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Новини Націоналізація "Приватбанку"
4 722 70

Приватбанк заявив, що Печерський суд відновив виконавче провадження про стягнення $164 млн на користь Суркісів

Приватбанк заявив, що Печерський суд відновив виконавче провадження про стягнення $164 млн на користь Суркісів

Печерський районний суд Києва відновив виконавче провадження за заявою двох компаній братів Суркісів про стягнення з державного ПриватБанку (Київ) на їхню користь $164,5 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі банку в четвер увечері.

У повідомленні наголошується, що у судді Сергія Вовка були повноваження розглядати заяви TAMPLEMON INVESTMENTS і LUMIL INVESTMENTS LLP про відкриття виконавчого провадження про стягнення на користь компаній із ПриватБанку відповідно $7,1 млн (з яких $2,1 млн - відсотки) і $157,4 ($46,4 - відсотки), однак їх задоволення суперечить законодавству.

"Стаття 63 закону про виконавче провадження чітко передбачає перелік дій виконавця, після яких виконавче провадження припиняється, відповідно, скасовувати закриття і відновлювати провадження немає ніяких підстав", - зазначили в банку.

Читайте також: Рішення стягнути з "ПриватБанку" майже $10 млрд - подарунок Суркісу на день народження, - журналіст Бігус

На думку пресслужби ПриватБанку, відповідне рішення було прийнято з метою реалізації ухвали Печерського райсуду Києва від 2 вересня, яким суд санкціонував примусове списання коштів і (або) арешт майна банку в разі відмови виплачувати компаніям братів Суркісів $347 млн.

Пресслужба банку також вказала, що розгляд заяв 3 вересня здійснювався без представників компаній Суркісів.

Також читайте: Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна "Приватбанку" у разі відмови виплат Суркісам.. ДОКУМЕНТ

Раніше юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.

Також читайте: Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна "Приватбанку" у разі відмови виплат Суркісам.. ДОКУМЕНТ

Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".

Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.

Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду.

Автор: 

Суркіс (321) Приватбанк (2432)


