Проєкт, який передбачає довічну стипендію батькові Зеленського, відкликали для доповнення всього списку претендентів, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що проєкт указу про призначення довічних стипендій педагогам, серед яких є і кандидатура батька президента, доктора технічних наук, професора Олександра Зеленського, був відкликаний на засіданні уряду 2 вересня для доповнення списків претендентів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у фейсбуці, щоб, попри "несподіваний медійний резонанс, прояснити позицію уряду, щоб уникнути спекуляцій".
"Сьогодні отримав лист-звернення від трудового колективу Криворізького Державного університету економіки і технологій. У своєму листі освітяни висловили невдоволення тим фактом, що Уряд на своєму минулому засіданні не розглянув питання про подання на призначення довічної державної стипендії видатному діячу освіти, доктору технічних наук, професору Олександру Семеновичу Зеленському", - написав Шмигаль.
Він продовжив: "Як пояснюється у листі, трудовий колектив неодноразово вносив подання на відзначення Олександра Семеновича Зеленського. Починаючи з 2017 року, задовго до того, як президентом став Володимир Зеленський. Тому викладачі університету просять забезпечити об’єктивну оцінку заслуг О. С. Зеленського, винятково виходячи з особистих здобутків і досягнень претендента".
Він закликав трудові колективи вищих навчальних закладів упродовж двох наступних тижнів подати списки кандидатів на державні стипендії, аби уряд ухвалив рішення до 1 жовтня — дня працівника освіти.
Раніше ЗМІ повідомляли, що батько президента Володимира Зеленського потрапив до переліку видатних діячів освіти, яким пропонують призначити довічну державну стипендію.
Відповідний проект указу президента Кабінет міністрів виніс на засідання 2 вересня. Однак проект зняли з розгляду без обговорення.
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лизнули все коллективно что забыли про папочку
Просто уявіть рівень жлобства цієї сімейки.
І не біда, що науковий доробок проФФесора невідомий. Совість для лохів.
При чому вони настільки нахабні, що ще й вигадали тупу хуцпу, тіпа це не вони, це трудовий колектив просить.
За ніч і ранок з 2 по 3 вересня колектив зібрався, обговорив, написав листа у Кабмін, лист аж з Кривого рогу дійшов, а потім - хопа! - і одразу на стіл Шмигалю. Ну буває, чо. А Шмигаль в цей час не секретарку за жопу лапав, а як раз листи всілякої голоти читав.
У нас всяке було, але настільки лінива сцянина в очі лохторату - вперше.
100% даю. Сиділо воно таке серед своїх - нога на ногу, голову задрало:
- Вот увідітє: еті майданутиє гіднюкі ещо батє моєму стіпендію пожизнєно заплатят. Нация гідності. Тоже мне, хаха. Посмотрім.
Що ж,.. долгіх лєт твоєму папіку, гнида. І тобі разом з ним в одному котлі.
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__%5b0%5d=AZVydGoY2mCa_K1hnF-QyW-1tzeMnbZ2DOp7gIxog79upDEkTesfH65BI1lkWMYEqJAbVwfV870ZbCPXI5IK4WjG5kqe2K6ynS75rBqktackhW0l4kUey6zC-j6R3IiNq-5ixREb0D8ToZrmfD64O4Wm&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт
От такого общественного резонанса меня бы уже стошнило и я бы отказался от всех стипендий и званий, но папа миллионера, профессор, зав кафедрой в свои 73 годика хрен от чего откажется. Эти могут только брать, жрать и хапать до полного несварения.
року у Кривому Розі. 1972-го закінчив з відзнакою електротехнічний факультет
Криворізького гірничорудного інституту. 1983 року захистив кандидатську
дисертацію за темою «Автоматизований підрахунок запасів залізорудних родовищ в
АСУ кар'єром» у спеціалізованій вченій раді Московського гірничого інституту зі
спеціальності «Маркшейдерія». У 2003 року захистив докторську дисертацію за темою
«Методологічні основи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку
в інформаційній системі управління рудним кар'єром» у спеціалізованій вченій раді
Національного гірничого університету зі спеціальності «Маркшейдерія». З 1995
року - завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького
економічного інституту ДВНЗ «Криворізький Національний університет». Є членом
спеціалізованої вченої ради у ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м.
Дніпро) та спеціалізованої вченої ради у Криворізькому національному
університеті. Має 140 публікацій, співавтор 4 монографій, постійно бере участь
у міжнародних конференціях.
Порохоботы чого вам ще. Скромна порядочна людина. Вчений, викладач, 73 роки. Порохоботи вам не соромно.