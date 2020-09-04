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Резервів під списання $350 млн Суркісам немає, це прямий "мінус" у капітал, - член наглядової ради "ПриватБанку" Шевальов

Резервів під списання $350 млн Суркісам немає, це прямий

"ПриватБанк" не створював додаткові резерви із судового спору з компаніями братів Суркісів. Примусове стягнення $ 350 млн призведе до зменшення капіталу банку і недонадходження до держбюджету на таку ж суму.

Про це повідомив у фейсбуці заступник голови наглядової ради "ПриватБанку" Артем Шевальов, інформує Цензор.НЕТ.

"Це списання за неіснуючими депозитними договорами, відповідно, ніяких резервів бути не може, це прямий "мінус" 10 млрд грн в капітал", - написав Шевальов.

За його словами, примусове списання не позначиться на поточному фінансовому стані банку, але скоротить можливість кредитування, прибуток і, відповідно, дивіденди, які "ПриватБанк" заплатить до держбюджету наступного року.

Також читайте: Приватбанк заявив, що Печерський суд відновив виконавче провадження про стягнення $164 млн на користь Суркісів

Нагадаємо, 2 вересня юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.

Також читайте: Суд дозволив примусове списання коштів і арешт майна "Приватбанку" у разі відмови виплат Суркісам.. ДОКУМЕНТ

Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".

Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.

Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду.

Автор: 

Суркіс (321) Приватбанк (2432)


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Топ коментарі
+40
Какая на них может быть управа, если страной управляют ермаки, медведчуки и и коломойские, которых к власти привело тупорылое стадо зебилов, обсмотревшись зомбоящика.
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04.09.2020 00:49
+16
Тично не у каломойши?
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04.09.2020 01:00
+14
Угу, как раз в бегах. Даже Израэль для него не безопасен, только Украина с его ручной обезьянкой в Президентах.И похудел прилично. Только в Украине он жиреет.
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04.09.2020 01:14
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прекрасный пример

1. если я поставил контрагенту до продажи - никому их не будет
2. если не поставил - новому владельцу

НО
берем вариант 1. и вот через 5 лет к новому владельцу приходит контрагент и говорит - отгружай. и договором машет. но новый владелец знал когда покупал что обязательств нет. И??
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04.09.2020 11:38 Відповісти
Угу. Правильно мыслите, когда дело касается лично Вас любимого. А в отношении значит банков считаете, что такая схема не работает. Интересно на каком основании.
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04.09.2020 11:50 Відповісти
ТС не хочет слушать и несет чушь
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04.09.2020 10:52 Відповісти
Пка шо в нормальных странах спрашивают именно с Коломойского и его шестерок.
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04.09.2020 01:01 Відповісти
Ну и как? Сильно много спросили? Смотрю Беня аж похудел и в бегах.
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04.09.2020 01:11 Відповісти
Угу, как раз в бегах. Даже Израэль для него не безопасен, только Украина с его ручной обезьянкой в Президентах.И похудел прилично. Только в Украине он жиреет.
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04.09.2020 01:14 Відповісти
Наверное я что-то пропустил. Извиняюсь. Америка наверное уже подала на Беню в международный розыск с требованием его выдачи?
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04.09.2020 01:19 Відповісти
Пока нет, идет процесс в канцелярском Суде штата Делавер и следствие ФБР в еще четырех штатах. Подадут, не сомневайся.
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04.09.2020 01:24 Відповісти
Есть хорошая украинская поговорка - Не кажи гоп... Подадут тогда и можно будет говорить, что цитирую: Пка шо в нормальных странах спрашивают именно с Коломойского и его шестерок.
На данный момент, согласно Ваших, слов только собираются спросить.
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04.09.2020 01:26 Відповісти
Угу, именно поэтому Беня сам сдристнул в Украину, и забрал своего сынка из Штатов. А ты продолжай петь излюбленную песенку русни явамниверю вывсеврети
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04.09.2020 01:31 Відповісти
Да причем здесь русня и вывсеврете? Беня вернулся в Украину как и обещал после выборов вернуться. Нетрудно погуглить его интервью с Соней Кошкиной, что он давал перед президентскими выборами. Там он прямо говорил и за Приват и за то, что собирается в Украину вернуться. И что Порошенко Приват не простил и не простит. И свои планы относительно Привата прямо озвучивал. Посему ничего не вижу удивительного, что он сейчас в Украине. https://www.youtube.com/watch?v=jNKgNt5K-5I&ab_channel=KishkiNa Вот начало . Там три части. Если интересно. Только мне кажется Вы врядли смотреть его будете.
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04.09.2020 01:43 Відповісти
Хто ж у МВФа спитає...?
Резервов под списание $350 млн Суркисам нет, это прямой "минус" в капитал, - член набсовета "ПриватБанка" Шевалев - Цензор.НЕТ 5441
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04.09.2020 01:19 Відповісти
Для поезки в Америку использовать или как ?
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04.09.2020 01:09 Відповісти
А что поезка в Америку?
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04.09.2020 01:21 Відповісти
Мне кажется потому, что так называемая национализация была сделана с грубыми нарушениями