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Топ коментарі
+18
Вітаємо братів Суркісів з кінцем епохи бідності!
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03.09.2020 23:01
+10
может уже пора их валить??!
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03.09.2020 23:04
+8
Приватбанк заявив, що Печерський суд відновив виконавче провадження про стягнення $164 млн на користь Суркісів - Цензор.НЕТ 4767
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03.09.2020 23:28
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Вітаємо братів Суркісів з кінцем епохи бідності!
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03.09.2020 23:01 Відповісти
Приватбанк заявив, що Печерський суд відновив виконавче провадження про стягнення $164 млн на користь Суркісів - Цензор.НЕТ 1350
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03.09.2020 23:26 Відповісти
Это были их деньги. Лежали на депозите в банке. Без их согласия, по беспределу депозит перевели в акции и выкупили по 1 гривне. Так, что они вернули свое вполне законно. Пэдра с готаревой, которые провернули эту аферу - в шоколаде, а возместят суркисам из карманов налогоплательщиков. Такой вот хеппи энд.
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03.09.2020 23:56 Відповісти
С каких пор ворованные деньги стали " их "?
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04.09.2020 00:03 Відповісти
Ну вот как-то суд решил иначе. Получается что не ворованные. Или таки ворованные? Так вот и доказать это нужно, что деньги не Суркиса, а ворованные. Только что-то вот не особо получается.
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04.09.2020 00:05 Відповісти
В этой стране есть суды ? 😮
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04.09.2020 00:08 Відповісти
А шо ж тогда сивочелый реформатор реформировал то пять лет?
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04.09.2020 00:12 Відповісти
Петя за свои " реформы " поплатился креслом в 19, а я смотрю ваш осел Оманский этими реформами в суде пользуется по полной , вот только не в интересах Украины
P.S. и я смотрю вы один из тех кому Петя до сих пор в штаны срет
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04.09.2020 00:20 Відповісти
Не важно из каких я - не обо мне речь. Значит таки я не ошибся - Зеля таки пользуется реформами Пети не в интересах Украины? Ну тогда я делаю вывод, что и сами реформы были такими, что позволяют теперь подобное непотребство делать. Тогда какой смысл их был делать?
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04.09.2020 00:50 Відповісти
Как это неважно? Это определяет имеет смысл говорить или нет: глупо говорить с ботОм, бессмысленно толочь воду в ступе.
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04.09.2020 07:11 Відповісти
Хм, а я думал здесь обсуждают статью. Так кто из нас бот и кто толчет воду в ступе переходя на личности?
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04.09.2020 09:39 Відповісти
Так в статье и слова о петеных реформах не было - грубо работаете бот
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04.09.2020 10:20 Відповісти
В статье не было. Это был мой вопрос в контексте статьи. А вел я к тому, что независимо от реформ ни один продажный судья не смог бы поднять дело относительно Привата, если бы по нему все было бы юридически чисто.
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04.09.2020 10:35 Відповісти
Ну и в контексте статьи и был задан вопрос из каких вы Потому что такие как вы в 14 приводят к власти Петю за обращение закончить ато за три дня , а потом в 19 зелю - лишь бы не стреляли
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04.09.2020 10:48 Відповісти
У Пети хоть какие-то реформы были ( хотя бы та же децентрализация ) - у этой власти уродов они отсутствуют от слова совсем
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04.09.2020 10:18 Відповісти
Реформа ради реформы может быть более опасна для страны чем вообще ее отсутствие ИМХО. И смотря что понимать под реформой.
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04.09.2020 10:36 Відповісти
Так вы считаете реформа децентрализации проведеная тогда опасна для страны ?🤔
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04.09.2020 10:49 Відповісти
на такие тупости отвечать смысла нету
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04.09.2020 07:08 Відповісти
а как же! Улучшенные 144 реформами!
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04.09.2020 00:13 Відповісти
есть доказательства, что они ворованные? ну, кроме патриотических воплей?
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04.09.2020 00:12 Відповісти
Ну отчёт кролла для зебилов не доказательства , а вот ФБР и высокому суду Лондона вполне подошёл
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04.09.2020 00:16 Відповісти
зебил ты, или дебил-порохобот, мне все равно. Если эти деньги краденные, нужно открывать уголовное дело, укравшего сажать, а деньги конфисковывать. А не жидовсхими схемами переводить в акции, а потом продавать их самим себе по 1 гривне.
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04.09.2020 00:20 Відповісти
Смотрю ты уже от своего зебилства начал открещиваться , одна беда это не выздоровление , а всего лишь побочный эффект зебелизма
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04.09.2020 00:23 Відповісти
мне не от чего открещиваться - мне и зеля и твой потрох одинаково противны и раньше и сейчас. А вас, порохоботов, губит скудоумие - мир не делится на потроха и клоунов, но с вашими куриными мозгами этого не понять.
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04.09.2020 00:36 Відповісти
Ещё раз когда я за Петю здесь топил , в отличие от тебя я ещё во время выборов здесь писал , что ворон ворону глаз не выклюет и предлагал во втором туре просто испортить бюллетень и второе вас зебилов определяет то что петя вам постоянно срет в штаны , он уже как больше года не президент и больше им никогда не станет Но во всех грехах продолжаете верить Петю , а не нынешнюю власть моральных уродов
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04.09.2020 00:44 Відповісти
петя нагадил подавляющему большинству страны, за шо его и погнали сцаными тряпками, а вам, тупоголовым, все зебилы мерещатся
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04.09.2020 02:17 Відповісти
Дурень, твоя мантра потеряла актуальность: по сравнению с тем, что в стране сейчас, то, что было при Петре - процветание по всем фронтам.
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04.09.2020 07:14 Відповісти
расскажи про процветание родичам погибших в котлах, пока пэдра парады проводит и офшоры открывал
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04.09.2020 12:39 Відповісти
И это будет рассказывать мне здесь тот человек который ато видел только по телеку 🤨
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04.09.2020 13:24 Відповісти
