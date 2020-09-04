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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенка потрібно переконати в тому, що він не може бути президентом, - постпред США в ОБСЄ Гілмор

Лукашенка потрібно переконати в тому, що він не може бути президентом, - постпред США в ОБСЄ Гілмор

"Президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, потрібно спробувати переконати в тому, що він більше не може бути главою держави, заявив постійний представник США при Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Джеймс Гілмор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ".

"Що ми повинні зробити прямо зараз, так це спробувати переконати Лукашенка в тому, що він не може бути президентом країни в цих обставинах. Він вважає досить прийнятним сфальсифіковані вибори, за якими послідувало жорстоке придушення громадян", - заявив пан Гілмор в інтерв'ю журналу Foreign Policy.

Напередодні Лукашенко провів кадрові перестановки в ключових силових структурах - Раді безпеки і комітетах державної безпеки (КДБ) і державного контролю (КГК). Також він зустрівся з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним і обговорив з ним ситуацію в країні. Раніше президент Володимир Путін пообіцяв у разі необхідності підключити російських силовиків до врегулювання конфлікту.

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Автор: 

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) США (22643) Гілмор Джеймс (23)


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Топ коментарі
+10
шо они курят?????
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04.09.2020 08:35
+9
Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом, - постпред США в ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 632
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04.09.2020 08:37
+7
Наполеона из палаты #6 легче переубедить, что он не Наполеон.
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04.09.2020 08:36
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шо они курят?????
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04.09.2020 08:35 Відповісти
Наполеона из палаты #6 легче переубедить, что он не Наполеон.
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04.09.2020 08:36 Відповісти
да ну
Лукашенка потрібно переконати в тому, що він не може бути президентом, - постпред США в ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 1795
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04.09.2020 12:56 Відповісти
Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом, - постпред США в ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 632
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04.09.2020 08:37 Відповісти
И скольких они уже переубедили? Весь список. пожалуйста...и помедленее, я записую...
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04.09.2020 08:41 Відповісти
Одного - януковича. Второй - уже не дастся
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04.09.2020 08:52 Відповісти
Милошевич, Хуссейн, Каддафи...
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04.09.2020 09:05 Відповісти
Результат, правда, не очень.
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04.09.2020 09:32 Відповісти
Милошевич - отличный результат! Хуссейн, Каддафи тоже норм! смотря что для вас "результат"
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04.09.2020 10:31 Відповісти
Лукашенка переконають, він змінить Конституцію і замість Президента буде Непрезидент.
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04.09.2020 08:41 Відповісти
Это не Каддафи или Хуссейн. Его нельзя просто взять и убить захватив страну.
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04.09.2020 08:41 Відповісти
Но можно просто захватить страну. Шо макшане и делают.
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04.09.2020 08:43 Відповісти
Макшанє імпєрская нация...Гітлєра пабіділі...
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04.09.2020 08:46 Відповісти
Ясный пень. Мародеры и убийцы. Воры и насильники.
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04.09.2020 08:48 Відповісти
В чем разница между двумя бандитами? Один прикрывается демократией, другой русским языком.
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04.09.2020 09:01 Відповісти
Наркоман?
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04.09.2020 09:12 Відповісти
Рашист с ботофермы.
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04.09.2020 09:15 Відповісти
По одному единственному высеру можно понять, что перед тобой имбецил.
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04.09.2020 08:50 Відповісти
Переубедить Лукашенку и Колю может только точечный удар по хате. где они прячутся от населения. Физическое замечание, так скать...
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04.09.2020 08:45 Відповісти
Скоро так и будет, как только Лука сдаст страну и территорию Путину, Лука уйдет останется один пу... запад крайне озаботиться-возмутиться но не более
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04.09.2020 08:47 Відповісти
та, луку уже убедили, что он не может быть президентом, а может быть полномочным представителем президента эрэфии по белорусскому округу. и, походу, лука с этим согласен.
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04.09.2020 08:49 Відповісти
Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом
Вот так верно, остальное - словоблудие.
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04.09.2020 08:50 Відповісти
Та ну...........на...........
До цього міг, а тепер раптом не може.
Це піндосів потрібно переконати що їм годі сунути свого носа у справи інших країн.
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04.09.2020 08:51 Відповісти
Тыц😂🌷
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04.09.2020 09:25 Відповісти
Забудьте эту идею! Если он связался с Путиным - обратной дороги нет. Ну разве что, стаканчик чая - Путин угощает.
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04.09.2020 08:54 Відповісти
разве что так.
Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом, - постпред США в ОБСЕ Гилмор - Цензор.НЕТ 3287
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04.09.2020 08:55 Відповісти
Офф топ
Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Пенсильвания задал вопрос - хорошо это или плохо ладить с расеей? и сам на него ответил - Хорошо!
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04.09.2020 08:55 Відповісти
развалили Союз, развалили Украину, хотят развалить Беларусь...
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04.09.2020 08:59 Відповісти
Геша, пшел вон в свою Гейропу , а лучше в ж....опу...
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04.09.2020 11:32 Відповісти
и слава богу что сранныйй совок канул в небитие, надеюсь максимум через20 лет,кацапстан сдохнет так же)))
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04.09.2020 09:09 Відповісти
ты до сих пор Совком пользуешься, неблагодарщина...
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04.09.2020 11:33 Відповісти
Убедить собаку кур не душить. Смешные хлопцы.
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04.09.2020 08:59 Відповісти
Как можно убедить людоеда ,стать вегиторианцем ,а ну-ка хотелось бы посмотреть🤦🤔😅😂😂
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04.09.2020 09:02 Відповісти
Лукашенка потрібно переконати в тому, що він не може бути президентом, - постпред США в ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 8525
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04.09.2020 09:17 Відповісти
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом".
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04.09.2020 13:06 Відповісти
Чим переконувати збираєтесь - глибоким занепокоєнням?
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04.09.2020 09:05 Відповісти
ага..МаДуру сколько лет уговариваете??
а он с ****** на ваши уговоры ложили..
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04.09.2020 09:06 Відповісти
Признать или не признать фальсификацию выборов может только суд .
Он был ?
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04.09.2020 09:10 Відповісти
А кто ж ему позволит быть?
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04.09.2020 13:42 Відповісти
пуйла вже переконали? А Кім Чен Іна? Отож.
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04.09.2020 09:13 Відповісти
выразите глубокую озабоченность он испугается и сам уйдет !!!!!!
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04.09.2020 09:15 Відповісти
Убедит только куля в лоб
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04.09.2020 09:21 Відповісти
Поздно!
Он уже в Саюзное Государство вступает - отступать-то ему некуда!
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04.09.2020 09:23 Відповісти
"Лукашенко надо убедить в том, что он не может быть президентом, - постпред США в ОБСЕ Гилмор" - почему Зеленского не убедили? В Израиле говорят, что https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
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04.09.2020 09:26 Відповісти
Сначало убедить Путина- он очень внимательно готов вас слушать!!!
Там может помочь толко одно убеждение- ПОМОЧ Белорусам!!!!
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04.09.2020 09:27 Відповісти
так а он и не президент, а диктатор