Вот в чем ваша сила - в безапеляционном дебилизме. Вот никому из международных финансовых организаций так не показалось, а какой-то безымянной ЗЕлупе с форума кажется.
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04.09.2020 01:34 Відповісти
Да покуда сила не за мной, а за Суркисами всякими. И имеют они покуда национальный банк и в хвост и в гриву. А вместе с ним и нас как налогоплательщиков. Ибо именно наши деньги пойдут на уплату им. И что-то всякого рода международные финансовые организации не торопятся становится на защиту Привата. Аууууу, международные финансовые организации - вы где? И я что-то не припомню чтобы в каких либо судах международные финансовые организации выносили решение суда.
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04.09.2020 01:38 Відповісти
Він правду каже,але не всю,а тільки про безрезервність.Подробиці питай у порогонтахрюх.Це вони,окрім внутрішніх боргів, через Нац.Банк при націоналізації ,в "Приват"як його капітал,перевели і всі його зов.борги в 555 млн.дол:випуски єврооблігацій в 335 млн.дол та суб.борг на 220 млн.дол.Емітенти UK SPV Credit Finance plc.,ICBC Standard Bank Plc, UK SPV Credit Finance plc.Власники єврооблігацій- First Geneva Capital Partners, Pala Assets та Pioneer Investment Management. Ще Cargill американський,але того гроші пішли на нерухомість у США. Зараз якщо усі власники єврооблігацій будуть подавати по інерції за Суркісами позови і до МАС у Лондоні з тим, щоб скасувати ту незаконну конвертацію їхніх грошей в капітал "Приватбанку" і суд займе сторону інвесторів,то"Приват"вилетить в трубу. А якщо всі інвестори, чиї кошти були конвертовані в капітал банку відсудять їх,то держава змушена докапіталізовувати,або банк піде на ліквідацію чи буде викуплений інвесторами, які його докапіталізують, погасивши борги перед інвесторами, чиї гроші були конвертовані в капітал.От ці інвестори і стануть новими співвласниками банку.Схема розраховувалася на другий термін Пеці-пиляти бюджет України,але прийшли інші-їм і карти в руки-головне,знайти з десяток шахт,аби мали куди списувати з бюджету,щоб "Приватом" "відмивати".
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04.09.2020 02:00 Відповісти
Поделись дилером, я тоже таких грибочков хочу
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04.09.2020 03:28 Відповісти
шарій напевне
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04.09.2020 06:42 Відповісти
Тут подробно
httpshttps://m.youtube.com/watch?v=PCZ7shKu-vI ://m.youtube.com/watch?v=PCZ7shKu-vI