тебе, тролляка соевая, я вообще ничего не рассказываю, все, что нужно тебе - в своей методичке прочтешь
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04.09.2020 14:39 Відповісти
Слушай ты обиженный в отличие от тебя я знаю , что такое родину защищать и не прятался бабам под юбку , а сам явился в военкомат , но тебе сцыкуно обиженному на весь мир этого не понять
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04.09.2020 15:05 Відповісти
мне насрать - кто там тебя обидел и что ты там сочиняешь про себя. Шрам еще продемонстрируй с колчаковских фронтов.
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04.09.2020 16:08 Відповісти
Так ты оказывается кроме того что сцыкун - так ещё и ватный
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04.09.2020 16:10 Відповісти
Теперь я понял что тебя роднит с Оманским - оба уклониста Языком трепаться мостак а чуть капнули глубже там по жизни трус
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04.09.2020 16:12 Відповісти
кАпнули глубже..... Вояка обосраный, школу сначала закончи! Иди уроки делай, а то мамку в школу вызовут.
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04.09.2020 16:20 Відповісти
Да я уже понял , что осел Оманский тебя ведёт к процветанию и во всех его косяках виноваты папередники
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04.09.2020 08:33 Відповісти
ФБР
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04.09.2020 00:40 Відповісти
БГЖ
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04.09.2020 02:15 Відповісти
Отчет Кролл очень четко говорит, что совокупно 250 миллионов на счетах Суркисов оказались в результате махинаций с фиктивными кредитами выданными Приватбанком. Выдавался фиктивный кредит на фирму однодневку, который тут же по цепочке оффшоров фиктивными сделками выводили на Кипр. Потом выдавался второй фиктивный кредит, который гасил первый и так деньги как бы «очищались» от долговых претензий. Второй кредит повисал дырой на Приватбанке(иногда его погашали третьим и так до бесконечности, дыра только росла). На все эти «вклады» начислялись совершенно безумные проценты - от 10 до 12 с копейками годовых в долларе (это был механизм вторичного воровства)
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04.09.2020 00:07 Відповісти
без решения суда этот отчет годится только быть отпечатанным на мягкой бумаге и вывешенным в сельском туалете.
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04.09.2020 00:17 Відповісти
Вот нормальные суды и разберутся, а не украинские
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04.09.2020 00:25 Відповісти
вот тогда и будешь квакать. Хотя, не понимаю, чем тебе украинские не угодили? твой барыга их же отлично отреформировал.
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04.09.2020 00:38 Відповісти
А твой осел Оманский с удовольствием ими пользуется
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04.09.2020 00:45 Відповісти
А его Кравчуки-Кучмы-Зеки создавали 30 лет эти суды, а петя подобным клоунам "жовтоблакытным" должен был за 5 лет и ВСУ восстановить, и экономику из дупла поднять, и заниматься внешней политикой еще и суды реформировать.
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04.09.2020 01:48 Відповісти
клоуна ты в зеркале каждый день видишь. твой барыга бил себя пяткой в маланскую грудь, шо отреформировал суды - жрите, не обляпайтесь.
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04.09.2020 02:19 Відповісти
и так понятно, что ты из рязани, бот
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04.09.2020 07:16 Відповісти
ещё и пол страны за воровство пересажать и дороги сделать
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04.09.2020 07:15 Відповісти
Ну так ты клоун докажи, что то была афера.
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04.09.2020 01:44 Відповісти
клоуна ты, убогое, в зеркале каждый день видишь. за доказательствами в суд ползи и у него объяснений требуй.
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04.09.2020 02:29 Відповісти
Гардон, ты?))
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04.09.2020 12:21 Відповісти
Договорняк был, все об этом знали и молчали, а многие получили кэш, а сейчас поцы бегают по сми и эфирам тв и орут что девки-целки -- хулиганы невинности лишили пАмАгитем!!.. *******
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03.09.2020 23:03 Відповісти
"Если вы нас выберите, мы будем жить лучше!"
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03.09.2020 23:03 Відповісти
А мы?
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03.09.2020 23:24 Відповісти
может уже пора их валить??!
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03.09.2020 23:04 Відповісти
Жду с нетерпением сообщения в прессе мол судья Вовк решил прыгнуть.... но "забыл" надеть парашют...
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03.09.2020 23:14 Відповісти
Армия должна навести порядок при помощи расстрелов. Страна больна. Надежды нет.
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03.09.2020 23:11 Відповісти
Та нє, Татьяна Лайф казала, шо ето нєточно, шо буде ще Епіляція.
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03.09.2020 23:12 Відповісти
О, вірменські та єврейські жінки на епіляції знаються.
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03.09.2020 23:16 Відповісти
Сер.гей вовк з портновим, зовсім нюх і страх загубили. Що на це скаже зеленський і його ОПа?
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03.09.2020 23:20 Відповісти
Приватбанк заявив, що Печерський суд відновив виконавче провадження про стягнення $164 млн на користь Суркісів - Цензор.НЕТ 9617
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03.09.2020 23:23 Відповісти
Приватбанк заявив, що Печерський суд відновив виконавче провадження про стягнення $164 млн на користь Суркісів - Цензор.НЕТ 4767
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03.09.2020 23:28 Відповісти
Коли вівці замість того, у кого є порох в порохівницях, обирають пастухом віслюка, котрий уміє їх смішити, то незабаром приходять вовки і починають "різати" цю тупу отару.
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03.09.2020 23:32 Відповісти
Пиночет скинул в море 3 000 чиновников с ветолёта на кормрыбам.Как подумается аж как толегче если бы в Украине так .
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03.09.2020 23:36 Відповісти
Вот интересно .Если этого судью и его детей облить бензиноми и держа в руке зажигалку спросить- Хочешь долkары? Что оно ответит?
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03.09.2020 23:39 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZUB-CrNeI9Xt_U7luC03XHZ5HSL69sVEspOz4mVjY9YJBVC94VbLUp73aJvvdpyrc_4PCrQsiPi6jfeDBc_c2J9MfFFpOhGjVKMq7chEX6IYzlUBNTA1tZLDGa1yKU3DGQ&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