а диктаторы не слушают увещеваний
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04.09.2020 09:37 Відповісти
https://www.mgid.com/ghits/6674695/i/101107/0/pp/3/2?h=xnIODdS4UqRnSEMSuCPCgM7kUW2N8xybXJBlgBJbbiAxE7ug0txhXD5JttbexKrZ&rid=4c0eea58-ee79-11ea-996d-d09466576dad&tt=Direct&cpm=1&gbpp=1&iv=11&k=916308fcS8S0dDlYFffXRX5tYUfXRX54AQffNjcy*DMyNQ%3D%3DfLwj0g!fJrfV!fo%2BffMzM0LjU5Mzc1*DIyMy4wNjI1fLwj0g%3AfffTfTfaHR0cHM6Ly9jZW5zb3IubmV0L3J1L25ld3MvMzIxNzUzO%249sdWthc2hlbmtvX25hZG9*dWJlZGl0X3Z*dG9tX2NodG9*b25*bmV*bW9qZXR*Ynl0X3ByZXppZGVudG9tX3Bvcw%3D%3DfaHR0cHM6Ly9jZW5zb3IubmV0L3J1L25ld3MvYWxsff%3BfNjcy*DE3MjV8Nzg1*DE3MjQ%3DffMHwwf!fcfMjIz*DMzNHw2MTl8MzI1fZAfOEfXRX5ty4f!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChL%24FRNTCwgbGlrZ%24BHZWNrbykgQ2hyb21lLzg0LjAuNDE0Ny4xMDUgU2FmYXJpLzUzNy4zNiBPUFIvNzAuMC4zNzI4LjEwNg%3D%3DfQ2hyb21pdW1QREZQbHVnaW58Q2hyb21pdW1QREZWaWV3ZXJ8TmV3c2ZlZWRoYW5kbGVyfNHwzfV2luMzI%3DfMTgwfMXwxMDA%3DfMTYwMHw4NjA%3DfdW5rbm93bnw0Z3wwf!f!fTf!f*f*&fp=********************************&muid=k54I0NnFvA45 Лукашенка потрібно переконати в тому, що він не може бути президентом, - постпред США в ОБСЄ Гілмор - Цензор.НЕТ 9598 https://www.mgid.com/ghits/6674695/i/101107/0/pp/3/2?h=xnIODdS4UqRnSEMSuCPCgM7kUW2N8xybXJBlgBJbbiAxE7ug0txhXD5JttbexKrZ&rid=4c0eea58-ee79-11ea-996d-d09466576dad&tt=Direct&cpm=1&gbpp=1&iv=11&k=916308fcS8S0dDlYFffXRX5tYUfXRX53.bffODk4*DU1OA%3D%3DfLwj0g!fJ0fS%3AfImffMzIwLjAxNTYyNXwzOA%3D%3DfLwj0g%3AfffTf%3AfaHR0cHM6Ly9jZW5zb3IubmV0L3J1L25ld3MvMzIxNzUzO%249sdWthc2hlbmtvX25hZG9*dWJlZGl0X3Z*dG9tX2NodG9*b25*bmV*bW9qZXR*Ynl0X3ByZXppZGVudG9tX3Bvcw%3D%3DfaHR0cHM6Ly9jZW5zb3IubmV0L3J1L25ld3MvYWxsff%3BfODk4*DE5NTh8NjIz*DE5NDk%3DffMHwwf!fcfMzh8MzIw*DYyNHw1NTA%3DfZAfOEfXRX5ty4f!fTW96aWxsY%2481LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChL%24FRNTCwgbGlrZ%24BHZWNrbykgQ2hyb21lLzg0LjAuNDE0Ny4xMDUgU2FmYXJpLzUzNy4zNiBPUFIvNzAuMC4zNzI4LjEwNg%3D%3DfQ2hyb21pdW1QREZQbHVnaW58Q2hyb21pdW1QREZWaWV3ZXJ8TmV3c2ZlZWRoYW5kbGVyfNHwzfV2luMzI%3DfMTgwfMXwxMDA%3DfMTYwMHw4NjA%3DfdW5rbm93bnw0Z3wwf!f!fTf!f*f*&fp=********************************&muid=k54I0NnFvA45 Лукашенко ты не молод ,уступи мне
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04.09.2020 09:46 Відповісти
Что делается, что делается, в ОБСЕ перепутали беларуский ОМОН с полицейскими США.
Не ошибайтесь там больше, ОБСЕ, это американские полицейские на колени становятся перед чернож*пыми гоменидами, а ОМОН в Беларуси убил как минимум 100 человек, да как убил - запытал до смерти.
Убеждайте и дальше их.
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04.09.2020 09:48 Відповісти
Если сначала переубедит Трампа, чтобы был прецедент. Волей-неволей, а нужно согласиться с Задорновым - "ну какие они тупы-е-е-е".
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04.09.2020 09:52 Відповісти
Як би убєдіть Трампа,шоб відправив негрів на історічєскую родіну в Африку?..
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04.09.2020 09:55 Відповісти
