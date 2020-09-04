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Новини Місцеві вибори-2020
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Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець". ВIДЕО

Народна депутатка і майбутня кандидатка на посаду мера Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук прокоментувала зйомку відеоролика, в якому вона "літає" над центральною частиною столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в коментарі "Радіо Свобода".

"Це один з елементів нашого передвиборчого ролика, але я не знаю, чи буде він саме передвиборчий, у нас зараз ще два тижні для того, щоб підготуватися до виборчої кампанії, можливо, це буде такий передстартовий ролик. Подивимося, як буде, але, тим не менш, це дійсно я, і дублер теж був, тому що мені було страшно на 10 метрів і більше, я все-таки не професіонал в цій справі, але мені було цікаво відчути, це новий досвід, я до цього іншим займалася, тобто каскадер з мене, напевно, ніякий, але, тим не менш", - сказала Верещук.

За її словами, це була ідея її штабу, на яку вона погодилася, тому що "розуміє суть і зміст".

"Я погодилася, бо розумію і суть, і зміст. Розумію й те смислове наповнення, і емоційне. Це буде цікаво, повірте", - зазначила нардепка.

На думку кандидатки, ролик не є епатажним, а цілком прийнятний і пристойний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мері Попінс-Верещук: кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" знімається в ролику в образі героїні казкової повісті. ВIДЕО

"А те, що він креативний - так, тому що ми живемо зараз в світі 21-го століття", - додала вона.

Верещук також додала, що таким креативним відео вона хоче достукатися до "молодих сердець".

"Ми хочемо, щоб молодь приходила на вибори. Ми хочемо достукатися до молодих сердець. Ми хочемо, щоб нас побачили ті люди, яким сьогодні 20-25 років", - резюмувала вона.

Нагадаємо, вчора кандидата в мери Києва від "Слуги народу" Ірину Верещук помітили на зйомках незвичайного відеоролика: її підняли в повітря над пішохідним мостом до Володимирської гірки. На ньому можна бачити, що Верещук піднімають в повітря за допомогою спеціального механізму.

Автор: 

місцеві вибори (1366) реклама (405) Слуга народу (2811) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+91
Верещук о своем "полете" над Киевом: "Мы хотим достучаться до молодых сердец" - Цензор.НЕТ 8817
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04.09.2020 08:10
+74
Верещук о своем "полете" над Киевом: "Мы хотим достучаться до молодых сердец" - Цензор.НЕТ 5410
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04.09.2020 08:19
+69
Верещук о своем "полете" над Киевом: "Мы хотим достучаться до молодых сердец" - Цензор.НЕТ 4000
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04.09.2020 08:15
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Мука,вы уже до Одичалой отары 73% достучались....
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04.09.2020 09:24 Відповісти
40-летняя баба которая выглядит на 50 и с голосом как у 70-летней Пугачевой хочет достучаться до молодых членов. Ой, сердец.
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04.09.2020 09:28 Відповісти
Таких не берут в космонавты.....
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04.09.2020 09:28 Відповісти
А достучались до дна, клоуны!
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04.09.2020 09:33 Відповісти
Наперсточники всегда лошков учили
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04.09.2020 09:40 Відповісти
Де там Рибніков?!
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04.09.2020 09:57 Відповісти
Видать ему на ум также только нецензурные слова приходят, сатира - бессильна.
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04.09.2020 10:11 Відповісти
головой постучаться надо
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04.09.2020 10:02 Відповісти
Ірко, ***** ти крашена, якщо хотіла доссучитись достукатись до когось, то треба було як в "Майстрі і Маргариті" - голяком політати, і на мітлі.
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04.09.2020 10:04 Відповісти
Вырыщук галяком, ты шо хочешь шоп ни у каво не стояло.
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04.09.2020 18:08 Відповісти
"На ядро его (ее) посадить-пущай полетает..." (с)
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04.09.2020 10:10 Відповісти
Верещук про свій "політ" над Києвом: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 3397
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04.09.2020 10:12 Відповісти
Їй краще разом із своїм лідером на мітлі політати і без ступи.
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04.09.2020 10:13 Відповісти
Це просто дають заробити 95 кварталу. Ось такі «генії» вас і зробили, вівці.
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04.09.2020 10:15 Відповісти
Этот ролик чем-то напоминает полет Винни-Пуха на воздушном шарике по мёд, затея плохо закончилась для Винни. Полагаю, что пчёлы-избиратели поступлят аналогично.
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04.09.2020 10:15 Відповісти
Тю. Так надо спермотоксикозникам сиськи показать. Тогда точно проголосуют.
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04.09.2020 10:16 Відповісти
Верещук на максималках Верещук про свій "політ" над Києвом: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 243
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04.09.2020 10:22 Відповісти
Иё цыцки тока бухим бамжам паказывать.
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04.09.2020 18:10 Відповісти
Було бще креативніше,аби вона на мітлі на Лису гору злітала.
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04.09.2020 10:33 Відповісти
так по веселей будет Верещук про свій "політ" над Києвом: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 4806
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04.09.2020 10:35 Відповісти
Уважил!!!"!!
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04.09.2020 15:35 Відповісти
Вот и стукнулась бы об мост с высота метров сто. Достучалась бы сразу, молодежь любит приколы.
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04.09.2020 10:40 Відповісти
Для полета ей необходима метла, или, как минимум, ступа.
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04.09.2020 10:44 Відповісти
Мєтла заглохла, а ступа развалілась.
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04.09.2020 11:28 Відповісти
пыталась накрыть Киев ******...)
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04.09.2020 10:46 Відповісти
Не то ана рышыла апасрать увесь город с ваздуха.
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04.09.2020 18:16 Відповісти
Тупая реклама для тупого народа, всё логично. 73% ей обеспечено.
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04.09.2020 10:50 Відповісти
Смотреть телевизор и отупляющую рекламу или смотреть в выгребную яму.
Вот в чем вопрос ?!
*****ске це питання за*буе мене...



