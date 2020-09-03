Парламент схвалив законопроект про підтримку державою мікро, малого і середнього бізнесу, - Мінфін. ВIДЕО

3 вересня Верховна Рада України внесла зміни до Держбюджету-2020 щодо надання державних гарантій на портфельній основі, розроблені Міністерством фінансів та доопрацьовані разом з депутатським корпусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Мінфіну.

У повідомленні зазначається "Запропонований інструмент спрямований на підтримку державою суб’єктів господарювання мікропідприємництва, малого та середнього підприємництва, які у більшості випадків мають високий кредитний ризик, у тому числі, через відсутність достатнього для банків забезпечення своїх кредитних зобов’язань.

"Урядом здійснюються усі можливі заходи для забезпечення підтримки бізнесу в умовах карантинних обмежень та для швидкого відновлення і розвитку економіки після кризи. Завдяки запропонованому Урядом механізму, який сьогодні схвалив Парламент, 5 мільярдів гривень у вигляді державних гарантій на портфельній основі може бути спрямовано на підтримку мікро, малого та середнього бізнесу", – зазначив заступник міністра фінансів Василь Шкураков.

Граничний обсяг надання державних гарантій на портфельній основі на 2020 рік становить 5 млрд грн.

Подібні механізми надання державної підтримки використовується багатьма іншими країнами для стимулювання економіки (ФРН, Іспанія, Великобританія, Франція, Італія, Австрія, Норвегія, Данія, Швеція, Польща та інші країни), що особливо актуально враховуючи негативний вплив пандемії коронавірусу.

Важливо зазначити, що прийнятим Законом також передбачено можливість впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України доступним житлом"

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