Резервів під списання $350 млн Суркісам немає, це прямий "мінус" у капітал, - член наглядової ради "ПриватБанку" Шевальов
"ПриватБанк" не створював додаткові резерви із судового спору з компаніями братів Суркісів. Примусове стягнення $ 350 млн призведе до зменшення капіталу банку і недонадходження до держбюджету на таку ж суму.
Про це повідомив у фейсбуці заступник голови наглядової ради "ПриватБанку" Артем Шевальов, інформує Цензор.НЕТ.
"Це списання за неіснуючими депозитними договорами, відповідно, ніяких резервів бути не може, це прямий "мінус" 10 млрд грн в капітал", - написав Шевальов.
За його словами, примусове списання не позначиться на поточному фінансовому стані банку, але скоротить можливість кредитування, прибуток і, відповідно, дивіденди, які "ПриватБанк" заплатить до держбюджету наступного року.
Нагадаємо, 2 вересня юридичний радник "Приватбанку" Андрій Пожидаєв повідомив, що банк програв у Печерському райсуді спір із Суркісами.
Міністр юстиції Денис Малюська назвав це рішення "одним із найбільших зашкварів в історії судової влади України".
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що рішення на користь Суркісів не вплине на націоналізацію "Приватбанку".
Пожидаєв повідомив, що банк не планує виплачувати $350 млн на користь офшорних компаній, однак останні можуть звернутися до Державної виконавчої служби для примусового списання коштів з кореспондентських рахунків банку.
Міністерство фінансів подасть апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду.
Будь ласка, зачекайте...
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1. если я поставил контрагенту до продажи - никому их не будет
2. если не поставил - новому владельцу
НО
берем вариант 1. и вот через 5 лет к новому владельцу приходит контрагент и говорит - отгружай. и договором машет. но новый владелец знал когда покупал что обязательств нет. И??
На данный момент, согласно Ваших, слов только собираются спросить.
Вот в чем ваша сила - в безапеляционном дебилизме. Вот никому из международных финансовых организаций так не показалось, а какой-то безымянной ЗЕлупе с форума кажется.
httpshttps://m.youtube.com/watch?v=PCZ7shKu-vI ://m.youtube.com/watch?v=PCZ7shKu-vI
Петиция о ликвидации Окружного админсуда: https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fpetition.president.gov.ua%2Fpetition%2F102742&v=PCZ7shKu-vI&redir_token=QUFFLUhqbGVmRy1JTDdvQ2ZicHc1NDJ2QkJNVHhWYS14UXxBQ3Jtc0ttOFM4YjVKUUcxcFRjcjNpNmx2RXdDOXBMaDE5bUVmSlY5UDZITnp2a1VYaG9pV1EtWnplNU9TbnpfWEpZT3FuRXE4WnV2NWxSbjdISVdLeVhfRjVPTU91MkhsYkNTcWNKNzgzOVVtZ1BtbTVqbHdEdw%3D%3D&event=video_description https://petition.president.gov.ua/pet...
"- вот говорите что "донецкие" всех под себя загребают. Так наверное оно и есть. Но почему они коломойского не трогают, несмотря на то что желание есть?
- ого-го какое желание, но "Беня" их успешно шантажирует угрозой "уронить ПриватБанк".
- ну и что, что уронит?
- это же системообразующий банк, тогда половина экономики ляжет.
Слишком рано Порох остановил войну и не дал у дверей "привата" собраться многотысячным очередям
Менше дивітесь шмарія, бо там правди лише 20 % і то для затравки охламонів. Побачили ім'я Петя і вже слину пустили.
http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/lipetskaya-fabrika-roshen-zaplatila-bolee-360-mln-rublei-nalogov-i-shtrafov/ Руководство Липецкой кондитерской фабрики Roshen погасило налоги и штрафы на общую сумму 361,5 млн рублей по решению Арбитражного суда Липецкой области.
Вважаю, що і на данний час податки в кацапську казну вона сплачує регулярно. Інакше ніяк. Бо знову арештують майно та подадуть до суду. Ще витрати на охорону та інфраструктуру. Бо фабрика зараз знаходиться в так званому "холодному" стані. Тобто готова до увімкнення в будь який час.
то який з неї зиск ?
хіба що підстава для тролів Г на вентилятор накидати
80 % это рошены его же по городам
А ще які податки бувають ?
В конце-концов,за свой выбор надо отвечать.
Просто напишіть, що це були не депозити, а внески в уставний фонд, наприклад...
Нє ?
04.09.2020, 06:42 • 633 • https://uainfo.org/blognews/1599169338-yak-skandalne-sudove-rishennya-shchodo-privatbanku-u-spravi.html#mc-container 0
Щодо кричущого у своєму правовому нігілізмі рішення Печерського суду про стягнення 10 млрд грн із державного "Приватбанку" на користь шести британських компаній, пов'язаних із Суркісами, з'явилися окремі "фахові коментарі" про те, що "всьо зарезервовано, всьо будєт харашо"
Так ось - це списання за депозитними договорами, що не існують, відповідно, жодних резервів бути не може, це прямий "мінус" 10 млрд грн у капітал.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1599116112-fursa-ukrainskiy-sud-reshil-chto-ukraintsy-dolzhny-oligarham.html Фурса: Український суд вирішив, що українці мають платити олігархам за визначенням
Так, "Приватбанк", завдяки професійній роботі управлінської команди та консервативній політиці управління ризиками наглядової ради, є стабільним і надійним банком для 22 мільйонів клієнтів.
Це примусове списання не позначиться на його поточному фінансовому стані, але ось які наслідки це матиме для економіки краіни простими словами:
• капітал банку - це та подушка стабільності, яка дозволяє йому розвиватися та кредитувати своїх клієнтів, тому після виконання цього "рішення" "Приватбанк" просто прокредитує українських підприємців на 10 млрд грн менше;
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1599127950-sud-sanktsionuav-primusove-spisannya-koshtiv-y-aresht-mayna.html Суд санкціонуав примусове списання коштів й арешт майна "Приватбанку" у справі Суркісів
• також за результатами 2020 року наш прибуток може бути зменшено на ці 10 млрд грн;
• відповідно, дивіденди, які "Приватбанк" міг би заплатити до державного бюджету із цих прибутків наступного року, будуть значно меншими;
• тому бюджет недорахується цих мільярдів на виплату пенсій, на оборону, на соціалку, на боротьбу з пандемією.
А так - звичайно, "всьо харашо".
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https://www.facebook.com/ashevalev/posts/10221756741762308 Артем ШЕВАЛЬОВ
Чи були депозитами вклади Суркісів, чи це ще щось ...
Депозити інших вкладників не перевели ж в акції банку ..?