1 ч
·

Про Суркисов и 350 миллионов долларов, которые судья Вовк им подарил.

Полное пояснение, что и как произошло, и что нас ждет.

Тут раздаются возгласы, что еще будет апелляция и дело не закончено. Это неправда. Решение Вовка по Суркисам как раз конечная, дальше все очень просто. Если Исполнительная служба (Минюст) и НБУ выполнят незаконное решение Печерского суда, то наши бабки уплывут в никуда. Причем эти 10 миллиардов гривен начнут выковыривать в самое ближайшее время. Минфин и НБУ уже в панике, Минюст пытается прикинуться шлангом, Державна Виконавча Служба и Суркисы точат ножи.

Никакая апелляция нас уже, скорее всего, не спасет (хотя и будет).

В 2017 году Печерский суд вынес решение перевести эти деньги Суркисам в рамках ОБЕСПЕЧЕНИЯ (там была не совсем такая формулировка, но в конце всего ее заточили до такой по смыслу).

Обычно в рамках обеспечения деньги арестовывают на счетах, а переводят заявителю уже после решения по сути. Здесь же деньги Суркисам надо перевести в рамках обеспечения, причем вместе с процентами. Так как деньги уйдут на Кипр в офшорки зарегистрированные на ноунеймов МЫ ИХ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ УВИДИМ. Что бы не решила апелляция на ухвалу Вовка или что бы не решил Верховный или чтобы не решили в этом деле по сути. Это все не будет иметь значения, бабки выведут и они растворятся.

Давайте я вам поясню, как мы дошли до жизни то такой.

Начнем по порядку.

Что это за деньги?

350 миллионов складываются из 250 миллионах долларов, которые были на кипрских депозитах Связанных с Суркисами лиц. И 100 миллионов долларов, которые Суркисы считают процентами по этим вкладам.

Откуда деньги на депозите? Они были украдены из Приватбанка и припаркованы в приватовской дочке на Кипре.