Какая Разница! картинка же Одинаково интересная
Еще и действующие лица Те Же!!!
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04.09.2020 11:30 Відповісти
На хрипатую рагулю большая надежда блазня и его квартала, конпчно она талантливая многостаночница, она прошла большой и тяжелый жизненный путь от алконавта и плечевой до мэра городка, и освоения космоса, достойный кандидат в мэры.
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04.09.2020 10:54 Відповісти
Сделайте кто-то жабу, как Винни летит на шаре за медом, а Пятачок его сбивает с ружья )
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04.09.2020 11:08 Відповісти
Який носик курносик у дурепи...
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04.09.2020 11:16 Відповісти
А шо Зебіли у 20-25 років ще вірять у Мері Попінс? Може вони ще у зубну фею вірять? Яка ж вона ТП зебільна.
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04.09.2020 11:26 Відповісти
Скоріше вірять Мері в Попінс.
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04.09.2020 12:50 Відповісти
Щоб відьмой з Києва враз стать,
Мало, голубко,
На шворці довгій політать,
Задерши юбку.
Зелені визнають таке,
Хоч офіційно,
Але насправді вигляда,
Геть провінційно.
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04.09.2020 11:28 Відповісти
Долетит ли эта ведьма с Лысой горы до середины Днепра?
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04.09.2020 11:37 Відповісти
При хоршем пендале от мирового чемпиона или прямом, я думаю долетит.
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04.09.2020 11:50 Відповісти
... долетить і втопиться.
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04.09.2020 15:06 Відповісти
Эта, чорноротая, тётя, с лошадинной мордой, вместе со всей съемочной группой нарушила Закон Украины "Про охорону праці" и попадают под штраф от инспекции Гоструда, а крановщик попадает под анулирование его разрешительных документов как крановщика. Если даже в этом, эта лживая ЗЕлёная шмара, разворовавшая город Рава-Русская, когда она была там мэршей, нарушает ЗАКОН, то,Ю что ждать от неё если стадоЗеБбаранов и стая ЗеДятлов посадят её на шею нормальным киевлянам?
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04.09.2020 11:49 Відповісти
З подібними перфоменсами треба виступати в дитсадку або молодших класах середньої школи. Однак, цільова аудиторія, зосереджена там, у виборах участі не братиме по причині свого аж надто юного віку. Тому такий піар-хід з боку Зю!-команди можна розцінювати, як самозлив на користь людини-схожої-на-боксера.
Або все ще смішніше: Зю!-команда мислить по-дитячому...
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04.09.2020 11:58 Відповісти
Я б сказав на рівні інфантильного підлітка.
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04.09.2020 15:08 Відповісти
Власне, це одне й те ж саме.
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04.09.2020 17:28 Відповісти
Ей в дурке уже прогулы ставят...
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04.09.2020 12:04 Відповісти
лучше б отсоснила на публику, лохторат одобрил
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04.09.2020 12:09 Відповісти
вот дурне...да какая молодежь знает кто такая мерри Попинс??? 45 летняя....
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04.09.2020 12:12 Відповісти
Це символічно, летіти їй від Києва якнайдалі - на Схід.
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04.09.2020 12:21 Відповісти
если цирк, то во всем.
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04.09.2020 12:30 Відповісти
Еще раз напомнили о тот что по факту клоуны и место им на арене цирка .Черти короче
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04.09.2020 12:33 Відповісти
зе-попинс !!!
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04.09.2020 12:50 Відповісти
таких мододых что песенку из фильма еще помнят?
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04.09.2020 13:12 Відповісти
Мені цікаво от чому в Україні в політиці одні дебіли, ідіоти, 3,14дораси, і проститутки. Бл. ..хто може представити щоб Меркель отаку х..ню порола? Я ні. Чого ви всі ган..они політики не хочете в ролі Мюнхаузена попробувать..Я б вас всіх к гарматному ядру і летіть куски дярма. Країна становиться дешевим цирковим театром. Ну як і 95 квартал. Сто зонтів вам Іра В-Попінс ... а не мерське крісло. Ось Віталька Ху..кер..тебе переплюне Він ось підготується к земле ..одіне костюм супергероя ..думаю що йому підійде костюм Пипця.)))))І тоді Віталько повний Пипець покажить Іре В-Попінс як зонтами розпоряджатись
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04.09.2020 13:43 Відповісти
Па-русски Мери Поппинс будет Мери Жоппинс ?
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04.09.2020 14:19 Відповісти
Мэри вжопингс.
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04.09.2020 18:17 Відповісти
Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 2996
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04.09.2020 15:03 Відповісти
Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 4057
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04.09.2020 15:03 Відповісти
идиотка...
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04.09.2020 15:37 Відповісти
смех и грех
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04.09.2020 15:53 Відповісти
Бедные "молодые сердца", сочувствую.
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04.09.2020 15:53 Відповісти
Які кандидати, такі і відосики
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04.09.2020 17:10 Відповісти
То рыклама стрингов ат куку в шанели.
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04.09.2020 18:03 Відповісти
А ''молоді серця'' мають мізки? Вона впевнена, що ні.
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04.09.2020 19:24 Відповісти
хорошо, верно.
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04.09.2020 19:53 Відповісти
МЕДВЕДЧУКОВСКАЯ ШВАЛЬ !!!
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05.09.2020 04:48 Відповісти
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