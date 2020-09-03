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Новини Коронавірус і карантин
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Наступного тижня з Фонду боротьби з коронавірусом буде виділено 3 млрд грн на освіту, - Шкарлет

Наступного тижня з Фонду боротьби з коронавірусом буде виділено 3 млрд грн на освіту, - Шкарлет

В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет розраховує, що наступного тижня з Фонду боротьби з коронавірусом буде виділено 3 млрд грн на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту в освіті.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр заявив в ефірі телеканалу "1+1".

"Ми сьогодні підготували новий запит, за першим Міністерство фінансів нам дало відмову щодо фінансування старих секвестрованих програм. Цього разу ми зробили новий запит суто на засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту в розмірі 3 млрд грн. Сподіваємося, що ми наступного тижні проведемо ці зміни", - сказав Шкарлет.

Міністр зазначив, що така можливість з'явилася у зв'язку з тим, що кошти Фонду боротьби з коронавірусом використані лише на 32%, і частину коштів можна перерозподілити на освіту.

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Автор: 

карантин (18172) освіта (1297) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+4
Мне пох что в Минске !? Мне интересует что в Украине , и заглядывать через забор к соседям привычки не имею !!! пи.си. в Харькове обычную больницу перевели под короновирусную и она за 3-4 дня превратилась - в РЕАНИМАЦИЮ !!!
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03.09.2020 23:53
+2
Прикольный фонд.Как чёрный ящик на Поле чудес .
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03.09.2020 23:26
+2
шота пригадалось...
"Москаль збирає гриби. Назустріч виходить дідусь і питає:
- Що ти тут робиш хлопче?
- Да вот грибочки собираю.
- А ти їх москалику садив?.."
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03.09.2020 23:30
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Прикольный фонд.Как чёрный ящик на Поле чудес .
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03.09.2020 23:26 Відповісти
шота пригадалось...
"Москаль збирає гриби. Назустріч виходить дідусь і питає:
- Що ти тут робиш хлопче?
- Да вот грибочки собираю.
- А ти їх москалику садив?.."
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03.09.2020 23:30 Відповісти
Крайне тяжелая остановка с эпидемией в Виннице и Харькове. Заполняемость коек выше 90%. Реально мест уже нет. Нет ПЦР-тестов в лабораториях региона. Сводки медиков с мест - как сигнал о SOS. Читать просто страшно. https://twitter.com/tZEinform tZE inform
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03.09.2020 23:31 Відповісти
А что в Минске? Там пол года нет карантина? В Минске есть живые люди или все умерли?
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03.09.2020 23:48 Відповісти
Мне пох что в Минске !? Мне интересует что в Украине , и заглядывать через забор к соседям привычки не имею !!! пи.си. в Харькове обычную больницу перевели под короновирусную и она за 3-4 дня превратилась - в РЕАНИМАЦИЮ !!!
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03.09.2020 23:53 Відповісти
В Украине власть ворует на вирусе. Уже украли 60 миллиардов. Если вирус супер пупер страшный то почему в Минске нет трупов и забитых больниц? Там нет карантина пол года. Я лично не знаю ни одного больного вирусом за пол года. И все кого я об этом спрашиваю не знают таких. Вирус :фэйк и возможность воровать, что и делает власть клоуна
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04.09.2020 00:15 Відповісти
Можно репортаж из больницы? А то копипасты со всяких инфопомоек как-то неубедительны.
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04.09.2020 08:08 Відповісти
Янелох казав, шо всі гроши вже поділили па-чєснаму з Ігарєм Валєрьчєм.
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03.09.2020 23:31 Відповісти
Хотелось бы узнать что именно и в каком количестве будет приобретено за эти деньги.
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03.09.2020 23:32 Відповісти
"Зробили запит" і "буде виділено" - різні речі. Тим паче, оскільки навчальний рік вже почався, коронавірус не буде чекати на позитивне вирішення цього питання.
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03.09.2020 23:45 Відповісти
нд пуст. Для распила открыли новый фонд?)))
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03.09.2020 23:47 Відповісти
Як не дубілет, так шкарлет. Де вони їх викопують?
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03.09.2020 23:50 Відповісти
хто останній тому і грошей не вистачить ! якщо це будуть будівельники доріг ,то затягають кабмін по судах !
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03.09.2020 23:52 Відповісти
Навчальний рік почався, про гроші будуть ще домовлятися. Тобто, ви тут в басейні плавайте, а воду ми потім нальємо.
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03.09.2020 23:54 Відповісти
Наступного тижня з Фонду боротьби з коронавірусом буде виділено 3 млрд грн на освіту, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6676
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04.09.2020 01:01 Відповісти
Позавчера писали что фонд пустой......
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04.09.2020 01:07 Відповісти
Ловкость рук и никакого мошенничества.

Если бабло перекладывать из ящика в ящик, то у недалеких дурачков может создаться илюзия, что деньги есть во всех ящиках.
А на самом деле они есть только в одном - в карманах украинцев.
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04.09.2020 01:37 Відповісти
Собираются с карманов украинцев и попадают в карманы особам приближенным к корыту. Эту феодально-олигархичный проект пора менять на проекты Республики громад.
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04.09.2020 05:34 Відповісти
Знайдіть логіку в цюму фінансовму ланцюжку. Фонд бородьби за ковидлою - ямковий ремонт - вибори і дезінфкекція освіти.... Нехай НАБУ, НАЗК, ОГП, МВС, СБУ і інші дармоїди почешуть репу і таки знайдуть логіку у витарах фонда на забаганки остолопів.
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04.09.2020 06:41 Відповісти
Да хоть куда угодно, лишь бы не по целевому назначению, нужно же, чтоб пенсы скорее вымерли.
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04.09.2020 09:34 Відповісти
 
 