому бізнесу. Бійся Зеленців дари приносящих!
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04.09.2020 06:56 Відповісти
Не приведи, Господи, коли за тебе вже хтось має турбуватись.
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04.09.2020 08:17 Відповісти
Так уже поддержали!
Увеличив налоги.

Новый закон обеспечит государственные гарантии места на кладбище ФОП.
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04.09.2020 08:39 Відповісти
 
 