Петиция о ликвидации Окружного админсуда: https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fpetition.president.gov.ua%2Fpetition%2F102742&v=PCZ7shKu-vI&redir_token=QUFFLUhqbGVmRy1JTDdvQ2ZicHc1NDJ2QkJNVHhWYS14UXxBQ3Jtc0ttOFM4YjVKUUcxcFRjcjNpNmx2RXdDOXBMaDE5bUVmSlY5UDZITnp2a1VYaG9pV1EtWnplNU9TbnpfWEpZT3FuRXE4WnV2NWxSbjdISVdLeVhfRjVPTU91MkhsYkNTcWNKNzgzOVVtZ1BtbTVqbHdEdw%3D%3D&event=video_description https://petition.president.gov.ua/pet...
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04.09.2020 07:04 Відповісти
Как-то состоялся у меня разговор с директором одного из небольших банков во времена позднего януковоща.
"- вот говорите что "донецкие" всех под себя загребают. Так наверное оно и есть. Но почему они коломойского не трогают, несмотря на то что желание есть?
- ого-го какое желание, но "Беня" их успешно шантажирует угрозой "уронить ПриватБанк".
- ну и что, что уронит?
- это же системообразующий банк, тогда половина экономики ляжет.
Слишком рано Порох остановил войну и не дал у дверей "привата" собраться многотысячным очередям
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04.09.2020 01:11 Відповісти
Порох з 2007-го ці схеми в Нац.Банку накрутив-тому й 104-и власних компанії в нього задекларовано.
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04.09.2020 02:09 Відповісти
1040 власних компаній ,тільки чогось рахунки в ПриВаті не відкривав
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04.09.2020 02:39 Відповісти
Так отож-не своє ж деребанити.
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04.09.2020 02:57 Відповісти
Лсд?
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04.09.2020 03:30 Відповісти
Так це ви хвалите чи критикуєте, і кого саме ?
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04.09.2020 03:32 Відповісти
Яка критика?Констатація фактів та порівняння народів країн,де один народ розуміє,що той "совок"-це скорочена назва слів "совіцька окупація",тому при першій нагоді потрібне роздержавлення,приватизація громадами всього в народу окупованого,та будувати єдність з цивілізованим світом,а інший- не розуміє -мов барижник-при незалежності у окупанта купує за безцінь липецьку,будує власний бізнес,а тоді під шантажем окупанта змушений писати сепаратні домовленості "ПМР","Мінськ",аби окупант не відібрав власний бізнес там.В результаті-і війна,і втрата бізнесу баригою і очевидна зрада національних інтересів України. Навколишні окупанти,яких так довго ця чорна від крові людської українська земля тягне,мов магнітом,бо географічно Україна є буфером між ордою та цивілізацією,-неприхованно радіють з дурних совків,якими можна так легко маніпулювати,грати на їхній дикій жадібності до влади та грошей.Прикро,але що маємо-те маємо -вдвічі меньшу пенсію від того ж тоталітарного білоруса і це є факт.
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04.09.2020 04:25 Відповісти
Дивно, якщо Петя пішов фуйлу на поступки, то чому ліпецька фабрика давно зачинена ?
Менше дивітесь шмарія, бо там правди лише 20 % і то для затравки охламонів. Побачили ім'я Петя і вже слину пустили.
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04.09.2020 06:47 Відповісти
Вам так тяжко дається українська мова, як Ігорю. Але ж куди діватися, сім'я, діти ?
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04.09.2020 10:51 Відповісти
Не дивлячись на те, що Ліпецька фабрика давно зачинена від 27 вересня 2019 року є новина на агропорталі,що:
http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/lipetskaya-fabrika-roshen-zaplatila-bolee-360-mln-rublei-nalogov-i-shtrafov/ Руководство Липецкой кондитерской фабрики Roshen погасило налоги и штрафы на общую сумму 361,5 млн рублей по решению Арбитражного суда Липецкой области.
Вважаю, що і на данний час податки в кацапську казну вона сплачує регулярно. Інакше ніяк. Бо знову арештують майно та подадуть до суду. Ще витрати на охорону та інфраструктуру. Бо фабрика зараз знаходиться в так званому "холодному" стані. Тобто готова до увімкнення в будь який час.
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04.09.2020 12:12 Відповісти
я маю вірити цим фейкам ?
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04.09.2020 15:31 Відповісти
Не більш ніж я маю вірити тому, що Ліпецька фабрика давно зачинена і нічого не сплачує кацапам. Але здоровий глузд таки мені підказує, що податок на основні засоби ніхто не відміняв, що треба майно охороняти та підтримувати відповідну температуру для досить недешевого обладнання, шо треба робити прибирання періодично і таке інше.
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04.09.2020 15:43 Відповісти
уона ж арештована
то який з неї зиск ?
хіба що підстава для тролів Г на вентилятор накидати
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04.09.2020 15:51 Відповісти
Я так розумію, що після виплати податків та штрафів арешт зняли. Так випливає з контексту статті. А зиску немає, але це не відміняє сплати грошей нашому ворогу.
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04.09.2020 16:36 Відповісти
какую схему? ты видел перечень этих компаний? а я не поленился в реестр сходить и запросить
80 % это рошены его же по городам
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04.09.2020 04:41 Відповісти
Тобі поспівчувати,що находився? Співчуваю.Більше не ходи-тільки втомишся,але не зрозумієш,що бізнес в цивілізованих країнах державними податками не обкладається-обкладаються податками доходи у бізнесі.Схеми на зразок віджиму бізнесу "Приват" не враховували цього факту-тому,рано чи пізно всі вони випливуть і розраховуватися з кредиторами будуть вимушені участники схем де б вони не були.Шкода народу,який обдирають,а він цього ще не розуміє-не жене схематозників від владного корита.
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04.09.2020 05:28 Відповісти
"... державними податками не обкладається..." -

