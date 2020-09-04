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На ремонті доріг у Кіровоградській і Донецькій областях було вкрадено понад 25 млн грн, - СБУ

На ремонті доріг у Кіровоградській і Донецькій областях було вкрадено понад 25 млн грн, - СБУ

Служба безпеки України (СБУ) викрила та припинила багатомільйонні розкрадання під час ремонту доріг у Донецькій і Кіровоградській областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні пресслужби відомства.

За даними слідства, у 2017 році Донецький облавтодор уклав із місцевою будівельною фірмою 7 контрактів на проведення ремонту міжміських та міжобласних шляхів на більше ніж 16 мільйонів гривень, розповіли в СБУ.

"Більшу частину цих коштів підрядник привласнив через внесення до проектно-кошторисної і технічної документації неправдивих даних про якість використаних матеріалів", - розповіли у відомстві.

В результаті цієї схеми бюджету України завдали збитків майже в 10 млн гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через неякісний ремонт дороги на Черкащині обласний бюджет втратив 1,1 млн грн, - СБУ. ФОТО

Колишньому та чинному директорам будівельної фірми оголошено про підозру

У Кіровоградській області оперативники спецслужби встановили, що у 2020 році обласне профільне держпідприємство уклало підрядний договір з місцевою приватною структурою. Комерсанти мали відремонтувати автомобільну дорогу загального користування у Голованівському районі протяжністю понад 4 кілометри.

Під час виконання робіт підрядник відхилився від умов проектно-кошторисної документації та використав асфальтобетонне покриття, яке не відповідає державним вимогам.

За висновками будівельно-технічної експертизи, внаслідок зловживань комерсанти могли завдати збитки обласному бюджету на понад 15 мільйонів гривень.

Автор: 

дороги (3057) ремонт (2298) СБУ (12790)


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Топ коментарі
+18
мне нравится моя Украина, сколько сотен человек ловили за подобное, за взятки и т.д и ни один не сел, конкректно не сел лет так на 60)) И на куя эта такая работа? и на куя я плачу налоги таким работникам?!
https://censor.net/ru/comments/locate/3217523/019214c0-47d0-7122-9212-263dc784a35f
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04.09.2020 00:09
+5
ЗЕбариги з новимі літсамі.
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04.09.2020 00:05
+5
СБУ обязано шпионов ловить и диверсантов.
Гебешники себя с ОБХСС перепутали.
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04.09.2020 01:45
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ЗЕбариги з новимі літсамі.
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04.09.2020 00:05 Відповісти
мне нравится моя Украина, сколько сотен человек ловили за подобное, за взятки и т.д и ни один не сел, конкректно не сел лет так на 60)) И на куя эта такая работа? и на куя я плачу налоги таким работникам?!
https://censor.net/ru/comments/locate/3217523/019214c0-47d0-7122-9212-263dc784a35f
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04.09.2020 00:09 Відповісти
Так у нас же самый гуманный УК по отношению к коррупции в мире...какие 60 лет, о чем вы...
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04.09.2020 02:51 Відповісти
мимо кассы квартала наказуемо...
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04.09.2020 00:13 Відповісти
«3 сентября 2020
В европейской лаборатории бесследно исчезли анализы жертвы отравления «Новичком».

