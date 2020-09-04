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Новини Революція в Білорусі
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Хакери зламали сайт МВС Білорусі та оголосили Лукашенка і Караєва в розшук

Хакери зламали сайт МВС Білорусі та оголосили Лукашенка і Караєва в розшук

У четвер, 3 вересня, невідомі хакери зламали сайт МВС Білорусі та оголосили в розшук "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Наша Ніва" в Telegram.

Також в розшук "оголосили" і главу МВС Білорусі Юрія Караєва.

Лукашенко і Караєв звинувачуються в "злочинах проти білоруського народу". Крім того, Олександра Лукашенка звинувачують в узурпації влади в республіці, а Караєва називають "озброєним і дуже небезпечним".

Хакери зламали сайт МВС Білорусі та оголосили Лукашенка і Караєва в розшук 01


Нагадаємо, Олександр Лукашенко потрапив у базу сайту "Миротворець" - президенту Білорусі "закидають" замах на суверенітет і територіальну цілісність України, а також називають "пособником проросійських терористів і російських загарбників".

Також читайте: Лукашенка потрібно переконати в тому, що він не може бути президентом, - постпред США в ОБСЄ Гілмор

Хакери зламали сайт МВС Білорусі та оголосили Лукашенка і Караєва в розшук 02

Автор: 

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) хакер (1346)


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Топ коментарі
+14
На сайте управделами Лукашенко появился бело-красно-белый флаг.
И Шейман в образе Верки Сердючки. Со 2-го августа это сайт как бы вообще пропал, даже с ВПН.
http://www.udp.gov.by/

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко и Караева в розыск - Цензор.НЕТ 5155
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04.09.2020 07:38
+11
Супер! Молодцы, мелочь, а приятно. Ублюдок Лука от страха стал совсем неадекватным. Вот такими мелочами дёргать урода за нервы - святое дело!
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04.09.2020 07:41
+6
ИМХО,чтобы называться Беларусью ещё нужно много чего для этого сделать. А пока же она остаётся совковой-пресовковой Белоруссией со всеми ее атрибутами. Так что, в принципе, все правильно написано.
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04.09.2020 08:00
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Порошенко виноват, а тролли касапские,
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04.09.2020 07:24 Відповісти
Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко и Караева в розыск - Цензор.НЕТ 6386
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04.09.2020 07:27 Відповісти
Что это за хакеры? я думал , что у Луки в автомате теперь сделали нескончаемый боекомплект!
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04.09.2020 10:31 Відповісти
На сайте управделами Лукашенко появился бело-красно-белый флаг.
И Шейман в образе Верки Сердючки. Со 2-го августа это сайт как бы вообще пропал, даже с ВПН.
http://www.udp.gov.by/

Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко и Караева в розыск - Цензор.НЕТ 5155
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04.09.2020 07:38 Відповісти
Со 2-го сентября, ошибочка вышла.
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04.09.2020 07:39 Відповісти
Супер! Молодцы, мелочь, а приятно. Ублюдок Лука от страха стал совсем неадекватным. Вот такими мелочами дёргать урода за нервы - святое дело!
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04.09.2020 07:41 Відповісти
ну хоть у кого то руки не из жопы растут и голова на месте.
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04.09.2020 07:46 Відповісти
Исходя из того как сделана надпись - ломали сайт кацапы: "преступления против белорусского народа" только они так пишут про народ республики Беларусь.
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04.09.2020 07:52 Відповісти
Кацапня ні разу не палиться, а кажуть що амери тупыыые.
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04.09.2020 07:59 Відповісти
ИМХО,чтобы называться Беларусью ещё нужно много чего для этого сделать. А пока же она остаётся совковой-пресовковой Белоруссией со всеми ее атрибутами. Так что, в принципе, все правильно написано.
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04.09.2020 08:00 Відповісти
таки да
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04.09.2020 08:01 Відповісти
А какое прилагательное правильное ? БелАрусский народ ?
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04.09.2020 08:02 Відповісти
Бєлий Русскій Народ.
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04.09.2020 11:08 Відповісти
Біларуський, як мордовською невідомо.
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04.09.2020 11:59 Відповісти
слушне зауваження, жодний беларус бы не написав "белорусского" (((
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04.09.2020 08:06 Відповісти
шо в принципе не отменяет смысла ...
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04.09.2020 08:09 Відповісти
Писать белОрусского это как писать НА Украине, местные так не напишут. Кацапня палится по полной.
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04.09.2020 08:06 Відповісти
Республика БелАрусь, а вот язык/народ и т.п. белОрусский а не белАрусский. Согласно правилам русского языка.
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04.09.2020 08:21 Відповісти
Падтрымлiваю. Па руск.: белорусский народ, Беларусь; па беларуску: беларускi народ, Беларусь.
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04.09.2020 09:18 Відповісти
Согласно правілам русского язика слово "мущина" женского рода.
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04.09.2020 11:10 Відповісти
Я спрашивала у знакомой из Беларуси как правильно. Она говорит и так, и так. Если через О, то с двумя буквами С, если через А - с одной С.
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04.09.2020 08:33 Відповісти
І так і так і как і как?
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04.09.2020 11:43 Відповісти
А может, хакеры ничего и не ломали?
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07.09.2020 15:11 Відповісти
 
 