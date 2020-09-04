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Хакери зламали сайт МВС Білорусі та оголосили Лукашенка і Караєва в розшук
У четвер, 3 вересня, невідомі хакери зламали сайт МВС Білорусі та оголосили в розшук "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Наша Ніва" в Telegram.
Також в розшук "оголосили" і главу МВС Білорусі Юрія Караєва.
Лукашенко і Караєв звинувачуються в "злочинах проти білоруського народу". Крім того, Олександра Лукашенка звинувачують в узурпації влади в республіці, а Караєва називають "озброєним і дуже небезпечним".
Топ коментарі
+14 Беларусь
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+11 Alex Zverev #444685
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+6 Yevhen Tarnavskyi
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И Шейман в образе Верки Сердючки. Со 2-го августа это сайт как бы вообще пропал, даже с ВПН.
http://www.udp.gov.by/