На ремонті доріг у Кіровоградській і Донецькій областях було вкрадено понад 25 млн грн, - СБУ
Служба безпеки України (СБУ) викрила та припинила багатомільйонні розкрадання під час ремонту доріг у Донецькій і Кіровоградській областях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні пресслужби відомства.
За даними слідства, у 2017 році Донецький облавтодор уклав із місцевою будівельною фірмою 7 контрактів на проведення ремонту міжміських та міжобласних шляхів на більше ніж 16 мільйонів гривень, розповіли в СБУ.
"Більшу частину цих коштів підрядник привласнив через внесення до проектно-кошторисної і технічної документації неправдивих даних про якість використаних матеріалів", - розповіли у відомстві.
В результаті цієї схеми бюджету України завдали збитків майже в 10 млн гривень.
Колишньому та чинному директорам будівельної фірми оголошено про підозру
У Кіровоградській області оперативники спецслужби встановили, що у 2020 році обласне профільне держпідприємство уклало підрядний договір з місцевою приватною структурою. Комерсанти мали відремонтувати автомобільну дорогу загального користування у Голованівському районі протяжністю понад 4 кілометри.
Під час виконання робіт підрядник відхилився від умов проектно-кошторисної документації та використав асфальтобетонне покриття, яке не відповідає державним вимогам.
За висновками будівельно-технічної експертизи, внаслідок зловживань комерсанти могли завдати збитки обласному бюджету на понад 15 мільйонів гривень.
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В европейской лаборатории бесследно исчезли анализы жертвы отравления «Новичком».
Образцы анализов бизнесмена Емельяна Гебрева, который стал жертвой отравления нервно-паралитическим веществом в Болгарии в 2015 году, бесследно исчезли из финской лаборатории VERIFIN. Об этом говорится в материале The Insider и https://lenta.ru/tags/organizations/bellingcat/ Bellingcat .»
. ЗЕбіли будуть ДУЖЕ "раді"! Так вам і треба,шлунки
Банда "нових ліц" ЗЕленого ублюдка сьогодні забрала гроші з субсидій.
Йдеться про законопроект № 3991 «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік».
Цим законопроектом, зокрема, пропонується скоротити видатки Міністерства соцполітики на фінансування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.
Фінансування пропонують скоротити на 2 млрд 159 млн грн.
Відповідний проект закону за основу підтримали 240 народних депутатів під час засідання 3 вересня.
Голоси дали:
"Слуги Народа"- 218 голосів "за",
група Коломойського "За майбутнє" - 8,
депутатська група "Довіра"- 8.
Гроші з цих субсидій, віддали мусорам, ДБР, Мінюсту й облдержадміністраціям
Гебешники себя с ОБХСС перепутали.
А так --- все свежая копейка..)
Но разве это как-то отрицает тот факт что госбезопасность должна ловить шпионов, а не следить за денежными потоками в дорожном строительстве ?
Социалистическая собственность - собственность социалистического государства.
Хищение собственности государства - нанесение ущерба безопасности государства.
Охрана государственной безопасности - КГБ(комитет государственной безопасности) состоящий из разных подразделений(отделов) занимающихся безопасностью в разных сферах.
ОтделБХСС в КомитетеГБ.
У майора КГБ спрашивают, чем занимается его организация.
- Мы занимаемся людьми, которые недовольны государственным строем.
- А разве есть такие, которые довольны?
- Есть, но ими занимается ОБХСС!
Но сейчас капитализм на дворе. Аргентинского типа.
Да хоть папуаского типа пусть будет этот капитализм. Он так или иначе участвует в формировании государственного бюджета. От этого бюджета зависит и безопасность государства в том числе.
В результате этой схемы бюджету Украины нанесли ущерб ... Источник: https://censor.net/ru/n3217523
А бюджет Украины мог бы направить эти бабки на внешнюю разведку, на новые вооружения, на государственную космонавтику и т.п., чем укрепить безопасность государства.
В общем, если бы это Коломойский кинул на бабки Ахметова, то в разборках участвовали бы братки и менты, а поскольку на бабки кинули государство, посягнув тем самым на его безопасность, то и разгребать этот финт пришла соответствующая служба. Которая в Украине называется СБУ.
В сфере ответственности НКВД находились коммунальное хозяйство и строительство, другие отрасли промышленности, а также политический сыск и право вынесения приговоров во внесудебном порядке, система исполнения наказаний, внешняя разведка, пограничные войска, контрразведка в армии.
Конечно не Безопасностью Украины