Отчет Кролл очень четко говорит, что совокупно 250 миллионов на счетах Суркисов оказались в результате махинаций с фиктивными кредитами выданными Приватбанком. Выдавался фиктивный кредит на фирму однодневку, который тут же по цепочке оффшоров фиктивными сделками выводили на Кипр. Потом выдавался второй фиктивный кредит, который гасил первый и так деньги как бы «очищались» от долговых претензий. Второй кредит повисал дырой на Приватбанке(иногда его погашали третьим и так до бесконечности, дыра только росла). На все эти «вклады» начислялись совершенно безумные проценты - от 10 до 12 с копейками годовых в долларе (это был механизм вторичного воровства).

В момент национализации Приватбанка все эти деньги с депозитов были конвертированы в капитал банка, как очевидно ворованные на связанных лиц.

Какое решение принял Вовк?

Судья Вовк конкретно и точно РАЗЪЯСНИЛ кто именно и как должен истребовать деньги с Приватбанка в рамках обеспечения, решением от 2 сентября 2020 года. И обязал их сделать это. То есть эта ухвала Вовка это РАЗЪЯСНЕНИЕ. Причем самый ор ситуации в том, что это разъяснение касается ЗАКРЫТЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ. Потому сегодня(3 сентября) судья Вовк еще одним решением отменил закрытие двух из шести исполнительных производств (так повезло, что их расписали на него, тупо совпало). Остальные 4 производства будут воскрешены другими судьями чуть позже, сомнений в таком исходе никаких нет.

Что будет дальше?

Так как количество нарушений просто космическое и решения судебные не имеют никакой логики, то Минюст и ДВС имеет кучу механизмов не исполнять исполнительные дела-зомби. Можно банально провести проверки производств и хлопнуть их опять.

А потому данная коррупционная схема требует для своей окончательной реализации еще два элемента.

Минюста, в лице исполнительной службы, которые непосредственно должны списать деньги, конвертировать их в баксы и пульнуть ими в офшоры Суркисов.

И Национального Банка, в котором открыты корреспондентские счета Приватбанка и откуда можно провести списание, не затрагивая Правление и Набсовет Приватбанка. Потому что в Привате сидят иностранцы, которые уже показали, что они лучше сядут, чем станут участниками этой коррупционной схемы. Очевидно надежды Суркисов на нового главу НБУ Кирилла Шевченко и почищенный им менеджмент НБУ выше, чем надежды продавить Приват. Или с Шевченко уже договорено или Сурки надеются договориться.

Какая позиция у Шевченко и Малюськи?

Несмотря на всю риторику главы Минюста Малюськи, он целиком и полностью в этой схеме по выводу денег из Привата уже давно. Просто раньше он открыто защищал схему Суркисов, но получил люлей от https://www.facebook.com/sokyra.space/?__cft__[0]=AZUB-CrNeI9Xt_U7luC03XHZ5HSL69sVEspOz4mVjY9YJBVC94VbLUp73aJvvdpyrc_4PCrQsiPi6jfeDBc_c2J9MfFFpOhGjVKMq7chEX6IYzlUBNTA1tZLDGa1yKU3DGQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/sokyra.space/?__cft__[0]=AZUB-CrNeI9Xt_U7luC03XHZ5HSL69sVEspOz4mVjY9YJBVC94VbLUp73aJvvdpyrc_4PCrQsiPi6jfeDBc_c2J9MfFFpOhGjVKMq7chEX6IYzlUBNTA1tZLDGa1yKU3DGQ&__tn__=kK-R Демократична Сокира
. И теперь помогает Суркам непублично, покрывая своих сотрудников исполнителей, которые занимаются такой же дичью, как и судья Вовк. Там и подделка документов, и поддельные подписи, и те же самые манипуляции с расписыванием производств на одного и того же исполнителя. Короче, министр Малюська, стоя на руках будет ругать Вовка, пока его подчиненные будут вытаскивать ухвалой Вовка для Суркисов деньги под прикрытием малюськовой клоунады. Буду очень и очень удивлен, если это будет не так.

На Минюст надежды нет, ведь исполнительная служба это сборище коррупционеров, а Малюська делает вид что это не так и давно на темной стороне.