Образцы анализов бизнесмена Емельяна Гебрева, который стал жертвой отравления нервно-паралитическим веществом в Болгарии в 2015 году, бесследно исчезли из финской лаборатории VERIFIN. Об этом говорится в материале The Insider и https://lenta.ru/tags/organizations/bellingcat/ Bellingcat .»
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04.09.2020 00:18 Відповісти
если это меньше одного процента от всей суммы - то это понты
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04.09.2020 00:19 Відповісти
"Доннерветтер,что за боль! На любимый, на мозоль"
. ЗЕбіли будуть ДУЖЕ "раді"! Так вам і треба,шлунки
Банда "нових ліц" ЗЕленого ублюдка сьогодні забрала гроші з субсидій.
Йдеться про законопроект № 3991 «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік».
Цим законопроектом, зокрема, пропонується скоротити видатки Міністерства соцполітики на фінансування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.
Фінансування пропонують скоротити на 2 млрд 159 млн грн.
Відповідний проект закону за основу підтримали 240 народних депутатів під час засідання 3 вересня.
Голоси дали:
"Слуги Народа"- 218 голосів "за",
група Коломойського "За майбутнє" - 8,
депутатська група "Довіра"- 8.
Гроші з цих субсидій, віддали мусорам, ДБР, Мінюсту й облдержадміністраціям
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04.09.2020 00:44 Відповісти
Суки! Оччень большие суки!!
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04.09.2020 10:31 Відповісти
На ремонте дорог в Кировоградской и Донецкой областях было украдено более 25 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5934
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04.09.2020 00:49 Відповісти
На ремонте дорог в Кировоградской и Донецкой областях было украдено более 25 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 9691
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04.09.2020 00:51 Відповісти
Якщо знають скільки було вкрадено, значить знають і хто вкрав....
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04.09.2020 01:37 Відповісти
СБУ обязано шпионов ловить и диверсантов.
Гебешники себя с ОБХСС перепутали.
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04.09.2020 01:45 Відповісти
Ну, что там с того диверсанта, кроме парабеллума возьмешь?
А так --- все свежая копейка..)
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04.09.2020 03:17 Відповісти
Нет у нас обхсс. Чего- то ты путаешь.
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04.09.2020 05:53 Відповісти
Я знаю что у вас его нет. Его нигде нет, потому что советского социализма нигде нет.
Но разве это как-то отрицает тот факт что госбезопасность должна ловить шпионов, а не следить за денежными потоками в дорожном строительстве ?
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04.09.2020 08:24 Відповісти
ОБХСС - отдел борьбы с хищениями социалистической собственности.
Социалистическая собственность - собственность социалистического государства.
Хищение собственности государства - нанесение ущерба безопасности государства.
Охрана государственной безопасности - КГБ(комитет государственной безопасности) состоящий из разных подразделений(отделов) занимающихся безопасностью в разных сферах.
ОтделБХСС в КомитетеГБ.

У майора КГБ спрашивают, чем занимается его организация.
- Мы занимаемся людьми, которые недовольны государственным строем.
- А разве есть такие, которые довольны?
- Есть, но ими занимается ОБХСС!
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04.09.2020 09:01 Відповісти
В СССР всё было "государственной безопасностью", потому везде был 1-й отдел.
Но сейчас капитализм на дворе. Аргентинского типа.
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04.09.2020 09:06 Відповісти
На ремонті доріг у Кіровоградській і Донецькій областях було вкрадено понад 25 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7716 .....мммм-да ужжжж ... Ну давай попробуем на пальцах ...

Да хоть папуаского типа пусть будет этот капитализм. Он так или иначе участвует в формировании государственного бюджета. От этого бюджета зависит и безопасность государства в том числе.
В результате этой схемы бюджету Украины нанесли ущерб ... Источник: https://censor.net/ru/n3217523

А бюджет Украины мог бы направить эти бабки на внешнюю разведку, на новые вооружения, на государственную космонавтику и т.п., чем укрепить безопасность государства.
В общем, если бы это Коломойский кинул на бабки Ахметова, то в разборках участвовали бы братки и менты, а поскольку на бабки кинули государство, посягнув тем самым на его безопасность, то и разгребать этот финт пришла соответствующая служба. Которая в Украине называется СБУ.
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04.09.2020 19:17 Відповісти
Так-то ОБХСС, это как бы часть внутренних дел и образован был при НКВД, но ...
В сфере ответственности НКВД находились коммунальное хозяйство и строительство, другие отрасли промышленности, а также политический сыск и право вынесения приговоров во внесудебном порядке, система исполнения наказаний, внешняя разведка, пограничные войска, контрразведка в армии.
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04.09.2020 09:06 Відповісти
Лучше бы туркам отдали подряд. У них техника. Делают быстро и надежно. У нас в Мариуполе часть проспекта в асфальт закатали - загляденье. И вакуумная машина была, и маленький завод по изготовлению асфальта забабахали. Умеют люди работать!
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04.09.2020 05:52 Відповісти
Хто ж им отдаст. Там же не своруешь!
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04.09.2020 10:33 Відповісти
чем еще СБУ заниматься??
Конечно не Безопасностью Украины
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04.09.2020 06:03 Відповісти
Зате в Миколаївській області не крадуть, бо ніхто нічого не будує та не ремонтує.
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04.09.2020 07:18 Відповісти
Проверьте компании приближенные к зеленым. Там украдены миллиарды.
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04.09.2020 07:39 Відповісти
Це такі крихти в зрівнянні с 50 млрд., на які вже поцілили творці "большой стройки".
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04.09.2020 09:46 Відповісти
Кто б сомневался
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04.09.2020 09:58 Відповісти
Как же так? Ведь Зе обещал, что красть не будут.
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04.09.2020 11:14 Відповісти
 
 