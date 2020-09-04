Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець". ВIДЕО

Народна депутатка і майбутня кандидатка на посаду мера Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук прокоментувала зйомку відеоролика, в якому вона "літає" над центральною частиною столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в коментарі "Радіо Свобода".

"Це один з елементів нашого передвиборчого ролика, але я не знаю, чи буде він саме передвиборчий, у нас зараз ще два тижні для того, щоб підготуватися до виборчої кампанії, можливо, це буде такий передстартовий ролик. Подивимося, як буде, але, тим не менш, це дійсно я, і дублер теж був, тому що мені було страшно на 10 метрів і більше, я все-таки не професіонал в цій справі, але мені було цікаво відчути, це новий досвід, я до цього іншим займалася, тобто каскадер з мене, напевно, ніякий, але, тим не менш", - сказала Верещук.

За її словами, це була ідея її штабу, на яку вона погодилася, тому що "розуміє суть і зміст".

"Я погодилася, бо розумію і суть, і зміст. Розумію й те смислове наповнення, і емоційне. Це буде цікаво, повірте", - зазначила нардепка.

На думку кандидатки, ролик не є епатажним, а цілком прийнятний і пристойний.

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"А те, що він креативний - так, тому що ми живемо зараз в світі 21-го століття", - додала вона.

Верещук також додала, що таким креативним відео вона хоче достукатися до "молодих сердець".

"Ми хочемо, щоб молодь приходила на вибори. Ми хочемо достукатися до молодих сердець. Ми хочемо, щоб нас побачили ті люди, яким сьогодні 20-25 років", - резюмувала вона.

Нагадаємо, вчора кандидата в мери Києва від "Слуги народу" Ірину Верещук помітили на зйомках незвичайного відеоролика: її підняли в повітря над пішохідним мостом до Володимирської гірки. На ньому можна бачити, що Верещук піднімають в повітря за допомогою спеціального механізму.