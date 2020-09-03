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Проєкт, який передбачає довічну стипендію батькові Зеленського, відкликали для доповнення всього списку претендентів, - Шмигаль

Проєкт, який передбачає довічну стипендію батькові Зеленського, відкликали для доповнення всього списку претендентів, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що проєкт указу про призначення довічних стипендій педагогам, серед яких є і кандидатура батька президента, доктора технічних наук, професора Олександра Зеленського, був відкликаний на засіданні уряду 2 вересня для доповнення списків претендентів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у фейсбуці, щоб, попри "несподіваний медійний резонанс, прояснити позицію уряду, щоб уникнути спекуляцій".

"Сьогодні отримав лист-звернення від трудового колективу Криворізького Державного університету економіки і технологій. У своєму листі освітяни висловили невдоволення тим фактом, що Уряд на своєму минулому засіданні не розглянув питання про подання на призначення довічної державної стипендії видатному діячу освіти, доктору технічних наук, професору Олександру Семеновичу Зеленському", - написав Шмигаль.

Він продовжив: "Як пояснюється у листі, трудовий колектив неодноразово вносив подання на відзначення Олександра Семеновича Зеленського. Починаючи з 2017 року, задовго до того, як президентом став Володимир Зеленський. Тому викладачі університету просять забезпечити об’єктивну оцінку заслуг О. С. Зеленського, винятково виходячи з особистих здобутків і досягнень претендента".

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Він закликав трудові колективи вищих навчальних закладів упродовж двох наступних тижнів подати списки кандидатів на державні стипендії, аби уряд ухвалив рішення до 1 жовтня — дня працівника освіти.

Також дивіться: "А де наша гарантована квота?" - "Вона вже продана": "слуги народу" обговорюють в чаті формування списків на місцевих виборах. ФОТОрепортаж

Раніше ЗМІ повідомляли, що батько президента Володимира Зеленського потрапив до переліку видатних діячів освіти, яким пропонують призначити довічну державну стипендію.

Відповідний проект указу президента Кабінет міністрів виніс на засідання 2 вересня. Однак проект зняли з розгляду без обговорення.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) стипендії (179) Шмигаль Денис (4566)


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Топ коментарі
+49
И это животное рассказывало про кумовство...
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03.09.2020 22:10
+40
ну и чем ето падло прославилось "на пожизненную стипендию отцу Зеленского" ?
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03.09.2020 22:08
+38
Проект, предусматривающий пожизненную стипендию отцу Зеленского, отозвали для дополнения всего списка претендентов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6596
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03.09.2020 22:18
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"письмо-обращение от трудового коллектива" - как совком завоняло
лизнули все коллективно что забыли про папочку
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04.09.2020 00:21 Відповісти
Синуля-доларовий міліонер, який під час війни сховав від держави прибутки в офшори, не сплатив ЖОДНОЇ копійки податків зі своїх корпоративів, щоб вам, селюкам і рагулям, навіть і копійки його грошей не дісталося, щоб блін навіть не розраховували, тепер хоче всіх вас змусити ще й платити своєму баті довічну стипендію. Як видатному діячу.
Просто уявіть рівень жлобства цієї сімейки.
І не біда, що науковий доробок проФФесора невідомий. Совість для лохів.
При чому вони настільки нахабні, що ще й вигадали тупу хуцпу, тіпа це не вони, це трудовий колектив просить.
За ніч і ранок з 2 по 3 вересня колектив зібрався, обговорив, написав листа у Кабмін, лист аж з Кривого рогу дійшов, а потім - хопа! - і одразу на стіл Шмигалю. Ну буває, чо. А Шмигаль в цей час не секретарку за жопу лапав, а як раз листи всілякої голоти читав.
У нас всяке було, але настільки лінива сцянина в очі лохторату - вперше.
100% даю. Сиділо воно таке серед своїх - нога на ногу, голову задрало:
- Вот увідітє: еті майданутиє гіднюкі ещо батє моєму стіпендію пожизнєно заплатят. Нация гідності. Тоже мне, хаха. Посмотрім.
Що ж,.. долгіх лєт твоєму папіку, гнида. І тобі разом з ним в одному котлі.