Остается Нацбанк, где теперь единолично правит Кирилл Шевченко. Как уже было сказано в Привате Суркисы и Малюська натолкнулись на отчаянное сопротивление и откатились, поняв, что приватовцы лучше сядут, чем выполнят незаконное решение суда. Хотя уголовные дела по заявлению подчиненных Малюська на приватовцев открыты и на допрос людей таскают(ага за невыполнение того самого решения суда, которе министр назвал беспределом и зашкваром).

Так что точка выхода для Суркисов теперь - Нацбанк.

Казалось бы, Шевченко тоже, как и менеджеры Привата, должен уперется рогом и не платить денег. Потому что тот, кто замажется в этой схеме, будет на крючке у ФБР и может забыть о своей карьере где-то еще за пределами олигархического квадрата.

Но…

Но есть позиция Зеленского и Офиса Президента - «деньги Суркисам выплатить». Эта позиция очень четкая. Выплатить и точка. А Шевченко у нас как вы помните от ОП очень и очень независимый. Прям вот вообще отдельный человек, ага.

Не ожидал, думается, Кирилл Евгеньевич, что момент истины для него настанет так быстро. Но деваться Шевченко некуда, главюриста в НБУ Шевченко снес одним из первых и теперь отвечает за юротдел уже лично, как и за обновленное правление. Нельзя будет сказать это юристы подписали, я не причем. Нельзя будет сказать - правление было против, мы не платим, а там с Дона выдачи нет. Никаких способов спрятаться хоть за чем-то и надо лично принимать вызов, глядя в лицо Владимиру Александровичу. Ну или куда там Шевченко ему смотрит при встрече.

Прямо не знаю, что выберет Кирилл Шевченко?

Кто во главе всей схемы?

В общем, пока Кирилл Евгеньевич думает как отпетлять от такого подарка, мы должны понимать что ни Шевченко, ни Малюська, ни Вовк не решились бы на такой беспредел сами.

За всей этой дичью стоит Офис Президента, его глава Андрей Ермак, его зам Шефир и лично Владимир Александрович Зеленский.

Именно Зеленский решил своим старым корешкам (которые друзья одновременно Медведчука и Коломойского) подарить 10 миллиардов ранее украденных ими же гривен. А то люди старались, потели и без бабла сидят. Нехорошо.

Именно Зеленский и его Офис придает всему этому судебно-исполнительному локомотиву ускорение и именно он подпирает его, когда локомотив стопорят неравнодушные граждане из Д7 и высокооплачиваемые менеджеры из ПБ и КМУ. Лично Президент стоит за всей этой аферой и если бы не помощь Зеленского, то все уже давно загнулось бы. Это видно и по позиции опешных блогеров, получивших темники, и по позции штатных спикеров вроде Вики Страховой.

Конец эпохи бедности снова наступил не у тех, кто голосовал за очередного популиста, да?

Не знаю, на что надеется Зеленский. Может он думает, что договор с олигархами и отсутствие этой темы в телеках помогут скрыть такие «выплаты» от населения. И никто ничего не заметит. Может Зеленский думает, что ему удастся перевести стрелки на папиредников, суды, Шевченко или Малюську. не знаю.

Дело Суркисов выглядит развилкой, которая определит будущее Зеленского намного четче, чем заявление о том, что он идет в Президенты в новогоднюю ночь.

Помните как там было?

«Зараз в Україні така ситуація, коли в кожного українця є три шляхи. Перший шлях - жити як живеш, плисти за течією. І це нормально, це вибір кожного. Другий шлях - зібрати свої речі та поїхати в іншу країну, заробляти там гроші, надсилати своїм близьки
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03.09.2020 23:43 Відповісти
Да здравствует наш Печерский суд! Самый реформированный суд в мире.
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04.09.2020 00:10 Відповісти
Жулики покупают судей и те себе в открытую строят замки на взятки и тачки покупают и куча хат на родственников и счета и т.д. гнилая страна!
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03.09.2020 23:52 Відповісти
Страна отличная. Но её захватили бандиты.
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04.09.2020 06:41 Відповісти
когда бандитов и дураков так много то тут уже задумаешься про страну
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04.09.2020 07:19 Відповісти
 
 