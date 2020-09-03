Наступного тижня з Фонду боротьби з коронавірусом буде виділено 3 млрд грн на освіту, - Шкарлет
В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет розраховує, що наступного тижня з Фонду боротьби з коронавірусом буде виділено 3 млрд грн на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту в освіті.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр заявив в ефірі телеканалу "1+1".
"Ми сьогодні підготували новий запит, за першим Міністерство фінансів нам дало відмову щодо фінансування старих секвестрованих програм. Цього разу ми зробили новий запит суто на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту в розмірі 3 млрд грн. Сподіваємося, що ми наступного тижні проведемо ці зміни", - сказав Шкарлет.
Міністр зазначив, що така можливість з'явилася у зв'язку з тим, що кошти Фонду боротьби з коронавірусом використані лише на 32%, і частину коштів можна перерозподілити на освіту.
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Если бабло перекладывать из ящика в ящик, то у недалеких дурачков может создаться илюзия, что деньги есть во всех ящиках.
А на самом деле они есть только в одном - в карманах украинцев.