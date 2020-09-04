На ремонті доріг у Кіровоградській і Донецькій областях було вкрадено понад 25 млн грн, - СБУ

Служба безпеки України (СБУ) викрила та припинила багатомільйонні розкрадання під час ремонту доріг у Донецькій і Кіровоградській областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні пресслужби відомства.

За даними слідства, у 2017 році Донецький облавтодор уклав із місцевою будівельною фірмою 7 контрактів на проведення ремонту міжміських та міжобласних шляхів на більше ніж 16 мільйонів гривень, розповіли в СБУ.

"Більшу частину цих коштів підрядник привласнив через внесення до проектно-кошторисної і технічної документації неправдивих даних про якість використаних матеріалів", - розповіли у відомстві.

В результаті цієї схеми бюджету України завдали збитків майже в 10 млн гривень.

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Колишньому та чинному директорам будівельної фірми оголошено про підозру

У Кіровоградській області оперативники спецслужби встановили, що у 2020 році обласне профільне держпідприємство уклало підрядний договір з місцевою приватною структурою. Комерсанти мали відремонтувати автомобільну дорогу загального користування у Голованівському районі протяжністю понад 4 кілометри.

Під час виконання робіт підрядник відхилився від умов проектно-кошторисної документації та використав асфальтобетонне покриття, яке не відповідає державним вимогам.

За висновками будівельно-технічної експертизи, внаслідок зловживань комерсанти могли завдати збитки обласному бюджету на понад 15 мільйонів гривень.