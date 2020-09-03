Приватбанк заявив, що Печерський суд відновив виконавче провадження про стягнення $164 млн на користь Суркісів

Печерський районний суд Києва відновив виконавче провадження за заявою двох компаній братів Суркісів про стягнення з державного ПриватБанку (Київ) на їхню користь $164,5 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі банку в четвер увечері.

У повідомленні наголошується, що у судді Сергія Вовка були повноваження розглядати заяви TAMPLEMON INVESTMENTS і LUMIL INVESTMENTS LLP про відкриття виконавчого провадження про стягнення на користь компаній із ПриватБанку відповідно $7,1 млн (з яких $2,1 млн - відсотки) і $157,4 ($46,4 - відсотки), однак їх задоволення суперечить законодавству.

"Стаття 63 закону про виконавче провадження чітко передбачає перелік дій виконавця, після яких виконавче провадження припиняється, відповідно, скасовувати закриття і відновлювати провадження немає ніяких підстав", - зазначили в банку.

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На думку пресслужби ПриватБанку, відповідне рішення було прийнято з метою реалізації ухвали Печерського райсуду Києва від 2 вересня, яким суд санкціонував примусове списання коштів і (або) арешт майна банку в разі відмови виплачувати компаніям братів Суркісів $347 млн.

Пресслужба банку також вказала, що розгляд заяв 3 вересня здійснювався без представників компаній Суркісів.

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Раніше юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.

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Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".

Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.

Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду.