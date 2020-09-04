Хакери зламали сайт МВС Білорусі та оголосили Лукашенка і Караєва в розшук

У четвер, 3 вересня, невідомі хакери зламали сайт МВС Білорусі та оголосили в розшук "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Наша Ніва" в Telegram.

Також в розшук "оголосили" і главу МВС Білорусі Юрія Караєва.

Лукашенко і Караєв звинувачуються в "злочинах проти білоруського народу". Крім того, Олександра Лукашенка звинувачують в узурпації влади в республіці, а Караєва називають "озброєним і дуже небезпечним".



Нагадаємо, Олександр Лукашенко потрапив у базу сайту "Миротворець" - президенту Білорусі "закидають" замах на суверенітет і територіальну цілісність України, а також називають "пособником проросійських терористів і російських загарбників".

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