А ще які податки бувають ?
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04.09.2020 09:28 Відповісти
Резервов под списание $350 млн Суркисам нет, это прямой "минус" в капитал, - член набсовета "ПриватБанка" Шевалев - Цензор.НЕТ 2784
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04.09.2020 01:30 Відповісти
Печерский суд давно надо спалить,а пепелище обосцать.
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04.09.2020 03:58 Відповісти
_Причём тут здание к тому что в нём бандиты засели? Не здание палить надо, оно народу принадлежит и денех стоит.
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04.09.2020 06:50 Відповісти
Это здание пропитано духом тьмы,как в голливудских хоррорах.)
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04.09.2020 07:51 Відповісти
Проспонспоруєш нове будівництво ?
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04.09.2020 09:29 Відповісти
Зелень проспонсорує з фонду боротьби з коронавірусом. В них якраз "велике будівництво."
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04.09.2020 09:45 Відповісти
При зеленском Украина действительно стала порноактрисой которую епут все. То каломойше поимелтукраинцев, то суркисы, то мертведчуки с ахметовыми, хотя зеленский и сам не промах - списдить 300 млрд из бюджета менее чем за год - это ж как нужно ненавидеть Украину и укранцев, чтобы так ее отиметь!
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04.09.2020 06:17 Відповісти
У нас в стране 73% долб@*****,пусть платят
В конце-концов,за свой выбор надо отвечать.
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04.09.2020 06:29 Відповісти
Резервов под списание $350 млн Суркисам нет, это прямой "минус" в капитал, - член набсовета "ПриватБанка" Шевалев - Цензор.НЕТ 8035
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04.09.2020 07:20 Відповісти
ХУЦПА!!!! Только кагтавой обрези может прийти в голову план, как получить компенсацию за украденные ими же деньги. Это называется ХУЦПА, высшая степень наглости и цинизма. Другими словами, вам пускают струю (не воды в лицо), и на ваш вопрос "зачем вы это делаете", вам будут ржать в лицо и отвечать, что "это не мы, это тебе кажется. А за клевету мы подадим на тебя в суд и отсудим квартиру, так как прокуроры и судьи наши."
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04.09.2020 08:56 Відповісти
В країні немає інших проблем ,розвалена економіка,війна ,пандемія а бандити через вовчі суди хочуть на шару розбагатіти ,горіть в пеклі олігархи і ваші вовчі печерні суди.
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04.09.2020 09:02 Відповісти
Дитячі розмови. Якщо дійсно незаконно у Суркісів віджали депозити, то будете виймати гроші.
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04.09.2020 09:31 Відповісти
Зачем ты придурок лезешь со своими тупыми комментариями, если не знаешь суть вопроса! Эти ушлепки входили в круг пархатых учредителей Привата, так же как и фиКало,мойский, воровали депозиты лохов как ты, скупали за них предприятия реального сектора, облэнерго, облагазы, уводили в офшоры.
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04.09.2020 12:52 Відповісти
І нащо лаятись і ображати, сер ..?
Просто напишіть, що це були не депозити, а внески в уставний фонд, наприклад...
Нє ?
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04.09.2020 12:56 Відповісти
Всех сэров расстреляли еще в 1917. Прежде чем принять решение о национализации, проводился международный аудит. В инете есть отчет. Нахрен фантазировать на эту тему, если интересно, изучай. А для меня вопрос вопросов- почему этих обрезанных мразей не посадили за украденные 20 млрд$, а почтальоншу, которая стырила 5 тысяч грн, определили на 3 года общака.
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04.09.2020 13:05 Відповісти
Ясно ... злився ...
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04.09.2020 13:12 Відповісти
Як тут не згадати суд за газ Фірташа, коли представник інтересів України з дверей заявив судді що, Україна визнає себе винною.
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04.09.2020 10:08 Відповісти
Ну що, 73% дебілов, кого зробили разом? Приватбанк приносив прибуток державі і це побачили маланці і малороси цуркіси і зразу із малоросами суддями відсудили, ну просто забрали у вас дебілів. І це не перший випадок, коли Беня і його команда через суди забирають бюджетні гроші. Ну, зробіть себе ще раз на цих виборах, придурки! Кому ви повірили?
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04.09.2020 10:11 Відповісти
Як скандальне судове рішення щодо "Приватбанку" у справі Суркісів позначиться на економіці
04.09.2020, 06:42 • 633 • https://uainfo.org/blognews/1599169338-yak-skandalne-sudove-rishennya-shchodo-privatbanku-u-spravi.html#mc-container 0