https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__%5b0%5d=AZVydGoY2mCa_K1hnF-QyW-1tzeMnbZ2DOp7gIxog79upDEkTesfH65BI1lkWMYEqJAbVwfV870ZbCPXI5IK4WjG5kqe2K6ynS75rBqktackhW0l4kUey6zC-j6R3IiNq-5ixREb0D8ToZrmfD64O4Wm&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт
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04.09.2020 00:48 Відповісти
отозвали для дополнения всего списка претендентов, -маму Римму внести в список забыли
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04.09.2020 09:32 Відповісти
Це говорить лише про одне. Зелений скоморох просто не розуміє де він знаходиться. Така ж тупа гнида і його батько. Два чобота пара. Вимагати якісь собі стипендії за час президенства сина - це жлобство найвищого рівня.. Такого собі навіть Янукович не дозволяв. Це дно найвищої проби. Оця сімейка вже настільки обнагліла що втратила реальність .
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04.09.2020 10:19 Відповісти
Ага, ЗЕ наградило олд-ЗЕ, обосралось и всем показало свое моральное уродство. А ты о Порохе . Опять Порох виноват что ЗЕ моральный урод?
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04.09.2020 05:59 Відповісти
От уже эта шидорва подорванная... У них хоть копейку с бюджета но в свой карман. По декларации ЗЕ миллионер, но вместо содержания престарелого отца назначает ему государственную пожизненную стипендию... У Пети научился. Тот папашке-казнокраду целого Героя Украины у Юща купил... а "героям" денег и льгот куда больше... Недоработка? Да, ЗЕгенерат?
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04.09.2020 06:07 Відповісти
В цивілізованих країнах пенсія накопичувальна. Держава її не дає. Навчальний заклад, або будь-яке підприємство, може з власних коштів доплачувати власним пенсіонерам. Тут потрібно слідкувати за руками. Або Криворізький ректор хоче отримати додаткове фінансування, або мітить в міністри, або ще щось.
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04.09.2020 06:51 Відповісти
Мало.Їм все мало.А ще продуктовий набор для малозабезпечених треба щоб виділили...
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04.09.2020 07:38 Відповісти
Шмыгаль, а цена на газ тоже поднялась по просьбе трудящихся? )))))
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04.09.2020 08:17 Відповісти
Получается, если сына избрали в Президенты, то тем самым перечеркнули все достижения многолетней педагогической деятельности профессора А Зеленского. Чушь какая-то
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04.09.2020 08:34 Відповісти
Совпадение? Ежегодно коллектив кого-нибудь выдвигает....А очередь Зеленского подошла именно в год правления сыночка... А год назад "прохвесара" Зеленского считали позором и балластом института....
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04.09.2020 09:06 Відповісти
Список дополнят остальными Зелиными родственниками и родственниками "звёзд" 95 квартала...
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04.09.2020 09:01 Відповісти
На Рабиновича похож.
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04.09.2020 09:02 Відповісти
Проєкт, який передбачає довічну стипендію батькові Зеленського, відкликали для доповнення всього списку претендентів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4119
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04.09.2020 09:35 Відповісти
Проєкт, який передбачає довічну стипендію батькові Зеленського, відкликали для доповнення всього списку претендентів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9113
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04.09.2020 09:37 Відповісти
Правильно, бо ж у Клоуна є ще й мати і діти, дяді і тьоті (не путати з кумами і кумочками), інші родичі, а скільки в кварталі в нього друзів, а в різних камеді-клабах і "мама хохоталах". Там в той список імен ще вносити і вносити.
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04.09.2020 09:56 Відповісти
Ученый совет Криворожского универа выдвинул на стипендию двух профессоров, один из них А Зеленский.. И это дело ученого Совета а не порохоботов решать кого им выдвигать, если есть квота. А почему до сих пор не проведен аудит капиталов Порошенко и где и сколько он украл. С последующей конфискацией в бюджет!
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04.09.2020 10:31 Відповісти
Стипендия профессорам это не помощь по бедности, а правительственная награда за достойное служение Украине на ниве высшего образования. И решить кто достоин на такую награду могут только коллеги работающие вместе с А Зеленским и Ученый совет. А порохоботам издыхающим от огорчения и зависти, что их оторвали от корыта, лучше принять валерьянки и молчать в тряпочку
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04.09.2020 10:38 Відповісти
прокурор? Тоесть из тех, кто "чего изволите?" за соответствующую плату.
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04.09.2020 11:35 Відповісти
Огласите пжалста весь список
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04.09.2020 11:22 Відповісти
Два ляма в ДЕНЬ на содержание ЛГУНА И МЕНЯ ЛИЧНО КИНУЛ я да поверил в обицянки выглядело реально не боис командуй..но
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04.09.2020 11:26 Відповісти
Ну вот и письма пошли в ход от "трудового коллектива". Как это все по-советски.....или по-жидовски?
От такого общественного резонанса меня бы уже стошнило и я бы отказался от всех стипендий и званий, но папа миллионера, профессор, зав кафедрой в свои 73 годика хрен от чего откажется. Эти могут только брать, жрать и хапать до полного несварения.
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04.09.2020 11:33 Відповісти
Жиды реально затрахали..они везде и нет от них спасения
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04.09.2020 11:40 Відповісти
АЛЕКСАНДР ЗЕЛЕНСЬКИЙ Народився 23 грудня 1947
року у Кривому Розі. 1972-го закінчив з відзнакою електротехнічний факультет
Криворізького гірничорудного інституту. 1983 року захистив кандидатську
дисертацію за темою «Автоматизований підрахунок запасів залізорудних родовищ в
АСУ кар'єром» у спеціалізованій вченій раді Московського гірничого інституту зі
спеціальності «Маркшейдерія». У 2003 року захистив докторську дисертацію за темою
«Методологічні основи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку
в інформаційній системі управління рудним кар'єром» у спеціалізованій вченій раді
Національного гірничого університету зі спеціальності «Маркшейдерія». З 1995
року - завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького
економічного інституту ДВНЗ «Криворізький Національний університет». Є членом
спеціалізованої вченої ради у ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м.
Дніпро) та спеціалізованої вченої ради у Криворізькому національному
університеті. Має 140 публікацій, співавтор 4 монографій, постійно бере участь
у міжнародних конференціях.
Порохоботы чого вам ще. Скромна порядочна людина. Вчений, викладач, 73 роки. Порохоботи вам не соромно.
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04.09.2020 14:15 Відповісти
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