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Новини Правосуддя
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ВРП відкладає засідання, щоб не розглядати кандидатку Застрожнікову - дружину судді Фоміна, який дозволив слідство проти Вовка, - адвокат Маселко

ВРП відкладає засідання, щоб не розглядати кандидатку Застрожнікову - дружину судді Фоміна, який дозволив слідство проти Вовка, - адвокат Маселко

Вища рада правосуддя укотре відклала засідання, на якому мала призначити нових суддів до столичних судів. Це зробили, щоб не розглядати кандидатуру Катерини Застрожнікової.

Про це написав у Фейсбуці адвокат Роман Маселко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вища рада правосуддя всюди розповідає, як не вистачає суддів. Особливо в Києві, де справи призначаються вже на 21 рік. Але при цьому вже енний раз відкладає з призначенням нових суддів у столичні суди. Сьогодні ось знову відклали", - написав він.

Маселко запевняє, що йому відома причина відкладання засідання.

"Серед цих кандидатів є, наприклад, дружина судді, який розірвав кругову поруку і дав доступ НАБУ до телефонного трафіка Павла Вовка", - стверджує Маселко.

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"Пофіг навантаження, коли треба непокірних покарати і потенційно незалежних не допустити", - додав адвокат.

Маселко прикріпив до посту скріншот із порядком денним відкладеного засідання ВРП. У ньому зазначено, що в четвер, 3 вересня, мали розглядати 4 кандидаток на призначення суддями в місцеві суди.

Катерина Застрожнікова, яка претендує на посаду судді Солом'янського райсуду Києва, є дружиною Віктора Фоміна (ця інформація вказана в її декларації).

Віктор Фомін - суддя Мелітопольського міськсуду Запорізької області. Раніше під час роботи в Солом'янському райсуді Києва він дозволив проведення слідчих дій проти скандального судді Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

ВРП відкладає засідання, щоб не розглядати кандидатку Застрожнікову - дружину судді Фоміна, який дозволив слідство проти Вовка, - адвокат Маселко 01
ВРП відкладає засідання, щоб не розглядати кандидатку Застрожнікову - дружину судді Фоміна, який дозволив слідство проти Вовка, - адвокат Маселко 02

Автор: 

суддя (1582) юстиція (732) Вища рада правосуддя (582) Вовк Павло (300) Маселко Роман (98)


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Топ коментарі
+9
Прям таки рабочие династии. Папы, мамы, жоны...усе судьи
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03.09.2020 21:23
+5
стока нарота судэйского...пора шкирзавод открывать...
перетяжка и обивка кожаных кресел и диванов...
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03.09.2020 21:31
+5
Судья жена судьи разрешила следствие против судьи ,А ВСУ судьи отложили заседание по судье . А может просто этих ВСЕХ судей не просто уволить аповесить на на простой верёвке без вазелина вместе с ихними тварями ублюдочными детишками и внучками и чтоб эти продажные твари болтались три года и сохли напалящемукраинском солнце .
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03.09.2020 21:33
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Прям таки рабочие династии. Папы, мамы, жоны...усе судьи
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03.09.2020 21:23 Відповісти
пригадався старий анекдот
- чи може син полковника стати генералом ?
- ні , в генерала є свій син ...
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03.09.2020 21:33 Відповісти
Я чув в іншій редакції. Онук генерала питає у діда:
- Діду,коли я виросту, стану лейтенантом?
- Станеш, онучок!
- А капітаном?:
- І капітаном станеш?
- А полковником?
- І полковником!
- А генералом, як ти?
- і генералом теж станеш.
- А адміралом?
- А вот адміралом не станеш, у адміралів свої онуки є..
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03.09.2020 21:53 Відповісти
эти гниды только за счет этого и выживают. в Австрии они сидят тише воды и ниже травы иначе депортируют нахрен.
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03.09.2020 21:26 Відповісти
Конец эпохи бедности, зеля против воров - пчёлы против мёда.
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03.09.2020 21:27 Відповісти
стока нарота судэйского...пора шкирзавод открывать...
перетяжка и обивка кожаных кресел и диванов...
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03.09.2020 21:31 Відповісти
Судья жена судьи разрешила следствие против судьи ,А ВСУ судьи отложили заседание по судье . А может просто этих ВСЕХ судей не просто уволить аповесить на на простой верёвке без вазелина вместе с ихними тварями ублюдочными детишками и внучками и чтоб эти продажные твари болтались три года и сохли напалящемукраинском солнце .
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03.09.2020 21:33 Відповісти
ВСП Высший Совет правосудия..вот я как юрист не могут понять каким боком слово Правосудия для трех БУКХФ ВСП зачем они правосудия не осуществляют пусть откроют Конституцию..и иные законы Кодексы...кто у нас осуществляет ПРАВОСУДИЕ.... а эти осуществляют подбор кадров в суды и выносят вопросы и решения по ответственности судей за нарушения... кто то мне возразит мол а какая разница а есть разница название органа должно соответствовать полномочиям... а не назвали одно..... прописали иное -а на выходе получаем третье....
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03.09.2020 21:33 Відповісти
Верхушка ж,вроде,вся была "отреформирована".На низы "времени не хватило".Сто раз уже это слышал.А тут Высший совет беспределит как раньше прям.Как это объяснить?
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03.09.2020 21:35 Відповісти
це і є "судова реформа" по соєвому - це не можливо пояснити - в це треба просто вірити ..))
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03.09.2020 21:44 Відповісти
Мозги "отреформировать" очень сложно, как на "верхах", так и на "низах".
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03.09.2020 23:04 Відповісти
Огласите весь список этой судейской семьи: сын, брат, сват, зять, кум...?
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03.09.2020 21:35 Відповісти
Так уж сложилось, что я оказался в круголвороте братьев Суркисов Когда-то, в начале своей карьеры, старший Суркис работал у Антонова в цеху, где начальником был мой хороший знакомый, младший был по преимуществу безработным и пробавлялся тем, что мог предложить ему старший. Таково начало.
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03.09.2020 21:38 Відповісти
Виродки в мантіях! Є декілька порядних суддів в Україні і тим не дадуть працювати ці перевертні в мантіях!
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03.09.2020 22:01 Відповісти
ВРП така сама мафія,як і вся судова система в Україні.Останній приклад,як Суркіси купили с патрохами суддю Вовка,який виніс рішення на їх користь відносно Привабанка.
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03.09.2020 22:33 Відповісти
Судьи уничтожают Украину и никто ничего не может сделать. Поем песенки про Украину, гордимся героями на фронте, а сами в тылу ничего не делаем. Хохлы одним словом.
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03.09.2020 23:02 Відповісти
Разогнать эту судейскую банду и лишить всех прав и состояний, из за этой судейской мафии, Украина,-беднейшие государство Европы. Увидишь украинского судью, знай перед тобой преступник.
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04.09.2020 00:47 Відповісти
 
 