Щодо кричущого у своєму правовому нігілізмі рішення Печерського суду про стягнення 10 млрд грн із державного "Приватбанку" на користь шести британських компаній, пов'язаних із Суркісами, з'явилися окремі "фахові коментарі" про те, що "всьо зарезервовано, всьо будєт харашо"
Так ось - це списання за депозитними договорами, що не існують, відповідно, жодних резервів бути не може, це прямий "мінус" 10 млрд грн у капітал.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1599116112-fursa-ukrainskiy-sud-reshil-chto-ukraintsy-dolzhny-oligarham.html Фурса: Український суд вирішив, що українці мають платити олігархам за визначенням
Так, "Приватбанк", завдяки професійній роботі управлінської команди та консервативній політиці управління ризиками наглядової ради, є стабільним і надійним банком для 22 мільйонів клієнтів.
Це примусове списання не позначиться на його поточному фінансовому стані, але ось які наслідки це матиме для економіки краіни простими словами:
• капітал банку - це та подушка стабільності, яка дозволяє йому розвиватися та кредитувати своїх клієнтів, тому після виконання цього "рішення" "Приватбанк" просто прокредитує українських підприємців на 10 млрд грн менше;
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1599127950-sud-sanktsionuav-primusove-spisannya-koshtiv-y-aresht-mayna.html Суд санкціонуав примусове списання коштів й арешт майна "Приватбанку" у справі Суркісів
• також за результатами 2020 року наш прибуток може бути зменшено на ці 10 млрд грн;
• відповідно, дивіденди, які "Приватбанк" міг би заплатити до державного бюджету із цих прибутків наступного року, будуть значно меншими;
• тому бюджет недорахується цих мільярдів на виплату пенсій, на оборону, на соціалку, на боротьбу з пандемією.
А так - звичайно, "всьо харашо".
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https://www.facebook.com/ashevalev/posts/10221756741762308 Артем ШЕВАЛЬОВ
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04.09.2020 10:23 Відповісти
ничего, зеля щас разомнётся, разбежится.... зелёные, кого вы выбрали?? вон, его жополизы им в телевайзере вчера так хвалились: президент не использует, мол, телефонное право, он такой хороший.... так он такой хороший нахер нужен против бандитов, может обратно в балаган??
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04.09.2020 10:34 Відповісти
Нажаль нема пояснень від "розуміючих" по суті питання.
Чи були депозитами вклади Суркісів, чи це ще щось ...
Депозити інших вкладників не перевели ж в акції банку ..?
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04.09.2020 11:46 Відповісти
суркисы акционеры банка?
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04.09.2020 11:50 Відповісти
Теж не можу у "спеціалістів" добитися короткого пояснення з цього приводу ...
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04.09.2020 12:57 Відповісти
пусть платит цирк зе-вавки из своих.
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04.09.2020 12:34 Відповісти
как по мне, суркисов мразей за яйца и на фонарные столбы и судей , которые что то там насудили рядышком тоже, что бы не скучно было им висеть .
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04.09.2020 20:56 Відповісти
ТСН 1+1 вообще про Суркиса ни слова.
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04.09.2020 22:21 Відповісти
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