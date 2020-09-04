Петрашко спрогнозував курс долара: Ми бачимо 27,8 грн на цей і на наступний рік
До кінця 2020 року долар в Україні коштуватиме близько 28 гривень. Такий же курс американської валюти передбачається і в 2021 році.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в програмі "Право на владу" заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.
"Ми ж навіть скорегували макропрогноз, тому що ми бачимо ситуацію - 27,8 гривні, здається, на цей рік і на наступний рік також, по пам'яті, цифри такі ж", - сказав він.
Нагадаємо, Національний банк України не очікує суттєвих коливань курсу долара до гривні до кінця року, а в разі нестабільності буде втручатися в ситуацію на валютному ринку.
Як свідчать прогнози фінансових аналітиків, в цей момент приводів для раптової девальвації восени 2020 року немає. Гривня може різко впасти в разі політичної кризи або чергового локдауна через коронавірус.
Протягом осені 2020 року аналітики прогнозують поступову девальвацію гривні до долара. Курс очікується в межах від 27 до 30 гривень / долар.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
есть 2 вихода или попросить или напечатать
зедрочерам никто денег не даст так что будут печатать
Летние месяцы потребление газа естественно ниже чем в зимние, но берут средний по году, включая зиму. если 6 мес потреблять по 400 кубов и 6 мес по 20, то в среднем выходит 210 кубов.
Я за прошлый месяц заплатил за 3 куба 9 грн и 4 грн за доставку 13/3=4,3 грн
Ну или хотя бы по фантику от рошенки.
и оба жрут твой моск.
у здорового человека не должно быть ни того,ни другого.
но от этого полныйПэ святым не станет.такой-же вор и схематозник.токо в вышиванке.
ну а если ты этого не доганяешь,то может или чинуша,или бронелобый недоросль?
хотя ты уже на нем,судя по вопросам и предположениям.
а как ты думаешь,почему рыги и мертвечуки хоть при пете,хоть при клоуне,живут и зарабатывают.
а война уже 7 лет идет..
В тебе типовий совковий менталітет, не розумієш простих речей. Головне - не заважати, не віджимати, прийняти нормальні закони і слідкувати за тим щоб вони працювали. Народ в Україні працьовитий, розумний, освічений, сам розбереться і організується. Хто не хоче і не може працювати залишиться за бортом.
Тут система Дарвіна працює століттями і ніколи збою не давала. Хто не хоче працювати, опиняється на вулиці, побомжує рік, два-три і зникає з кругообігу. Алкоголь, наркота і умови життя на вулиці такі що вони довго не живуть. Не женяться і дітей подібних до себе не роблять. Природний відбір чисто по Дарвіну. Ось так суспільство очищується вже століттями від тих хто не годиться для нормального життя в суспільстві. А у вас в результаті перевороту в 1917 році почався негативний відбір, все навиворіт - працьовитих і розумних знищували, а безтолкова п'янь розмножувалась, ти, можливо, результат цього генетичного експерименту.
Не треба людям заважати і люди самі дадуть собі ради, ще не всі безтолкові.
курс - как при барыгах
газ - как при барыгах
коммуналка - как при барыгах
электроэнергия -
как при барыгахвырастет
На Донбассе армия уходит со своей территории и отказалась от активных действий
Рыги банкуют
В бюджете огромная дырка ждем макроэкономической помощи ЕС. Реальный ВВП в нокауте.
Шо чучи зеленые, эпоха бености того? Хорошо без барыгі?
Кажется, это прогноз на год от министра, по памяти, экономики?