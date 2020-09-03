Столтенберг скликає 4 вересня раду НАТО на рівні послів у зв'язку з ситуацією навколо отруєння Навального

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прийняв рішення скликати в п'ятницю, 4 вересня, раду НАТО на рівні послів у зв'язку з ситуацією з російським опозиційним політиком Олексієм Навальним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними західних ЗМІ, на раді будуть обговорюватися можливі наслідки інформації про отруєння Навального субстанцією групи нервово-паралітичних бойових речовин "Новачок".

Згодом офіційний представник НАТО Оана Лунгеску підтвердила в Twitter плани засідання на цю тему.

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"Генсек Єнс Столтенберг завтра о 12:30 поспілкується зі ЗМІ після зустрічі Ради НАТО на рівні послів, (яка буде присвячена - ІФ) темі атаки за допомогою" Новачка "на Олексія Навального", - написала вона.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

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Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.

2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

У 2018 році "Новачком" у британському Солсбері були отруєні експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.