как ты его убедишь, его бить надо больно, а сябры хороводы водят.... там, вообще ситуация интересная: сябры начнут - влезут рюзке, влезут рюзке - перестанут быть браццким народом.... то только пут ын может усатика уговорит, но, только пут ыну это нахрен не надо, ему усатик в таком состоянии очень в тему.... сплошная неопределённость....
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04.09.2020 09:57 Відповісти
А Генеральным секретарём может?
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04.09.2020 10:06 Відповісти
Лукашенко лучше всех вместе взятых тутошних!
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04.09.2020 10:12 Відповісти
Ага и путлера то же,пусть убеждают !
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04.09.2020 10:30 Відповісти
Самое лучшее убеждение - лопатой, которой он рисовался типа копая картошку,
промеж глаз в центр усов, - и на хер с президентского кресла на скамью обвиняемых.
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04.09.2020 11:08 Відповісти
держись Григорьевич. Настоящий президент, а не пчеловод, зек, барыга, клоун. И толку от типа свободных выборов, чтобы каждые 4 года выбирать очередное чмо, которое будут проклинать уже через год. Это же не свобода, а садомазохизм.
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04.09.2020 11:26 Відповісти
в этом картофЭльную лукашеску убедит только его друг **********.
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04.09.2020 12:34 Відповісти
Двадцать пять лет мог быть президентом, а теперь нет? Так не бывает.
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04.09.2020 13:16 Відповісти
Каким вообще президентом??? Где ты в Белоруссии, РОссии, Казахстане и иных совковых помойках узрел президентов???
С Каганами не путай президентов. В Африке людоеды-царьки тоже себя называют и президентами и генерал-премьерами и как только фантазия дикая изголится.
У вас, у мацкалов, казахов и в др. совкобананиях с роду не было президента и вряд ли он появится когда-либо.
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04.09.2020 18:40 Відповісти
А как старого волчару убедить в том, что он должен стать вегетарианцем??
Способ один - пуля меж рогов.
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04.09.2020 18:37 Відповісти
Кое кто в интернете приравнивает Лукашенко к Чаушеску. Это полный абсурд.
Чаушеску это румынский Сталин. Чаушеску развивал свой культ личности. Он провозгласил себя "великим вождем". "Великий вождь", "Гений Карпат", "Повноводний Дунай розуму".
Родичі Чаушеску обіймали ключові посади у владі. Особливо це стосується його дружини Олени, яка стала фактично другою людиною в державі, а пропаганда називала її "матір'ю всіхз румунів". Будь яке інакомислення придушувалося.
Главное же, что прокурор Джику Попа звинуватив Чаушеску в "геноциді що спричинив 60 тисяч людських жертв".
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06.09.2020 11:45 Відповісти
 
 